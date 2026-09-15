Съветникът на Путин: Варшава да се замисли! В случай на война с Русия - Полша ще изчезне за два-три дни

Помощникът на руския президент Николай Патрушев заяви, че Русия може потенциално да използва "целия си арсенал" от сили и средства срещу Полша, ако Варшава влезе във военен конфликт с Москва.

Патрушев направи тези изказвания в интервю за руското издание "Аргументи и факти", коментирайки думи на полския външен министър Радослав Сикорски относно военния капацитет на двете страни.

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"Ако Полша предприеме военни действия срещу Русия, страната ни ще използва целия си наличен арсенал от сили и средства, а полската държава ще престане да съществува в рамките на два или три дни", заяви той.

Руският представител също така заяви, че Сикорски подценява военния потенциал на Руската федерация.

"Ръководителят на полската дипломация преценява военната мощ на страната ни като пълен лаик, отказвайки да разбере, че руските въоръжени сили не използват пълния си потенциал по време на "специалната военна операция"", посочи Патрушев.

Същевременно той повтори тезата на руското правителство, че Москва не представлява заплаха за европейските държави.

Патрушев настоя, че Варшава "отказва да чуе" уверенията на Владимир Путин, че Русия няма намерение да воюва с Европа.

Медиите по-рано съобщиха, че по време на посещение в Киев Радослав Сикорски е обсъждал възможността за бърза победа над Русия в случай на нападение срещу Полша.