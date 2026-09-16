Георги Иванов почете 100 години гръцки футбол

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов бе сред официалните гости на тържествената церемония в Солун, посветена на 100-годишнината от създаването на Гръцката футболна федерация.
Юбилейното събитие събра представители на европейските национални асоциации, ръководители от УЕФА и знакови личности от гръцкия и международния футбол. По време на церемонията слова произнесоха президентът на Гръцката футболна федерация Макис Гагкацис, президентът на УЕФА Александър Чеферин и заместник-министърът на спорта на Гърция Янис Вруцис, информират от нашата централа.
Честванията включваха и фестивала UEFA Football in Schools на площад „Аристотелус“.
Инициативата събра деца от Солун и известни бивши футболисти, сред които европейски шампиони с Гърция, Оливер Бирхоф и Альоша Асанович.
Събитията в Солун съпътстваха заседанието на Изпълнителния комитет на УЕФА, на което бяха определени домакините на редица предстоящи финали и бяха одобрени промени в системата за изкачване и изпадане в Лигата на нациите през сезон 2026/27.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само на нашата граница
13:35 16.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Опссс
13:45 16.09.2026
4 Нищо ново
14:40 16.09.2026
5 За миг помислих
14:41 16.09.2026
6 Наблюдател
Егати БФС-то.........
14:51 16.09.2026