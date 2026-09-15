Организират протест срещу кабинета "Радев" довечера

Протест срещу правителството е обявен за тази вечер в т.нар. „Триъгълник на властта“ в столицата. Демонстрацията срещу кабинета Радев е насрочена за 19 часа, съобщи бТВ.

Организатори са активистът Манол Глишев и гражданското сдружение БОЕЦ. Те настояват за оставка на правителството.

Сред мотивите им са бюджетният дефицит и поемането на нов външен дълг, продължаващата корупция и липсата на достатъчно действия срещу организираната престъпност.

Организаторите посочват още зачестяващото, по думите им, безнаказано насилие сред младежите и политиката на кабинета спрямо Русия.

Според организаторите правителството застрашава националната сигурност и влошава отношенията на България с партньорите ни от Европейския съюз.