Новини
Авто »
Какво представлява колата, която супермоделът Хайди Клум подари на сина си и каква е цената на такива автомобили у нас

Какво представлява колата, която супермоделът Хайди Клум подари на сина си и каква е цената на такива автомобили у нас

15 Септември, 2026 16:10 3 513 9

  • хайди клум-
  • ferrari

Заедно със съпруга си актрисата поздрави сина си за рождения му ден по необичаен начин

Какво представлява колата, която супермоделът Хайди Клум подари на сина си и каква е цената на такива автомобили у нас - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Детските обещания рядко се материализират в нещо повече от мили спомени, но в семейството на супермодела Хайди Клум правила по отношение на залозите очевидно се спазват стриктно. Неотдавнашният рожден ден на нейния син Хенри се превърна в истински празник за всеки автомобилен ентусиаст, след като той най-накрая получи ключовете за италиански спортен автомобил, чакан в продължение на цели седем години.

Необичайната история води началото си от виртуалните писти на популярната видеоигра Mario Kart. Именно там преди седем години съпругът на Хайди Клум — музикантът от Tokio Hotel Том Каулиц — отправя сериозно предизвикателство към тогава все още подрастващия си доведен син. Регламентът на залога е изключително суров: при загуба Хенри трябва да се откаже от гейминга за три месеца и да нарисува свой автопортрет зад волана. В случай на победа обаче, предложението е повече от изкушаващо — истинско Ferrari при навършване на пълнолетие.

След триумфа на виртуалното трасе Каулиц удържа на думата си и превръща 21-вия рожден ден на Хенри в незабравим момент, връчвайки му ключовете за Ferrari F430.

Зад този романтичен подарък се крие истинско инженерно бижу от Маранело. Под капака на модела е разположен 4.3-литров атмосферен V8 двигател с изцяло алуминиева конструкция, генериращ впечатляващите 490 конски сили. Тази задвижваща система изстрелва италианското купе от място до 100 километра в час за едва четири секунди, а максималната му скорост достига респектиращите 315 километра в час.

Сърцето на Ferrari F430 разчита на 90-градусов V8 агрегат от фамилията F136, развиващ въртящ момент от 465 Nm при 5250 об/мин, като 80% от него са налични още при 3500 об/мин. Двигателят използва плосък колянов вал (flat-plane crankshaft) и сух картер за оптимално смазване при високи странични натоварвания.

Моделът е първият сериен автомобил на марката, оборудван с електронен диференциал E-Diff, управляван от централен блок за оптимално разпределение на задвижващия момент между задните колела, съчетан с избрания чрез регулатора Manettino режим на шофиране. Предаването на въртящия момент се осъществява чрез 6-степенна роботизирана трансмисия F1 с един съединител и електрохидравлично управление, способна да сменя предавките за едва 150 милисекунди, а спирачната система залага на 330-милиметрови вентилирани стоманени дискове с четирибутални апарати Brembo (опционално карбоново-керамични).

Към днешна дата запазените екземпляри от този емблематичен за марката модел се оценяват на приблизително 100 - 150 хиляди евро. За млад шофьор това е не просто скъпо возило, а расов суперавтомобил от ера, в която аналоговото усещане зад волана и естественият звук на високооборотния V8 двигател все още поставяха стандартите в индустрията. А какви екземпляри от този модел се продават у нас, в случай, че решите да направите подобен подарък, можете да видите ТУК.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    2 0 Отговор
    причината е че не го обича

    Коментиран от #6

    16:28 15.09.2026

  • 5 батвесо

    4 0 Отговор
    Аз пък на моя син му купих още по-специално Ферари - радиоуправляемо.

    16:34 15.09.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    Брат, теб пък защо те изтриха не разбрах?!🤔

    Коментиран от #9

    16:40 15.09.2026

  • 7 Всяка втора

    0 1 Отговор
    електричка е по-бърза от тоя ръняк. Едно изстрелване ти струва 20 евро бензин.

    16:49 15.09.2026

  • 8 Политкоректен

    1 1 Отговор
    Тази статия сигурно е била с цел да комплексира българските родители. Но като са видели снимките, вероятно повечето са умрели от смях!

    17:03 15.09.2026

  • 9 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Евгени от Алфапласт":

    питай милен редактора, той знае

    17:17 15.09.2026