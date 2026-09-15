Адв. Марковски: Пресконференцията за случая "Петрохан-Околчица" беше груба грешка на прокуратурата

Не може да се сърдим на близките на починалите, те подхождат емоционално. Правилно е, че не може на този етап да се изкара една версия и тя да се фаворитизира. Това коментира пред bTV адвокат Димитър Марковски, цитиран от novini.bg.

„Тази пресконференция беше груба грешка на прокуратурата. Не може да излезеш в национален ефир, да кажеш „Да, имаме огромен обем доказателства, но 12 експертизи не са готови” и да фаворитизираш една версия. Не може да правиш заключения преди края на разследването“, заяви той.

Психологът Веселин Герев уточни: „Психологът на МВР (Росен Йорданов, бел.ред.) доста остро се изказа, наблегна „Аз като гражданин, аз като професионалист” – или си гражданин, или си професионалист. Трябваше да се обясни по-добре, че това разследване е голямо и може да продължи 2 години. Насочването в една или друга посока разгневи близките. Те са загубили свои близки хора и е нормално да реагират остро.

Адв. Марковски е на мнение, че наказателно-процесуалният кодекс има нужда от спешни промени, особено за пострадалите близки: „Те нямат право на запознаване с материалите по делото, докато не приключи целият процес по събиране и проверка на доказателствата, освен при някои изключения, които почти никога не се случват.“

„Експертите, които са участвали в психиатричната част на експертизата, предполагам, че са специалисти и са освободени от някакви предразсъдъци. Но тази експертиза не може да е стопроцентово доказателство, тя е свързана с другите експертизи, които още не са приключили“, допълни Герев.

Според адв. Марковски е грешка да не се проведе подробен разпит на човека, открил телата на хижа „Петрохан”, вместо по-късно да се прави допълнителен разпит с конферентна връзка заедно с неговия адвокат, докато той е в Мексико.

По думите му има информация дали загиналите са работели към ДАНС, но вероятно тя не може да бъде публична.

За открития фенобарбитал в тялото на Калушев, Герев уточни, че това е трудно за намиране у нас вещество: „Успокоително, антиепилептично, за въвеждане в анестезия. Това, че има такова вещество, означава, че въпросният човек или е правил терапия, или е взел успокоителното преди да извърши престъплението по работната версия. Но зависи какви са количествата – при това вещество има ефект, който зависи от приетата доза.“

Марковски смята, че пресконференцията целеше да успокои обществото и да увери, че се работи по случая, но е имало обратен ефект: „Дава се версия на парче. Спекулативно е да се каже, че до момента всичко водило до това. Според мен това дело предварително отива към прекратяване.“

„Това повлия на близките, започна постоянно надговаряне”, допълни още Герев.