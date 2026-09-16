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Китай: Пекин е готов да защитава „легитимните интереси“ на Иран

Китай: Пекин е готов да защитава „легитимните интереси“ на Иран

16 Септември, 2026 15:32 632 12

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Ван И призова Техеран и Вашингтон да действат рационално и да се върнат към меморандума за разбирателство от юни

Китай: Пекин е готов да защитава „легитимните интереси“ на Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай е готов да защитава „легитимните интереси“ на Иран в контекста на конфликта в Близкия изток и призовава Ислямската република и САЩ да действат „рационално“. Това заяви днес министърът на външните работи Ван И по време на среща с иранския си колега в Пекин, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Китай и Иран са ангажирани с всеобхватно стратегическо партньорство. Китай иска да засили диалога и сътрудничеството с Иран и ефективно да защитава легитимните права и интереси на Иран“, каза Ван, цитиран в изявление, разпространено от министерството му.

Китайският външен министър разговаря с иранския си колега Абас Арагчи малко преди планираното посещение на президента Си Цзинпин в САЩ в края на септември и срещата му с американския му колега Доналд Тръмп.

Очаква се конфликтът в Близкия изток да бъде сред основните обсъждани теми във Вашингтон.

Пекин призовава Иран и САЩ да възобновят преговорите

Китай е един от основните икономически партньори на Иран, откъдето купува голяма част от петрола си. Пекин е и ключов дипломатически съюзник на Техеран.

„Призоваваме Иран и САЩ да действат рационално и да проявят въздържание, както и да се върнат бързо към меморандума за разбирателство, подписан през юни с посредничеството на Пакистан, и да преструктурират механизмите за преговори“, каза Ван И.

„Не искаме да видим как регионалното напрежение се разпространява в Йемен и Червено море“, добави той.

Йемен - съседна страна на Саудитска Арабия - бе въвлечен през юли в конфликта, предизвикан от американско-израелската атака срещу Иран в края на февруари. В началото на септември йеменските бунтовници хуси предприеха мащабна офанзива и превзеха цялото крайбрежие на Йемен на Червено море, включително протока Баб ел Мандеб.

Китай призова за отваряне на Ормузкия проток

Китайският външен министър призова също да бъдат предприети ефективни мерки за отварянето на Ормузкия проток възможно най-скоро, за да бъде гарантирана стабилността на международните доставки на енергия и веригите за доставки.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Кина

    8 1 Отговор
    До нова година западното зло ще бъде вързано и само ще вие като гладно куче...! Това е неудобната истина която ще стане ФАКТ..!

    15:36 16.09.2026

  • 2 венсеремос

    10 0 Отговор
    Русия, Китай Индия, Афика, Виетнам, Северна Корея,Иран, Брикс ще видат сметката на овчарските сащ и Чифутландия ,на Фашистка Бандеровска ОКРАИНА и на зелената еуглена ,ако не отидат на преговори.Ако ли НЕ! Тогава следва ТАНАТОС ,заличаване!!!

    15:38 16.09.2026

  • 3 венсеремас

    7 0 Отговор
    Голяма грешка на овчарските сащ и Чифутландия!!! Ормуз е на Иран!!! Овччарските сащ и чифутландия ще гризнат дървото-EXITUS! Танатос!!!

    15:41 16.09.2026

  • 4 венесеремос

    4 0 Отговор
    Империята на ЗЛОТО са овчарските сащ .Друга измислена държава е Чифутландия.Следва ТАНАТОС!!!

    15:43 16.09.2026

  • 5 На бай Дончо

    3 1 Отговор
    Хич не му пука. Той си забогатя и това му е вай важно.

    15:46 16.09.2026

  • 6 Иван

    2 2 Отговор
    Израелският министър на ционистката война предлага жителите на Куба да бъдат отровени или прогонени.

    15:46 16.09.2026

  • 7 Боруна Лом

    2 2 Отговор
    БРАВО!,ОБОРА ЩЕ ЯДЕ ТЕЛЕШКО В СЛАДКО КИСЕЛ СОС

    15:48 16.09.2026

  • 8 Ами

    3 0 Отговор
    ще купувате скъп руски петрол!

    15:58 16.09.2026

  • 9 След нападението

    3 0 Отговор
    над Иран,Китай е нялял с 20милиарда повече на Русия за петрол!

    15:59 16.09.2026

  • 10 Путин

    3 0 Отговор
    Очень харашо!

    Коментиран от #11

    16:00 16.09.2026

  • 11 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Путин":

    Данке!!

    16:09 16.09.2026

  • 12 Мисит

    0 0 Отговор
    Интересно е,,,кой ще защити нашите,,,легитимни интереси,,,,?

    16:12 16.09.2026

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