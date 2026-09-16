Спортният директор на Лудогорец разясни какво се случва с Томас Райс

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков разясни пред колегите от Gong.bg какво точно се случва с треньора Томас Райс. Снощи той пристигна в Трабзон, където беше посрещнат от стотици фенове на летището. Очаква се днес той официално да стане треньор на Мохамед Салах и компания.

"Нямаше как да спрем Томас Райс. Той няма освобождаваща клауза от 1 милион евро в договора с нас. Всичко е въпрос на преговори, може да получим и повече от 1 милион евро", заяви директорът.

"Томас Райс води тренировката вчера през деня, след което отлетя за Турция. Ние като клуб му разрешихме да води разговори с Трабзонспор. Ще се съобразим с желанието му", каза още Караманджуков.

Сега пред него и ръководството на Лудогорец стои трудната задача да намерят подходящ треньор и то в средата на септември, когато всички първенства са започнали.