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Спортният директор на Лудогорец разясни какво се случва с Томас Райс

Спортният директор на Лудогорец разясни какво се случва с Томас Райс

16 Септември, 2026 12:29 775 4

  • георги караманджуков-
  • футбол-
  • лудогорец-
  • томас райс

Снощи той пристигна в Трабзон, където беше посрещнат от стотици фенове на летището

Спортният директор на Лудогорец разясни какво се случва с Томас Райс - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков разясни пред колегите от Gong.bg какво точно се случва с треньора Томас Райс. Снощи той пристигна в Трабзон, където беше посрещнат от стотици фенове на летището. Очаква се днес той официално да стане треньор на Мохамед Салах и компания.

"Нямаше как да спрем Томас Райс. Той няма освобождаваща клауза от 1 милион евро в договора с нас. Всичко е въпрос на преговори, може да получим и повече от 1 милион евро", заяви директорът.

"Томас Райс води тренировката вчера през деня, след което отлетя за Турция. Ние като клуб му разрешихме да води разговори с Трабзонспор. Ще се съобразим с желанието му", каза още Караманджуков.

Сега пред него и ръководството на Лудогорец стои трудната задача да намерят подходящ треньор и то в средата на септември, когато всички първенства са започнали.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Домус ага

    3 0 Отговор
    Къде видя бягащи треньори ве,мулигофрен?!?

    12:39 16.09.2026

  • 3 Бизнесмен отвсякъде

    2 0 Отговор
    Изтъргува си го Домуса.Не му трябва човек,който е готов да побегне за някой лев повече.

    13:07 16.09.2026

  • 4 Голям праз

    0 0 Отговор
    Лаптопа е на линия и чака.

    13:22 16.09.2026

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