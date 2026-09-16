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Ханзи Флик иска спокойствие около младата звезда Ламин Ямал

Ханзи Флик иска спокойствие около младата звезда Ламин Ямал

16 Септември, 2026 15:21 341 0

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  • спортни новини

Треньорът на Барселона смята, че младокът трябва да спечели „Златната топка“

Ханзи Флик иска спокойствие около младата звезда Ламин Ямал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал, едва на 19 години, вече се превърна в едно от най-ярките имена на световната футболна сцена. Испанското крило на Барселона не крие амбициите си и открито заявява, че се вижда сред основните претенденти за престижната награда "Златната топка" през 2026 година.

Наставникът на каталунците, германецът Ханзи Флик, не крие възхищението си от младия талант. "Ламин е изключително откровен и демонстрира класата си във всеки мач. Той вярва в себе си и това е заразително. Ако той е убеден, че заслужава 'Златната топка', аз също заставам зад него", сподели Флик пред медиите. Въпреки това, треньорът не пропусна да изрази известно притеснение от непрестанните дискусии около индивидуалните отличия.

"Ще бъда щастлив, когато всички тези разговори приключат. Във футбола има много изключителни играчи, но за мен най-важни са успехите на отбора", категоричен е германецът.

Флик подчерта, че подобни спекулации могат да разсеят младите футболисти и да ги отклонят от основната цел – колективните постижения. "Титлите идват с времето. Нашата задача е да се концентрираме върху настоящето, да работим здраво и резултатите няма да закъснеят. Независимо дали става дума за 'Златната топка' или друг трофей, най-важното е отборът да върви напред", допълни наставникът на Барселона.


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