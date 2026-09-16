Руслан Трад: Лагерът, който е с Руската федерация, се подготвя за нещо много по-глобално и мащабно

Докато Зеленски заяви, че има нужда от мир и Украйна „чака конкретни предложения от своите партньори“, руският външен министър Сергей Лавров обвини САЩ, че са удължили с една година войната на Москва срещу Украйна.
„Със сигурност ще си има война. Коментирали сме и преди, вероятно ще продължаваме да коментираме, защото аз не виждам как ще спре скоро, от която и да е страна. И да, все пак западната помощ си казва думата, въпреки че украинците успяха да развият доста своя военно-промишлен комплекс. Меко казано, са на първите линии по производство на дронове. Технологиите се развиват абсолютно нагоре“.
Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV журналистът Руслан Трад.
„И Русия, макар да успява в момента до някаква степен да навакса поне в технологиите за безпилотните апарати, все пак изпитва сериозни трудности на бойното поле“, посочи той.
„Дори през последните дни украинците започнаха една контраофанзива именно в Донбас. Това притеснява руските сили. Да не забравяме, че този разговор се развива на фона на войната в Иран, където пак Русия, заедно с Китай, имат много важна роля за оцеляването на иранския режим. И всъщност там Съединените щати също имат какво да кажат“, смята Трад.
„Разговорите, които слушаме, никога не трябва да ги оставяме изолирани просто като едно събитие. Те са много повече от това“, отбеляза анализаторът.
„Чудя се колко да депресираме аудиторията. Войната започна през 2014 година, т.е. в периода от 2014 до края на 2021 година, когато започнаха първите, да кажем, реактивирания на фронтовата линия в Украйна, като цяло нямаше някакво широко участие на западните сили, Щатите и някои големи европейски икономики все още работеха с Руската федерация. Но войната си продължаваше. Да, беше в един замразен конфликт,, но всъщност никога не е била замразена война. Напротив, беше изключително активна, с размяна на удари между двете страни. И в крайна сметка така навлязохме във февруари 2022-ра. Тогава се случи какво? Не само атака върху Украйна. Тогава имаше реактивиране на китайската политика спрямо Запада“, посочи Руслан Трад.
„Тоест вече онова, което Си Дзинпин наложи като нова политика на Китай след 2013 година, когато дойде де факто начело на целия Китай, тъй като той е първият лидер след Мао Дзедун, който укрепва по този начин властта. Той промени като цяло парадигмата на Китай в глобален план. И тогава започнаха съвместните действия заедно с Иран, Северна Корея и Руската федерация.
Тоест тази война, която виждаме в Украйна, и с всичките жертви, които има там, и проблемите за европейската сигурност, със сигурност не е единичен конфликт. Той е свързан и с близкоизточните конфликти, не само в Иран“, коментира журналистът.
„И също така и в Африка, където имаме много сериозно преплитане на интереси, дори на едни и същи държави, които участват и в Близкия изток, и в Украйна.
И неслучайно наскоро за Деня на военното разузнаване на Украйна Кирило Буданов, който ръководеше основните операции на това звено, не случайно сподели поредица от много интересни изображения, които доказваха всички така наречени данни, че украинското военно разузнаване има доста по-широк глобален поглед, отколкото в рамките само на Украйна. Тоест имаше африкански операции, имаше дори арктически операции, които са документирани. Това означава, че конфликтът, който започна през 2014 година, той се разви постепенно“, отбеляза анализаторът в студито на “Лице в лице“.
„Имаше през 2017 година опит на Китай да привлече Саудитска Арабия тогава на своя страна - за да продава Саудитска Арабия петрол с юани. Тогава не успяха, тъй като Тръмп убеди Рияд да го направи, но атаката започна много отдавна, преди 2022-ра, и няма да свърши нито тази година, нито следващата“, посочи той.
По думите му през 2014 агресорът е бил Руската федерация.
“Това е нещо, с което те се гордеят, не е наша презумпция. Напротив, даже смятат, че са закъснели, че трябва да се намесят още през 2004 година. Когато помним, че имаше други трусове в Украйна и Оранжевата революция, тогава започнаха тези така наречени цветни революции, които Русия заяви, че Западът подкрепи. Макар че, да бъдем честни, тези събития не са от интерес на Запада. Германия още плаче, че е загубила достъпа до газ“, посочи Трад.
„Алтернатива за Германия“ обещава на всеки едва ли не апартамент, как ще получи, ако дойде на власт, с руските пари, които ще дадат, че потекат по нефтопровода“, коментира още той.
„От 2014 до 2022 имахме сериозно време така да погледнем трезво на ситуацията и всъщност да видим, че Руската федерация, да кажем лагерът, който е с Руската федерация, се подготвя за нещо много по-глобално и мащабно от това да навлезе в Източна Украйна.
По думите му става въпрос за директен удар по финансовата система, която още е доминирана от западните валути и западните икономики - глобалната система, която в момента не е в интерес най-вече на Китай.
„Споменавам Китай и Иран толкова често, тъй като са с различни роли в този „глобален театър“. Това е термин, който НАТО вече възприема като описване на всичко, което коментираме в момента. Тоест едно или друго събитие не трябва да се разглежда като единично събитие, както се правеше досега, а по-скоро като свързан военен театър“, коментира Руслан Трад.
„Ако свържем събитията в Близкия изток и Украйна, и Украйна и Близкия изток, двете посоки са дълбоко свързани като конфликти. Какво се случи на 7 октомври 2023-та и атаката върху Израел? Това не беше просто терористична атака. Беше абсолютно планирана инвазия и видяхме резултата. След това последваха и други събития. Падането на режима на Башар Асад, който режим беше основен за Иран и за оста, която тук коментираме в момента, това падане се случи и с помощта на Украйна“, посочи анализаторът.
„Тоест сирийските бунтовници получиха тогава помощ от украинското военно разузнаване, включително с достъп до технологии и дронове. Украинското разузнаване се намеси в Судан, където Руската федерация добива злато. Това злато всъщност се прекарваше през Каспийския район и Иран, за да се подкрепя санкционната икономика на руската федерация. Всяка държава има своята роля“, обясни още журналистът.
„Иран много показателно в момента иска „Геран-4“ и „Геран-5“. Това са най-новите видове дронове, които най-вероятно са участвали при атаката и върху този влак, за който споменахте в предишния разговор, който най-вероятно е трябвало да бъде прицелен — влакът с Борис Джонсън, с други западни официални лица. Тези дронове са много специфични. Те са реактивни дронове, много по-добри от досегашните руски. Те бяха дадени като технология от Иран.В момента Иран иска да върне тази технология в Иран, за да продължи атаката срещу западните интереси. По този начин конфликтите още веднъж се припокриват“, посочи още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 какви смески му дават на тоя
08:38 16.09.2026
4 зИленски
ЧЕТЕ И ПОСЛЕ ПОВТАРЯ КАТО ПАПАГАЛ
НИКАКВО ЛИЧНО МНЕНИЕ
Коментиран от #9, #43
08:40 16.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Майстора
Коментиран от #40
08:41 16.09.2026
7 Хорст Зигфрид
08:42 16.09.2026
8 горски
08:43 16.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
Сега Китай и Африка били виновни, че цялото НАТО яде бой в Украйна, и е в ступор, от който не може да излезе!!!
Според господинчото само ЕС има колониални права в Африка, и само Украйна има право на съюзници!!!
Какъв глупак!!!
08:46 16.09.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ ДЕ ОКАЖЕ ЧЕ ЗА ТАКИВА ОТРЕПКИ КАТО РУСЛАН ТРАД НЯМА МЯСТО В БУНКЕРИТЕ - ТЕ СА ЗА ЕЛИТИТЕ :))
.....
ДЕМЕК ХЕМ ОТРЕПКИТЕ ПОДПАЛВАТ ВОЙНАТА, ХЕМ ПЪРВИ ЩЕ УМРАТ В НЕЯ
... ЕЙ НА ТАКИВА СЕ ВИКА ФАНАТИЦИ :))
08:46 16.09.2026
12 Сатанисти и ционисти подпалиха света
Коментиран от #30
08:46 16.09.2026
13 Руснаци
Коментиран от #27
08:47 16.09.2026
14 На този АНАЛизатор
Коментиран от #25
08:47 16.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 днеска
08:54 16.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Kaлпазанин
08:55 16.09.2026
22 Дзак
08:56 16.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #14 от "На този АНАЛизатор":Новоизлюпеният специалист по геополитика го следя от известно време и го намирам за добър манипулатор Разбирам че пропагандата е основно средство за въздействие върху масите но поне името му сменете че бие много на очи Нищо от днешния му коментар не се и докосва до истината
08:56 16.09.2026
26 Овчар
08:57 16.09.2026
27 нищо
До коментар #13 от "Руснаци":не са освободили..промъкнаха се, ядоха дърво и обратно..докладваха на Зеления нелегитимния че са стигнали до Москва и се надрусаха пак..
08:57 16.09.2026
28 Шорт
Коментиран от #34
08:58 16.09.2026
29 ТОЗИ БИЕ ВСИЧКИ ПО НАГЛОСТ
08:59 16.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Браво!
09:03 16.09.2026
32 Един
09:07 16.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хайде
Коментиран от #42
09:08 16.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ха Ха
Коментиран от #45
09:09 16.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Това е Пушкин
До коментар #6 от "Майстора":Руслан и Людмила - поема, класика ..Фантастичен сюжет, вдъхновен от фолклорни приказки, описва изчезването на дъщерята на киевския княз и опитите на няколко кандидати за ръката ѝ да я открият и освободят ..
И днес храбри войни се борят за ръката на Людмила (Украйна)
09:11 16.09.2026
41 Това е Пушкин
И днес храбри войни се борят за ръката на Людмила (Украйна)
09:11 16.09.2026
42 За ЕС
До коментар #35 от "Хайде":Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.
09:14 16.09.2026
43 Нещо се мъти
До коментар #4 от "зИленски":Щом Русланчо се досеща, ще има нещо...
09:14 16.09.2026
44 Агент на Саудитска Арабия
Ако сте съгласни с предложението
да му се отнеме българското и да започне процедура
по неговата екстрадиция в Сирия,
където е търсен за редица престъпления,
се присъединете към петицията!
Хайде холан - аман се каза от индивиди с чужд произход
да дават съвети на нас Българите как да живеем и мислим
в собствената ни България!
09:14 16.09.2026
45 Няма б0г или б0гове
До коментар #37 от "Ха Ха":Човека може да се преструва набожен даже до църква да ходи с поп да говори
НО в края на деня царица парица решава всичко
Царя на парите е долара царицата е еврото принцът швейцарския франк И този век няма бутане тази аристокрация!!!
Дано източните унтерии го разберат часпоскоро и сиспестят ядовете
09:19 16.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ммммм
09:25 16.09.2026
48 Монтгомъри
А защо европейские народи да страдат?Защо Укрите воюват с парите от техните данъци.Кой иска да помана на украйна,-да развържа личната си кесия.И да им праща пари до наси...е.Защо ще пипа държавни пари на хората?Те са техни,-и само те си имат право на тех!
Коментиран от #56
09:26 16.09.2026
49 У лЕво
09:28 16.09.2026
50 Атлантическия съвет на САЩ
за гражданската война в Сирия,
руската външна политика и сигурността.
Руслан Трад е съосновател на De Re Militari,
български онлайн журнал за анализ
и картографиране на конфликти.
Работил е като кореспондент в Ливан, Турция,
Иракски Кюрдистан,
Саудитска Арабия, Тунис и Тайланд.
През 2014 г. Българският Хелзинкски комитет отличава
Руслан Трад с Активист на годината за отразяването
на войната в Сирия.
Руслан Трад е непостоянен сътрудник по въпросите
на глобалната сигурност към Атлантическия съвет на САЩ
и автор в „Капитал“, където отразява теми,
свързани със сигурност и отбрана." ?!?!
Без да е ходил в казармата?!
НЕбългарин се опитва да изопачава реалността
и да създава измамна картина пред Българите
срещу интересите на България.
Що не иде в Сирия да дрънка умозаключенията си
09:28 16.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хахахахаха
Той посочи огромните човешки загуби. Въпреки това, той заяви, че този резултат е станал непостижим още в първия ден на конфликта:
„Всъщност, в тази война не може да има печеливша ситуация. Поради огромните човешки загуби, тя престана да бъде печеливша още в първия ден.“
То наркоман осъзна, че е ликвидира Украйна тотално, вече няма пушечно месо в огромни размери, последни запаси останаха и взе да си признава че няма как смешното Нато да спечели
09:42 16.09.2026
55 От Киев
09:42 16.09.2026
56 Руснаци
До коментар #48 от "Монтгомъри":силно се съмнявам да продължи повече от 1,6 година, вече принудителни мобилизационни процеси в Украйна да накрая си, не остана мъжко пушечно месо, а като няма жива сила колапса ще е изключително бърЗ
09:44 16.09.2026
57 Историята помни
И украинската война има потенциал да се превърне в такава. Руснаците не могат да превземат Донбас, украинците не могат да го освободят.
Такива войни не са за престиж или за победа- просто елитите на воюващите страни не могат да спрат, понеже ще изглеждат слаби в очите на собственото си население и ще бъдат пометени. Това важи особено за Путин!
09:49 16.09.2026