Георги Иванов почете 100 години гръцки футбол

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов бе сред официалните гости на тържествената церемония в Солун, посветена на 100-годишнината от създаването на Гръцката футболна федерация.

Юбилейното събитие събра представители на европейските национални асоциации, ръководители от УЕФА и знакови личности от гръцкия и международния футбол. По време на церемонията слова произнесоха президентът на Гръцката футболна федерация Макис Гагкацис, президентът на УЕФА Александър Чеферин и заместник-министърът на спорта на Гърция Янис Вруцис, информират от нашата централа.

Честванията включваха и фестивала UEFA Football in Schools на площад „Аристотелус“.

Инициативата събра деца от Солун и известни бивши футболисти, сред които европейски шампиони с Гърция, Оливер Бирхоф и Альоша Асанович.

Събитията в Солун съпътстваха заседанието на Изпълнителния комитет на УЕФА, на което бяха определени домакините на редица предстоящи финали и бяха одобрени промени в системата за изкачване и изпадане в Лигата на нациите през сезон 2026/27.