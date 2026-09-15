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Съветникът на Путин: Варшава да се замисли! В случай на война с Русия - Полша ще изчезне за два-три дни
  Тема: Украйна

Съветникът на Путин: Варшава да се замисли! В случай на война с Русия - Полша ще изчезне за два-три дни

15 Септември, 2026 16:23, обновена 15 Септември, 2026 17:19 1 849 128

  • русия-
  • полша-
  • нато-
  • украйна-
  • владимир путин

Николай Патрушев настоя, че Варшава отказва да чуе уверенията на Владимир Путин, че Русия няма намерение да воюва с Европа

Съветникът на Путин: Варшава да се замисли! В случай на война с Русия - Полша ще изчезне за два-три дни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Помощникът на руския президент Николай Патрушев заяви, че Русия може потенциално да използва "целия си арсенал" от сили и средства срещу Полша, ако Варшава влезе във военен конфликт с Москва.

Патрушев направи тези изказвания в интервю за руското издание "Аргументи и факти", коментирайки думи на полския външен министър Радослав Сикорски относно военния капацитет на двете страни.

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"Ако Полша предприеме военни действия срещу Русия, страната ни ще използва целия си наличен арсенал от сили и средства, а полската държава ще престане да съществува в рамките на два или три дни", заяви той.

Руският представител също така заяви, че Сикорски подценява военния потенциал на Руската федерация.

"Ръководителят на полската дипломация преценява военната мощ на страната ни като пълен лаик, отказвайки да разбере, че руските въоръжени сили не използват пълния си потенциал по време на "специалната военна операция"", посочи Патрушев.

Същевременно той повтори тезата на руското правителство, че Москва не представлява заплаха за европейските държави.

Патрушев настоя, че Варшава "отказва да чуе" уверенията на Владимир Путин, че Русия няма намерение да воюва с Европа.

Медиите по-рано съобщиха, че по време на посещение в Киев Радослав Сикорски е обсъждал възможността за бърза победа над Русия в случай на нападение срещу Полша.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да ве

    58 29 Отговор
    Даже два дни са и много. Най-много за 1 ден. С ДДСто.

    16:24 15.09.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    42 36 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава.Месете погачите!

    Коментиран от #88

    16:25 15.09.2026

  • 3 без име

    60 49 Отговор
    от и киев щеше да изчезне за 3 дни, ама като гледаме войната продължава вече 5та година

    Коментиран от #66, #115

    16:25 15.09.2026

  • 4 Само този

    39 23 Отговор
    не е скочил от 6 етаж!

    16:26 15.09.2026

  • 5 Аналитик

    37 23 Отговор
    И без това,поляк не е националност,а професия

    16:26 15.09.2026

  • 6 Варшава

    43 17 Отговор
    Още е жив споменът за пакта Молотов-Рибентроп,
    когато руснаците окупираха половината Полша и избиха маса народ.

    Коментиран от #27, #74, #125

    16:26 15.09.2026

  • 7 Също

    34 15 Отговор
    като Украйна!Предния съветник се удави във ваната!

    16:27 15.09.2026

  • 8 Румен Решетников

    32 29 Отговор
    Абсалютно!
    Рассия ще използва някое безаналогово оружие и с Полша е свършено така, както ватенките приключиха Лондон,Париж и Берлин още преди пет години!!! 😀

    16:27 15.09.2026

  • 9 Този

    28 10 Отговор
    сигурно е шаман!

    16:28 15.09.2026

  • 10 ЪХЪ

    28 24 Отговор
    Пет години пред Мала Токмачка.

    16:28 15.09.2026

  • 11 аха

    26 20 Отговор
    Точно като Киев..... ха ха ха ха ха ха ха

    Коментиран от #53

    16:29 15.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 РАЗБИРА СЕ

    37 4 Отговор
    АЗ ПЪК СЪМ УБЕДЕН,ЧЕ ЩЕ ТРАЕ НЕ ПОВЕЧЕОТ 2-3 ЧАСА.

    16:30 15.09.2026

  • 14 Втарая армия в мире

    28 23 Отговор
    Ех само да превземем Малая Токмачка - после е лесно ... После и Киев за три дня ...Ей го де е Варшава

    16:30 15.09.2026

  • 15 На петия ден

    22 7 Отговор
    Берлин,седмия Лондон!

    16:30 15.09.2026

  • 16 ха ха

    12 5 Отговор
    накъсахте се да ползвате тази снимка от неуспешния опит на хАнгара А5 да стигне космоса.

    16:30 15.09.2026

  • 17 Сикорски

    28 16 Отговор
    е пълен лунатик и не знае какво говори. Те глупавите шляки така навиваха и Хитлер през 1936г "Европа" да атакувала руснаците заедно с тях, обаче после ревяха като малки момиченца.
    Много силни на приказките, но иначе гола вода.

    Коментиран от #24, #48

    16:30 15.09.2026

  • 18 Българин

    22 20 Отговор
    Ще бъдете избити от НАТО до крак за няколко часа само с авиация и ракети въздух- земя.Палячовци.

    Коментиран от #51

    16:31 15.09.2026

  • 19 Кого баламосвате, Монгольяци?

    16 16 Отговор
    Ааааахахаха
    Трусливата напикаваща се Бункерна старуха НЕ Е МАЖ, а жалко НИЩО. ..жество! Ааааахахаха
    НАТО ше заличи монгольяк фашагите за ЧАС!!
    ТОТАЛНО ЗАЛИЧАВАНЕ на всички..5 града и монголски до Битък край блатата!
    Ааааахахаха

    16:31 15.09.2026

  • 20 хихихи

    13 7 Отговор
    не се радвам на чуждото нещастие,ама тея са си за пребиване.

    16:31 15.09.2026

  • 21 Моряка

    15 13 Отговор
    То и за какво ни е хиена в Европа,един подпалвач на война по малко.Лошото е,че радиоакивния прашец от Полша ще достигне до България за няколко дена,но трайно и за дълго.

    16:31 15.09.2026

  • 22 ТОЙ И КИЕВ БЕШЕ ЗА 2-3 ДЕНА АМА

    13 12 Отговор
    Още се плюнчите на позициите от преди 5 години които бяха постигнати от про-руските украински сепаратисти.

    16:31 15.09.2026

  • 23 Прогнози

    5 6 Отговор
    до последния съветник!

    16:32 15.09.2026

  • 24 Ол1гофрен,

    9 5 Отговор

    До коментар #17 от "Сикорски":

    Не сме 1936.

    16:32 15.09.2026

  • 25 Гост

    22 4 Отговор
    Извънземните нападнали Земята. Стоят огромните кораби на орбита, извънземния цар събрал подчинените си на съвещание, непосредсвено преди нападението и обяснява:
    - Утре атакуваме, тябва да започнем с Полша.
    Извънземните генерали се зачудили:
    - Защо точно с Полша, ваше благородие?
    - Ами, не знам, идея си нямам, ама на тази планета такава била традицията...

    Коментиран от #52, #59

    16:32 15.09.2026

  • 26 ха, ха, ха...

    10 7 Отговор
    А топливо для транспорта откуда? Явно още им е рано за преговори, докто започнат да молят или поне да настояват за бързо провеждане на такива.

    16:32 15.09.2026

  • 27 Ами

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "Варшава":

    Други пък помнят "Мюнхенският сговор" от 30 септември 1938г.

    16:33 15.09.2026

  • 28 Аналлизатор

    9 12 Отговор
    Силата на Русия е в говоренето и в тормозенето на Гъгбев, иначе не ги бива много

    16:33 15.09.2026

  • 29 Сидни Суини ръкоделие 👋

    9 9 Отговор
    Като окраина ли? Така ли ще изчезне за два, три дни!? 🤭

    16:34 15.09.2026

  • 30 Силуета

    4 4 Отговор
    прилича на Рудолфович !

    16:34 15.09.2026

  • 31 Стоянчо Пуканката

    16 7 Отговор
    Много е снизходителен императорският съветник Шляхтата трябва де бие г$зо в тавана ако си мисли че ще оцелее 2-3 дена, при положение че Свещената Руска Империя "запретне" (по Бисмарк)...

    Коментиран от #43

    16:34 15.09.2026

  • 32 Ел Ветро

    11 5 Отговор
    Само Наполеон е влизал с войските си в Москва, въпреки злополучния завършек на тоталното му унищожение!

    Коментиран от #39

    16:36 15.09.2026

  • 33 Що Путлето

    10 10 Отговор
    Избяга от Сочи във Владай?М?През 2022 беше много смел.Една Украйна ви изби зъбите.

    16:36 15.09.2026

  • 34 Фори

    5 10 Отговор
    Ха,Ха, Ха !Приказки за лековерни германци и французи.Русиуя се готви за война в Европа.Само някакви евро бунаци не искат да го повярват.Соц страните са сърбали попарата на Русия и познават нрава и отлично.

    16:37 15.09.2026

  • 35 Това е

    1 5 Отговор
    за края на колоната,началото ще е пред Лисабон!

    16:37 15.09.2026

  • 36 Който

    11 6 Отговор
    не ги е хванал шляките, той не ги е опъвал.
    Лека жена са те. Ниска топка. И понеже са си селянчета простовати, все гледат да се залепят зад видимо силния на деня. После както е известно ги бият лошо и унижават, а те хленчат и молят да ги вземе следващия господар - победител
    Абсолютно безполезни са.

    16:37 15.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Малий

    7 8 Отговор
    То и за Киев бяха 2или 3дни.Нато ще затрие блатото

    Коментиран от #57

    16:38 15.09.2026

  • 39 Руски

    4 7 Отговор

    До коментар #32 от "Ел Ветро":

    митове !

    16:38 15.09.2026

  • 40 Пора

    6 9 Отговор
    Както и да го въртят и сучат путинова Русия умира.

    16:38 15.09.2026

  • 41 Мунчо

    4 12 Отговор
    Така е, ама два три дни след изчезването на Полша и Русия няма да я има !!!
    Льольовци, нали оня руски трол не мисли че ако използва ядрено оръжие - няма да
    му бъде отговорено със същото!! Явно не мисли с празната си кратуна! Поляка има
    предвид конвенционална а не ядрена война!

    16:38 15.09.2026

  • 42 Мижи а те ла жем

    1 3 Отговор
    Поредните цръвени линии на безпомошните мякащи ху есоси!
    Еееееееехехе Видееме онолоГАВНЕТ пен ДЕЛ могучая и жълтурете на Ким и целата Г .. ЕЙ МОЩ...у БАМБАС! Еееееееехехе
    На отчаяните меки китки им остава ЕДИНСТВЕНО да изнудват с Я.Оръжие! Еееееееехехе
    Абе... ВЕЛИКАТА МАКЕ ДРУЖИНА ше се рита като помияре
    Еееееееехехе

    16:39 15.09.2026

  • 43 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Стоянчо Пуканката":

    Колега държи ли простатата,че моята пуска.

    16:39 15.09.2026

  • 44 Хахахаха

    3 9 Отговор
    Отново и отново заплахи към НАТО! Вярва ли някой още, че ако тупин беше победил Украйна, нямаше да тръгне към Полша? Защо щеше да спре? Живота на украинската армия ли? Понеже тя щеше да е под негов контрол!

    16:39 15.09.2026

  • 45 Рамбо

    5 7 Отговор
    Явно е че, в гените на Жужето Путлер течче монголо-татарски гени, което докарал нацизма в рашистката клоака.

    Коментиран от #55

    16:39 15.09.2026

  • 46 Афганистан

    2 5 Отговор
    два пъти по 10 години и се прибраха,като бити кучета!

    16:40 15.09.2026

  • 47 Да бе, да

    4 6 Отговор
    То след три дни щеше да е парада в Киев, но 4.5години по-късно още се мъче да превзема Мала Токмачка "втората в света армия"

    16:40 15.09.2026

  • 48 Хм...

    17 7 Отговор

    До коментар #17 от "Сикорски":

    Нещо за ленд лийз да си чувал? Сесерето без американската помощ е щяло да приключи. Остави другото, но след това даже не искали да връщат заема. Е, сега цял свят пък помага на Украйна, сещай се защо и кои са нацистите.

    16:40 15.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Евроатлантик

    15 9 Отговор
    Думите на този кремълски фашист и неадекВатник подхождат повече на коментар от форумен тpoл отколкото на сериозен политик.
    Полша е в НАТО и реакцията на Алианса ще бъде съкрушителна.

    16:41 15.09.2026

  • 51 Моряка

    12 12 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Ами ние сме НАТО,вкарани като стадо,без да ни питат.Но сме русофили,генно.Не виждам как някой българин ще вдигне ръка срещу Русия.Вярно,че имаме и боклуци,но те пък няма какво да вдигнат освен Калашници по лиценз.Но те пък са страхливи.Може ли да ми посочите поне един от пинчерите около Пасито,който ще тръгне да воюва.

    Коментиран от #93

    16:41 15.09.2026

  • 52 Гресирана ватенка

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    А това как ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁

    16:41 15.09.2026

  • 53 Май не чететв статията

    11 5 Отговор

    До коментар #11 от "аха":

    а само заглавията.
    Казал е че Русия не ползва целия си потенциал за Украйна, но за Полша, ако си го потърси, ще е друго.

    Освен това Киев капитулира за седмица и клекна за договора от Истанбул.

    Коментиран от #61, #65, #82

    16:41 15.09.2026

  • 54 Тъпото руско говедо

    8 12 Отговор
    Я руснаците да помислят отново... цялото НАТО ще им се стовари върху главите и даже няма да се сетят откъде им е дошло. Ако русия започне война с европейска страна жална и майка, ще бъде натикана в кучи Г43.

    Коментиран от #71, #78

    16:41 15.09.2026

  • 55 Микробиолог

    7 8 Отговор

    До коментар #45 от "Рамбо":

    Путин е клонинг на Хитлер !

    Коментиран от #63

    16:41 15.09.2026

  • 56 Българин

    8 5 Отговор
    Европейската хиена отново се зъби!И отново ще и счупят зъбките.Този път няма и да имат време за задгранично правителство.

    Коментиран от #76, #92

    16:42 15.09.2026

  • 57 Ха ХаХа

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "Малий":

    Отрадъкът НАТО ли?

    16:42 15.09.2026

  • 58 После

    5 1 Отговор
    пак ще реват като магарета. Явно не са научили нищо от пълния си погром в Катин. Прости хора.

    16:43 15.09.2026

  • 59 Традицията е..Верна

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    СЪЮЗНИЦИТЕ,.. НАЦ-СОЦИАЛИСТИТЕ на ...АДОЛФ И КОМ-ФАШИСТИТЕ на ГРУЗИНЕЦА СТАЛИН ,..нападнаха и разделиха ПОЛША!!

    Коментиран от #72

    16:43 15.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ми,защо

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Май не чететв статията":

    не го използват?Мазохисти ли са?

    Коментиран от #122

    16:43 15.09.2026

  • 62 И вие

    3 2 Отговор
    Ще изчезнете за 2-3 дни. Само посмейте…..

    16:44 15.09.2026

  • 63 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Микробиолог":

    Като те изгори в пещите, тогава....

    Коментиран от #90

    16:44 15.09.2026

  • 64 Си,Си

    0 1 Отговор
    бир чий е?

    16:45 15.09.2026

  • 65 Тъпото руско говедо

    3 6 Отговор

    До коментар #53 от "Май не чететв статията":

    Това руснаците никога няма да се оправите... само войни са ви в главите, защо нападнахте Украйна, нищожества скапани, кой ви би по главите да отидете в чуждата държава и да избивате населението и??? Вие нормални ли сте??? Целия свят ще ви се изтърси върху главите ви... не го ли осъзнавате, нещастници скапани?

    Коментиран от #91

    16:45 15.09.2026

  • 66 За няколко цента повече

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "без име":

    Нещо не си разбрал,никога не са казвали ,че Киев ще изчезне

    Коментиран от #81

    16:46 15.09.2026

  • 67 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 6 Отговор
    ВОЙНАТА С ПОЛША, ПАК ЛИ ЩЕ Е "ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ", ЗАЩОТО ...................... "ТРЪГНАХТЕ КАТО АСЛАНИ, А СЕ ВЪРНАХТЕ КАТО НххРххИ" (ВЕЧЕ 5 години) .................... НЕЩАСТНИЦИ .....................

    Коментиран от #77

    16:46 15.09.2026

  • 68 Стоянчо Пуканката

    4 1 Отговор
    Преди няколко години гледах Владимир Соловьов по Первый канал, в един политически очерк каза-цитирам буквално: "ще бъде жалко ако такива прекрасни градове като Вилньос и Варшава изчезнат". Тогава пак прибалтите и пшехите нещо се правиха на мъже..

    16:47 15.09.2026

  • 69 Херодот

    4 4 Отговор
    Единственият проблем е, че Полша получи 400 ядрени бомби. С тях Полша няма да успее да унищожи Русия. Но там няма да остане нито голям град, нито индустрия, нито значима военна групировка. Така че, Полша си е гарантирала мира!

    16:47 15.09.2026

  • 70 Цвете

    5 2 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН СЛЕД ЛИТЪР ВОДКА, ДАВА АКЪЛ.ЗАПРЕТЕ СЕ ,ЧЕ НЕЩАТА НЕ СА АМА ХИЧ ВЪВ ВАША ПОЛЗА.

    16:47 15.09.2026

  • 71 Лиз ач евроатлантик

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Тъпото руско говедо":

    А ти беше умното българско говедо

    16:47 15.09.2026

  • 72 Недоученяк

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "Традицията е..Верна":

    Полша дава 4 дивизии на Хитлер при окупацията на Чехословакия.Хитлер им дава Тихвинска област.
    След ПСВ Русия има западна организация по линията Керзон.До 1939 г.до 1918 г. ПОЛША експлоатира тези руски земи.

    Коментиран от #87, #94

    16:48 15.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 РЕАЛИСТ

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Варшава":

    Русия каза" Повече няма да мълчим за Катин. Поляците избиват 120 хиляди руски военнопленници по време на революцията. В Катин са избити офицерите виновни за това злодеяние.Точка.

    16:48 15.09.2026

  • 75 Не става

    3 4 Отговор
    Как може да си помисли някой да се бие с НАТО.Само Щатите ще го ораткат.

    Коментиран от #120

    16:48 15.09.2026

  • 76 Тъпото руско говедо

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    Тъпото руско говедо се писало българин, голям смях... а не знае български???

    16:49 15.09.2026

  • 77 Ясно е

    0 3 Отговор

    До коментар #67 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Кой е настаняване и търси пари и оръжие...

    16:49 15.09.2026

  • 78 Ел Ветро

    3 3 Отговор

    До коментар #54 от "Тъпото руско говедо":

    Русия имат само стотина комуникационна сателита, докато САЩ над 12 хиляди!!! Ако им прекъснеш връзката със сателитите всичко приключва. Не могат да виждат, да комуникират и да управляват нищо. За НАТО 100 руски сателита ще са сутрешна космическа закуска.

    16:49 15.09.2026

  • 79 Гост

    2 4 Отговор
    По време на световния шампионат, група немски биатлонисти объркали трасето и случайно превзели Полша.

    16:50 15.09.2026

  • 80 Рамбо

    7 1 Отговор
    Явно е че, в гените на Жужето Путлер течче монголо-татарски гени, което докарал нацизма в рашистката клоака.

    16:50 15.09.2026

  • 81 НЕМОЖАЧи.ру

    5 0 Отговор

    До коментар #66 от "За няколко цента повече":

    Ама казаха денацификация демилитаризация !!

    ама вместо това въпросните Дта станаха Двойно по силни А ужким трябваше да ги 0

    16:51 15.09.2026

  • 82 Каков... потенциал ма педрила?

    9 4 Отговор

    До коментар #53 от "Май не чететв статията":

    Ааааахахаха
    Какво точно НЕ СА използвали в Украйна?
    Единствено Я.Оръжие !!
    То корабли, подводници, Стратегическа авиация,космически г ЕЙ ВОЙСКИ, сухопътни войски, Авиация, крилати и балистични ракети, оръжия от С.Корея, Иран, Китай и т.н и то срещу Една държава 20 пъти по-малка от тия...23 монгольяк ядрени републики!
    ФАКТ

    Коментиран от #113

    16:52 15.09.2026

  • 83 Хааахахахаха

    7 2 Отговор
    То и Киев беше за 3 дни. А сега цяла Полша даже забележете за 2 - 3 дни. И така сме се смялииии, от сърце! Добре, че са рашистите, всеки ден ми усмихват деня с умнотията си !

    16:53 15.09.2026

  • 84 Хи хи хи

    6 2 Отговор
    Тя русия сама се заличи няма нужда от бомбардировка.

    16:54 15.09.2026

  • 85 Натискат се

    4 4 Отговор
    Кой първи да гризне дървото - Полша, някой от прибалтийските емирства, Германия или ВБ? Тях обаче няма да ги глезят като Украина - лека полека и внимателно спрямо населението.
    За всички е ясно, че в тези държави няма кои да воюва с Русия. Просто не могат.

    16:54 15.09.2026

  • 86 Сесесере2🤢🤮

    5 2 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    16:55 15.09.2026

  • 87 Глей парадите

    4 1 Отговор

    До коментар #72 от "Недоученяк":

    На СЪЮЗНИЦИТЕ (Нацистите и Фашистите ) през 19 39 г...и 19 41 !! Ааааахахаха
    Глей КОИ от РАЙ ХА стоят на трибуната през 19 41 в Моксель! Ааааахахаха
    До лятото на 41г..бяха СЪЮЗНИЦИ , едва през зимата на същата година Ком - Фашагите от СССР се включат към Анти- Хитлеристката коалиция от 26 държави!!
    Ааааахахаха
    Не грамотен ци Ганино

    16:58 15.09.2026

  • 88 Роден за психиатрия

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Дядото ти Иван така ти го е н.а.в.р.я.л. че не можеш да помръднеш да му подадеш погачата.

    16:59 15.09.2026

  • 89 !!!?

    5 2 Отговор
    Я, Медведчик да не в отрезвителното та Перушинов го замества...!!!?

    17:00 15.09.2026

  • 90 Държавата може и да е чижда

    5 4 Отговор

    До коментар #63 от "Ха ХаХа":

    но руското население там не и е чуждо. И местните там първи се хванаха за оръжията да браняг земите си от бандерите.⁷
    Чети образовай се!
    Но ако Полша предизвика война, нещата ще са различни.

    17:00 15.09.2026

  • 91 Хи хи

    6 5 Отговор

    До коментар #65 от "Тъпото руско говедо":

    Тъпите урки ако не бяха избивали хората с руско самосъзнание в Донецк, нямаше сега да гризнат дървото.

    Коментиран от #96, #119

    17:00 15.09.2026

  • 92 Ако стига бе ти сериозно ли?!

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    Я виж,с Украйна жужака се пъне една петилетка, от Северна Корея докара още гъзоръндьовци да избият един батальон руски гъзоръндьовци , и само на приказки са силни ушанките , всичко им е една голяма лъжа и самохвалство без покритие, единствено простолюдието ги величае!

    17:01 15.09.2026

  • 93 Ти си ми

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Моряка":

    Ясен от сега си обезкосмен и чакаш руските си братя на Дунава ,за малко сех

    17:03 15.09.2026

  • 94 Умствено непълноценен,Да?

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Недоученяк":

    3 милиона...блатни "монголяк руснья" участват на страната на АДОЛФ!
    Дори днешният ТРИКОЛЬОР на монгольяк мюсюлманската П едерация е на НАЦИСТА ген ВЛА СОВ!! Георгиевската Лента е също на НАЦИСТА ВЛА СОВ!!
    Ааааахахаха

    17:03 15.09.2026

  • 95 Голям

    2 3 Отговор
    путин все идиоти си избира за съветници... по свой образ и подобие... трябва да са ниски, плешиви и грозни, за да се почуства руското същество в кремъл малко по-мъж висок и красив, щото е супер комплексиран и знае че скоро ще мре, защо се забави толкова, сумати и проблеми създаде на хиляди семейства. Нека путин да умира колкото се може по-скоро, моля! Никой руснак не може да напише това, защото ще влиза в затвора... затова пък останалият свободен свят може да си го попържа до 101 и обратно, докато руските проксита не се активират и блокират акаунта.

    17:04 15.09.2026

  • 96 Видиш ли

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "Хи хи":

    Руски крепостен ,бой с лопатата догде мърда

    Коментиран от #110

    17:05 15.09.2026

  • 97 хех

    4 1 Отговор
    Русофили, после да няма пак "ама кой го е казал това за трите дни"?! Ето, помнете! : )))

    17:05 15.09.2026

  • 98 Розовото пони зеля

    3 1 Отговор
    Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.

    17:07 15.09.2026

  • 99 последната укра

    1 0 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    17:07 15.09.2026

  • 100 az СВО Победа 81

    1 3 Отговор
    Много време им е дал....

    Няколко "Орешник"-а със специална бойна част и Полша приключва за часове....

    Коментиран от #107, #116

    17:08 15.09.2026

  • 101 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    4 1 Отговор
    Монгольяк фашистката П едерация... ЗАГУБИ ПОЗОРНО И...първата Монгольяк -- ЧЕЧЕНСКА ВОЙНА и капитулира пред държава с население от 1 милион ,! ФАКТ
    Чеченците създадоха СВОБОДНА РЕПУБЛИКА ИЧКЕРИЯ !!
    От Монголо татарите роби -- маскалья ,.. БОЙЦИ НЕ СТАВА!!
    хехехехе

    Коментиран от #111

    17:08 15.09.2026

  • 102 млад еврас

    1 3 Отговор
    Кво става в еврастия ве, зимъска нямат газ и студуват па лятоска нямат вода и ток и жадуват на тъмно, па в останалото време пари нямат и само заеми теглят, нещо от гат рипнаха на Русия все беди ги сполетяват, не че съм суеверен ама що така стана.

    Коментиран от #106

    17:09 15.09.2026

  • 103 ПОЛЯЦИТЕ ПАК СЕ НАТИСКАТ

    1 4 Отговор
    Да станат част от Руската империя.

    Коментиран от #109

    17:09 15.09.2026

  • 104 ЕВРОАТЛАНТ

    1 4 Отговор
    Ей тъй докато плюя по Русия не съм разбрал кога бензина станал по 2 ЕВРА литъра. Лоша работа.

    17:11 15.09.2026

  • 105 Маша и Мечока

    1 0 Отговор
    на рехабилитация ли са?

    17:11 15.09.2026

  • 106 Санде глухия

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "млад еврас":

    КИМ ГАЗО...дъл пусна Нета и бензи:на на дъртия пиздоглаз пе ДАЛ...у ЙЛО?!?
    хихихихи
    Те до там я докара.. педофила

    17:13 15.09.2026

  • 107 Да.Добре

    1 1 Отговор

    До коментар #100 от "az СВО Победа 81":

    Отпадък.

    17:13 15.09.2026

  • 108 12345

    1 0 Отговор
    Комай просия е тръгнала към изчезване ,а не полша...гледам украйна за 3 дни сега полша щяла да изчезне,а то накрая пусьо ще изчезне заедно с другите кремълски плъхове!

    17:13 15.09.2026

  • 109 Карлуково /Старшата сестра

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "ПОЛЯЦИТЕ ПАК СЕ НАТИСКАТ":

    Казах поне днес да не си показваш олигофренщината.

    17:14 15.09.2026

  • 110 Йьф

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "Видиш ли":

    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение

    17:15 15.09.2026

  • 111 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    Ми загубили руснаците в чечня и кво, като зная как се изнесоха на бегом от Афганистан, в чечня направо не ми се мисли, тва дали го признаваш, а с персите как признаваш 8те победи на тръмполино над тях хахахахаха, така са нещата, няма как все да печелиш, ама укрите и евраста бая го отнесоха в тая война, укрите без ток, гориво, вода, канализация, нет клечат в мазетата вмирисани, а евраста без оръжие, фалирал в рецесия и никой по света не ги бръсне за слива, кая мозъка и мръсулиня-ваксулиня не смеят да излязат от европа, че ги гонят по диванчетата и им се подиграват.

    17:15 15.09.2026

  • 112 хаха

    2 0 Отговор
    ХАХАХА!

    17:15 15.09.2026

  • 113 Добре си описал ситуацията

    0 2 Отговор

    До коментар #82 от "Каков... потенциал ма педрила?":

    Дори си се попрестарал.
    А сега си представи че не е само СВО от доброволци и нямат руско население там което се стараят да опазят. И приемат тактиката "Газа". И то след като Европа е с изпразнени оръжейни складове а руските са претъпкани и то с конвенционални оръжия и ПВО с класи над западните.
    Освен това ако Полша предизвика войната, колко ли държави ще се притекат да я измъкнат въпреки член 5 щом знаят че сама си е виновна?

    Коментиран от #118, #126

    17:15 15.09.2026

  • 114 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор
    Ми загубили руснаците в чечня и кво, като зная как се изнесоха краварите на бегом от Афганистан, в чечня направо не ми се мисли, тва дали го признаваш, а с персите как признаваш 8те победи на тръмполино над тях хахахахаха, така са нещата, няма как все да печелиш, ама укрите и евраста бая го отнесоха в тая война, укрите без ток, гориво, вода, канализация, нет клечат в мазетата вмирисани, а евраста без оръжие, фалирал в рецесия и никой по света не ги бръсне за слива, кая мозъка и мръсулиня-ваксулиня не смеят да излязат от европа, че ги гонят по диванчетата и им се подиграват.

    17:16 15.09.2026

  • 115 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "без име":

    Интересно защо западните лидери позволяват на Путин да ги разиграва като мечка на панаир.

    17:16 15.09.2026

  • 116 Ол1гофрен,

    0 1 Отговор

    До коментар #100 от "az СВО Победа 81":

    Това не ти Тетрис.

    17:17 15.09.2026

  • 117 Есма

    0 1 Отговор
    Само глупаци могат да мислят ,че Русия иска да напада Европа.Може би от желание да плаща дълговете и

    17:17 15.09.2026

  • 118 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Добре си описал ситуацията":

    От Русия няма да остане нищо.

    17:18 15.09.2026

  • 119 Тъпото руско говедо

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Хи хи":

    Просто ви трябваше повод и понеже нямаше си го създадохте, вие руснаците сами извършихте тези убийства, както беше и с бомбеният атентат в Подмосковието в "Крокус Сити Хол", където не бяхте преценили правилно и терористите си признаха всичко, по невнимание не ги убихте, че видите ли украинците избиват руснаци, а нещата са съвсем различни... оказа се че са ислямски радикали, а не както бяхте планирали да са украинци... и това се случва малко преди планираната руска мобилизация за войната в Украйна, така си мислехте, че всички руснаци вмигом ще се хвърлят да се записват доброволци във войната с Украйна... а се оказа че терористите си признали че не са украинци... много кофти а толкова рубли потрошихте по извършването и на този терористичен акт... сами си ги правите убийствата за да оправдаете последващи военни операции.

    17:20 15.09.2026

  • 120 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Не става":

    С какво? Щатите имат само 200 ядрени глави в готовност, а Русия има 1800 в оперативна готовност. Да не говорим, че американските ракети направиха по половин век.

    Коментиран от #128

    17:21 15.09.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Не мазохисти

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Ми,защо":

    А хуманисти доколкото е възможно. По- голямата част от населението на Украйна е руско или смесени семейства.
    В Полша не е така.
    И е време полския народ да изрита урсуладжиите си за да не стане мацано.

    17:22 15.09.2026

  • 123 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    1 0 Отговор
    2-3 ДНЯ

    2-3 ДНЯ.

    ЛЮБИМАТА ЛАКЪРДИЯ

    На КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    17:22 15.09.2026

  • 124 Два

    0 0 Отговор
    или три?Разликата е 30% !

    17:23 15.09.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Без казармен пе ДИК,да? ))

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "Добре си описал ситуацията":

    Вервай у ТРИДНЕВНАТА Движуха на педофила и хомик могучая и вервай че онаа гни ЛОЧ Мумията е жива!! Ааааахахаха
    13 г ...3 дневна Движуха у Донбас!! Нито една Превзета Област и областен град!!
    Нито една изпълнена цел на педофила!!
    А ГЛАВКОМА -- ПИЗДЮХ,.. избега по трусики, като деревянска шлю ХА от некаков готвач?!?
    Ааааахахаха
    87% от.. въоръжението на пен ДЕЛ могучая е..от С.Корея, Иран и Китай!!
    2 милиона и половина човекоподобни монголья фира, 442 САМАЛЬОТА, 375 вертушки, 12 000 танка, 54 монголски бойни корабли и 2 подводници фира!!
    Ама още превземат.. 4 села у Донбас
    Ааааахахаха
    Аре оди се надъхвай у дървения кен ЕФ, петушок

    17:23 15.09.2026

  • 127 дядя дръмпирушка

    0 0 Отговор
    Известен американски геостратег: Русия е слаба – Полша е по-важна за САЩ от ГерманияСпоред американския геостратег и политолог Джордж Фридман, Русия вече е само регионална сила. Освен това Полша сега е по-важна за Съединените щати от Германия, каза той пред полското издание на Business Insider.

    Диагнозата на Фридман надхвърля войната в Украйна. Според него Китай се нуждае от американския пазар, а Европа е икономически силна, но не действа като такъв

    17:23 15.09.2026

  • 128 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "РЕАЛИСТ":

    сам ли го измисли?

    17:24 15.09.2026

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