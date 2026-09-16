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Томас Райс подписва с Трабзон за 1+1 години

Томас Райс подписва с Трабзон за 1+1 години

16 Септември, 2026 13:59 470 0

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  • трабзонспор

Бившият вече наставник на Лудогорец кацна снощи в страната, за да финализира контракта си

Томас Райс подписва с Трабзон за 1+1 години - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът Томас Райс ще подпише договор за 1+1 години с новия си клуб Трабзонспор, информират медиите в Турция.

Бившият вече наставник на Лудогорец кацна снощи в страната, за да финализира контракта си.

Лудогорец ще получи 1 милион евро като откупна клауза, заложена в договора на германския специалист с „орлите“.

В пресата в Турция информират още, че от Трабзонспор бързат да финализират сделката, за да може отборът да се съсредоточи върху предстоящия си важен мач с Галатасарай. Двубоят е тази събота.

На 26 ноември Томас Райс отново се очаква да бъде в България, тъй като Трабзонспор гостува на ЦСКА в Лигата на конференциите.


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