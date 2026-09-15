Адв. Марковски: Пресконференцията за случая "Петрохан-Околчица" беше груба грешка на прокуратурата

Не може да се сърдим на близките на починалите, те подхождат емоционално. Правилно е, че не може на този етап да се изкара една версия и тя да се фаворитизира. Това коментира пред bTV адвокат Димитър Марковски, цитиран от novini.bg.
„Тази пресконференция беше груба грешка на прокуратурата. Не може да излезеш в национален ефир, да кажеш „Да, имаме огромен обем доказателства, но 12 експертизи не са готови” и да фаворитизираш една версия. Не може да правиш заключения преди края на разследването“, заяви той.
Психологът Веселин Герев уточни: „Психологът на МВР (Росен Йорданов, бел.ред.) доста остро се изказа, наблегна „Аз като гражданин, аз като професионалист” – или си гражданин, или си професионалист. Трябваше да се обясни по-добре, че това разследване е голямо и може да продължи 2 години. Насочването в една или друга посока разгневи близките. Те са загубили свои близки хора и е нормално да реагират остро.
Адв. Марковски е на мнение, че наказателно-процесуалният кодекс има нужда от спешни промени, особено за пострадалите близки: „Те нямат право на запознаване с материалите по делото, докато не приключи целият процес по събиране и проверка на доказателствата, освен при някои изключения, които почти никога не се случват.“
„Експертите, които са участвали в психиатричната част на експертизата, предполагам, че са специалисти и са освободени от някакви предразсъдъци. Но тази експертиза не може да е стопроцентово доказателство, тя е свързана с другите експертизи, които още не са приключили“, допълни Герев.
Според адв. Марковски е грешка да не се проведе подробен разпит на човека, открил телата на хижа „Петрохан”, вместо по-късно да се прави допълнителен разпит с конферентна връзка заедно с неговия адвокат, докато той е в Мексико.
По думите му има информация дали загиналите са работели към ДАНС, но вероятно тя не може да бъде публична.
За открития фенобарбитал в тялото на Калушев, Герев уточни, че това е трудно за намиране у нас вещество: „Успокоително, антиепилептично, за въвеждане в анестезия. Това, че има такова вещество, означава, че въпросният човек или е правил терапия, или е взел успокоителното преди да извърши престъплението по работната версия. Но зависи какви са количествата – при това вещество има ефект, който зависи от приетата доза.“
Марковски смята, че пресконференцията целеше да успокои обществото и да увери, че се работи по случая, но е имало обратен ефект: „Дава се версия на парче. Спекулативно е да се каже, че до момента всичко водило до това. Според мен това дело предварително отива към прекратяване.“
„Това повлия на близките, започна постоянно надговаряне”, допълни още Герев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Понякога ползват за това създадените от ДС бандитски групировки, като СИК, ВИС и квото се сетите, но винаги те са в края на веригата!!
А сега едни малоумнци ги избраха да управляват официално, и седят пред екраните като кретени, защото се надявали да чуят истината...!!!
Точно па от ДС ли ще я чуете бе.....???!!!
Коментиран от #15, #23
08:51 15.09.2026
2 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
туй било най важно да ни кажат
08:53 15.09.2026
3 Ний ша Ва упрайм
08:53 15.09.2026
4 Трол
Коментиран от #27
08:57 15.09.2026
5 Щом е адвокат, но...
Отделно Калушев напуснал гимназия заради насилване
Коментиран от #24
08:57 15.09.2026
6 Факт
Коментиран от #30
09:01 15.09.2026
7 Нафърфорий
09:03 15.09.2026
8 Мдаа!🤔
09:04 15.09.2026
9 Точен
09:09 15.09.2026
10 Пропуснал е да каже-
09:09 15.09.2026
11 ?????
Адвокатът е надушил тлъсти хонорари от спонсорите на Калушев.
Коментиран от #25
09:12 15.09.2026
12 заблуди
09:14 15.09.2026
13 факт
09:15 15.09.2026
14 Мдаа!🤔
09:15 15.09.2026
15 СЗО
До коментар #1 от "Пич":Много точно!
09:16 15.09.2026
16 Не, господине!
09:17 15.09.2026
17 мухата ЦЕЦЕ
Така че моралната хигиена на медийния Росен е много , много , много съмнителна !
А това , което говори , твърди и защитава - ОЩЕ ПОВЕЧЕ СМЪРДИ !
09:17 15.09.2026
18 Фактите
Сумата е по-голяма от тази, която Васил Терзиев е дарил за дейността на Ивайло Калушев.
Видно е, че някои хора точат обществен ресурс, а други даряват за различни каузи свои лични средства. Все още не се знаят средствата платени по тази експертиза.
09:18 15.09.2026
19 Продължаваме Промяната
09:18 15.09.2026
20 Право в очи
09:18 15.09.2026
21 Цвете
09:18 15.09.2026
22 Защо Васко Ухото от ДС
Какви ги е търсил там?
Защо е дарявал свои пари на сектата?
Защо е искал да сключва общински договори със сектата?
Защо и други лидери на ППДБ да ходили на гости в хижата?
Защо ППДБ са толкова тясно обвързани с лама Калушев Педофилов?
09:19 15.09.2026
23 Даде
До коментар #1 от "Пич":АмаРистю Бойкикиев и Мисирчо Свирчев от Крушари са продукт на партийни секретари, сметай кво има у техната партия ДС отишло при шорош много голем избор
Коментиран от #33
09:20 15.09.2026
24 Тото 1 и Тото 2
До коментар #5 от "Щом е адвокат, но...":Друго си е да правиш КЕКС с някого и после да му дадеш къщичка в Барселона ! Така никой не се оплаква , че е насилен ! Пък може само с пачка и кюлче от чекмеджето да се разминеш.
09:20 15.09.2026
25 Зеления
До коментар #11 от "?????":"Ха ха.
Адвокатът е надушил тлъсти хонорари от спонсорите на Калушев."
И доволно потрива ръце!
Колко му е да отиде в няколко телевизии и да покритикува малко разследващите, после да изпусне по някоя хубава приказка за близките и роднините....и ето на хонорара е все по близо.
Ама не е само адвоката, днес по БНР, Силвия Великова си позволи да коментира, че експертите на държавата не са никакви експерти /връща жеста жената, когато искаха да я уволняват от БНР от ППДБ скочиха да я защитават...и нея, не е само случая с Цънцарова, не е само и с лучая с журналиста от БНТ, където скачат и за него/
09:21 15.09.2026
26 Абе
09:21 15.09.2026
27 Има ли конфликт на интереси?
До коментар #4 от "Трол":Росен Йорданов не е независим експерт, а човек с политически и финансови зависимости от ГЕРБ. Фирмата „Ренова Тийм“, която е собственост на Росен Йорданов, в периода 2016–2023 г. фирмата е получавала от Столична община (Йорданка Фандъкова - ГЕРБ) общо 379 440 лв. с ДДС!
1. Йорданов има бизнес отношения със Столична община по времето на ГЕРБ в продължение на години.
2. Йорданов има съвсем реална, публично документирана връзка с ГЕРБ като лектор и участник в партийни инициативи.
Защо при толкова чувствително разследване е избран експерт, който има публична политическа близост с една от най-влиятелните политически сили в страната - ГЕРБ??? Особено когато експертът не просто прави техническо заключение, а излиза пред камерите и прави изключително тежки твърдения за починал човек — че е сексуален насилник, че има тежка нарцистична психопатия, че е контролирал групата и предварително е планирал убийствата.
09:25 15.09.2026
28 воденМАДАГАВУР
Вярно е , че Росен обича камерите и да се изявява като виден разбирач , но заради него ли направиха тази псевдоконференция ?
09:25 15.09.2026
29 Ах Ох
09:26 15.09.2026
30 Точна беше пресконференцията
До коментар #6 от "Факт":Не беше фарс пресконференцията, а еприятнатабистина за фарса и внушенията на психозелени и жълти човечета от ПП и обслужващи ги платени клакьори. Значу за педофили в други случак става буря сега намират свидетели, предмети експертиизи снимки записи и било фарс. Фарсът е изказванията по БтВ на абонираните там жълтопаветници. Каква е тази ммайка която ще си даде детето на 11 г на такъв. Народа го е казал НеНОрмална. ДО 12 г детето е придружавано от родителите си. Тук прокуратурата трябва да е решителна и срещу родителите на убитите деца. Всичко друго е Фарс
09:27 15.09.2026
31 Каза се главното
Да изчакаме и анализа на връзките на "ламата". Интересни имена, контакти, НПО-та!Както и потокът пари около него. Както и потенциални връзки с системи, с които по-добре да нямаш връзки!
09:27 15.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Пич
До коментар #23 от "Даде":Е..... какво неясно има? ДС не е идеология, а власт и пари!!! ДС създаде СДС, ДПС, и въобще - създаде си опозиция!!! Отдавна ви казвам, че всички са от едно котило!!! И ако преди властта и парите бяха в Москва, сега властта и парите идват от Сорос, НПО - тата и Урсулианците!!! И ДС е там!!!
09:30 15.09.2026
34 Мнение
И най-важното: неговият политически профил не доказва, че заключението му е невярно. Но прокуратурата трябва да покаже защо го е избрала и как е гарантирала безпристрастността на експертизата.
09:30 15.09.2026
35 АБВ
Някога хомосексуализмът бе в списъка с психични заболявания, докато някой гей от СЗО го извади оттам. Лошото е, че бързо се превърна в начин за обществено израстване.
Ако Калушев бе лекуван навремето, на много хора живота нямаше да бъде съсипан.
09:31 15.09.2026
36 Фактите
09:32 15.09.2026