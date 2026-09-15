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В настъпление! Украинската армия предприе офанзива в Донецка област, руснаците отстъпват
  Тема: Украйна

В настъпление! Украинската армия предприе офанзива в Донецка област, руснаците отстъпват

15 Септември, 2026 18:33 1 274 51

  • русия-
  • украйна-
  • донецка област-
  • донбас-
  • володимир зеленски-
  • михайло драпати

Подразделенията на Трета армия са покрили площ от 75 квадратни километра, по която са действали руски войскови групи за проникване, и са си върнали още 10 квадратни километра, владени досега от руските сили, заяви бригаден генерал Андрий Билецки

В настъпление! Украинската армия предприе офанзива в Донецка област, руснаците отстъпват - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинските сили са предприели офанзивна операция в северната част на Донецка област, в Източна Украйна, която е център на ожесточени боеве в продължение на над четирите години на войната, заяви днес висш украински военен командир, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Подразделенията на Трета армия са покрили площ от 75 квадратни километра, по която са действали руски войскови групи за проникване, и са си върнали още 10 квадратни километра, владени досега от руските сили, заяви бригаден генерал Андрий Билецки, под чието командване от миналия месец насам е отбраната в региона.

Той посочи, че въпросната територия се намира северно от ключовите укрепени пунктове – т. нар. пояс от бастиони, включващ градовете Славянск и Краматорск, чието превземане би приближило Русия до целта ѝ да завземе целия регион.

"Подразделенията на Трета армия започнаха офанзивна операция "Вивалди" по това направление", обясни Билецки във видео, публикувано в приложението Телеграм. Той добави, че неговите военнослужещи са възпрепятствали логистичната дейност на руската армия, прогонили са руските войски от три села и от района около още едно. По неговите думи село Середне вече е изцяло под украински контрол.

На територията на Донецка област се водиха едни от най-ожесточените сражения по време на текущата война. Русия се стреми да установи контрол върху цялата област - това е основното условие на Москва в преговорите, които към момента са в застой, но които САЩ искат да възобновят. Това бе намерението на визитите на специалните американски пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Москва и Киев този месец.

Темпът на руското настъпление се забави тази година, но силите на Москва притискат силно украинската отбрана на градовете на юг и проникват все по-дълбоко в източния град Константиновка (Костянтинивка).

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е успяла да провери по независим път твърдението на Билецки, и допълва, че независимото установяване на линиите на териториален контрол в Украйна е трудно поради действията само с дронове, които създават широка "мъртва зона“ без човешко присъствие (ничия земя) по протежение на фронта.

Съобщените от Киев завземания на територия в Донецка област биха се добавили към придобивките при украинското настъпление от по-рано тази година в югоизточната част на страната, където според информация на украинската армия са възвърнати 700 квадратни километра по време на продължила месеци контраофанзива.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виолет Теменужков

    37 11 Отговор
    Ехеее, хайде почнаха ги, сега ще ги гонят до Москва.

    Коментиран от #21

    18:35 15.09.2026

  • 2 Мдааа

    42 9 Отговор
    Докато по стара руска традиция не бъдат затворени в "чувал"!
    Скоро, ще го напишете!

    Коментиран от #18

    18:35 15.09.2026

  • 3 Това е ЛЪЖА.

    45 7 Отговор
    Анатолий, препоръчвам ти , преди да се изходиш в полза на укрите, да се информираш!

    18:36 15.09.2026

  • 4 Хааххх

    25 4 Отговор
    Настъпали мотиката пак

    18:36 15.09.2026

  • 5 Крайно

    31 3 Отговор
    време беше да се похвалите с настъпление - след колко време че наддадете вой че Ви бият!?...

    Коментиран от #22

    18:36 15.09.2026

  • 6 Ужасссс...

    31 5 Отговор
    Льольовците от Украйна пак ще си намаляват населението!

    18:36 15.09.2026

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    23 1 Отговор
    "са си върнали още 10 квадратни километра" - Браво, голяма офанзива...

    18:37 15.09.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    34 4 Отговор
    Пак пускат този материал в рамките на няколко часа тук!

    Очевидно от Киев е задействан спешен антикризисен PR, във връзка със загубата на гр.Орехов и скорошното официално обявяване на тази новина от МО на РФ!

    Коментиран от #15, #29

    18:37 15.09.2026

  • 9 Удри русораста с лопатЕто

    8 21 Отговор
    РЕЗКО!

    Коментиран от #14

    18:38 15.09.2026

  • 10 Васил

    7 11 Отговор
    Амииии не е възможно рашистите са без аналогови примати.

    18:39 15.09.2026

  • 11 КОЛКО ИМ Е ЛЕСНО

    20 3 Отговор
    ТЕОРИЯТА Е СИЛНАТА СТРАНА НА БАНДЕРКОВЦИТЕ.

    18:40 15.09.2026

  • 12 Констатация

    7 6 Отговор
    Дет съ вика: Упс..., ами ся!? Дедушка Пфу... шъ сменя памперсъ!!! -))))) Еееех..., де го "кулинаръ" Пригожин да спаси дедушка Пфууу...., а, верно, бе, той и еленоводъ Шойгу го гръмнахъ барабар със самолето... Тц,тц,тц..., язък, избързахъ нещу! -))))))

    Коментиран от #35

    18:41 15.09.2026

  • 13 3-та армия

    7 5 Отговор
    са покрили 75кв. км., като трупове!

    18:41 15.09.2026

  • 14 Така

    5 8 Отговор

    До коментар #9 от "Удри русораста с лопатЕто":

    Правя само с жена ти но без лопатето, само с дръжката! А тя ме подкукуросва като крещи - Слава Украине.
    Как да не я удариш?

    Коментиран от #25

    18:41 15.09.2026

  • 15 Ами то си е за пускане

    8 15 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    Ватенките не са бити така от времето на Втората световна война.

    Коментиран от #26

    18:42 15.09.2026

  • 16 Софиянец

    10 7 Отговор
    😂😂😂 укрите нямат срам! кого си мислят, че лъжат, бухахаха

    18:43 15.09.2026

  • 17 Копейка в шок

    7 10 Отговор
    Ама как така? Аз останах без ръце от месене на пресъхналия Дунав и братушки-солдатушки НЕТУ.

    18:43 15.09.2026

  • 18 Хахахаха

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мдааа":

    Незнам точно за каква "руска" традиция пишеш? Понеже и украинците са учили същата военна техника, като руснаците - съветската!

    18:43 15.09.2026

  • 19 Путлето се мести от Сочи във Владай

    6 7 Отговор
    Закривай!

    18:43 15.09.2026

  • 20 пита не

    4 4 Отговор
    Некой ще поясни ли коя е северната част на световно известната Донецка област, щото нема конкретика, а без нея тая инормация не фела

    18:44 15.09.2026

  • 21 Така е

    5 16 Отговор

    До коментар #1 от "Виолет Теменужков":

    Давайте братя украинци! Громете руските терористи!

    18:45 15.09.2026

  • 22 Хахахаха

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Крайно":

    Така е. От толкова много бой по ВСУ след 5 години, рашата стигна от Киев до Донецк.

    18:45 15.09.2026

  • 23 Тъпото руско говедо

    6 14 Отговор
    Браво на украинците, руснаците заслужават да бъдат натикани в кучи г43. Българите ще продължим да им помагаме да се справят с агресора путин.

    18:45 15.09.2026

  • 24 ХАХА

    2 2 Отговор
    ОЪСТЪПВАТ ДОКАТО 1 АТОМНА ПО ТИКВ. ИАТА И КАПУТ. А ИМАТ 8000. И ПЛАНЕТАТА КАПУТ. ПУТИН ПРОСТО ВЪЗДЪРЖА ФАШИСТКИТЕ АПЕТИТИ.НО ВСИЧКО СИ ИМА ЛОНЕЦ.

    Коментиран от #34

    18:45 15.09.2026

  • 25 Как ще те пум па ря

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Така":

    Тебе до картофите и после в чофффката

    18:45 15.09.2026

  • 26 Абе

    6 8 Отговор

    До коментар #15 от "Ами то си е за пускане":

    И в Афганистан ги биха ,но в Украйна ги разкостиха.

    Коментиран от #47

    18:45 15.09.2026

  • 27 Примати

    6 10 Отговор
    Днешния удар по рафинерията в Самара засяга директно фронта в Донецка област. Стратегическите резерви на Русия са се свили до 2 400 000 тона дизел от 3 000 000 тона и то при положение че същата рафинерия работеше до днес. Също последователните удари по съоръжения за изстрелване на крилати ракети са ограничили възможностите на Русия с около 40 процента. Днешния удар с ракети фламинго е критичен за Русия , защото ударения завот е единствения в западната част на страната , който поддържа стратегическите бомбардировачи ту 95. Аз съм на мнение , че сега е момента украинското разузнаване да подбере точните цели и къс същото темпо от два или три критично важни удари на денонощие до един месец съвсем да насмете Русия … благодаря за вниманието

    Коментиран от #36

    18:46 15.09.2026

  • 28 Механик

    12 2 Отговор
    Еййй, доживях и дочаках накрая да започне пролетната перемога! Браво! Малко закъсня от 23-та до сега, но и на това съм доволен. Най-много съм горд с 10 квадратни километра дето укрите с а ги превзели. Та това е един квадрат със страна 3.16 км. Не е шега работа, дет се вика.
    п.п.
    За момчетата от жълтите павета напомням, че квадрата има съвсем еднакви страни. И са 4 на брой.

    18:46 15.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 стоян георгиев

    12 3 Отговор
    С други думи, бандеровския генерал е изпратил в атака измъчените насилствено бусифицирани укри и разпространил тая жалка лъжа за настъпление, че чак и успешно го нарекъл! После руснаците пак ще им връщат 6000 трупа в хладилни камиони!

    18:47 15.09.2026

  • 31 1616

    5 3 Отговор
    Фалшива новина,всяка новина за това,че укрите настъпват е фалшива

    Коментиран от #38

    18:48 15.09.2026

  • 32 Т Живков

    4 8 Отговор
    Само така!Бои по червената Измет!

    18:48 15.09.2026

  • 33 ташунко

    10 3 Отговор
    Константиновка отдавна е освободен от руснаците, вече са на 5 км от Краматорск и на 10 от Славянск . Влязоха и до центъра на Орехов в момента прочистват и останалата част от града . Иформирайте се преди да пишете глупости за укро офанзива .

    Коментиран от #37

    18:48 15.09.2026

  • 34 Тия ги

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "ХАХА":

    Слушахме 4 г и половина.Не работят ,плаши гаргите с тия локуми.А ти как мислиш дроновете могат ши да долетят до руските АЕЦ ове ,а Барни,Анадъмо.

    18:49 15.09.2026

  • 35 Да знаеш

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Констатация":

    Повече ще ти подхожда ник Констипация.

    Коментиран от #44

    18:49 15.09.2026

  • 36 чичо Кольо

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Примати":

    Еваларката.

    18:49 15.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хаха

    5 0 Отговор
    Украинската армия настъпва към Киев.

    18:55 15.09.2026

  • 40 Тигре Тигре

    4 0 Отговор
    Офанзива ,офанзива колко да е офанзива ,явно като офанзивата в Курска област ,когато 8500 добичета бяха утилизирани и се превърнаха в торф .

    18:57 15.09.2026

  • 41 Розовото пони зеля

    2 0 Отговор
    Ауууу новия контра наступ, като зная как плачевно завършиха предишните, и там беше ююруууш тръгваме и след 2 седмици рев и сополи.

    18:58 15.09.2026

  • 42 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ ГЪZ@

    4 0 Отговор
    АМА ВЕРНО ЛИ АНАТОЛИ ????? В КОЯ ПОСОКА ПРАВЯТ ТАЯ ПРОСЛОВУТА КОНТРАОФАНЗИВА УКРОФАШИСТИТЕ ....КЪМ ЗАПАДНАТА ГРАНИЦА НА ПОКРАЙНА ЛИ ????

    18:59 15.09.2026

  • 43 Куранага Сан

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Тихо Глу пи славе":

    Ми лаеш на Куу ..Раа ,жълтопаветен небинарен педдигррипалл👈!

    18:59 15.09.2026

  • 44 Констатация

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Да знаеш":

    """ Повече ще ти подхожда ник Констипация. """" ----- Зная, че не ви харесвъ..., веке Петъ Година!!!!!!!!но, кога Фактите говорят и психоболните слушкат!!! -)))))) Не го правя нарочну, бе..., реалии, другарЕ, реалии...!!!!!

    19:00 15.09.2026

  • 45 Ехааааааа

    0 1 Отговор
    Тая контра офанзива ще е същата като оная , където бандерите бягаха като зайци и отсъпваха съвсем стратегически!!!!

    19:01 15.09.2026

  • 46 ПАК ЛИ

    2 0 Отговор
    ПАК ИМ ГОИТВЯТ ЧОВАЛ , ПУСНАЛИ СА ГИ ДА ВЛЯЗАВ ЧОВАЛА ДОБРОВОЛНО!

    19:02 15.09.2026

  • 47 Абе тъпако

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Абе":

    Колко процента от Русия превзе Украйна?
    Колко процента окупирани територии върна?
    Окачи се на клон

    19:04 15.09.2026

  • 48 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    0 1 Отговор
    Една и съща измислица със сменено заглавие им подхвърлят през шест часа.

    19:04 15.09.2026

  • 49 ПEДOФИЛA РУМEH PAДAФФ

    0 0 Отговор
    Лама-Вожда на масковската секта ПБ-Прогрсивни Болшевики , педофила НАРКО БАРАОН и масковски терорист , товариш Румен Радефф е бил забелязан със по три гранати в ръка да да обикаля окола една от оръжейните фабрики на Гебрев . На три крачки зад него е забелязан ПЕДОФИЛА-ГЕРБЕРАСТ ,Кошаревския Психопат Лама Росен Йорданов , и той с по три гранати в ръка !

    19:04 15.09.2026

  • 50 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Тихо Глу пи славе":

    Посочи кой и къде реве боклуко..

    19:05 15.09.2026

  • 51 зИленски

    1 0 Отговор
    МАЛКО ПИ АР НАСТУП
    И .....ПОНЕ 10000 ЖЕРТВИ
    ДЕЖА ВУ ИМАМ ОТ СУМСКО

    19:06 15.09.2026

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