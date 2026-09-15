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Организират протест срещу кабинета "Радев" довечера

Организират протест срещу кабинета "Радев" довечера

15 Септември, 2026 10:50 1 790 76

  • протест-
  • румен радев-
  • оставка

Той е насрочен за 19 часа

Организират протест срещу кабинета "Радев" довечера - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Протест срещу правителството е обявен за тази вечер в т.нар. „Триъгълник на властта“ в столицата. Демонстрацията срещу кабинета Радев е насрочена за 19 часа, съобщи бТВ.

Организатори са активистът Манол Глишев и гражданското сдружение БОЕЦ. Те настояват за оставка на правителството.

Сред мотивите им са бюджетният дефицит и поемането на нов външен дълг, продължаващата корупция и липсата на достатъчно действия срещу организираната престъпност.

Организаторите посочват още зачестяващото, по думите им, безнаказано насилие сред младежите и политиката на кабинета спрямо Русия.

Според организаторите правителството застрашава националната сигурност и влошава отношенията на България с партньорите ни от Европейския съюз.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И да триете пак ще потънети

    43 5 Отговор
    Няма спирка
    Колелото се върти и не във ваш интерес

    Коментиран от #76

    10:54 15.09.2026

  • 3 Недоразумението

    58 18 Отговор
    Манол Глишев и гражданското сдружение БОЕЦ

    Коментиран от #18

    10:55 15.09.2026

  • 4 Мишките от БОЕЦ

    59 19 Отговор
    Пак са получили пратка от БАНКЯ.

    10:55 15.09.2026

  • 5 Идиоти...

    30 16 Отговор
    И на кой му пука за организираната престъпност, когато няма пари за храна?!

    10:55 15.09.2026

  • 6 Фен

    55 17 Отговор
    Сектата отвръща на удара от Петрохан. Ще си носят и водните пистолетите, и ще яздят розови понита.

    10:56 15.09.2026

  • 7 Червени кхмери се опитват до целеят

    19 10 Отговор
    2 И да триете пак ще потънети
    00ОТГОВОР
    Няма спирка
    Колелото се върти и не във ваш интерес
    -;-
    Червените не са потънали , а затънали
    Защото червените нямат нито идеи, ниот електорат.

    10:56 15.09.2026

  • 8 ОТ ЕКОРАВНОВЕСИЕ

    32 6 Отговор
    ТИЯ ЗАЩО ОЩЕ НЕ СА ХВАНАТИ И ЗАКАРАНИ В ПРИЮТА В ГОРНИ БОГРОВ.ЮЛИ ГИ ИЗТЪРВАХТЕ СЕГА ОБЩИНАТА ДА СИ СВЪРШИ РАБОТАТА

    10:56 15.09.2026

  • 9 Трол

    15 48 Отговор
    Единствено г-н Глишев и г-н Георгиев имат съдържание в гащите, за да се изправят срещу Радев.

    Коментиран от #15, #19, #38

    10:56 15.09.2026

  • 10 Минаващ

    40 10 Отговор
    Те не се наиграха....
    На Манол Глишев защо още му се дава трибуна?

    10:56 15.09.2026

  • 11 От Посолството

    25 2 Отговор
    Тия не са наши хора. Може да ги пренебрегвате

    10:56 15.09.2026

  • 12 Анонимен

    11 25 Отговор
    Как така някои са се осмелили да правят протести срещу дълбоката държава бкп

    10:58 15.09.2026

  • 13 Морски

    37 10 Отговор
    Демек "Америка за България" е раздала пари на местните продажници

    Коментиран от #42

    10:59 15.09.2026

  • 14 Павел Пенев

    37 12 Отговор
    Софийските кретени от Боец явно са получили нов транш и трябва да покажат активност. Все пак това са 150 души безработни негодници, които не разбират нищо от финанси но се интересуват от бюджета.

    11:00 15.09.2026

  • 15 ДА АМА

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    ОТЗАД

    11:00 15.09.2026

  • 16 ППДБ, ГЕРБ, ДПС и СДС

    18 7 Отговор
    нама да участват!

    От месеци се обзалагам тук, че т.н. опозиция срещу Радев само ще лае по медиите и нищо няма да предприеме!

    И как да предприеме, като същите тези сдадоха властта на Радев!
    С организирано мероприятие- измислени протести- мигновена оставка- извънредни избори с машинки- Радев премиер. Йотова президентка.

    11:01 15.09.2026

  • 17 Старчо Сарача

    8 14 Отговор
    Не се хабете! Нищо няма да постигнете! Трябва нов човек, който да може да бъде достоен опонент на фигуранта и наркодилърката. Дясно и прозападно ориентиран. С чисти ръце. Докато такъв не се появи, по-добре тези да си седят там за да има кого да плюеме.

    11:01 15.09.2026

  • 18 За Радев

    11 25 Отговор

    До коментар #3 от "Недоразумението":

    Чeмogaн, вoкзaл, Москва.
    Досвиданье!
    Гит, докато не си бuт!

    Коментиран от #40

    11:02 15.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Георги

    16 6 Отговор
    феновете на ламата ще сваля чичо румен.

    Коментиран от #28

    11:03 15.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дами и господа,

    5 15 Отговор
    Тези президентски избори са свирен мач, Радев и тези, ккито го докараха на власт са се разбрали и са наредили позициите.

    Наредили са и уж опозицията в лицето на Гюров.
    Подредили са и машинките!

    Единственото, което миже да им обърка сметките, е силна подкрепа за Николай Ненчев и Цвета Кирилова!
    Макар и с машинки, макар и с манипулации.

    11:06 15.09.2026

  • 23 Дид

    20 8 Отговор
    Сиренцето свърши и мишките се показват! Тикви, прасета и техните разклонения не могат да дишат и харчат свободно. В реанимацията са. Сметките им бързо се изпразват. Ама нема връщане, не се мъчете излишно.

    11:06 15.09.2026

  • 24 Абе да бе

    11 4 Отговор
    Майките от Петрохан там ли ще бъдат?

    11:06 15.09.2026

  • 25 Кина

    15 3 Отговор
    Ако плащат ще ида и аз да викам малко на въздуха и да ударя една бира..

    11:06 15.09.2026

  • 26 Абе

    13 4 Отговор
    Кви са тиа глистибе, къде е Гошо Боецо?

    11:07 15.09.2026

  • 27 Софиянец

    20 7 Отговор
    Есенното преброяване на безработните полезни жълтопаветници започва! Хаххахах

    11:08 15.09.2026

  • 28 ТЕ СА ПО МЛАДЕНЦИТЕ

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Георги":

    СЕГА ВСИЧКИ СА В УЧИЛИЩАТА УЖ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

    11:08 15.09.2026

  • 29 Мдаа

    13 5 Отговор
    Дбилите пак ще веят укро и ефро парцали, пък уж за България ги е грижа!

    11:10 15.09.2026

  • 30 Глишев

    13 2 Отговор
    Ха, ха! Ще ме уморите от смях с този...

    11:10 15.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Снимайте

    10 3 Отговор
    Снимайте, ако минавате в района! Тия вандали може и да ви пребият и после да викат, че вие сте ги провокирали. Само запис ще ви предпази!

    11:11 15.09.2026

  • 33 бгполитик

    3 0 Отговор
    ВДИГАМЕ ЦЕНИТЕ!!!

    11:11 15.09.2026

  • 34 Блез Паскал

    12 10 Отговор
    ПП/ДБ, ГЕРБ, ДПС и Костадинов Организират протест срещу кабинета "Радев"
    Заради това, че се опитва да Подобри Благосъстоянието на Народа
    и това ще подкопае още повече далаверите им!
    Девиз им е: "Радев дори и добро да прави за Народа, това е лошо, защото той го прави!"

    Коментиран от #39

    11:11 15.09.2026

  • 35 Честно казано

    5 5 Отговор
    чудя им се на акъла на тия от БОЕЦ- използваха ги за измислените протести да свалят Боко и да турят Радев, сега тръгнали да свалят Радев?!

    Само че тоя път без розоводесните, демек - без финансиране!

    От една страна е добре, че са принципни, понеже Радев и Боризов са вредни и двамата, от друга страна е лошо, че са наивни.

    Със смесени чувства съм.
    Но поне показват лицемерието на псевдоопозицията!

    Коментиран от #43, #44

    11:11 15.09.2026

  • 36 Нексус

    6 7 Отговор
    В случая са прави.
    Правителството лиже руслямците и не прави нищо за цените и престъпността, просто им вървят заплатките.

    От друга страна, помня как БОЕЦ правеха компромати инсрещу ГЕРБ, ако не се лъжа, та не знам каква им е играта - едва ли им пука за справесливостта.

    11:12 15.09.2026

  • 37 !!?

    12 5 Отговор
    Нормалните хора от сутринта водят децата си на училище за 1ви учебен ден, после отиват да работят цял ден и да се борят за заплатата си, а тия неуки и безработни платени "протестиращи" ще ядат на площада и ще правят боклук!

    Коментиран от #45

    11:12 15.09.2026

  • 38 Ироничен

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    От много гледане в гащите, забравихте главите.

    11:12 15.09.2026

  • 39 Нексус

    7 9 Отговор

    До коментар #34 от "Блез Паскал":

    Петроханците са комбина с Мунчо, троле.

    А ти можеш ли да ми кажеш какво е направилмщ до момента Мунчо за подобряване на състоянието на хората?
    Поне едно нещо?

    Коментиран от #49

    11:13 15.09.2026

  • 40 Хе,хе...!

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "За Радев":

    Майтапчия...😂😂😂!
    Това ще го каже народът,а не случайник,като теб...!

    Коментиран от #64

    11:13 15.09.2026

  • 41 Копейкин

    8 4 Отговор
    Селянинът от Крушари,Оня с Мазната коса и Тоя със задни части като тезгях излъгаха глупавите Джензита и докараха Мунчо на бял кон....

    11:14 15.09.2026

  • 42 Никакви пари не е раздала

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Морски":

    Америка за България!

    Ако беше раздала, щяхме довечера да видим Мирчо, Кокора, Радан , Танас и другите.

    Тия БОЕЦ са свободни електрони.

    Коментиран от #68

    11:14 15.09.2026

  • 43 Чорбара

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "Честно казано":

    Я пак ,какъв електротехника имат боец и тия крет ени?

    11:15 15.09.2026

  • 44 Но пък Показват !

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Честно казано":

    И Псевдо Демокрацията !

    А Това е Най - Важното !

    11:16 15.09.2026

  • 45 Ще поврякат,ще подскачат и...

    10 3 Отговор

    До коментар #37 от "!!?":

    ...ще се приберат по живо,по здраво,да си поплачат в къщи,че Радев поне още 4 години ще управлява България...!

    Коментиран от #60

    11:17 15.09.2026

  • 46 Хахахха

    10 1 Отговор
    Шепа кретене ще подскачат за шепа центове! Достойнство нулево!

    11:18 15.09.2026

  • 47 Госあ

    5 1 Отговор
    И аз мисля, че липсват достатъчно действия срещу организираната престъпност!!! Всички петроханци трябва да бъдат разкатани! Ето, могат да започнат с това организирано мероприятие

    11:18 15.09.2026

  • 48 Луд Скайуокър

    6 0 Отговор
    Само като прочета Глишев и Боец и веднага се отказвам да ходя на какъвто и да е протест въпреки че има много неща които не ми харесват и си заслужават протестите !

    11:18 15.09.2026

  • 49 как какво

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "Нексус":

    ограби бабичките и майките с деца вдигна всички данъци и такси и цени по две по три замрази африканските заплати изтегли милиарди за "обществени поръчки" освободи наркобосовете от затворите коленичи пред руските говеда хариза всичко на тях и на турските диваци и още и още всичко точно обратното на това което квичеше жално преди изборите...

    Коментиран от #71

    11:18 15.09.2026

  • 50 Абе

    3 2 Отговор
    Некой да се обади, че има бомба на площада.

    11:19 15.09.2026

  • 51 Това е началото

    5 7 Отговор
    Браво

    11:19 15.09.2026

  • 52 Госあ

    1 1 Отговор
    Ганче, Ганче, добре че си опекох нещата далеч на Изток, Ганче. Нищо не става от тебе.

    11:23 15.09.2026

  • 53 Протеста е Нужен !

    4 2 Отговор
    Той е заявка !

    Друг е въпроса !

    Дали има кой Да го Оглави !

    И осъществи !

    Заявената Претенция !

    Но протеста е нужен !

    За да отстояваш Правата си !

    Все някой !

    Може да се появи !

    11:24 15.09.2026

  • 54 ...

    4 2 Отговор
    Манолчо и Бойците само протести организират. Що не направят една партия, нека да спечелят изборите. Да видят хората как те ще управляват.

    11:25 15.09.2026

  • 55 дядо гуди

    2 3 Отговор
    що така бе аьо та другаря радев е спасителя на българия по препоръка на господ ше спаси българия и ще заживеем богато и пребогато чакат ни добри дни в близките 50 години

    11:25 15.09.2026

  • 56 Госあ

    4 1 Отговор
    Тия бойци нема ли кой да ги спука от бой??? Да платят на футболните агитки. Да ги видим кви бойци са.

    Коментиран от #58

    11:26 15.09.2026

  • 57 Парпърляк

    5 1 Отговор
    Това жълтопаветно пиянде Глишев, което се въргаля на пейките в парка, ли ще сваля Радев?

    11:28 15.09.2026

  • 58 Отивай те бе

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Госあ":

    Дивана прьдня.

    11:31 15.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Пич

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ще поврякат,ще подскачат и...":

    Аз съм дори по-голям оптимист, за поне 12 години! Давам му ги, ако зависи от мен.

    Коментиран от #72

    11:31 15.09.2026

  • 61 Имайте предвид

    2 4 Отговор
    Радев е ка тил, както каза Стефан Данаилов, той с протест няма да си тръгне, само със со па.

    11:32 15.09.2026

  • 62 Славйо

    2 2 Отговор
    Ако не се запалят 3,4 крадев няма да се откаже. Кога сте чували комунист да пусне властта.
    Вмирисаният чорап толкова е глътнал бастуна на олигарсите, че не може да си позволи да се откаже.

    11:32 15.09.2026

  • 63 много много много са нагли тези

    1 2 Отговор
    които щели да протестират като се опитват да дърпат държавата надолу , точно такива като тях направиха преврата в украйна и я вкараха във война , заслужават нещо което е забранено от закона

    Коментиран от #66

    11:32 15.09.2026

  • 64 Това го казва народът,

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хе,хе...!":

    не Коперник като теб.

    11:33 15.09.2026

  • 65 Удри русораста с лопатЕто

    2 1 Отговор
    РЕЗКО!

    11:33 15.09.2026

  • 66 Еми

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "много много много са нагли тези":

    Ела довечера да ни го кажеш ек-ек.

    11:34 15.09.2026

  • 67 Ще се съберат няма и сто човека

    0 3 Отговор
    Тоя си е 3Д шашав и прогресивно се влошава!

    11:34 15.09.2026

  • 68 Морски

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Никакви пари не е раздала":

    Всички "ТИЯ" получават финансиране от едни и същи източници

    11:34 15.09.2026

  • 69 София

    3 2 Отговор
    ИЗЛИЗАМЕ!!!

    11:35 15.09.2026

  • 70 Мисира

    2 3 Отговор
    Хубав побой им трябва на тези протестиращи и тъмница!Евролиберасти.

    11:35 15.09.2026

  • 71 Славйо

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "как какво":

    Простата копейка дето работи за 800 евро е доволна. А какво да говорим за раждаемостта в България, за здравеопазването , всичко е гнило

    11:35 15.09.2026

  • 72 Теб те знаем

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Пич":

    Захлебил си сутринта по кофите.

    11:36 15.09.2026

  • 73 Гласувах за Радев

    2 2 Отговор
    И вече съжалявам !!!
    Време е да се потърси сметка защо така излъга хората

    11:37 15.09.2026

  • 74 Вълк

    1 2 Отговор
    Там сме . Да приземим летеца

    11:37 15.09.2026

  • 75 Гражданин.

    0 0 Отговор
    Радев е пореднив кьор фишек.

    11:37 15.09.2026

  • 76 Ето ги

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "И да триете пак ще потънети":

    Петроханци се размърдаха..

    11:38 15.09.2026

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