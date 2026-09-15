Какво представлява колата, която супермоделът Хайди Клум подари на сина си и каква е цената на такива автомобили у нас

Детските обещания рядко се материализират в нещо повече от мили спомени, но в семейството на супермодела Хайди Клум правила по отношение на залозите очевидно се спазват стриктно. Неотдавнашният рожден ден на нейния син Хенри се превърна в истински празник за всеки автомобилен ентусиаст, след като той най-накрая получи ключовете за италиански спортен автомобил, чакан в продължение на цели седем години.

Необичайната история води началото си от виртуалните писти на популярната видеоигра Mario Kart. Именно там преди седем години съпругът на Хайди Клум — музикантът от Tokio Hotel Том Каулиц — отправя сериозно предизвикателство към тогава все още подрастващия си доведен син. Регламентът на залога е изключително суров: при загуба Хенри трябва да се откаже от гейминга за три месеца и да нарисува свой автопортрет зад волана. В случай на победа обаче, предложението е повече от изкушаващо — истинско Ferrari при навършване на пълнолетие.

След триумфа на виртуалното трасе Каулиц удържа на думата си и превръща 21-вия рожден ден на Хенри в незабравим момент, връчвайки му ключовете за Ferrari F430.

Зад този романтичен подарък се крие истинско инженерно бижу от Маранело. Под капака на модела е разположен 4.3-литров атмосферен V8 двигател с изцяло алуминиева конструкция, генериращ впечатляващите 490 конски сили. Тази задвижваща система изстрелва италианското купе от място до 100 километра в час за едва четири секунди, а максималната му скорост достига респектиращите 315 километра в час.

Сърцето на Ferrari F430 разчита на 90-градусов V8 агрегат от фамилията F136, развиващ въртящ момент от 465 Nm при 5250 об/мин, като 80% от него са налични още при 3500 об/мин. Двигателят използва плосък колянов вал (flat-plane crankshaft) и сух картер за оптимално смазване при високи странични натоварвания.

Моделът е първият сериен автомобил на марката, оборудван с електронен диференциал E-Diff, управляван от централен блок за оптимално разпределение на задвижващия момент между задните колела, съчетан с избрания чрез регулатора Manettino режим на шофиране. Предаването на въртящия момент се осъществява чрез 6-степенна роботизирана трансмисия F1 с един съединител и електрохидравлично управление, способна да сменя предавките за едва 150 милисекунди, а спирачната система залага на 330-милиметрови вентилирани стоманени дискове с четирибутални апарати Brembo (опционално карбоново-керамични).

Към днешна дата запазените екземпляри от този емблематичен за марката модел се оценяват на приблизително 100 - 150 хиляди евро. За млад шофьор това е не просто скъпо возило, а расов суперавтомобил от ера, в която аналоговото усещане зад волана и естественият звук на високооборотния V8 двигател все още поставяха стандартите в индустрията. А какви екземпляри от този модел се продават у нас, в случай, че решите да направите подобен подарък, можете да видите ТУК.