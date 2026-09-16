Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

В събота България ще играе осминафинален сблъсък от Евроволей 2026.

Все още обаче не е ясно кой ще бъде противник на „лъвовете“ в срещата, а това ще зависи изцяло от резултата от днешния двубой от група В срещу Полша.

В случай, че България спечели с 3:0 или 3:1, селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще завърши на второто място в своята група и ще срещне третия от група D.

При всякакъв друг резултат „лъвовете“ остават на третата позиция и ще играят с втория от група D.

В тази група, която се играе в Румъния, почти всичко е ясно преди последните два двубоя. Там Франция ще завърши на първата позиция пред Германия и Румъния, които ще са съответно втори и трети.

Това означава, че един от тези два отбора ще бъде съперник на България в събота. Единствената въпросителна в група D е свързано с четвъртото място, като то ще се реши в директен двубой между Турция и Латвия днес. Победителят от тази среща ще се класира за осминафиналите, а загубилият ще приключи участието си.