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Руслан Трад: Лагерът, който е с Руската федерация, се подготвя за нещо много по-глобално и мащабно
  Тема: Украйна

Руслан Трад: Лагерът, който е с Руската федерация, се подготвя за нещо много по-глобално и мащабно

16 Септември, 2026 08:34 3 374 57

  • руслан трад-
  • русия-
  • китай-
  • украйна-
  • война-
  • иран-
  • нато-
  • отбрана

Едно или друго събитие не трябва да се разглежда като единично събитие, както се правеше досега, а по-скоро като свързан военен театър, заяви журналистът

Руслан Трад: Лагерът, който е с Руската федерация, се подготвя за нещо много по-глобално и мащабно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, Служители на тайванската военна полиция
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Докато Зеленски заяви, че има нужда от мир и Украйна „чака конкретни предложения от своите партньори“, руският външен министър Сергей Лавров обвини САЩ, че са удължили с една година войната на Москва срещу Украйна.

„Със сигурност ще си има война. Коментирали сме и преди, вероятно ще продължаваме да коментираме, защото аз не виждам как ще спре скоро, от която и да е страна. И да, все пак западната помощ си казва думата, въпреки че украинците успяха да развият доста своя военно-промишлен комплекс. Меко казано, са на първите линии по производство на дронове. Технологиите се развиват абсолютно нагоре“.

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Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV журналистът Руслан Трад.

„И Русия, макар да успява в момента до някаква степен да навакса поне в технологиите за безпилотните апарати, все пак изпитва сериозни трудности на бойното поле“, посочи той.

„Дори през последните дни украинците започнаха една контраофанзива именно в Донбас. Това притеснява руските сили. Да не забравяме, че този разговор се развива на фона на войната в Иран, където пак Русия, заедно с Китай, имат много важна роля за оцеляването на иранския режим. И всъщност там Съединените щати също имат какво да кажат“, смята Трад.

„Разговорите, които слушаме, никога не трябва да ги оставяме изолирани просто като едно събитие. Те са много повече от това“, отбеляза анализаторът.

„Чудя се колко да депресираме аудиторията. Войната започна през 2014 година, т.е. в периода от 2014 до края на 2021 година, когато започнаха първите, да кажем, реактивирания на фронтовата линия в Украйна, като цяло нямаше някакво широко участие на западните сили, Щатите и някои големи европейски икономики все още работеха с Руската федерация. Но войната си продължаваше. Да, беше в един замразен конфликт,, но всъщност никога не е била замразена война. Напротив, беше изключително активна, с размяна на удари между двете страни. И в крайна сметка така навлязохме във февруари 2022-ра. Тогава се случи какво? Не само атака върху Украйна. Тогава имаше реактивиране на китайската политика спрямо Запада“, посочи Руслан Трад.

„Тоест вече онова, което Си Дзинпин наложи като нова политика на Китай след 2013 година, когато дойде де факто начело на целия Китай, тъй като той е първият лидер след Мао Дзедун, който укрепва по този начин властта. Той промени като цяло парадигмата на Китай в глобален план. И тогава започнаха съвместните действия заедно с Иран, Северна Корея и Руската федерация.

Тоест тази война, която виждаме в Украйна, и с всичките жертви, които има там, и проблемите за европейската сигурност, със сигурност не е единичен конфликт. Той е свързан и с близкоизточните конфликти, не само в Иран“, коментира журналистът.

„И също така и в Африка, където имаме много сериозно преплитане на интереси, дори на едни и същи държави, които участват и в Близкия изток, и в Украйна.

И неслучайно наскоро за Деня на военното разузнаване на Украйна Кирило Буданов, който ръководеше основните операции на това звено, не случайно сподели поредица от много интересни изображения, които доказваха всички така наречени данни, че украинското военно разузнаване има доста по-широк глобален поглед, отколкото в рамките само на Украйна. Тоест имаше африкански операции, имаше дори арктически операции, които са документирани. Това означава, че конфликтът, който започна през 2014 година, той се разви постепенно“, отбеляза анализаторът в студито на “Лице в лице“.

„Имаше през 2017 година опит на Китай да привлече Саудитска Арабия тогава на своя страна - за да продава Саудитска Арабия петрол с юани. Тогава не успяха, тъй като Тръмп убеди Рияд да го направи, но атаката започна много отдавна, преди 2022-ра, и няма да свърши нито тази година, нито следващата“, посочи той.

По думите му през 2014 агресорът е бил Руската федерация.

“Това е нещо, с което те се гордеят, не е наша презумпция. Напротив, даже смятат, че са закъснели, че трябва да се намесят още през 2004 година. Когато помним, че имаше други трусове в Украйна и Оранжевата революция, тогава започнаха тези така наречени цветни революции, които Русия заяви, че Западът подкрепи. Макар че, да бъдем честни, тези събития не са от интерес на Запада. Германия още плаче, че е загубила достъпа до газ“, посочи Трад.

„Алтернатива за Германия“ обещава на всеки едва ли не апартамент, как ще получи, ако дойде на власт, с руските пари, които ще дадат, че потекат по нефтопровода“, коментира още той.

„От 2014 до 2022 имахме сериозно време така да погледнем трезво на ситуацията и всъщност да видим, че Руската федерация, да кажем лагерът, който е с Руската федерация, се подготвя за нещо много по-глобално и мащабно от това да навлезе в Източна Украйна.

По думите му става въпрос за директен удар по финансовата система, която още е доминирана от западните валути и западните икономики - глобалната система, която в момента не е в интерес най-вече на Китай.

„Споменавам Китай и Иран толкова често, тъй като са с различни роли в този „глобален театър“. Това е термин, който НАТО вече възприема като описване на всичко, което коментираме в момента. Тоест едно или друго събитие не трябва да се разглежда като единично събитие, както се правеше досега, а по-скоро като свързан военен театър“, коментира Руслан Трад.

„Ако свържем събитията в Близкия изток и Украйна, и Украйна и Близкия изток, двете посоки са дълбоко свързани като конфликти. Какво се случи на 7 октомври 2023-та и атаката върху Израел? Това не беше просто терористична атака. Беше абсолютно планирана инвазия и видяхме резултата. След това последваха и други събития. Падането на режима на Башар Асад, който режим беше основен за Иран и за оста, която тук коментираме в момента, това падане се случи и с помощта на Украйна“, посочи анализаторът.

„Тоест сирийските бунтовници получиха тогава помощ от украинското военно разузнаване, включително с достъп до технологии и дронове. Украинското разузнаване се намеси в Судан, където Руската федерация добива злато. Това злато всъщност се прекарваше през Каспийския район и Иран, за да се подкрепя санкционната икономика на руската федерация. Всяка държава има своята роля“, обясни още журналистът.

„Иран много показателно в момента иска „Геран-4“ и „Геран-5“. Това са най-новите видове дронове, които най-вероятно са участвали при атаката и върху този влак, за който споменахте в предишния разговор, който най-вероятно е трябвало да бъде прицелен — влакът с Борис Джонсън, с други западни официални лица. Тези дронове са много специфични. Те са реактивни дронове, много по-добри от досегашните руски. Те бяха дадени като технология от Иран.В момента Иран иска да върне тази технология в Иран, за да продължи атаката срещу западните интереси. По този начин конфликтите още веднъж се припокриват“, посочи още той.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 какви смески му дават на тоя

    84 13 Отговор
    Трябва да има наказания за гилдията когато умишлено или от дисфункционалност, както е в случая с детето със странното име, заблуждават аудиторията.

    08:38 16.09.2026

  • 4 зИленски

    66 13 Отговор
    ТОЗИ РУСЛАНЧО ОЩЕ С МЛЯКО ПО УСТАТА.
    ЧЕТЕ И ПОСЛЕ ПОВТАРЯ КАТО ПАПАГАЛ
    НИКАКВО ЛИЧНО МНЕНИЕ

    Коментиран от #9, #43

    08:40 16.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Майстора

    43 9 Отговор
    Имаше на времето съветски филм Руслан и Людмила.Сега явно филмът е се е преместил на запад, но сюжетът е същият , приказки за малки наивни деца.

    Коментиран от #40

    08:41 16.09.2026

  • 7 Хорст Зигфрид

    41 5 Отговор
    Замириса не чифутско...

    08:42 16.09.2026

  • 8 горски

    48 6 Отговор
    Горкия....Иран искал да си върне технологията ,която бил дал на Русия за дроновете....Все едно технологията е предмет....

    08:43 16.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    58 7 Отговор
    Глупостите на Руслан!!!
    Сега Китай и Африка били виновни, че цялото НАТО яде бой в Украйна, и е в ступор, от който не може да излезе!!!
    Според господинчото само ЕС има колониални права в Африка, и само Украйна има право на съюзници!!!
    Какъв глупак!!!

    08:46 16.09.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    32 7 Отговор
    И КАТО ЗАПОЧНЕ ВОЙНАТА, С ТЯ ЩЕ БЪДЕ ЯДРЕНА
    ЩЕ ДЕ ОКАЖЕ ЧЕ ЗА ТАКИВА ОТРЕПКИ КАТО РУСЛАН ТРАД НЯМА МЯСТО В БУНКЕРИТЕ - ТЕ СА ЗА ЕЛИТИТЕ :))
    .....
    ДЕМЕК ХЕМ ОТРЕПКИТЕ ПОДПАЛВАТ ВОЙНАТА, ХЕМ ПЪРВИ ЩЕ УМРАТ В НЕЯ
    ... ЕЙ НА ТАКИВА СЕ ВИКА ФАНАТИЦИ :))

    08:46 16.09.2026

  • 12 Сатанисти и ционисти подпалиха света

    38 7 Отговор
    Третата световна война я започнаха Щатите и Британия в периода 2012 г. - 2013 г. по две направления - Сирия и Украйна. Тези направления към момента са трансформирани в близкоизточния фронт и източноевропейския фронт. Не си мислете, че ще се разминем и с далекоизточния/тихоокеанския фронт

    Коментиран от #30

    08:46 16.09.2026

  • 13 Руснаци

    38 6 Отговор
    Аз да попитам как укрите въобще имат надежда за победа - 600 млрд в оръжия, над 50 страни работят за тях и за 5 години война се радват на 80 км освободена територия хахахах, това е направо жалко и трагично, милиони укри избити за 85 км освободен територия хахахах, относно ония смешко сикорски където се прави на велик, вчера руснаците му казаха че Варшава при военни действия от страна на поляците срещу руснаците ще изчезне за 2 ден от картата и от офиса на маняка ще усети една ужасна миризма хахаха, дори поляците му се скараха какви ги говори

    Коментиран от #27

    08:47 16.09.2026

  • 14 На този АНАЛизатор

    30 4 Отговор
    И хиляди други такива ,лежат милиони човешки погубени душички!

    Коментиран от #25

    08:47 16.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 днеска

    12 1 Отговор
    съм изкарал 10-20евро за туй копи пейс..кой като мене..само че за същата буламач западните ви колеги получават над 1000 евро...не е ли това дискриминация по полов или не знам какъв признак?

    08:54 16.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Kaлпазанин

    9 4 Отговор
    Подготвя се ,а фащ и затова да с мислиха че с печатане на хартия и разграбване на държави ,това ще продължава вечно .ще си мансбогом на долара и джендърството ,нормалното ще си стане нормално , а не , психоболно

    08:55 16.09.2026

  • 22 Дзак

    5 1 Отговор
    Ами спукан спирачен маркуч. Малко на хотел.

    08:56 16.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дякон Унуфрий Араллампиев

    22 4 Отговор

    До коментар #14 от "На този АНАЛизатор":

    Новоизлюпеният специалист по геополитика го следя от известно време и го намирам за добър манипулатор Разбирам че пропагандата е основно средство за въздействие върху масите но поне името му сменете че бие много на очи Нищо от днешния му коментар не се и докосва до истината

    08:56 16.09.2026

  • 26 Овчар

    0 1 Отговор
    Чепа

    08:57 16.09.2026

  • 27 нищо

    16 5 Отговор

    До коментар #13 от "Руснаци":

    не са освободили..промъкнаха се, ядоха дърво и обратно..докладваха на Зеления нелегитимния че са стигнали до Москва и се надрусаха пак..

    08:57 16.09.2026

  • 28 Шорт

    11 6 Отговор
    Путин се събуди най после!

    Коментиран от #34

    08:58 16.09.2026

  • 29 ТОЗИ БИЕ ВСИЧКИ ПО НАГЛОСТ

    20 7 Отговор
    МЮСЮЛМАНИН НА ЗАПЛАТА ПРИ ЕВРЕИНА СОРОС

    08:59 16.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Браво!

    8 3 Отговор
    А Праслан Транс има ли да ни съобщи някакви лоши новини?

    09:03 16.09.2026

  • 32 Един

    2 0 Отговор
    Ще се ос...рат глобално.

    09:07 16.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хайде

    4 1 Отговор
    В един глас високо и ясно дайте вой за рубли, юани и друга безсмислена хартия, защото рано или късно, ще останете без глас...и еврото които вземате за мръсната работа, която въ

    Коментиран от #42

    09:08 16.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ха Ха

    11 4 Отговор
    Да, еднополюсният атлантически модел на световна хегемония се чувства сериозно застрашен. Светът, като многополюстно божие творение се организира в съпротива на безпардонния агресивен унилатерален Нов Световен Атлантически Ред. Ако атлантическите ястреби бленуващи за световно господство не бъдат свалени от власт, ескалациата ще доведе до незапомнена голяма световна война

    Коментиран от #45

    09:09 16.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Това е Пушкин

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Майстора":

    Руслан и Людмила - поема, класика ..Фантастичен сюжет, вдъхновен от фолклорни приказки, описва изчезването на дъщерята на киевския княз и опитите на няколко кандидати за ръката ѝ да я открият и освободят ..
    И днес храбри войни се борят за ръката на Людмила (Украйна)

    09:11 16.09.2026

  • 41 Това е Пушкин

    0 0 Отговор
    Руслан и Людмила - поема, класика ..Фантастичен сюжет, вдъхновен от фолклорни приказки, описва изчезването на дъщерята на киевския княз и опитите на няколко кандидати за ръката ѝ да я открият и освободят ..
    И днес храбри войни се борят за ръката на Людмила (Украйна)

    09:11 16.09.2026

  • 42 За ЕС

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Хайде":

    Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.

    09:14 16.09.2026

  • 43 Нещо се мъти

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "зИленски":

    Щом Русланчо се досеща, ще има нещо...

    09:14 16.09.2026

  • 44 Агент на Саудитска Арабия

    14 1 Отговор
    Руслан Трад е с двойно гражданство, българско и сирийско.
    Ако сте съгласни с предложението
    да му се отнеме българското и да започне процедура
    по неговата екстрадиция в Сирия,
    където е търсен за редица престъпления,
    се присъединете към петицията!
    Хайде холан - аман се каза от индивиди с чужд произход
    да дават съвети на нас Българите как да живеем и мислим
    в собствената ни България!

    09:14 16.09.2026

  • 45 Няма б0г или б0гове

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Ха Ха":

    Човека може да се преструва набожен даже до църква да ходи с поп да говори

    НО в края на деня царица парица решава всичко

    Царя на парите е долара царицата е еврото принцът швейцарския франк И този век няма бутане тази аристокрация!!!

    Дано източните унтерии го разберат часпоскоро и сиспестят ядовете

    09:19 16.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ммммм

    5 0 Отговор
    Поредния ляляджия

    09:25 16.09.2026

  • 48 Монтгомъри

    5 1 Отговор
    Война между украйна и Русия Може да трае още десет години..
    А защо европейские народи да страдат?Защо Укрите воюват с парите от техните данъци.Кой иска да помана на украйна,-да развържа личната си кесия.И да им праща пари до наси...е.Защо ще пипа държавни пари на хората?Те са техни,-и само те си имат право на тех!

    Коментиран от #56

    09:26 16.09.2026

  • 49 У лЕво

    5 0 Отговор
    ЖълтоклЮн ,пухкавЕлен пИкльо. АЙ чИба.

    09:28 16.09.2026

  • 50 Атлантическия съвет на САЩ

    5 0 Отговор
    "Автор и съавтор е на три книги и многобройни статии
    за гражданската война в Сирия,
    руската външна политика и сигурността.
    Руслан Трад е съосновател на De Re Militari,
    български онлайн журнал за анализ
    и картографиране на конфликти.
    Работил е като кореспондент в Ливан, Турция,
    Иракски Кюрдистан,
    Саудитска Арабия, Тунис и Тайланд.
    През 2014 г. Българският Хелзинкски комитет отличава
    Руслан Трад с Активист на годината за отразяването
    на войната в Сирия.
    Руслан Трад е непостоянен сътрудник по въпросите
    на глобалната сигурност към Атлантическия съвет на САЩ
    и автор в „Капитал“, където отразява теми,
    свързани със сигурност и отбрана." ?!?!

    Без да е ходил в казармата?!

    НЕбългарин се опитва да изопачава реалността
    и да създава измамна картина пред Българите
    срещу интересите на България.
    Що не иде в Сирия да дрънка умозаключенията си

    09:28 16.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хахахахаха

    0 1 Отговор
    Зеленски призна, че Украйна не може да спечели.

    Той посочи огромните човешки загуби. Въпреки това, той заяви, че този резултат е станал непостижим още в първия ден на конфликта:

    „Всъщност, в тази война не може да има печеливша ситуация. Поради огромните човешки загуби, тя престана да бъде печеливша още в първия ден.“

    То наркоман осъзна, че е ликвидира Украйна тотално, вече няма пушечно месо в огромни размери, последни запаси останаха и взе да си признава че няма как смешното Нато да спечели

    09:42 16.09.2026

  • 55 От Киев

    0 0 Отговор
    Това не е анализ а поръчкова статия. Не е добре, има и здравословни проблеми.

    09:42 16.09.2026

  • 56 Руснаци

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Монтгомъри":

    силно се съмнявам да продължи повече от 1,6 година, вече принудителни мобилизационни процеси в Украйна да накрая си, не остана мъжко пушечно месо, а като няма жива сила колапса ще е изключително бърЗ

    09:44 16.09.2026

  • 57 Историята помни

    0 0 Отговор
    много войни без победител, които траят по 30 години, че и по 100 години.

    И украинската война има потенциал да се превърне в такава. Руснаците не могат да превземат Донбас, украинците не могат да го освободят.
    Такива войни не са за престиж или за победа- просто елитите на воюващите страни не могат да спрат, понеже ще изглеждат слаби в очите на собственото си население и ще бъдат пометени. Това важи особено за Путин!

    09:49 16.09.2026