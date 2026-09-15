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Българските волейболисти блестят на ЕвроВолей 2026

Българските волейболисти блестят на ЕвроВолей 2026

15 Септември, 2026 18:44 435 3

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Впечатляващото представяне на българския национален отбор по волейбол намира категорично отражение и в официалната индивидуална статистика

Българските волейболисти блестят на ЕвроВолей 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

София се превърна в арена на истински спортен спектакъл, където националният ни отбор по волейбол демонстрира класа, характер и завидна форма по време на ЕвроВолей 2026. След първите четири мача от груповата фаза, момчетата на Джанлоренцо Бленджини не само впечатлиха с отборна игра, но и окупираха челните места в индивидуалните статистики на престижния шампионат.

В центъра на вниманието безспорно е Александър Николов, който се превърна в кошмар за противниковите защити. Със своите 81 точки, натрупани в рамките на 14 гейма, българският посрещач оглавява класацията за най-резултатен състезател на турнира. Средната му успеваемост от 5,79 точки на гейм е истинско доказателство за неговата ефективност и постоянство. Единствено румънецът Александру Рата се доближава до Николов, но остава на второ място със 74 точки.

Не по-малко впечатляващо е и представянето на българите при началния удар. Симеон Николов, по-малкият брат на Александър и разпределител на тима, се нарежда на второ място по брой асове – цели 12 директни точки от сервис. Александър също не остава по-назад, заемайки третата позиция с 9 аса. Лидер в тази класация е украинецът Олег Плотницки, който е реализирал 17 аса. В дефанзивен план Жасмин Величков се отличава с изключителна стабилност, заемайки второто място сред най-добрите посрещачи с 51,35% перфектно посрещане. Алекс Грозданов също заслужава аплодисменти, след като се нарежда на четвърта позиция сред топ блокировачите с 11 успешни блокади.

България След тези вдъхновяващи изяви, България вече си осигури място на осминафиналите, заемайки трета позиция във временното класиране на своята група. Последното изпитание от груповата фаза предстои – сблъсък с настоящия европейски шампион Полша. Двубоят, който обещава да бъде истински волейболен празник, ще се проведе утре, 16 септември, от 19:00 часа.


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