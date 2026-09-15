Съветникът на Путин: Варшава да се замисли! В случай на война с Русия - Полша ще изчезне за два-три дни

Помощникът на руския президент Николай Патрушев заяви, че Русия може потенциално да използва "целия си арсенал" от сили и средства срещу Полша, ако Варшава влезе във военен конфликт с Москва.
Патрушев направи тези изказвания в интервю за руското издание "Аргументи и факти", коментирайки думи на полския външен министър Радослав Сикорски относно военния капацитет на двете страни.
"Ако Полша предприеме военни действия срещу Русия, страната ни ще използва целия си наличен арсенал от сили и средства, а полската държава ще престане да съществува в рамките на два или три дни", заяви той.
Руският представител също така заяви, че Сикорски подценява военния потенциал на Руската федерация.
"Ръководителят на полската дипломация преценява военната мощ на страната ни като пълен лаик, отказвайки да разбере, че руските въоръжени сили не използват пълния си потенциал по време на "специалната военна операция"", посочи Патрушев.
Същевременно той повтори тезата на руското правителство, че Москва не представлява заплаха за европейските държави.
Патрушев настоя, че Варшава "отказва да чуе" уверенията на Владимир Путин, че Русия няма намерение да воюва с Европа.
Медиите по-рано съобщиха, че по време на посещение в Киев Радослав Сикорски е обсъждал възможността за бърза победа над Русия в случай на нападение срещу Полша.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да ве
16:24 15.09.2026
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #88
16:25 15.09.2026
3 без име
Коментиран от #66, #115
16:25 15.09.2026
4 Само този
16:26 15.09.2026
5 Аналитик
16:26 15.09.2026
6 Варшава
когато руснаците окупираха половината Полша и избиха маса народ.
Коментиран от #27, #74, #125
16:26 15.09.2026
7 Също
16:27 15.09.2026
8 Румен Решетников
Рассия ще използва някое безаналогово оружие и с Полша е свършено така, както ватенките приключиха Лондон,Париж и Берлин още преди пет години!!! 😀
16:27 15.09.2026
9 Този
16:28 15.09.2026
10 ЪХЪ
16:28 15.09.2026
11 аха
Коментиран от #53
16:29 15.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 РАЗБИРА СЕ
16:30 15.09.2026
14 Втарая армия в мире
16:30 15.09.2026
15 На петия ден
16:30 15.09.2026
16 ха ха
16:30 15.09.2026
17 Сикорски
Много силни на приказките, но иначе гола вода.
Коментиран от #24, #48
16:30 15.09.2026
18 Българин
Коментиран от #51
16:31 15.09.2026
19 Кого баламосвате, Монгольяци?
Трусливата напикаваща се Бункерна старуха НЕ Е МАЖ, а жалко НИЩО. ..жество! Ааааахахаха
НАТО ше заличи монгольяк фашагите за ЧАС!!
ТОТАЛНО ЗАЛИЧАВАНЕ на всички..5 града и монголски до Битък край блатата!
Ааааахахаха
16:31 15.09.2026
20 хихихи
16:31 15.09.2026
21 Моряка
16:31 15.09.2026
22 ТОЙ И КИЕВ БЕШЕ ЗА 2-3 ДЕНА АМА
16:31 15.09.2026
23 Прогнози
16:32 15.09.2026
24 Ол1гофрен,
До коментар #17 от "Сикорски":Не сме 1936.
16:32 15.09.2026
25 Гост
- Утре атакуваме, тябва да започнем с Полша.
Извънземните генерали се зачудили:
- Защо точно с Полша, ваше благородие?
- Ами, не знам, идея си нямам, ама на тази планета такава била традицията...
Коментиран от #52, #59
16:32 15.09.2026
26 ха, ха, ха...
16:32 15.09.2026
27 Ами
До коментар #6 от "Варшава":Други пък помнят "Мюнхенският сговор" от 30 септември 1938г.
16:33 15.09.2026
28 Аналлизатор
16:33 15.09.2026
29 Сидни Суини ръкоделие 👋
16:34 15.09.2026
30 Силуета
16:34 15.09.2026
31 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #43
16:34 15.09.2026
32 Ел Ветро
Коментиран от #39
16:36 15.09.2026
33 Що Путлето
16:36 15.09.2026
34 Фори
16:37 15.09.2026
35 Това е
16:37 15.09.2026
36 Който
Лека жена са те. Ниска топка. И понеже са си селянчета простовати, все гледат да се залепят зад видимо силния на деня. После както е известно ги бият лошо и унижават, а те хленчат и молят да ги вземе следващия господар - победител
Абсолютно безполезни са.
16:37 15.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Малий
Коментиран от #57
16:38 15.09.2026
39 Руски
До коментар #32 от "Ел Ветро":митове !
16:38 15.09.2026
40 Пора
16:38 15.09.2026
41 Мунчо
Льольовци, нали оня руски трол не мисли че ако използва ядрено оръжие - няма да
му бъде отговорено със същото!! Явно не мисли с празната си кратуна! Поляка има
предвид конвенционална а не ядрена война!
16:38 15.09.2026
42 Мижи а те ла жем
Еееееееехехе Видееме онолоГАВНЕТ пен ДЕЛ могучая и жълтурете на Ким и целата Г .. ЕЙ МОЩ...у БАМБАС! Еееееееехехе
На отчаяните меки китки им остава ЕДИНСТВЕНО да изнудват с Я.Оръжие! Еееееееехехе
Абе... ВЕЛИКАТА МАКЕ ДРУЖИНА ше се рита като помияре
Еееееееехехе
16:39 15.09.2026
43 Механик
До коментар #31 от "Стоянчо Пуканката":Колега държи ли простатата,че моята пуска.
16:39 15.09.2026
44 Хахахаха
16:39 15.09.2026
45 Рамбо
Коментиран от #55
16:39 15.09.2026
46 Афганистан
16:40 15.09.2026
47 Да бе, да
16:40 15.09.2026
48 Хм...
До коментар #17 от "Сикорски":Нещо за ленд лийз да си чувал? Сесерето без американската помощ е щяло да приключи. Остави другото, но след това даже не искали да връщат заема. Е, сега цял свят пък помага на Украйна, сещай се защо и кои са нацистите.
16:40 15.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Евроатлантик
Полша е в НАТО и реакцията на Алианса ще бъде съкрушителна.
16:41 15.09.2026
51 Моряка
До коментар #18 от "Българин":Ами ние сме НАТО,вкарани като стадо,без да ни питат.Но сме русофили,генно.Не виждам как някой българин ще вдигне ръка срещу Русия.Вярно,че имаме и боклуци,но те пък няма какво да вдигнат освен Калашници по лиценз.Но те пък са страхливи.Може ли да ми посочите поне един от пинчерите около Пасито,който ще тръгне да воюва.
Коментиран от #93
16:41 15.09.2026
52 Гресирана ватенка
До коментар #25 от "Гост":А това как ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁
16:41 15.09.2026
53 Май не чететв статията
До коментар #11 от "аха":а само заглавията.
Казал е че Русия не ползва целия си потенциал за Украйна, но за Полша, ако си го потърси, ще е друго.
Освен това Киев капитулира за седмица и клекна за договора от Истанбул.
Коментиран от #61, #65, #82
16:41 15.09.2026
54 Тъпото руско говедо
Коментиран от #71, #78
16:41 15.09.2026
55 Микробиолог
До коментар #45 от "Рамбо":Путин е клонинг на Хитлер !
Коментиран от #63
16:41 15.09.2026
56 Българин
Коментиран от #76, #92
16:42 15.09.2026
57 Ха ХаХа
До коментар #38 от "Малий":Отрадъкът НАТО ли?
16:42 15.09.2026
58 После
16:43 15.09.2026
59 Традицията е..Верна
До коментар #25 от "Гост":СЪЮЗНИЦИТЕ,.. НАЦ-СОЦИАЛИСТИТЕ на ...АДОЛФ И КОМ-ФАШИСТИТЕ на ГРУЗИНЕЦА СТАЛИН ,..нападнаха и разделиха ПОЛША!!
Коментиран от #72
16:43 15.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ми,защо
До коментар #53 от "Май не чететв статията":не го използват?Мазохисти ли са?
Коментиран от #122
16:43 15.09.2026
62 И вие
16:44 15.09.2026
63 Ха ХаХа
До коментар #55 от "Микробиолог":Като те изгори в пещите, тогава....
Коментиран от #90
16:44 15.09.2026
64 Си,Си
16:45 15.09.2026
65 Тъпото руско говедо
До коментар #53 от "Май не чететв статията":Това руснаците никога няма да се оправите... само войни са ви в главите, защо нападнахте Украйна, нищожества скапани, кой ви би по главите да отидете в чуждата държава и да избивате населението и??? Вие нормални ли сте??? Целия свят ще ви се изтърси върху главите ви... не го ли осъзнавате, нещастници скапани?
Коментиран от #91
16:45 15.09.2026
66 За няколко цента повече
До коментар #3 от "без име":Нещо не си разбрал,никога не са казвали ,че Киев ще изчезне
Коментиран от #81
16:46 15.09.2026
67 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #77
16:46 15.09.2026
68 Стоянчо Пуканката
16:47 15.09.2026
69 Херодот
16:47 15.09.2026
70 Цвете
16:47 15.09.2026
71 Лиз ач евроатлантик
До коментар #54 от "Тъпото руско говедо":А ти беше умното българско говедо
16:47 15.09.2026
72 Недоученяк
До коментар #59 от "Традицията е..Верна":Полша дава 4 дивизии на Хитлер при окупацията на Чехословакия.Хитлер им дава Тихвинска област.
След ПСВ Русия има западна организация по линията Керзон.До 1939 г.до 1918 г. ПОЛША експлоатира тези руски земи.
Коментиран от #87, #94
16:48 15.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Варшава":Русия каза" Повече няма да мълчим за Катин. Поляците избиват 120 хиляди руски военнопленници по време на революцията. В Катин са избити офицерите виновни за това злодеяние.Точка.
16:48 15.09.2026
75 Не става
Коментиран от #120
16:48 15.09.2026
76 Тъпото руско говедо
До коментар #56 от "Българин":Тъпото руско говедо се писало българин, голям смях... а не знае български???
16:49 15.09.2026
77 Ясно е
До коментар #67 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Кой е настаняване и търси пари и оръжие...
16:49 15.09.2026
78 Ел Ветро
До коментар #54 от "Тъпото руско говедо":Русия имат само стотина комуникационна сателита, докато САЩ над 12 хиляди!!! Ако им прекъснеш връзката със сателитите всичко приключва. Не могат да виждат, да комуникират и да управляват нищо. За НАТО 100 руски сателита ще са сутрешна космическа закуска.
16:49 15.09.2026
79 Гост
16:50 15.09.2026
80 Рамбо
16:50 15.09.2026
81 НЕМОЖАЧи.ру
До коментар #66 от "За няколко цента повече":Ама казаха денацификация демилитаризация !!
ама вместо това въпросните Дта станаха Двойно по силни А ужким трябваше да ги 0
16:51 15.09.2026
82 Каков... потенциал ма педрила?
До коментар #53 от "Май не чететв статията":Ааааахахаха
Какво точно НЕ СА използвали в Украйна?
Единствено Я.Оръжие !!
То корабли, подводници, Стратегическа авиация,космически г ЕЙ ВОЙСКИ, сухопътни войски, Авиация, крилати и балистични ракети, оръжия от С.Корея, Иран, Китай и т.н и то срещу Една държава 20 пъти по-малка от тия...23 монгольяк ядрени републики!
ФАКТ
Коментиран от #113
16:52 15.09.2026
83 Хааахахахаха
16:53 15.09.2026
84 Хи хи хи
16:54 15.09.2026
85 Натискат се
За всички е ясно, че в тези държави няма кои да воюва с Русия. Просто не могат.
16:54 15.09.2026
86 Сесесере2🤢🤮
16:55 15.09.2026
87 Глей парадите
До коментар #72 от "Недоученяк":На СЪЮЗНИЦИТЕ (Нацистите и Фашистите ) през 19 39 г...и 19 41 !! Ааааахахаха
Глей КОИ от РАЙ ХА стоят на трибуната през 19 41 в Моксель! Ааааахахаха
До лятото на 41г..бяха СЪЮЗНИЦИ , едва през зимата на същата година Ком - Фашагите от СССР се включат към Анти- Хитлеристката коалиция от 26 държави!!
Ааааахахаха
Не грамотен ци Ганино
16:58 15.09.2026
88 Роден за психиатрия
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":Дядото ти Иван така ти го е н.а.в.р.я.л. че не можеш да помръднеш да му подадеш погачата.
16:59 15.09.2026
89 !!!?
17:00 15.09.2026
90 Държавата може и да е чижда
До коментар #63 от "Ха ХаХа":но руското население там не и е чуждо. И местните там първи се хванаха за оръжията да браняг земите си от бандерите.⁷
Чети образовай се!
Но ако Полша предизвика война, нещата ще са различни.
17:00 15.09.2026
91 Хи хи
До коментар #65 от "Тъпото руско говедо":Тъпите урки ако не бяха избивали хората с руско самосъзнание в Донецк, нямаше сега да гризнат дървото.
Коментиран от #96, #119
17:00 15.09.2026
92 Ако стига бе ти сериозно ли?!
До коментар #56 от "Българин":Я виж,с Украйна жужака се пъне една петилетка, от Северна Корея докара още гъзоръндьовци да избият един батальон руски гъзоръндьовци , и само на приказки са силни ушанките , всичко им е една голяма лъжа и самохвалство без покритие, единствено простолюдието ги величае!
17:01 15.09.2026
93 Ти си ми
До коментар #51 от "Моряка":Ясен от сега си обезкосмен и чакаш руските си братя на Дунава ,за малко сех
17:03 15.09.2026
94 Умствено непълноценен,Да?
До коментар #72 от "Недоученяк":3 милиона...блатни "монголяк руснья" участват на страната на АДОЛФ!
Дори днешният ТРИКОЛЬОР на монгольяк мюсюлманската П едерация е на НАЦИСТА ген ВЛА СОВ!! Георгиевската Лента е също на НАЦИСТА ВЛА СОВ!!
Ааааахахаха
17:03 15.09.2026
95 Голям
17:04 15.09.2026
96 Видиш ли
До коментар #91 от "Хи хи":Руски крепостен ,бой с лопатата догде мърда
Коментиран от #110
17:05 15.09.2026
97 хех
17:05 15.09.2026
98 Розовото пони зеля
17:07 15.09.2026
99 последната укра
17:07 15.09.2026
100 az СВО Победа 81
Няколко "Орешник"-а със специална бойна част и Полша приключва за часове....
Коментиран от #107, #116
17:08 15.09.2026
101 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
Чеченците създадоха СВОБОДНА РЕПУБЛИКА ИЧКЕРИЯ !!
От Монголо татарите роби -- маскалья ,.. БОЙЦИ НЕ СТАВА!!
хехехехе
Коментиран от #111
17:08 15.09.2026
102 млад еврас
Коментиран от #106
17:09 15.09.2026
103 ПОЛЯЦИТЕ ПАК СЕ НАТИСКАТ
Коментиран от #109
17:09 15.09.2026
104 ЕВРОАТЛАНТ
17:11 15.09.2026
105 Маша и Мечока
17:11 15.09.2026
106 Санде глухия
До коментар #102 от "млад еврас":КИМ ГАЗО...дъл пусна Нета и бензи:на на дъртия пиздоглаз пе ДАЛ...у ЙЛО?!?
хихихихи
Те до там я докара.. педофила
17:13 15.09.2026
107 Да.Добре
До коментар #100 от "az СВО Победа 81":Отпадък.
17:13 15.09.2026
108 12345
17:13 15.09.2026
109 Карлуково /Старшата сестра
До коментар #103 от "ПОЛЯЦИТЕ ПАК СЕ НАТИСКАТ":Казах поне днес да не си показваш олигофренщината.
17:14 15.09.2026
110 Йьф
До коментар #96 от "Видиш ли":Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение
17:15 15.09.2026
111 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #101 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":Ми загубили руснаците в чечня и кво, като зная как се изнесоха на бегом от Афганистан, в чечня направо не ми се мисли, тва дали го признаваш, а с персите как признаваш 8те победи на тръмполино над тях хахахахаха, така са нещата, няма как все да печелиш, ама укрите и евраста бая го отнесоха в тая война, укрите без ток, гориво, вода, канализация, нет клечат в мазетата вмирисани, а евраста без оръжие, фалирал в рецесия и никой по света не ги бръсне за слива, кая мозъка и мръсулиня-ваксулиня не смеят да излязат от европа, че ги гонят по диванчетата и им се подиграват.
17:15 15.09.2026
112 хаха
17:15 15.09.2026
113 Добре си описал ситуацията
До коментар #82 от "Каков... потенциал ма педрила?":Дори си се попрестарал.
А сега си представи че не е само СВО от доброволци и нямат руско население там което се стараят да опазят. И приемат тактиката "Газа". И то след като Европа е с изпразнени оръжейни складове а руските са претъпкани и то с конвенционални оръжия и ПВО с класи над западните.
Освен това ако Полша предизвика войната, колко ли държави ще се притекат да я измъкнат въпреки член 5 щом знаят че сама си е виновна?
Коментиран от #118, #126
17:15 15.09.2026
114 ГОЛЕМ СМЕХ
17:16 15.09.2026
115 Така де
До коментар #3 от "без име":Интересно защо западните лидери позволяват на Путин да ги разиграва като мечка на панаир.
17:16 15.09.2026
116 Ол1гофрен,
До коментар #100 от "az СВО Победа 81":Това не ти Тетрис.
17:17 15.09.2026
117 Есма
17:17 15.09.2026
118 Българин
До коментар #113 от "Добре си описал ситуацията":От Русия няма да остане нищо.
17:18 15.09.2026
119 Тъпото руско говедо
До коментар #91 от "Хи хи":Просто ви трябваше повод и понеже нямаше си го създадохте, вие руснаците сами извършихте тези убийства, както беше и с бомбеният атентат в Подмосковието в "Крокус Сити Хол", където не бяхте преценили правилно и терористите си признаха всичко, по невнимание не ги убихте, че видите ли украинците избиват руснаци, а нещата са съвсем различни... оказа се че са ислямски радикали, а не както бяхте планирали да са украинци... и това се случва малко преди планираната руска мобилизация за войната в Украйна, така си мислехте, че всички руснаци вмигом ще се хвърлят да се записват доброволци във войната с Украйна... а се оказа че терористите си признали че не са украинци... много кофти а толкова рубли потрошихте по извършването и на този терористичен акт... сами си ги правите убийствата за да оправдаете последващи военни операции.
17:20 15.09.2026
120 РЕАЛИСТ
До коментар #75 от "Не става":С какво? Щатите имат само 200 ядрени глави в готовност, а Русия има 1800 в оперативна готовност. Да не говорим, че американските ракети направиха по половин век.
Коментиран от #128
17:21 15.09.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Не мазохисти
До коментар #61 от "Ми,защо":А хуманисти доколкото е възможно. По- голямата част от населението на Украйна е руско или смесени семейства.
В Полша не е така.
И е време полския народ да изрита урсуладжиите си за да не стане мацано.
17:22 15.09.2026
123 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
2-3 ДНЯ.
ЛЮБИМАТА ЛАКЪРДИЯ
На КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
17:22 15.09.2026
124 Два
17:23 15.09.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Без казармен пе ДИК,да? ))
До коментар #113 от "Добре си описал ситуацията":Вервай у ТРИДНЕВНАТА Движуха на педофила и хомик могучая и вервай че онаа гни ЛОЧ Мумията е жива!! Ааааахахаха
13 г ...3 дневна Движуха у Донбас!! Нито една Превзета Област и областен град!!
Нито една изпълнена цел на педофила!!
А ГЛАВКОМА -- ПИЗДЮХ,.. избега по трусики, като деревянска шлю ХА от некаков готвач?!?
Ааааахахаха
87% от.. въоръжението на пен ДЕЛ могучая е..от С.Корея, Иран и Китай!!
2 милиона и половина човекоподобни монголья фира, 442 САМАЛЬОТА, 375 вертушки, 12 000 танка, 54 монголски бойни корабли и 2 подводници фира!!
Ама още превземат.. 4 села у Донбас
Ааааахахаха
Аре оди се надъхвай у дървения кен ЕФ, петушок
17:23 15.09.2026
127 дядя дръмпирушка
Диагнозата на Фридман надхвърля войната в Украйна. Според него Китай се нуждае от американския пазар, а Европа е икономически силна, но не действа като такъв
17:23 15.09.2026
128 Това
До коментар #120 от "РЕАЛИСТ":сам ли го измисли?
17:24 15.09.2026