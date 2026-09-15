В настъпление! Украинската армия предприе офанзива в Донецка област, руснаците отстъпват

Украинските сили са предприели офанзивна операция в северната част на Донецка област, в Източна Украйна, която е център на ожесточени боеве в продължение на над четирите години на войната, заяви днес висш украински военен командир, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Подразделенията на Трета армия са покрили площ от 75 квадратни километра, по която са действали руски войскови групи за проникване, и са си върнали още 10 квадратни километра, владени досега от руските сили, заяви бригаден генерал Андрий Билецки, под чието командване от миналия месец насам е отбраната в региона.
Той посочи, че въпросната територия се намира северно от ключовите укрепени пунктове – т. нар. пояс от бастиони, включващ градовете Славянск и Краматорск, чието превземане би приближило Русия до целта ѝ да завземе целия регион.
"Подразделенията на Трета армия започнаха офанзивна операция "Вивалди" по това направление", обясни Билецки във видео, публикувано в приложението Телеграм. Той добави, че неговите военнослужещи са възпрепятствали логистичната дейност на руската армия, прогонили са руските войски от три села и от района около още едно. По неговите думи село Середне вече е изцяло под украински контрол.
На територията на Донецка област се водиха едни от най-ожесточените сражения по време на текущата война. Русия се стреми да установи контрол върху цялата област - това е основното условие на Москва в преговорите, които към момента са в застой, но които САЩ искат да възобновят. Това бе намерението на визитите на специалните американски пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Москва и Киев този месец.
Темпът на руското настъпление се забави тази година, но силите на Москва притискат силно украинската отбрана на градовете на юг и проникват все по-дълбоко в източния град Константиновка (Костянтинивка).
Агенция Ройтерс отбелязва, че не е успяла да провери по независим път твърдението на Билецки, и допълва, че независимото установяване на линиите на териториален контрол в Украйна е трудно поради действията само с дронове, които създават широка "мъртва зона“ без човешко присъствие (ничия земя) по протежение на фронта.
Съобщените от Киев завземания на територия в Донецка област биха се добавили към придобивките при украинското настъпление от по-рано тази година в югоизточната част на страната, където според информация на украинската армия са възвърнати 700 квадратни километра по време на продължила месеци контраофанзива.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Виолет Теменужков
Коментиран от #21
18:35 15.09.2026
2 Мдааа
Скоро, ще го напишете!
Коментиран от #18
18:35 15.09.2026
3 Това е ЛЪЖА.
18:36 15.09.2026
4 Хааххх
18:36 15.09.2026
5 Крайно
Коментиран от #22
18:36 15.09.2026
6 Ужасссс...
18:36 15.09.2026
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:37 15.09.2026
8 az СВО Победа 81
Очевидно от Киев е задействан спешен антикризисен PR, във връзка със загубата на гр.Орехов и скорошното официално обявяване на тази новина от МО на РФ!
Коментиран от #15, #29
18:37 15.09.2026
9 Удри русораста с лопатЕто
Коментиран от #14
18:38 15.09.2026
10 Васил
18:39 15.09.2026
11 КОЛКО ИМ Е ЛЕСНО
18:40 15.09.2026
12 Констатация
Коментиран от #35
18:41 15.09.2026
13 3-та армия
18:41 15.09.2026
14 Така
До коментар #9 от "Удри русораста с лопатЕто":Правя само с жена ти но без лопатето, само с дръжката! А тя ме подкукуросва като крещи - Слава Украине.
Как да не я удариш?
Коментиран от #25
18:41 15.09.2026
15 Ами то си е за пускане
До коментар #8 от "az СВО Победа 81":Ватенките не са бити така от времето на Втората световна война.
Коментиран от #26
18:42 15.09.2026
16 Софиянец
18:43 15.09.2026
17 Копейка в шок
18:43 15.09.2026
18 Хахахаха
До коментар #2 от "Мдааа":Незнам точно за каква "руска" традиция пишеш? Понеже и украинците са учили същата военна техника, като руснаците - съветската!
18:43 15.09.2026
19 Путлето се мести от Сочи във Владай
18:43 15.09.2026
20 пита не
18:44 15.09.2026
21 Така е
До коментар #1 от "Виолет Теменужков":Давайте братя украинци! Громете руските терористи!
18:45 15.09.2026
22 Хахахаха
До коментар #5 от "Крайно":Така е. От толкова много бой по ВСУ след 5 години, рашата стигна от Киев до Донецк.
18:45 15.09.2026
23 Тъпото руско говедо
18:45 15.09.2026
24 ХАХА
Коментиран от #34
18:45 15.09.2026
25 Как ще те пум па ря
До коментар #14 от "Така":Тебе до картофите и после в чофффката
18:45 15.09.2026
26 Абе
До коментар #15 от "Ами то си е за пускане":И в Афганистан ги биха ,но в Украйна ги разкостиха.
Коментиран от #47
18:45 15.09.2026
27 Примати
Коментиран от #36
18:46 15.09.2026
28 Механик
п.п.
За момчетата от жълтите павета напомням, че квадрата има съвсем еднакви страни. И са 4 на брой.
18:46 15.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 стоян георгиев
18:47 15.09.2026
31 1616
Коментиран от #38
18:48 15.09.2026
32 Т Живков
18:48 15.09.2026
33 ташунко
Коментиран от #37
18:48 15.09.2026
34 Тия ги
До коментар #24 от "ХАХА":Слушахме 4 г и половина.Не работят ,плаши гаргите с тия локуми.А ти как мислиш дроновете могат ши да долетят до руските АЕЦ ове ,а Барни,Анадъмо.
18:49 15.09.2026
35 Да знаеш
До коментар #12 от "Констатация":Повече ще ти подхожда ник Констипация.
Коментиран от #44
18:49 15.09.2026
36 чичо Кольо
До коментар #27 от "Примати":Еваларката.
18:49 15.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хаха
18:55 15.09.2026
40 Тигре Тигре
18:57 15.09.2026
41 Розовото пони зеля
18:58 15.09.2026
42 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ ГЪZ@
18:59 15.09.2026
43 Куранага Сан
До коментар #37 от "Тихо Глу пи славе":Ми лаеш на Куу ..Раа ,жълтопаветен небинарен педдигррипалл👈!
18:59 15.09.2026
44 Констатация
До коментар #35 от "Да знаеш":""" Повече ще ти подхожда ник Констипация. """" ----- Зная, че не ви харесвъ..., веке Петъ Година!!!!!!!!но, кога Фактите говорят и психоболните слушкат!!! -)))))) Не го правя нарочну, бе..., реалии, другарЕ, реалии...!!!!!
19:00 15.09.2026
45 Ехааааааа
19:01 15.09.2026
46 ПАК ЛИ
19:02 15.09.2026
47 Абе тъпако
До коментар #26 от "Абе":Колко процента от Русия превзе Украйна?
Колко процента окупирани територии върна?
Окачи се на клон
19:04 15.09.2026
48 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
19:04 15.09.2026
49 ПEДOФИЛA РУМEH PAДAФФ
19:04 15.09.2026
50 Ха ХаХа
До коментар #37 от "Тихо Глу пи славе":Посочи кой и къде реве боклуко..
19:05 15.09.2026
51 зИленски
И .....ПОНЕ 10000 ЖЕРТВИ
ДЕЖА ВУ ИМАМ ОТ СУМСКО
19:06 15.09.2026