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16 фенове на Рома получиха забрана за достъп до стадионите в Италия

16 фенове на Рома получиха забрана за достъп до стадионите в Италия

16 Септември, 2026 15:37 290 1

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Скандал на "Олимпико": Санкции и забрани след инцидент с крайнодесни прояви

16 фенове на Рома получиха забрана за достъп до стадионите в Италия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Шестнадесет запалянковци на Рома бяха наказани със строга забрана за посещение на стадиони в цялата страна. Причината – демонстрация на фашистки поздрави по време на напрегнатия двубой срещу Аталанта, игран на 5 септември на стадион "Олимпико" в Рим.

Римската полиция, цитирана от агенция Reuters, потвърди, че санкциите ще важат между една и пет години. Ограниченията обхващат не само домакинските и гостуващите мачове на Рома, но и срещите на националния отбор на Италия. За четирима от наказаните фенове мерките са още по-строги – те ще трябва да се явяват в полицейското управление по време на всеки мач на любимия си отбор.

Инцидентът се разигра в прочутия сектор "Курва Суд", където традиционно се събират най-ревностните и често най-крайни привърженици на "вълците". Именно оттам бяха отправени спорните жестове, които хвърлиха сянка върху победата на Рома с 2:1, извоювана с късни голове на Марио Ермосо и Матиас Суле. *

Подобни прояви не са изолирани случаи по италианските терени. Прокуратурата в страната неведнъж е свързвала ултрас групировки с организираната престъпност и крайнодесни екстремистки мрежи. Въпреки че фашисткият поздрав не е изрично забранен във всички ситуации, съдилищата в Италия разглеждат всеки случай индивидуално. Законите срещу възраждането на фашистката идеология и подстрекаването към расова омраза позволяват подобни действия да бъдат преследвани по съдебен път.


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