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Георги Иванов почете 100 години гръцки футбол

Георги Иванов почете 100 години гръцки футбол

16 Септември, 2026 13:29 407 6

  • георги иванов-
  • бфс-
  • футбол

Честванията включваха и фестивала UEFA Football in Schools на площад „Аристотелус“

Георги Иванов почете 100 години гръцки футбол - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов бе сред официалните гости на тържествената церемония в Солун, посветена на 100-годишнината от създаването на Гръцката футболна федерация.

Юбилейното събитие събра представители на европейските национални асоциации, ръководители от УЕФА и знакови личности от гръцкия и международния футбол. По време на церемонията слова произнесоха президентът на Гръцката футболна федерация Макис Гагкацис, президентът на УЕФА Александър Чеферин и заместник-министърът на спорта на Гърция Янис Вруцис, информират от нашата централа.

Честванията включваха и фестивала UEFA Football in Schools на площад „Аристотелус“.

Инициативата събра деца от Солун и известни бивши футболисти, сред които европейски шампиони с Гърция, Оливер Бирхоф и Альоша Асанович.

Събитията в Солун съпътстваха заседанието на Изпълнителния комитет на УЕФА, на което бяха определени домакините на редица предстоящи финали и бяха одобрени промени в системата за изкачване и изпадане в Лигата на нациите през сезон 2026/27.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    13:35 16.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Опссс

    7 0 Отговор
    Г0ндзю м8же ли да брои до сто?

    13:45 16.09.2026

  • 4 Нищо ново

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    Където има банкети, пиене и брантий, Гонзо е първа писта там.

    14:40 16.09.2026

  • 5 За миг помислих

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    Наздраве !
    Егати БФС-то.........

    14:51 16.09.2026

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