Граждани на протест в София, искат оставка на кабинета и предсрочни избори

Граждани протестират в т. нар. Триъгълник на властта между сградата на Народното събрание и президентството срещу правителството и с искане за оставка. Затворено е движението на площад „Независимост“.

Бизнесклиматът е лош за българите заради кабинета „Радев“, каза организаторът на протеста Манол Глишев. Напускат ни много чуждестранни компании като „Бош“ (Bosch) и „Тейкауей“ (Takeaway). До 2029 г. ще се вдигне данъкът върху собствеността със 100%, ако оставим това правителство на власт, допълни той. И отбеляза, че правителството вече е трябвало да бъде свалено. То има руски зависимости, каза Глишев.

„Бойко Борисов и Делян Пеевски все още са лидери на парламентарни групи, а щяха бъдат свалени от власт“, каза Глишев.

„Ще продължаваме да протестираме, докато не се стигне до предсрочни избори“, посочи той. Когато гласоподавателите на Радев осъзнаят, че той ги лъже, да се присъединят и те към протестите“, добави Глишев.

За протеста има подадено уведомление в Столичната община. Има полицейско присъствие в района.

На 3 юли демонстрация под надслов „АНТИрадев“ затвори движението по улица "Леге", между сградата на президентството и Археологическия музей.