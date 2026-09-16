Андрей Гюров: Не чуваме за мерки от кабинета срещу високите цени на горивата

Въпреки шума от предстоящите избори е добре държавата да се управлява с грижа, а не с пропаганда. Това написа в своя Фейсбук профил бившият служебен премиер и настоящ кандидат за президент Андрей Гюров.

„Цената на петрола за доставен барел Брент днес достига 148 долара. Рафинерията купува на тази цена плюс премия. Между покупката на суровината и отражението ѝ върху цената на колонката минават няколко седмици, създаващи фалшиво усещане за спокойствие.

През март предупредих, че поскъпването ще стигне с новите цени до колонката.

Цената от 1,90 евро за дизел не е върхът. Може до седмици да достигне 2,20 евро. Това ще доведе до поскъпване на превози и стоки.

Не чуваме за мерки от кабинета за защита на населението и индустрията, а те трябва да се задействат сега. Както реагирахме по време на служебното правителство“, отбелязва той.

Ето и позицията на Андрей Гюров:

Въпреки шума от предстоящите избори е добре държавата да се управлява с грижа, а не с пропаганда.

Цената на петрола за доставен барел Брент днес достига 148 долара. Рафинерията купува на тази цена плюс премия. Между покупката на суровината и отражението ѝ върху цената на колонката минават няколко седмици, създаващи фалшиво усещане за спокойствие.

През март предупредих, че поскъпването ще стигне с новите цени до колонката. Цената от 1,90 евро за дизел не е върхът. Може до седмици да достигне 2,20 евро. Това ще доведе до поскъпване на превози и стоки.

Не чуваме за мерки от кабинета за защита на населението и индустрията, а те трябва да се задействат сега. Както реагирахме по време на служебното правителство.