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Адв. Марковски: Пресконференцията за случая "Петрохан-Околчица" беше груба грешка на прокуратурата

Адв. Марковски: Пресконференцията за случая "Петрохан-Околчица" беше груба грешка на прокуратурата

15 Септември, 2026 08:46 1 380 36

  • димитър марковски-
  • пресконференция-
  • петрохан-околчица-
  • грешка

Психологът Веселин Герев уточни: „Психологът на МВР (Росен Йорданов, бел.ред.) доста остро се изказа, наблегна „Аз като гражданин, аз като професионалист” – или си гражданин, или си професионалист. Трябваше да се обясни по-добре, че това разследване е голямо и може да продължи 2 години".

Адв. Марковски: Пресконференцията за случая "Петрохан-Околчица" беше груба грешка на прокуратурата - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не може да се сърдим на близките на починалите, те подхождат емоционално. Правилно е, че не може на този етап да се изкара една версия и тя да се фаворитизира. Това коментира пред bTV адвокат Димитър Марковски, цитиран от novini.bg.

„Тази пресконференция беше груба грешка на прокуратурата. Не може да излезеш в национален ефир, да кажеш „Да, имаме огромен обем доказателства, но 12 експертизи не са готови” и да фаворитизираш една версия. Не може да правиш заключения преди края на разследването“, заяви той.

Психологът Веселин Герев уточни: „Психологът на МВР (Росен Йорданов, бел.ред.) доста остро се изказа, наблегна „Аз като гражданин, аз като професионалист” – или си гражданин, или си професионалист. Трябваше да се обясни по-добре, че това разследване е голямо и може да продължи 2 години. Насочването в една или друга посока разгневи близките. Те са загубили свои близки хора и е нормално да реагират остро.

Адв. Марковски е на мнение, че наказателно-процесуалният кодекс има нужда от спешни промени, особено за пострадалите близки: „Те нямат право на запознаване с материалите по делото, докато не приключи целият процес по събиране и проверка на доказателствата, освен при някои изключения, които почти никога не се случват.“
„Експертите, които са участвали в психиатричната част на експертизата, предполагам, че са специалисти и са освободени от някакви предразсъдъци. Но тази експертиза не може да е стопроцентово доказателство, тя е свързана с другите експертизи, които още не са приключили“, допълни Герев.

Според адв. Марковски е грешка да не се проведе подробен разпит на човека, открил телата на хижа „Петрохан”, вместо по-късно да се прави допълнителен разпит с конферентна връзка заедно с неговия адвокат, докато той е в Мексико.

По думите му има информация дали загиналите са работели към ДАНС, но вероятно тя не може да бъде публична.

За открития фенобарбитал в тялото на Калушев, Герев уточни, че това е трудно за намиране у нас вещество: „Успокоително, антиепилептично, за въвеждане в анестезия. Това, че има такова вещество, означава, че въпросният човек или е правил терапия, или е взел успокоителното преди да извърши престъплението по работната версия. Но зависи какви са количествата – при това вещество има ефект, който зависи от приетата доза.“

Марковски смята, че пресконференцията целеше да успокои обществото и да увери, че се работи по случая, но е имало обратен ефект: „Дава се версия на парче. Спекулативно е да се каже, че до момента всичко водило до това. Според мен това дело предварително отива към прекратяване.“

„Това повлия на близките, започна постоянно надговаряне”, допълни още Герев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    25 13 Отговор
    Всички престъпления в тази държава са дело на дъртите комунисти и ченгета от ДС!!!
    Понякога ползват за това създадените от ДС бандитски групировки, като СИК, ВИС и квото се сетите, но винаги те са в края на веригата!!
    А сега едни малоумнци ги избраха да управляват официално, и седят пред екраните като кретени, защото се надявали да чуят истината...!!!
    Точно па от ДС ли ще я чуете бе.....???!!!

    Коментиран от #15, #23

    08:51 15.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    14 8 Отговор
    важното е че се напьнаха да обесняват че нямало външна или дьржавна намеса

    туй било най важно да ни кажат

    08:53 15.09.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    11 19 Отговор
    Излязоха вчера хората и разказаха Истината! Естествено, че ша има болни елементи обладани от Рогатия да кихат пари на такия адвокати затова сички такия са мааазнии щото четат наказателния кодекес като Рогатия Евангелието.

    08:53 15.09.2026

  • 4 Трол

    16 6 Отговор
    Това не беше пресконференция, а мерене на мъжки интимни части между г-н Росен Йорданов и г-н Владо Йончев.

    Коментиран от #27

    08:57 15.09.2026

  • 5 Щом е адвокат, но...

    24 8 Отговор
    Денков подписал за Космос, Терзиев дал пари, а Гюров скрил случая.
    Отделно Калушев напуснал гимназия заради насилване

    Коментиран от #24

    08:57 15.09.2026

  • 6 Факт

    17 13 Отговор
    Пресконференция беше фарс,коментираха педофилия и сфинктери,за убийствата нищо

    Коментиран от #30

    09:01 15.09.2026

  • 7 Нафърфорий

    19 6 Отговор
    До момента не е било никога Вещи лица да дават пресконференции по незавършени досъдебни производства и да обясняват колко са велики и как всички трябва сляпо да им вярват на техните приказки под шипковия храст. Такава сляпа нарцистичност на експерта Росен Йоранов изигра много лоша шега на прокуратурата, която не представи нито преки,нито косвени доказателства, а се чуха само субективните вътрешни усещания на един от т.нар. вещи лица, което правеше само подбрани внушения в една насока.

    09:03 15.09.2026

  • 8 Мдаа!🤔

    17 10 Отговор
    Старият Марковски беше читав чиляк! Синът излезе калпазанин и хаймана!🥸 Силно загрижен за педофилите.

    09:04 15.09.2026

  • 9 Точен

    17 5 Отговор
    Цялата работа е да се прикрият или поне омаловажат връзките на лидери от ПП с педофила от Петрохан...

    09:09 15.09.2026

  • 10 Пропуснал е да каже-

    10 2 Отговор
    "Аз,като човек на мафията"!Напуснал МВР,отишъл при Тиквата,после се върнал в МВР-та той е пробит!Кой малоумник го е взел обратно-готова къртица!?

    09:09 15.09.2026

  • 11 ?????

    10 2 Отговор
    Ха ха.
    Адвокатът е надушил тлъсти хонорари от спонсорите на Калушев.

    Коментиран от #25

    09:12 15.09.2026

  • 12 заблуди

    6 6 Отговор
    Всичко казано до тук от официалните лица ми звучи нагласено и манипулативно.

    09:14 15.09.2026

  • 13 факт

    4 3 Отговор
    Колкото повече се говори за този Петрохан, толкова по-кално става. Слави се изложи здраво, като непрекъснато искаше подробности и мисля, че тази пресконференция беше заради такива любопитни като него. Вече категорично се разбра, че няма външна намеса и интересът към този случай би трябвало да изчезне. Вчера гледах пресконференцията, но не я догледах. Ако има следваща пресконференция въобще няма да я гледам. Важното е, че няма външна намеса, а останалото си е криминален случай и разследването ще си върши работата.

    09:15 15.09.2026

  • 14 Мдаа!🤔

    11 2 Отговор
    Трогателни бяха воплите на педофилските родители, отгледали чудовища! И всички те активисти на ппдб!

    09:15 15.09.2026

  • 15 СЗО

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Много точно!

    09:16 15.09.2026

  • 16 Не, господине!

    2 6 Отговор
    Не, това не беше "грешка на прокуратурата", това беше огромна грешка, нещо повееч - това беше престъпно деяние на "прогресивната" власт на фатмака от село Славяноов, доказан лакей и подлога на ктремълснкия злодей! Слугата и чистач на зайчарника - някакво инощжество, твърде противно като визия и нечистоплътно, викат му Росен, си позволи от свое име да обяснява непроверени факит, да обвинява и да прави заключения! Че това беше огромен позор ма другарко Йотова! Вместо да ти изпише вежди, лакеят на всички управляващи направо ти извади очите! Защото тази пресконференция целеше да отклони вниманието за зловещшя наркодилър, когото си помилвала 10 години предсрочно! Че срещу КОЛКО ма, другарко Йотова? И защо не помилва Иванчева? Толкова молби ти изпращаха нейните адвокати, тя беше болна, с тегло 45 кг. и малко дете, оставено на грижите на старата й и болна майка! Ти не искаше да ти се разсърдят Тиквата и Прасето, нали? ти си чиста проба позор за България ма, Йотовата!

    09:17 15.09.2026

  • 17 мухата ЦЕЦЕ

    2 1 Отговор
    Има нещо , което е задължително да се отбележи ! Психологът Росен е бивш МВР кадър по времето на Борисов. После напусна МВР и започна да се изявява като медийна звезда , като обикаляше студията и защитаваше пламенно своя Вожд Бойко от Банкя. По това беше доста сходен с котилото на Георги харизанов , Цветанка Андреева , Харалан Александров , все хора , които биха влезли "голи в банята" , заради своето божество Борисов !
    Така че моралната хигиена на медийния Росен е много , много , много съмнителна !
    А това , което говори , твърди и защитава - ОЩЕ ПОВЕЧЕ СМЪРДИ !

    09:17 15.09.2026

  • 18 Фактите

    2 1 Отговор
    В периода 2016-2023 г. фирмата "Ренова тийм" на криминалния психолог Росен Йорданов е получила общо 316 200 лева без ДДС по договори само със Столична община. Сумата с ДДС е 379 440 лева.
    Сумата е по-голяма от тази, която Васил Терзиев е дарил за дейността на Ивайло Калушев.
    Видно е, че някои хора точат обществен ресурс, а други даряват за различни каузи свои лични средства. Все още не се знаят средствата платени по тази експертиза.

    09:18 15.09.2026

  • 19 Продължаваме Промяната

    1 1 Отговор
    Беше абсолютна грешка да се отваря случая. Оставете го самоубийство и да продължи живота. Стига сте ровили. Отделно пак се опитаха да наложат мнението че партия от сглобката го е финансирала. Престанете

    09:18 15.09.2026

  • 20 Право в очи

    3 2 Отговор
    Много точна пресконференция показа, същноста на зелвните еуглени и жълтопаветните. Каквп питат за връзки с НС нс лицата. По рождение имат връзки с ДС и децата на такива. Те имат пряка връзка с един от най важните хора кмета на София син на оартийния секретар на ДС който сериозно ги е финансирал, на правителствено ниво са имали подкрепа Дияна Дамянова основател на ПП и ПР не имала сблъсък с тях в планината. Има хора потъроевши от педофилската им дейност на Калушев които са живив и са разпитани. Марковски за едни дела катонизлиза брибързана информация нищо не казват, а за педофили финансирани и подпомагани от ПП било друго. Аман от Вас още 2 избора и да изчезвате от политиката всички зелени терористи, соросоиди и всякакви други Неморалници и Ненормалници

    09:18 15.09.2026

  • 21 Цвете

    2 3 Отговор
    ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ЗАЩИТА НА ЙОТОВА, НО НЕ ИМ СЕ ПОЛУЧИ.ДА ИЗВАДЯТ ЗАПИСИТЕ ,КОГАТО НА ТОКУ ЩО ПАДНАЛИЯТ СНЯГ СЕ ВИЖДА ОТ САТЕЛИТ ,КРЪЖАЩИЯТ ВЪРТОЛЕТ ????? В ПОДЛЕДСТВИЕ И " НЯКОЙ " ГО Е ЗАСНЕЛ ПРЕД ХИЖАТА, КЪДЕ СА СНИМКИТЕ ? ЦЕЛТА Е ДА ПОБЪРКВАТ ХОРАТА С ТЕХНИ СИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЗАЩОТО ТАКА ИМ Е УГОДНО.🚔🤔🇧🇬

    09:18 15.09.2026

  • 22 Защо Васко Ухото от ДС

    6 0 Отговор
    е ходил сам , без жената и децата, много пъти в хижата на лама Калушев Педофилов?

    Какви ги е търсил там?
    Защо е дарявал свои пари на сектата?
    Защо е искал да сключва общински договори със сектата?
    Защо и други лидери на ППДБ да ходили на гости в хижата?
    Защо ППДБ са толкова тясно обвързани с лама Калушев Педофилов?

    09:19 15.09.2026

  • 23 Даде

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    АмаРистю Бойкикиев и Мисирчо Свирчев от Крушари са продукт на партийни секретари, сметай кво има у техната партия ДС отишло при шорош много голем избор

    Коментиран от #33

    09:20 15.09.2026

  • 24 Тото 1 и Тото 2

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Щом е адвокат, но...":

    Друго си е да правиш КЕКС с някого и после да му дадеш къщичка в Барселона ! Така никой не се оплаква , че е насилен ! Пък може само с пачка и кюлче от чекмеджето да се разминеш.

    09:20 15.09.2026

  • 25 Зеления

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "?????":

    "Ха ха.
    Адвокатът е надушил тлъсти хонорари от спонсорите на Калушев."

    И доволно потрива ръце!
    Колко му е да отиде в няколко телевизии и да покритикува малко разследващите, после да изпусне по някоя хубава приказка за близките и роднините....и ето на хонорара е все по близо.

    Ама не е само адвоката, днес по БНР, Силвия Великова си позволи да коментира, че експертите на държавата не са никакви експерти /връща жеста жената, когато искаха да я уволняват от БНР от ППДБ скочиха да я защитават...и нея, не е само случая с Цънцарова, не е само и с лучая с журналиста от БНТ, където скачат и за него/

    09:21 15.09.2026

  • 26 Абе

    4 0 Отговор
    Не знам, ама от тиа вече ми е неудобно да ида в магазина и да кажа, че искам салам Петрохан.

    09:21 15.09.2026

  • 27 Има ли конфликт на интереси?

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Росен Йорданов не е независим експерт, а човек с политически и финансови зависимости от ГЕРБ. Фирмата „Ренова Тийм“, която е собственост на Росен Йорданов, в периода 2016–2023 г. фирмата е получавала от Столична община (Йорданка Фандъкова - ГЕРБ) общо 379 440 лв. с ДДС!
    1. Йорданов има бизнес отношения със Столична община по времето на ГЕРБ в продължение на години.
    2. Йорданов има съвсем реална, публично документирана връзка с ГЕРБ като лектор и участник в партийни инициативи.

    Защо при толкова чувствително разследване е избран експерт, който има публична политическа близост с една от най-влиятелните политически сили в страната - ГЕРБ??? Особено когато експертът не просто прави техническо заключение, а излиза пред камерите и прави изключително тежки твърдения за починал човек — че е сексуален насилник, че има тежка нарцистична психопатия, че е контролирал групата и предварително е планирал убийствата.

    09:25 15.09.2026

  • 28 воденМАДАГАВУР

    2 0 Отговор
    Не трябва ли нещата да се казват , след като всичко приключи и е ясно ?
    Вярно е , че Росен обича камерите и да се изявява като виден разбирач , но заради него ли направиха тази псевдоконференция ?

    09:25 15.09.2026

  • 29 Ах Ох

    1 1 Отговор
    Мърковски, 🐈‍⬛🤣🖕

    09:26 15.09.2026

  • 30 Точна беше пресконференцията

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Не беше фарс пресконференцията, а еприятнатабистина за фарса и внушенията на психозелени и жълти човечета от ПП и обслужващи ги платени клакьори. Значу за педофили в други случак става буря сега намират свидетели, предмети експертиизи снимки записи и било фарс. Фарсът е изказванията по БтВ на абонираните там жълтопаветници. Каква е тази ммайка която ще си даде детето на 11 г на такъв. Народа го е казал НеНОрмална. ДО 12 г детето е придружавано от родителите си. Тук прокуратурата трябва да е решителна и срещу родителите на убитите деца. Всичко друго е Фарс

    09:27 15.09.2026

  • 31 Каза се главното

    0 2 Отговор
    Психопат. Педофил. Убиец на деца.
    Да изчакаме и анализа на връзките на "ламата". Интересни имена, контакти, НПО-та!Както и потокът пари около него. Както и потенциални връзки с системи, с които по-добре да нямаш връзки!

    09:27 15.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Даде":

    Е..... какво неясно има? ДС не е идеология, а власт и пари!!! ДС създаде СДС, ДПС, и въобще - създаде си опозиция!!! Отдавна ви казвам, че всички са от едно котило!!! И ако преди властта и парите бяха в Москва, сега властта и парите идват от Сорос, НПО - тата и Урсулианците!!! И ДС е там!!!

    09:30 15.09.2026

  • 34 Мнение

    0 0 Отговор
    Изборът на Йорданов заслужава проверка за независимост, защото той има публично документирана политическа близост с ГЕРБ, а в същото време е използван като вещо лице и публично лице на психологическата версия на разследването.
    И най-важното: неговият политически профил не доказва, че заключението му е невярно. Но прокуратурата трябва да покаже защо го е избрала и как е гарантирала безпристрастността на експертизата.

    09:30 15.09.2026

  • 35 АБВ

    1 0 Отговор
    Докога ще занимават хората с тази обикновена пeдepacтkа история/драма/трагедия ?
    Някога хомосексуализмът бе в списъка с психични заболявания, докато някой гей от СЗО го извади оттам. Лошото е, че бързо се превърна в начин за обществено израстване.
    Ако Калушев бе лекуван навремето, на много хора живота нямаше да бъде съсипан.

    09:31 15.09.2026

  • 36 Фактите

    0 0 Отговор
    Всички решават да се трепят, защото Калушев бил под риск от някакво предполагаемо наказателно преследване! Дори да примеме че е съществувал такъв реален риск, как си представяте Калушев да изпитва по-голям страх от наказателно преследване, отколкото от смъртта и как точно си представяте този риск да има отношение към останалите петима? Още повече до степен такава, че да ги мотивира да си сложат край на живота? Защо, какъв е за тях риска? Наказателната отговорност нали е лична? Какъв е при тях мотива? Честно казано, дори версията за омагьосване с шамански чай звучи по-малко налудничаво от будните сънища на Йорданов!

    09:32 15.09.2026

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