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Андрей Гюров: Не чуваме за мерки от кабинета срещу високите цени на горивата

Андрей Гюров: Не чуваме за мерки от кабинета срещу високите цени на горивата

16 Септември, 2026 15:34 483 39

  • андрей гюров-
  • поскъпване-
  • горива-
  • цени

Не чуваме за мерки от кабинета за защита на населението и индустрията, а те трябва да се задействат сега. Както реагирахме по време на служебното правителство, обяви кандидатът за президент

Андрей Гюров: Не чуваме за мерки от кабинета срещу високите цени на горивата - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпреки шума от предстоящите избори е добре държавата да се управлява с грижа, а не с пропаганда. Това написа в своя Фейсбук профил бившият служебен премиер и настоящ кандидат за президент Андрей Гюров.

„Цената на петрола за доставен барел Брент днес достига 148 долара. Рафинерията купува на тази цена плюс премия. Между покупката на суровината и отражението ѝ върху цената на колонката минават няколко седмици, създаващи фалшиво усещане за спокойствие.

През март предупредих, че поскъпването ще стигне с новите цени до колонката.

Цената от 1,90 евро за дизел не е върхът. Може до седмици да достигне 2,20 евро. Това ще доведе до поскъпване на превози и стоки.

Не чуваме за мерки от кабинета за защита на населението и индустрията, а те трябва да се задействат сега. Както реагирахме по време на служебното правителство“, отбелязва той.

Ето и позицията на Андрей Гюров:

Въпреки шума от предстоящите избори е добре държавата да се управлява с грижа, а не с пропаганда.

Цената на петрола за доставен барел Брент днес достига 148 долара. Рафинерията купува на тази цена плюс премия. Между покупката на суровината и отражението ѝ върху цената на колонката минават няколко седмици, създаващи фалшиво усещане за спокойствие.

През март предупредих, че поскъпването ще стигне с новите цени до колонката. Цената от 1,90 евро за дизел не е върхът. Може до седмици да достигне 2,20 евро. Това ще доведе до поскъпване на превози и стоки.

Не чуваме за мерки от кабинета за защита на населението и индустрията, а те трябва да се задействат сега. Както реагирахме по време на служебното правителство.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кошница ли

    11 1 Отговор
    Искаш ха ха ха

    15:37 16.09.2026

  • 2 Оня

    14 3 Отговор
    Тоя кво иска.
    Да пратим гумените лодки и да отваряме протока пред персите ли.

    Коментиран от #5

    15:37 16.09.2026

  • 3 хаха

    16 4 Отговор
    Я се скрий бе фигурант. Сглобената Тиква събра кураж нещо да пърди с уста.

    15:37 16.09.2026

  • 4 честен ционист

    15 5 Отговор
    И какви мерки иска Гюро? Поименен купон за 20л на седмица?

    Коментиран от #31

    15:38 16.09.2026

  • 5 честен ционист

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Оня":

    И що ще пращаш гумени лодки към Ормудксия проток, при положение, че България не внася и капка от персийския петрол?

    15:40 16.09.2026

  • 6 Тоя що не си

    10 5 Отговор
    Дава всичките заплати на укро фашата за златни тоалетни? Нашата ни в 10 г договор да подаряваме на онези всякакви неща и да им даваме оръжия, пари. И има наглост още да се обажда и да се кандидатира? На български ят народ не му трябват чуждопоклонници и предатели. А този и такива, като него, ако искат, само техните си пари да дават на укра и да отиват, като доброволци да "защитават демокрацията "! От нас другите, няма балъци.

    15:42 16.09.2026

  • 7 Овчар

    12 7 Отговор
    Този е егати прос..та.Ка ....дори и селяните не можа да излъже да гласуват за сурата му..!

    15:43 16.09.2026

  • 8 Нормално и безморало

    5 7 Отговор
    Социалистите другари, хотелиери и адвокати не обичат да дават, само да вземат.

    15:43 16.09.2026

  • 9 Защо,

    6 10 Отговор
    цените са абсолютно нормални според Мунчо и компания.

    15:44 16.09.2026

  • 10 148 ДАЛАРА?!!!!! Тия от СЕЛСКИ УСА МАГ

    1 2 Отговор
    ЛИ ПАЗАРЯТ?;!;!!!??!!! НАСЯКЪДЕ Е НАААЙ МНОГО 100

    15:44 16.09.2026

  • 11 Хасковски каунь

    3 5 Отговор
    ППДБГЕРБДПСДБ.... ще свалят цената с 1€
    Насам народе

    15:46 16.09.2026

  • 12 Петроханци

    10 6 Отговор
    Хора, гласувайте за ГюроФ и КрандеФ за президент и полу-президент!
    Само да вземат властта, те ще Ви организират още Петрохански развлечения.

    15:46 16.09.2026

  • 13 Ха, ха, ха

    6 5 Отговор
    Да подкрепим Гюров, който като истински Гюро Михайлов брани Украйна
    ощетявайки бюджета на България, който като служебен премиер
    Тайно от всички подписа АнтиНароден договор с Укрите бедна България
    да им Подарява за Десет години по Един Милиард Евро
    и сега за "Благодарност“ очаква този народ да го избере за президент!

    15:48 16.09.2026

  • 14 Десет

    3 4 Отговор
    Тоя кабинет е поставен от Лукоил да защитава интересите на Вагит Алекперов, а не на простолюдието.

    15:48 16.09.2026

  • 15 Никой не казва

    2 2 Отговор
    Санкциите действат....

    15:50 16.09.2026

  • 16 Алтън

    2 4 Отговор
    Едно време по турско било лошо, плащал народът десятък.

    А сега само ДДСто дето прибира Радев е двойно на десятъка, а осигуровки, други данъци.

    15:51 16.09.2026

  • 17 Данчо

    3 1 Отговор
    Ама, вие ползвате ел. тротинетки, кво ви засягат горивата?! хаха

    Коментиран от #29

    15:54 16.09.2026

  • 18 Точен е

    2 3 Отговор
    Снощния протест който факти също отрази и е само началото беше отразен също от световните информационни агенции.
    Публикацията на Асошейтед прес (преведена на Български) е събрала близо 12 хиляди харесвания а на "Политико" над 9 хиляди.

    Коментиран от #21

    15:54 16.09.2026

  • 19 Георги

    1 2 Отговор
    то и срещу pdf-илията не чуваме. Нещо ви пазят?

    15:55 16.09.2026

  • 20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 21 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Точен е":

    а колко хора събра протеста?

    Коментиран от #26

    15:55 16.09.2026

  • 22 Гюро

    1 1 Отговор
    Играй на борсата и намали цената на горивата отворко. Или се обади на Тръмп.

    15:57 16.09.2026

  • 23 Прав е Гюров

    2 3 Отговор
    ПП и ДБ поискаха компенсации за горивата и предупредиха за шокова инфлация
    Ивайло Мирчев:
    Цените на горивата в България придобиват безпрецедентни стойности и така, както бюджетният дефицит е на безпрецедентни нива, така и цените на горивата са изключително високи. В миналото сме реагирали и държавата е взимала мерки, но сега не виждаме такова нещо, допълни той.
    Асен Василев:
    При цена на петрола от 120 долара през 2022 г.когато бях финансов министър цената на дизела беше 1,62 евро и дадохме 25 стотинки компенсация за всички потребители. В момента вече сме на 1,92 евро. Колко трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации. Тук не става въпрос само за това българските граждани да могат да си карат автомобилите. Цена от 1,92 евро започва да се отразява върху цялата верига на доставки и ни очаква много сериозен инфлационен шок", каза Василев.

    Коментиран от #28

    15:58 16.09.2026

  • 24 Георги Клисурски финансов министър

    2 3 Отговор
    В правителството на Андрей Гюров -
    "Дизелът надминава 1,90 евро на литър. Това са най-високите цени на горивата в българската история - и въпросът е какво прави българското правителство? Доколкото разбирам от разнопосочните им изявления - нищо. Какво направихме от служебния кабинет на Андрей Гюров, когато през март избухна военният конфликт в Близкия изток? Не чакахме. Мигновено създадохме Щаб за ценова стабилност към Министерския съвет. НАП, Агенция „Митници“ и регулаторите събираха всеки ден данни за продажбите, маржовете и цените на горивата. Всеки гражданин можеше да ги следи в реално време на сайта на НАП и да знае какво да очаква.

    16:01 16.09.2026

  • 25 Единственото

    1 5 Отговор
    Правилно решение е да внасяме от Русия!
    Ти, какво предлагаш?
    Много е лесно да се иска!
    Кривата устица не дава предложения, мисли само как да седне на трона!

    16:01 16.09.2026

  • 26 Организиран от фейсбук група

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Георги":

    Без полощитически формации между 7 и 10 хиляди човека
    На ком.18 има данни и снимки от международните агенции

    16:03 16.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Компенсации

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "Прав е Гюров":

    За всички, а не само за мързеливуите и украинците да си плащат и да им се спрат всякакви поиощи! Стига сме ги мъкнали.

    16:04 16.09.2026

  • 29 Капейчо

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Данчо":

    Ти май не разбра, той мисли за ВАС! Освен това:

    "Служебното правителство на Андрей Гюров изплащаше по 20 евро на бедните
    българи за горивата."

    Но това се забравя.

    16:06 16.09.2026

  • 30 По думите на Ивайло Мирчев

    1 2 Отговор
    Бюджета е много на плюс от високите цени на горивата само от ДДС и дори да даде по 20 евроцента компенсации на всеки шофьор пак ще е на плюс. А така се пълни бюджета о парите се раздават на близките до мунчо олигарси а са ощетени шофьорите-
    „Призоваваме премиера Радев и правителството това да стане факт до края на тази седмица", каза още той.

    По думите му в момента заради високите цени приходите от ДДС компенсират напълно тези 20 евроцента и дори остават определени суми.

    16:07 16.09.2026

  • 31 !!!?

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Мистър Кеш може да предложи някоя и друга доза хероин в "кошница с грижа" !!!?

    16:08 16.09.2026

  • 32 идиоти вън

    0 2 Отговор
    А пък аз не чувам от кандидатпрезидентската девойка Гюров и другия критики към САЩ и Израел за агресията срещи Иран, причинила високите цени на петрола!!!!

    16:09 16.09.2026

  • 33 Тити

    1 1 Отговор
    Радев ни говори за някакви мерки за които щеше сме да живеем по добре ама само виждаме по високи цени на храните винетки глоби и данъци.

    16:11 16.09.2026

  • 34 !!!?

    3 1 Отговор
    Мистър Кеш замрази "Боташ" точно когато той стана печеливш...колко напомня "пазарната икономика" на Жан Виденов...!!!?

    16:13 16.09.2026

  • 35 Прогресивни съветски шарлатани !

    0 0 Отговор
    Какво да очакваш от защитници на наркобарони, олигарси, хазарта и Мордор ?!

    16:15 16.09.2026

  • 36 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Правителството ще намали цените на енергоносителите веднага щом започнат да прииждат американските танкери с четири пъти по-евтин от руския газ, договорен от Лена Мустак-Парапеткова!

    16:16 16.09.2026

  • 37 Тъп -> милиционер -> военен -> кРадев

    0 0 Отговор
    Нямали сме толкова некадърен Премиер ма Мунчо кРадев. !

    16:16 16.09.2026

  • 38 Ядосан

    0 0 Отговор
    Ей, КАДНУШ, теб кой те разира за пфлаума бе? Що си не гледаш агитацийката!

    16:16 16.09.2026

  • 39 Медицинко чудо

    0 0 Отговор
    Юнак Гюро няма глава а говори! Познайте как?

    16:17 16.09.2026

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