Спортът по ТВ в петък (28 август)

09.00 Снукър: Открито първенство на Ухан, полуфинал Евроспорт 1
11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Арагон МАХ Спорт 2
14.00 Жребий за Лига Европа и Лига на конференциите Би Ти Ви Екшън
14.30 Колоездене: Обиколка на Испания, седми етап, мъже Евроспорт 1
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
14.30 Волейбол, Испания – Румъния Ринг
14.30 Снукър: Открито първенство на Ухан, полуфинал Евроспорт 2
15.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Арагон МАХ Спорт 2
17.30 Волейбол, България – Беларус, мъже под 20 г. МАХ One
19.00 Славия – Септември Диема спорт
19.00 Волейбол, Турция – Полша, жени МАХ Спорт 2
19.30 Бохум – Оснабрюк Нова спорт
20.00 Голф: PGA тур, Тур чемпиъншин, втори ден Евроспорт 2
21.00 Ал Насър – Ал Таавон МАХ Спорт 2
21.15 ЦСКА 1948 – Локомотив (Пд) Диема спорт
21.45 Лил – ПСЖ Нова спорт
22.00 Кристъл Палас – Манчестър Сити Диема спорт 2
22.00 Фулъм – Уимбълдън Диема спорт 3
22.30 Алавес – Виляреал МАХ Спорт 4
23.00 Тенис, турнир в Уинстън-Сейлъм МАХ Спорт 1
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