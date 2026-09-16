Китай: Пекин е готов да защитава „легитимните интереси“ на Иран

Китай е готов да защитава „легитимните интереси“ на Иран в контекста на конфликта в Близкия изток и призовава Ислямската република и САЩ да действат „рационално“. Това заяви днес министърът на външните работи Ван И по време на среща с иранския си колега в Пекин, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Китай и Иран са ангажирани с всеобхватно стратегическо партньорство. Китай иска да засили диалога и сътрудничеството с Иран и ефективно да защитава легитимните права и интереси на Иран“, каза Ван, цитиран в изявление, разпространено от министерството му.

Китайският външен министър разговаря с иранския си колега Абас Арагчи малко преди планираното посещение на президента Си Цзинпин в САЩ в края на септември и срещата му с американския му колега Доналд Тръмп.

Очаква се конфликтът в Близкия изток да бъде сред основните обсъждани теми във Вашингтон.

Пекин призовава Иран и САЩ да възобновят преговорите

Китай е един от основните икономически партньори на Иран, откъдето купува голяма част от петрола си. Пекин е и ключов дипломатически съюзник на Техеран.

„Призоваваме Иран и САЩ да действат рационално и да проявят въздържание, както и да се върнат бързо към меморандума за разбирателство, подписан през юни с посредничеството на Пакистан, и да преструктурират механизмите за преговори“, каза Ван И.

„Не искаме да видим как регионалното напрежение се разпространява в Йемен и Червено море“, добави той.

Йемен - съседна страна на Саудитска Арабия - бе въвлечен през юли в конфликта, предизвикан от американско-израелската атака срещу Иран в края на февруари. В началото на септември йеменските бунтовници хуси предприеха мащабна офанзива и превзеха цялото крайбрежие на Йемен на Червено море, включително протока Баб ел Мандеб.

Китай призова за отваряне на Ормузкия проток

Китайският външен министър призова също да бъдат предприети ефективни мерки за отварянето на Ормузкия проток възможно най-скоро, за да бъде гарантирана стабилността на международните доставки на енергия и веригите за доставки.