Андрей Гюров: Не чуваме за мерки от кабинета срещу високите цени на горивата

Въпреки шума от предстоящите избори е добре държавата да се управлява с грижа, а не с пропаганда. Това написа в своя Фейсбук профил бившият служебен премиер и настоящ кандидат за президент Андрей Гюров.
„Цената на петрола за доставен барел Брент днес достига 148 долара. Рафинерията купува на тази цена плюс премия. Между покупката на суровината и отражението ѝ върху цената на колонката минават няколко седмици, създаващи фалшиво усещане за спокойствие.
През март предупредих, че поскъпването ще стигне с новите цени до колонката.
Цената от 1,90 евро за дизел не е върхът. Може до седмици да достигне 2,20 евро. Това ще доведе до поскъпване на превози и стоки.
Не чуваме за мерки от кабинета за защита на населението и индустрията, а те трябва да се задействат сега. Както реагирахме по време на служебното правителство“, отбелязва той.
Ето и позицията на Андрей Гюров:
Въпреки шума от предстоящите избори е добре държавата да се управлява с грижа, а не с пропаганда.
Цената на петрола за доставен барел Брент днес достига 148 долара. Рафинерията купува на тази цена плюс премия. Между покупката на суровината и отражението ѝ върху цената на колонката минават няколко седмици, създаващи фалшиво усещане за спокойствие.
През март предупредих, че поскъпването ще стигне с новите цени до колонката. Цената от 1,90 евро за дизел не е върхът. Може до седмици да достигне 2,20 евро. Това ще доведе до поскъпване на превози и стоки.
Не чуваме за мерки от кабинета за защита на населението и индустрията, а те трябва да се задействат сега. Както реагирахме по време на служебното правителство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кошница ли
15:37 16.09.2026
2 Оня
Да пратим гумените лодки и да отваряме протока пред персите ли.
Коментиран от #5
15:37 16.09.2026
3 хаха
15:37 16.09.2026
4 честен ционист
Коментиран от #31
15:38 16.09.2026
5 честен ционист
До коментар #2 от "Оня":И що ще пращаш гумени лодки към Ормудксия проток, при положение, че България не внася и капка от персийския петрол?
15:40 16.09.2026
6 Тоя що не си
15:42 16.09.2026
7 Овчар
15:43 16.09.2026
8 Нормално и безморало
15:43 16.09.2026
9 Защо,
15:44 16.09.2026
10 148 ДАЛАРА?!!!!! Тия от СЕЛСКИ УСА МАГ
15:44 16.09.2026
11 Хасковски каунь
Насам народе
15:46 16.09.2026
12 Петроханци
Само да вземат властта, те ще Ви организират още Петрохански развлечения.
15:46 16.09.2026
13 Ха, ха, ха
ощетявайки бюджета на България, който като служебен премиер
Тайно от всички подписа АнтиНароден договор с Укрите бедна България
да им Подарява за Десет години по Един Милиард Евро
и сега за "Благодарност“ очаква този народ да го избере за президент!
15:48 16.09.2026
14 Десет
15:48 16.09.2026
15 Никой не казва
15:50 16.09.2026
16 Алтън
А сега само ДДСто дето прибира Радев е двойно на десятъка, а осигуровки, други данъци.
15:51 16.09.2026
17 Данчо
Коментиран от #29
15:54 16.09.2026
18 Точен е
Публикацията на Асошейтед прес (преведена на Български) е събрала близо 12 хиляди харесвания а на "Политико" над 9 хиляди.
Коментиран от #21
15:54 16.09.2026
19 Георги
15:55 16.09.2026
20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
21 Георги
До коментар #18 от "Точен е":а колко хора събра протеста?
Коментиран от #26
15:55 16.09.2026
22 Гюро
15:57 16.09.2026
23 Прав е Гюров
Ивайло Мирчев:
Цените на горивата в България придобиват безпрецедентни стойности и така, както бюджетният дефицит е на безпрецедентни нива, така и цените на горивата са изключително високи. В миналото сме реагирали и държавата е взимала мерки, но сега не виждаме такова нещо, допълни той.
Асен Василев:
При цена на петрола от 120 долара през 2022 г.когато бях финансов министър цената на дизела беше 1,62 евро и дадохме 25 стотинки компенсация за всички потребители. В момента вече сме на 1,92 евро. Колко трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации. Тук не става въпрос само за това българските граждани да могат да си карат автомобилите. Цена от 1,92 евро започва да се отразява върху цялата верига на доставки и ни очаква много сериозен инфлационен шок", каза Василев.
Коментиран от #28
15:58 16.09.2026
24 Георги Клисурски финансов министър
"Дизелът надминава 1,90 евро на литър. Това са най-високите цени на горивата в българската история - и въпросът е какво прави българското правителство? Доколкото разбирам от разнопосочните им изявления - нищо. Какво направихме от служебния кабинет на Андрей Гюров, когато през март избухна военният конфликт в Близкия изток? Не чакахме. Мигновено създадохме Щаб за ценова стабилност към Министерския съвет. НАП, Агенция „Митници“ и регулаторите събираха всеки ден данни за продажбите, маржовете и цените на горивата. Всеки гражданин можеше да ги следи в реално време на сайта на НАП и да знае какво да очаква.
16:01 16.09.2026
25 Единственото
Ти, какво предлагаш?
Много е лесно да се иска!
Кривата устица не дава предложения, мисли само как да седне на трона!
16:01 16.09.2026
26 Организиран от фейсбук група
До коментар #21 от "Георги":Без полощитически формации между 7 и 10 хиляди човека
На ком.18 има данни и снимки от международните агенции
16:03 16.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Компенсации
До коментар #23 от "Прав е Гюров":За всички, а не само за мързеливуите и украинците да си плащат и да им се спрат всякакви поиощи! Стига сме ги мъкнали.
16:04 16.09.2026
29 Капейчо
До коментар #17 от "Данчо":Ти май не разбра, той мисли за ВАС! Освен това:
"Служебното правителство на Андрей Гюров изплащаше по 20 евро на бедните
българи за горивата."
Но това се забравя.
16:06 16.09.2026
30 По думите на Ивайло Мирчев
„Призоваваме премиера Радев и правителството това да стане факт до края на тази седмица", каза още той.
По думите му в момента заради високите цени приходите от ДДС компенсират напълно тези 20 евроцента и дори остават определени суми.
16:07 16.09.2026
31 !!!?
До коментар #4 от "честен ционист":Мистър Кеш може да предложи някоя и друга доза хероин в "кошница с грижа" !!!?
16:08 16.09.2026
32 идиоти вън
16:09 16.09.2026
33 Тити
16:11 16.09.2026
34 !!!?
16:13 16.09.2026
35 Прогресивни съветски шарлатани !
16:15 16.09.2026
36 Тити на Кака
16:16 16.09.2026
37 Тъп -> милиционер -> военен -> кРадев
16:16 16.09.2026
38 Ядосан
16:16 16.09.2026
39 Медицинко чудо
16:17 16.09.2026