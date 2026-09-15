Организират протест срещу кабинета "Радев" довечера

Протест срещу правителството е обявен за тази вечер в т.нар. „Триъгълник на властта“ в столицата. Демонстрацията срещу кабинета Радев е насрочена за 19 часа, съобщи бТВ.
Организатори са активистът Манол Глишев и гражданското сдружение БОЕЦ. Те настояват за оставка на правителството.
Сред мотивите им са бюджетният дефицит и поемането на нов външен дълг, продължаващата корупция и липсата на достатъчно действия срещу организираната престъпност.
Организаторите посочват още зачестяващото, по думите им, безнаказано насилие сред младежите и политиката на кабинета спрямо Русия.
Според организаторите правителството застрашава националната сигурност и влошава отношенията на България с партньорите ни от Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 И да триете пак ще потънети
Колелото се върти и не във ваш интерес
Коментиран от #76
10:54 15.09.2026
3 Недоразумението
Коментиран от #18
10:55 15.09.2026
4 Мишките от БОЕЦ
10:55 15.09.2026
5 Идиоти...
10:55 15.09.2026
6 Фен
10:56 15.09.2026
7 Червени кхмери се опитват до целеят
00ОТГОВОР
Няма спирка
Колелото се върти и не във ваш интерес
-;-
Червените не са потънали , а затънали
Защото червените нямат нито идеи, ниот електорат.
10:56 15.09.2026
8 ОТ ЕКОРАВНОВЕСИЕ
10:56 15.09.2026
9 Трол
Коментиран от #15, #19, #38
10:56 15.09.2026
10 Минаващ
На Манол Глишев защо още му се дава трибуна?
10:56 15.09.2026
11 От Посолството
10:56 15.09.2026
12 Анонимен
10:58 15.09.2026
13 Морски
Коментиран от #42
10:59 15.09.2026
14 Павел Пенев
11:00 15.09.2026
15 ДА АМА
До коментар #9 от "Трол":ОТЗАД
11:00 15.09.2026
16 ППДБ, ГЕРБ, ДПС и СДС
От месеци се обзалагам тук, че т.н. опозиция срещу Радев само ще лае по медиите и нищо няма да предприеме!
И как да предприеме, като същите тези сдадоха властта на Радев!
С организирано мероприятие- измислени протести- мигновена оставка- извънредни избори с машинки- Радев премиер. Йотова президентка.
11:01 15.09.2026
17 Старчо Сарача
11:01 15.09.2026
18 За Радев
До коментар #3 от "Недоразумението":Чeмogaн, вoкзaл, Москва.
Досвиданье!
Гит, докато не си бuт!
Коментиран от #40
11:02 15.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Георги
Коментиран от #28
11:03 15.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дами и господа,
Наредили са и уж опозицията в лицето на Гюров.
Подредили са и машинките!
Единственото, което миже да им обърка сметките, е силна подкрепа за Николай Ненчев и Цвета Кирилова!
Макар и с машинки, макар и с манипулации.
11:06 15.09.2026
23 Дид
11:06 15.09.2026
24 Абе да бе
11:06 15.09.2026
25 Кина
11:06 15.09.2026
26 Абе
11:07 15.09.2026
27 Софиянец
11:08 15.09.2026
28 ТЕ СА ПО МЛАДЕНЦИТЕ
До коментар #20 от "Георги":СЕГА ВСИЧКИ СА В УЧИЛИЩАТА УЖ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
11:08 15.09.2026
29 Мдаа
11:10 15.09.2026
30 Глишев
11:10 15.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Снимайте
11:11 15.09.2026
33 бгполитик
11:11 15.09.2026
34 Блез Паскал
Заради това, че се опитва да Подобри Благосъстоянието на Народа
и това ще подкопае още повече далаверите им!
Девиз им е: "Радев дори и добро да прави за Народа, това е лошо, защото той го прави!"
Коментиран от #39
11:11 15.09.2026
35 Честно казано
Само че тоя път без розоводесните, демек - без финансиране!
От една страна е добре, че са принципни, понеже Радев и Боризов са вредни и двамата, от друга страна е лошо, че са наивни.
Със смесени чувства съм.
Но поне показват лицемерието на псевдоопозицията!
Коментиран от #43, #44
11:11 15.09.2026
36 Нексус
Правителството лиже руслямците и не прави нищо за цените и престъпността, просто им вървят заплатките.
От друга страна, помня как БОЕЦ правеха компромати инсрещу ГЕРБ, ако не се лъжа, та не знам каква им е играта - едва ли им пука за справесливостта.
11:12 15.09.2026
37 !!?
Коментиран от #45
11:12 15.09.2026
38 Ироничен
До коментар #9 от "Трол":От много гледане в гащите, забравихте главите.
11:12 15.09.2026
39 Нексус
До коментар #34 от "Блез Паскал":Петроханците са комбина с Мунчо, троле.
А ти можеш ли да ми кажеш какво е направилмщ до момента Мунчо за подобряване на състоянието на хората?
Поне едно нещо?
Коментиран от #49
11:13 15.09.2026
40 Хе,хе...!
До коментар #18 от "За Радев":Майтапчия...😂😂😂!
Това ще го каже народът,а не случайник,като теб...!
Коментиран от #64
11:13 15.09.2026
41 Копейкин
11:14 15.09.2026
42 Никакви пари не е раздала
До коментар #13 от "Морски":Америка за България!
Ако беше раздала, щяхме довечера да видим Мирчо, Кокора, Радан , Танас и другите.
Тия БОЕЦ са свободни електрони.
Коментиран от #68
11:14 15.09.2026
43 Чорбара
До коментар #35 от "Честно казано":Я пак ,какъв електротехника имат боец и тия крет ени?
11:15 15.09.2026
44 Но пък Показват !
До коментар #35 от "Честно казано":И Псевдо Демокрацията !
А Това е Най - Важното !
11:16 15.09.2026
45 Ще поврякат,ще подскачат и...
До коментар #37 от "!!?":...ще се приберат по живо,по здраво,да си поплачат в къщи,че Радев поне още 4 години ще управлява България...!
Коментиран от #60
11:17 15.09.2026
46 Хахахха
11:18 15.09.2026
47 Госあ
11:18 15.09.2026
48 Луд Скайуокър
11:18 15.09.2026
49 как какво
До коментар #39 от "Нексус":ограби бабичките и майките с деца вдигна всички данъци и такси и цени по две по три замрази африканските заплати изтегли милиарди за "обществени поръчки" освободи наркобосовете от затворите коленичи пред руските говеда хариза всичко на тях и на турските диваци и още и още всичко точно обратното на това което квичеше жално преди изборите...
Коментиран от #71
11:18 15.09.2026
50 Абе
11:19 15.09.2026
51 Това е началото
11:19 15.09.2026
52 Госあ
11:23 15.09.2026
53 Протеста е Нужен !
Друг е въпроса !
Дали има кой Да го Оглави !
И осъществи !
Заявената Претенция !
Но протеста е нужен !
За да отстояваш Правата си !
Все някой !
Може да се появи !
11:24 15.09.2026
54 ...
11:25 15.09.2026
55 дядо гуди
11:25 15.09.2026
56 Госあ
Коментиран от #58
11:26 15.09.2026
57 Парпърляк
11:28 15.09.2026
58 Отивай те бе
До коментар #56 от "Госあ":Дивана прьдня.
11:31 15.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Пич
До коментар #45 от "Ще поврякат,ще подскачат и...":Аз съм дори по-голям оптимист, за поне 12 години! Давам му ги, ако зависи от мен.
Коментиран от #72
11:31 15.09.2026
61 Имайте предвид
11:32 15.09.2026
62 Славйо
Вмирисаният чорап толкова е глътнал бастуна на олигарсите, че не може да си позволи да се откаже.
11:32 15.09.2026
63 много много много са нагли тези
Коментиран от #66
11:32 15.09.2026
64 Това го казва народът,
До коментар #40 от "Хе,хе...!":не Коперник като теб.
11:33 15.09.2026
65 Удри русораста с лопатЕто
11:33 15.09.2026
66 Еми
До коментар #63 от "много много много са нагли тези":Ела довечера да ни го кажеш ек-ек.
11:34 15.09.2026
67 Ще се съберат няма и сто човека
11:34 15.09.2026
68 Морски
До коментар #42 от "Никакви пари не е раздала":Всички "ТИЯ" получават финансиране от едни и същи източници
11:34 15.09.2026
69 София
11:35 15.09.2026
70 Мисира
11:35 15.09.2026
71 Славйо
До коментар #49 от "как какво":Простата копейка дето работи за 800 евро е доволна. А какво да говорим за раждаемостта в България, за здравеопазването , всичко е гнило
11:35 15.09.2026
72 Теб те знаем
До коментар #60 от "Пич":Захлебил си сутринта по кофите.
11:36 15.09.2026
73 Гласувах за Радев
Време е да се потърси сметка защо така излъга хората
11:37 15.09.2026
74 Вълк
11:37 15.09.2026
75 Гражданин.
11:37 15.09.2026
76 Ето ги
До коментар #2 от "И да триете пак ще потънети":Петроханци се размърдаха..
11:38 15.09.2026