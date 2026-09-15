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Граждани на протест в София, искат оставка на кабинета и предсрочни избори

Граждани на протест в София, искат оставка на кабинета и предсрочни избори

15 Септември, 2026 20:05 1 320 73

  • протест-
  • правителство-
  • оставка

Бизнесклиматът е лош за българите заради кабинета „Радев“, каза организаторът на протеста Манол Глишев. Напускат ни много чуждестранни компании като „Бош“  (Bosch) и „Тейкауей“ (Takeaway)

Граждани на протест в София, искат оставка на кабинета и предсрочни избори - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Граждани протестират в т. нар. Триъгълник на властта между сградата на Народното събрание и президентството срещу правителството и с искане за оставка. Затворено е движението на площад „Независимост“.

Бизнесклиматът е лош за българите заради кабинета „Радев“, каза организаторът на протеста Манол Глишев. Напускат ни много чуждестранни компании като „Бош“ (Bosch) и „Тейкауей“ (Takeaway). До 2029 г. ще се вдигне данъкът върху собствеността със 100%, ако оставим това правителство на власт, допълни той. И отбеляза, че правителството вече е трябвало да бъде свалено. То има руски зависимости, каза Глишев.

„Бойко Борисов и Делян Пеевски все още са лидери на парламентарни групи, а щяха бъдат свалени от власт“, каза Глишев.

„Ще продължаваме да протестираме, докато не се стигне до предсрочни избори“, посочи той. Когато гласоподавателите на Радев осъзнаят, че той ги лъже, да се присъединят и те към протестите“, добави Глишев.

За протеста има подадено уведомление в Столичната община. Има полицейско присъствие в района.

На 3 юли демонстрация под надслов „АНТИрадев“ затвори движението по улица "Леге", между сградата на президентството и Археологическия музей.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 11 Отговор
    Гражданите на жълтите павета,
    внимавайте като протестирате😉❗
    Щото днешният шеф на НС
    не е ли сред тези които
    УЖ свалихте с предишните протести🤔❗

    20:07 15.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 35 Отговор
    Хиляди сме на площада и искаме Радев да върне откраднатите милиарди и напусне България.

    Коментиран от #15, #20, #32, #49, #56

    20:07 15.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    17 26 Отговор
    Скандираме пред МС - "Мунчо излез - на контрапротест"

    Коментиран от #13, #16

    20:08 15.09.2026

  • 4 Красимир Петров

    56 15 Отговор
    50-100 жълтопаветни сектанти искат оставка.Имам познати които са на държавната хранилка и те са на протеста.

    Коментиран от #31

    20:10 15.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фейк - либераст

    36 13 Отговор
    ГоУлем протест беше! И народ, народ, както е видно от снимката яйце да хвърлиш няма къде да падне! Манол Глишев пак беше нападнат и бит!

    20:10 15.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сорос

    35 11 Отговор
    Моите момчета са там

    20:11 15.09.2026

  • 9 НПО-тата

    39 11 Отговор
    зад мафията ПП и ДБ почнаха да вадят овцете да блеят!

    20:11 15.09.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 8 Отговор
    безмислено е//единственото което ще оправи тая държава , е зъл Робин Худ-да избива политиците подред , и да граби банки за народа

    20:11 15.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 9 Отговор
    РАДЕВ КВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ
    ЧЕ ЕМИ ЕВРОТО ОТ СГП И ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР БАВЯТ АРЕСТИТЕ ?:)
    ......
    МВР СА САМО ЧУКОВЕТЕ - НЕ СА ОБВИНИТЕЛИТЕ
    .....
    ДА ПРОТЕСТИРАТ ПРЕД ПРОКУРАТУРАТА:)

    20:12 15.09.2026

  • 13 Ха Ха Ха😅🤣🤣😂

    21 22 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Кой ще излезе в подкрепа на мунча бе?
    Тези на които веднага като дойде на власт вдигна винетки с 30% ,ток,вода и парно от 1 юли ,направи на бедните хорица с 20-годишни таралясници дизел 2 евро, вдигна сега цигарите ,работи за колекторските фирми и фирмите за бързи кредити срещу обикновените хорица,сега има намерение да ви вдигне и данъците на имотите ,никое друго управление не е удряло трудовия народ толкова тежко и зловещо. В подкрепа на мунчо може да излязат само тежката червена олигархия и техните служители. Мунчо е с куха подкрепа...

    Коментиран от #41

    20:12 15.09.2026

  • 14 протест

    15 3 Отговор
    Опит за кандидат президентска реклама за увеличаване на електората с опорките и на леви и на дбесни.

    20:12 15.09.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Знакът в кадъра е доста показателен😀❗

    20:13 15.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анонимен

    10 23 Отговор
    Най после протести срещу бкп червените олигарси това е само началото Оставка

    20:15 15.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Стоил

    7 16 Отговор

    До коментар #5 от "Мисира":

    Не, доста повече са, над 1000 и това е първи протест организиран само то Боец.

    20:17 15.09.2026

  • 20 А аз искам

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да преотстъпиш ,,заведението" си и лапачката от форума на факти,че ще ти е късмет за теб ако те...набарам....

    20:19 15.09.2026

  • 21 не съм маймуна

    13 1 Отговор
    ЗАБАВИХА СЕ! АМА ЛЯТО БЕШЕ, ПОЧИВКИ!

    20:19 15.09.2026

  • 22 благодарение на разделението

    6 14 Отговор
    което пося другаря Гумен
    е и Околчица Петрохан
    и Пловдивските убийци

    20:19 15.09.2026

  • 23 Замислен

    17 6 Отговор
    Защо така сте 15 човека със сеирджиите?

    20:19 15.09.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 4 Отговор
    СЪВСЕМ СЕ ОБЪРКАХ
    РУСОФОБИТЕ ОТ ДИР БГ ПОДКРЕПЯТ ГЮРОВ
    .....
    А СОБСТВЕНИКА НА ДИР БГ Е В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БСП КОИТО ПОДКРЕПЯТ ЙОТОВА?:)

    20:20 15.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 География

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Мисира":

    Протестиращите са били геонеорентирани защото са имали неблагоразумието да погледнат на изток с надежда . Сега вече са геоорентирани благодарение на източният лъч който не носи а изгаря надежди.

    20:21 15.09.2026

  • 28 Грую

    6 5 Отговор
    И кой ги поведи тези индивиди? 🤣

    20:22 15.09.2026

  • 29 Даката

    8 13 Отговор
    Време беше, бях започнал да си мисля че договора "Боташ" ви е комфортен и по мярка. Едно ще ви кажа румен радев никога няма да подаде оставка, ама НИКОГА, съвсем никога, това е русофил, за него народа е скупчина от боклуци, заради които нама да си разваля рахатлъка... това да не ви е Бойко Борисов веднага да си хвърли оставката, това са руските боклуци радев и сие-кремълските пионки, които путин държи с някакви компромати и не смеят да шават много, много. Та така, радев никога няма да си подаде оставката... жалко за България ама къде ви беше мозъка да гласувате за русофил, като радев... с "Боташ" не ви ли стана ясен, че основната цел е да вкара България в поредица от кризи и нови зависимости от русия?

    Коментиран от #33, #38, #45, #50

    20:22 15.09.2026

  • 30 Боа

    10 6 Отговор
    Лош бизнес климат?
    Та не го създаде Радев,а всичките безделници с редици правительства до него.
    Правете стойки пред тях.

    20:24 15.09.2026

  • 31 Питат не

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    Абе Нинова там ли е ?

    Коментиран от #55

    20:25 15.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Кат Русия няма втора

    4 5 Отговор

    До коментар #29 от "Даката":

    Тя е нашата опора!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
    Анадъмо !!!

    20:27 15.09.2026

  • 34 идиоти вън

    11 6 Отговор
    Току що гледах по ,,Посвета и у нас" протеста и исканията на някои от протестиращите, били се увеличили цените от началото на годината та за това протестирали милите, абе ..... та нали вие искахте еврото бе....., а сега ревете!!!!! Е какво да кажа за такива......?!?!?!? Ами протестирайте си бе! Да се смееш ли да плачеш ли?!?!?!?

    Коментиран от #64

    20:27 15.09.2026

  • 35 Решетников

    7 6 Отговор
    Пуснах му на Румбата една Наташка, а в квартирата камери, камери, камери...

    20:28 15.09.2026

  • 36 Ний ша Ва упрайм

    8 4 Отговор
    Граждани? Бохем -тюф леци? Без работа цел ден киснат по кафетата.

    20:28 15.09.2026

  • 37 Хи хи

    9 5 Отговор
    Лошия бизнес климат идва от двете вещици в Брюксел, които дават нашите пари на урките !! Затова фирмите в Германия фалират !!

    20:28 15.09.2026

  • 38 САМО ВЪЗРАЖДАНЕ

    5 5 Отговор

    До коментар #29 от "Даката":

    мунчо ядоса и русофили и русофоби .Едно дрънка на българите ,а друго навън.......

    20:29 15.09.2026

  • 39 Много..

    8 3 Отговор
    рехав нещо?!!! Тия ще се окажат всичките роднини от някое гето!

    20:29 15.09.2026

  • 40 az СВО Победа 81

    8 4 Отговор
    Сбирщина от петроханци и неонацисти.... 🤮🤮🤮

    20:31 15.09.2026

  • 41 тт123

    0 6 Отговор

    До коментар #13 от "Ха Ха Ха😅🤣🤣😂":

    Трите ххххххххххх
    Мунчо е този който те е правил

    20:31 15.09.2026

  • 42 Кухи български овце

    5 2 Отговор
    Нищо няма да направите СТРАХЛИВЦИ!!!!!
    Да бяхте дошли на протеста за приемане на €. Роби сте се родили и роби ще умрете.И какво като го свалите едно нищо ще си изберете други български крадци! Трябва да се изчисти българският ген с АТОМ!

    20:31 15.09.2026

  • 43 Илон Мъск

    7 3 Отговор
    Автора на статията е забравил да се накичи с Украйнаското знаме и 🌈!

    20:33 15.09.2026

  • 44 Време е

    5 2 Отговор
    защото зима иде.Ще има глад, мизерия и едри въшки.

    20:33 15.09.2026

  • 45 идиоти вън

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Даката":

    Видно е, че протестиращите си искате Баце и Шиши, еми искайте си ги бе, явно сглибката ви харесва в скута на шиши!!! То ламата ви харесва видно е!!!

    20:34 15.09.2026

  • 46 Чупката

    3 3 Отговор
    Лумпените където са един конски вагон, да ходят в Банкя. Само да не се самозапалят.

    20:35 15.09.2026

  • 47 Пак ли изкараха

    3 3 Отговор
    Лумпените и студентите тея НПО-та

    20:35 15.09.2026

  • 48 Ицо Хазарта

    2 3 Отговор
    Тея от нашта шепа фашисти ли са?

    20:36 15.09.2026

  • 49 Ресторанта работи ли

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Имаш ли шкембе чорба за 3лв. че 4.50€ ми е скъпо?

    20:36 15.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Чупка бре

    4 3 Отговор
    Не ни трябват чуждестранни компании !

    20:36 15.09.2026

  • 52 Алекс

    2 4 Отговор
    ПБ трябва спешно да бъдат свалени, нови избори и да идва "Възраждане", това е спасението за народ и Родина.

    20:37 15.09.2026

  • 53 Аееееее, палячовци

    3 1 Отговор
    Протестирайте срещу урсуляците ,каите и мерцовете , които дават всичко на зеления укронацист и налагат безмислени санкции на Русия и вредят на собствените си народи.
    АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ, БЪЛГАРИЯ И ВСИЧКИ ОБИКНОВЕНИ ТРУДОВИ ЕВРОПЕЙЦИ!!!!!!

    20:37 15.09.2026

  • 54 Хаха

    3 2 Отговор
    Това са платените протестъри на психо петроханци! Какво искат ? Дали не броят феновете на Фюро?

    20:37 15.09.2026

  • 55 Нинова

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Питат не":

    е много заета с коментари и публикации, вживява се в ролята на БИБИСИ Лондон по времето на соца.

    20:38 15.09.2026

  • 56 Капитан Крийч

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Имаше ли млади пчки за лющене?

    20:38 15.09.2026

  • 57 Оооо надявайте се

    4 0 Отговор
    Че ще се вдигне данъкът върху собствеността само със 100% на ваканционните и инвестиционни имоти! Поне 200% ще е, и даже е малко. 500% трябва да е

    20:40 15.09.2026

  • 58 Протестите няма да спрат,

    2 0 Отговор
    рундьовите овце и те ще се окумят по площадите като ги запукат сметките и като бръкнат в празната загрижена кошница, в която ще намерят само спихналия рундьов

    20:42 15.09.2026

  • 59 Тва обаче надали са точно

    1 1 Отговор
    робите слугуващи без пари в "чуждестранните компании" нали?

    20:42 15.09.2026

  • 60 За ЕС

    1 0 Отговор
    Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.

    20:43 15.09.2026

  • 61 Шорошоид

    1 2 Отговор
    За под 100 юро не излизам

    20:43 15.09.2026

  • 62 ХиХи

    1 2 Отговор
    Голям наплив гледам

    20:44 15.09.2026

  • 63 И данък девитента

    1 0 Отговор
    500% да се вдигне както и на всички нетрудови доходи.

    20:44 15.09.2026

  • 64 не само

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "идиоти вън":

    еврото, те искат и войната в Украйна да продължи до пълна победа на Зеленски. Те одобряват и войната на САЩ срещу Иран, обаче цените се били вдигнали заради Радев. Тук определено няма връзка с центъра. Радев наистина прави глупости и наистина не предприема никакви социални мерки за защита на най-уязвимите, но основната причина за високите цени не е Радев.

    20:44 15.09.2026

  • 65 България 🇧🇬

    3 2 Отговор
    Триъгълника на Мафията СТАРАТА ПЕСЕН НА НОВ ГЛАС НАРОДА ИЗЛЪГАН ОТНОВО 👹💯

    20:45 15.09.2026

  • 66 Не ме е.....е

    0 1 Отговор
    Кой ще управлява .Искам хладилникът, резервоарът и джобът ми да бъдат винаги пълни!

    20:45 15.09.2026

  • 67 Софиянец

    2 2 Отговор
    Бухахахаха тия ли шепа дбили искат оставка, бе? И пак бандеровски парцал веят, противни кретени

    20:45 15.09.2026

  • 68 Днес мунчо...

    1 0 Отговор
    Радев за Петрохан днес: "Как НПО, свързано с педофилия се е радвало на финансова и политическа подкрепа?"
    Сега фактите: През май 2023 г. държавата се управляваше от служебния премиер Гълъб Донев назначен от президента Румен Радев, а МВР беше в ръцете на Иван Демерджиев. На 3 май 2023 г. в изоставения хирургичен блок в Монтана местните специални тактически части на полицията провеждат съвместно щурмово учение с "НПО - то свързано с педофилия" на Ивайло Калушев", който лично осигуряват еърсофт оръжия и оборудване за тактическите тренировки на полицията.
    Възниква логичният въпрос: Защо министър-председателят Гълъб Донев и вътрешният министър Иван Демерджиев оказват "политическа подкрепа" и оперативно покровителство на "НПО свързано с педофилия" и самият Румен Радев знаел ли е за това?

    20:45 15.09.2026

  • 69 Тъй-тъй..... тъй!

    0 1 Отговор
    Понеже Украйна е тестова площ
    за "нови и иновативни" икономически модели които след година две най много и в Европа се прилагат. Че: Данък върху „допълнителни квадратни метри“ на жилища: Украинците трябва да платят почти 10 милиарда гривни на държавата (17:25 — 3 септември 2026 г. )...около 2,5 милиона души трябва да плащат данъци за апартаментите си. Това се равнява на 80 до 120 гривни за всеки „допълнителен“ квадратен метър.Според Данъчния кодекс, данъкът трябва да се плаща от всички собственици на жилища, чиято площ надвишава 60 квадратни метра за апартамент и 120 квадратни метра за жилищна сграда. Така че, ако човек притежава, да речем, апартамент с площ от 70 квадратни метра, тогава той трябва да плати данък за 10 „квадрата“.Самият данък се определя с решение на местните власти и може да възлиза на 1 до 1,5% от минималната работна заплата за данъчния период. През 2026 г. украинците ще плащат данък за 2025 г., когато минималната работна заплата е била 8000 гривни, което означава, че всеки „допълнителен“ квадратен метър ще струва от 80 до 120 гривни. По този начин данъкът за апартамент с площ от 70 квадратни метра ще бъде от 800 до 1200 гривни (10 „допълнителни“ квадрата, умножени по 80 или 120 гривни). Собствениците на апартаменти с площ над 300 квадратни метра или жилищни сгради с площ над 500 квадратни метра ще платят допълнителни 25 хиляди гривни.

    Коментиран от #72

    20:46 15.09.2026

  • 70 Корнелия

    0 0 Отговор
    Пишете за контрапротеста от прогресивни бабички!

    20:46 15.09.2026

  • 71 Дядо Влайчо

    1 0 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ КЕ СПАСИ БЪЛГАРИЯ ☝️🇧🇬💯

    20:46 15.09.2026

  • 72 Тоест по на кратко пуйки млади

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Тъй-тъй..... тъй!":

    собственици на жилища, чиято площ
    надвишава 60 квадратни метра за апартамент или група от апартаменти по закон ще плащат по120 гривни за всеки „допълнителен“ квадратен метър.Те от година и нещо впрочем го плащат! Това се равнява на 2,32-2,5 Euro на всеки кв. метър над 60 кв.м ! Очаквайте това да се случи скоро и в България впрочем пичове с инвестиционните имоти, но сумата ще е значително по голяма за Европа ! ....На 100% ще се случи

    20:47 15.09.2026

  • 73 Дядо Влайчо

    0 0 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ КЕ СПАСИ БЪЛГАРИЯ ☝️🇧🇬💯

    20:47 15.09.2026

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