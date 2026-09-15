Граждани на протест в София, искат оставка на кабинета и предсрочни избори

Граждани протестират в т. нар. Триъгълник на властта между сградата на Народното събрание и президентството срещу правителството и с искане за оставка. Затворено е движението на площад „Независимост“.
Бизнесклиматът е лош за българите заради кабинета „Радев“, каза организаторът на протеста Манол Глишев. Напускат ни много чуждестранни компании като „Бош“ (Bosch) и „Тейкауей“ (Takeaway). До 2029 г. ще се вдигне данъкът върху собствеността със 100%, ако оставим това правителство на власт, допълни той. И отбеляза, че правителството вече е трябвало да бъде свалено. То има руски зависимости, каза Глишев.
„Бойко Борисов и Делян Пеевски все още са лидери на парламентарни групи, а щяха бъдат свалени от власт“, каза Глишев.
„Ще продължаваме да протестираме, докато не се стигне до предсрочни избори“, посочи той. Когато гласоподавателите на Радев осъзнаят, че той ги лъже, да се присъединят и те към протестите“, добави Глишев.
За протеста има подадено уведомление в Столичната община. Има полицейско присъствие в района.
На 3 юли демонстрация под надслов „АНТИрадев“ затвори движението по улица "Леге", между сградата на президентството и Археологическия музей.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
внимавайте като протестирате😉❗
Щото днешният шеф на НС
не е ли сред тези които
УЖ свалихте с предишните протести🤔❗
20:07 15.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #20, #32, #49, #56
20:07 15.09.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #16
20:08 15.09.2026
4 Красимир Петров
Коментиран от #31
20:10 15.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Фейк - либераст
20:10 15.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сорос
20:11 15.09.2026
9 НПО-тата
20:11 15.09.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:11 15.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ЕМИ ЕВРОТО ОТ СГП И ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР БАВЯТ АРЕСТИТЕ ?:)
......
МВР СА САМО ЧУКОВЕТЕ - НЕ СА ОБВИНИТЕЛИТЕ
.....
ДА ПРОТЕСТИРАТ ПРЕД ПРОКУРАТУРАТА:)
20:12 15.09.2026
13 Ха Ха Ха😅🤣🤣😂
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Кой ще излезе в подкрепа на мунча бе?
Тези на които веднага като дойде на власт вдигна винетки с 30% ,ток,вода и парно от 1 юли ,направи на бедните хорица с 20-годишни таралясници дизел 2 евро, вдигна сега цигарите ,работи за колекторските фирми и фирмите за бързи кредити срещу обикновените хорица,сега има намерение да ви вдигне и данъците на имотите ,никое друго управление не е удряло трудовия народ толкова тежко и зловещо. В подкрепа на мунчо може да излязат само тежката червена олигархия и техните служители. Мунчо е с куха подкрепа...
Коментиран от #41
20:12 15.09.2026
14 протест
20:12 15.09.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Знакът в кадъра е доста показателен😀❗
20:13 15.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анонимен
20:15 15.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Стоил
До коментар #5 от "Мисира":Не, доста повече са, над 1000 и това е първи протест организиран само то Боец.
20:17 15.09.2026
20 А аз искам
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Да преотстъпиш ,,заведението" си и лапачката от форума на факти,че ще ти е късмет за теб ако те...набарам....
20:19 15.09.2026
21 не съм маймуна
20:19 15.09.2026
22 благодарение на разделението
е и Околчица Петрохан
и Пловдивските убийци
20:19 15.09.2026
23 Замислен
20:19 15.09.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
РУСОФОБИТЕ ОТ ДИР БГ ПОДКРЕПЯТ ГЮРОВ
.....
А СОБСТВЕНИКА НА ДИР БГ Е В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БСП КОИТО ПОДКРЕПЯТ ЙОТОВА?:)
20:20 15.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 География
До коментар #5 от "Мисира":Протестиращите са били геонеорентирани защото са имали неблагоразумието да погледнат на изток с надежда . Сега вече са геоорентирани благодарение на източният лъч който не носи а изгаря надежди.
20:21 15.09.2026
28 Грую
20:22 15.09.2026
29 Даката
Коментиран от #33, #38, #45, #50
20:22 15.09.2026
30 Боа
Та не го създаде Радев,а всичките безделници с редици правительства до него.
Правете стойки пред тях.
20:24 15.09.2026
31 Питат не
До коментар #4 от "Красимир Петров":Абе Нинова там ли е ?
Коментиран от #55
20:25 15.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Кат Русия няма втора
До коментар #29 от "Даката":Тя е нашата опора!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Анадъмо !!!
20:27 15.09.2026
34 идиоти вън
Коментиран от #64
20:27 15.09.2026
35 Решетников
20:28 15.09.2026
36 Ний ша Ва упрайм
20:28 15.09.2026
37 Хи хи
20:28 15.09.2026
38 САМО ВЪЗРАЖДАНЕ
До коментар #29 от "Даката":мунчо ядоса и русофили и русофоби .Едно дрънка на българите ,а друго навън.......
20:29 15.09.2026
39 Много..
20:29 15.09.2026
40 az СВО Победа 81
20:31 15.09.2026
41 тт123
До коментар #13 от "Ха Ха Ха😅🤣🤣😂":Трите ххххххххххх
Мунчо е този който те е правил
20:31 15.09.2026
42 Кухи български овце
Да бяхте дошли на протеста за приемане на €. Роби сте се родили и роби ще умрете.И какво като го свалите едно нищо ще си изберете други български крадци! Трябва да се изчисти българският ген с АТОМ!
20:31 15.09.2026
43 Илон Мъск
20:33 15.09.2026
44 Време е
20:33 15.09.2026
45 идиоти вън
До коментар #29 от "Даката":Видно е, че протестиращите си искате Баце и Шиши, еми искайте си ги бе, явно сглибката ви харесва в скута на шиши!!! То ламата ви харесва видно е!!!
20:34 15.09.2026
46 Чупката
20:35 15.09.2026
47 Пак ли изкараха
20:35 15.09.2026
48 Ицо Хазарта
20:36 15.09.2026
49 Ресторанта работи ли
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Имаш ли шкембе чорба за 3лв. че 4.50€ ми е скъпо?
20:36 15.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Чупка бре
20:36 15.09.2026
52 Алекс
20:37 15.09.2026
53 Аееееее, палячовци
АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ, БЪЛГАРИЯ И ВСИЧКИ ОБИКНОВЕНИ ТРУДОВИ ЕВРОПЕЙЦИ!!!!!!
20:37 15.09.2026
54 Хаха
20:37 15.09.2026
55 Нинова
До коментар #31 от "Питат не":е много заета с коментари и публикации, вживява се в ролята на БИБИСИ Лондон по времето на соца.
20:38 15.09.2026
56 Капитан Крийч
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Имаше ли млади пчки за лющене?
20:38 15.09.2026
57 Оооо надявайте се
20:40 15.09.2026
58 Протестите няма да спрат,
20:42 15.09.2026
59 Тва обаче надали са точно
20:42 15.09.2026
60 За ЕС
20:43 15.09.2026
61 Шорошоид
20:43 15.09.2026
62 ХиХи
20:44 15.09.2026
63 И данък девитента
20:44 15.09.2026
64 не само
До коментар #34 от "идиоти вън":еврото, те искат и войната в Украйна да продължи до пълна победа на Зеленски. Те одобряват и войната на САЩ срещу Иран, обаче цените се били вдигнали заради Радев. Тук определено няма връзка с центъра. Радев наистина прави глупости и наистина не предприема никакви социални мерки за защита на най-уязвимите, но основната причина за високите цени не е Радев.
20:44 15.09.2026
65 България 🇧🇬
20:45 15.09.2026
66 Не ме е.....е
20:45 15.09.2026
67 Софиянец
20:45 15.09.2026
68 Днес мунчо...
Сега фактите: През май 2023 г. държавата се управляваше от служебния премиер Гълъб Донев назначен от президента Румен Радев, а МВР беше в ръцете на Иван Демерджиев. На 3 май 2023 г. в изоставения хирургичен блок в Монтана местните специални тактически части на полицията провеждат съвместно щурмово учение с "НПО - то свързано с педофилия" на Ивайло Калушев", който лично осигуряват еърсофт оръжия и оборудване за тактическите тренировки на полицията.
Възниква логичният въпрос: Защо министър-председателят Гълъб Донев и вътрешният министър Иван Демерджиев оказват "политическа подкрепа" и оперативно покровителство на "НПО свързано с педофилия" и самият Румен Радев знаел ли е за това?
20:45 15.09.2026
69 Тъй-тъй..... тъй!
за "нови и иновативни" икономически модели които след година две най много и в Европа се прилагат. Че: Данък върху „допълнителни квадратни метри“ на жилища: Украинците трябва да платят почти 10 милиарда гривни на държавата (17:25 — 3 септември 2026 г. )...около 2,5 милиона души трябва да плащат данъци за апартаментите си. Това се равнява на 80 до 120 гривни за всеки „допълнителен“ квадратен метър.Според Данъчния кодекс, данъкът трябва да се плаща от всички собственици на жилища, чиято площ надвишава 60 квадратни метра за апартамент и 120 квадратни метра за жилищна сграда. Така че, ако човек притежава, да речем, апартамент с площ от 70 квадратни метра, тогава той трябва да плати данък за 10 „квадрата“.Самият данък се определя с решение на местните власти и може да възлиза на 1 до 1,5% от минималната работна заплата за данъчния период. През 2026 г. украинците ще плащат данък за 2025 г., когато минималната работна заплата е била 8000 гривни, което означава, че всеки „допълнителен“ квадратен метър ще струва от 80 до 120 гривни. По този начин данъкът за апартамент с площ от 70 квадратни метра ще бъде от 800 до 1200 гривни (10 „допълнителни“ квадрата, умножени по 80 или 120 гривни). Собствениците на апартаменти с площ над 300 квадратни метра или жилищни сгради с площ над 500 квадратни метра ще платят допълнителни 25 хиляди гривни.
Коментиран от #72
20:46 15.09.2026
70 Корнелия
20:46 15.09.2026
71 Дядо Влайчо
20:46 15.09.2026
72 Тоест по на кратко пуйки млади
До коментар #69 от "Тъй-тъй..... тъй!":собственици на жилища, чиято площ
надвишава 60 квадратни метра за апартамент или група от апартаменти по закон ще плащат по120 гривни за всеки „допълнителен“ квадратен метър.Те от година и нещо впрочем го плащат! Това се равнява на 2,32-2,5 Euro на всеки кв. метър над 60 кв.м ! Очаквайте това да се случи скоро и в България впрочем пичове с инвестиционните имоти, но сумата ще е значително по голяма за Европа ! ....На 100% ще се случи
20:47 15.09.2026
73 Дядо Влайчо
20:47 15.09.2026