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Спортът по ТВ в петък (28 август)

Спортът по ТВ в петък (28 август)

28 Август, 2026 06:20 352 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (28 август) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.00 Снукър: Открито първенство на Ухан, полуфинал Евроспорт 1

11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Арагон МАХ Спорт 2

14.00 Жребий за Лига Европа и Лига на конференциите Би Ти Ви Екшън

14.30 Колоездене: Обиколка на Испания, седми етап, мъже Евроспорт 1

14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

14.30 Волейбол, Испания – Румъния Ринг

14.30 Снукър: Открито първенство на Ухан, полуфинал Евроспорт 2

15.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Арагон МАХ Спорт 2

17.30 Волейбол, България – Беларус, мъже под 20 г. МАХ One

19.00 Славия – Септември Диема спорт

19.00 Волейбол, Турция – Полша, жени МАХ Спорт 2

19.30 Бохум – Оснабрюк Нова спорт

20.00 Голф: PGA тур, Тур чемпиъншин, втори ден Евроспорт 2

21.00 Ал Насър – Ал Таавон МАХ Спорт 2

21.15 ЦСКА 1948 – Локомотив (Пд) Диема спорт

21.45 Лил – ПСЖ Нова спорт

22.00 Кристъл Палас – Манчестър Сити Диема спорт 2

22.00 Фулъм – Уимбълдън Диема спорт 3

22.30 Алавес – Виляреал МАХ Спорт 4

23.00 Тенис, турнир в Уинстън-Сейлъм МАХ Спорт 1


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