Българка, оцеляла в Непал: Изведнъж полетяха прах и камъни, беше страшно

Незапомнено бедствие в Непал и тревожни часове в търсене на хората, с които няма връзка след калното цунами, което заля селища, отнесе мостове и пътища и граничен пункт със стотици туристи.

Сред оцелелите е българка, евакуирана по въздух. Все още обаче няма информация за друг наш сънародник.

Бедствието Сузана Алексиева вижда с очите си. Първо започват да летят прах и камъни, следват викове, че всички трябва да се спасяват. Тогава идва и вълната, разказва оцелялата българка пред bTV.

"Пътищата бяха много лоши, защото цяла нощ валя дъжд. Пътувахме много бавно и бяхме на опашката да дойде реда ни, за да минем границата между Непал и Китай. Изведнъж нещо започна да хвърчи във въздуха – прах, камъни. Местните екскурзоводи, които ни съпровождаха, започнаха да скачат през прозореца и да викат, че всички трябва да слезем от автобуса“, разказа Сузана.

"Най-големият ни късмет беше, че там, където бяха паркирани нашият и още един автобус, имаше стълбище. Ние просто се изкатерихме нагоре по планината. След около три часа започна да става по-тихо, реката се успокои. Дойдоха военни, имаше вертолети", разказа тя.

"Картината беше много страшна, защото където се намирахме, реката завива и тази вълна дойде, удари се в едната скала и след това се върна назад и започна да върти. Никога не съм виждала нещо подобно. Наблюдавах това, което се случва и в този момент не съм се замисляла за разрухата. Не ме беше страх", споделя Сузана.

"След това започнаха да идват хора, които живеят долу до реката. Жена разказа, че само тя от цялото ѝ семейство се е спасила, а домът ѝ го няма. Нашият екскурзовод ни разказа, че вчера е паднал вертолет с хора, когато ги е евакуирал“, сподели още тя.

"Ние останахме и се изкачихме още по-нагоре, защото там площадката за вертолета беше по-голяма и трябваше да дойде голям вертолет за 22-ма пътници. Нощта прекарахме в колиби за животни. Удиви ме това, че военната служба веднага реагира и ни донесе храна. Цяла нощ идваха полицаи да проверяват дали всичко е наред. Казаха, че сутринта ще ни евакуират. И наистина тогава започнаха да летят вертолети“, разказва Сузана.

Жената е спасена заедно с други бедстващи в района. Личните ѝ документи остават у екскурзовода, с когото са били.

"Първо евакуираха местното население, а след това и нас. Пристигнахме във военен пункт, в който имаше медици, които ни прегледаха. След това написаха имената ни и казаха, че трябва да чакаме. След това дойде малък вертолет за четири души и четири жени бяхме евакуирани в Катманду. Веднага ни взе бърза помощ от летището и ни попитаха дали искаме да отидем в болница, или в посолството си. Бяха ни събрали паспортите и ги нямаше. Не знаех какво да правя“, споделя Сузана.

"Доколкото разбирам, нейният паспорт е бил у водача на групата и фактът, че няма връзка с него и не знаем, много е възможно той да е загинал“, каза д-р Николай Янков, посланик на Република България в Република Индия.

По думите му няма информация водачът на групата да е бил българин.

"Нямаме информация да е бил българин. Тя е била единствената българка в групата“, посочи Николай Янков.

Сузана по-рано днес бе включена в списъка на Националния туристически борд на Непал с изчезнали след наводнението. В неизвестност обаче остава един наш сънародник.

"Министерството на външните работи, чрез посолствата на Република България в Пекин и в Делхи, е уведомено официално от китайските власти за изчезнал български гражданин вследствие на наводненията в Тибет и Непал“, заявиха от МВнР.

В посолството в Делхи са постъпили три сигнала от българи.

"Първият беше за българска туристка, останала без паспорт, обади се за съдействие. След това постъпи сигнал от туристическа фирма за група от 15 души, които са в Тибет. Обяснили сме, че граничният пункт е затворен, разрушен. Другото – в Националния туристически борд на Непал беше упоменат един липсващ гражданин. В рамките на 10-15 минути се свързахме с непалската страна и установихме, че липсващата гражданка е точно тази, с която имаме вече връзка“, обясни Николай Янков.

В посолството ни в Пекин българин е потърсил съдействие, за да се свърже със съпругата си, пътуваща организирано в засегнатия регион. Тя е в безопасност и се намира в Тибет.

Групата от 15 българи е преминала преди дни през граничния пункт, който беше опустошен. В момента се намира в Тибет.

"Всички са живи и здрави, без проблеми и притеснения. Имаме сателитен телефон и проследяващо сателитно устройство в реално време“, каза Преслав Конов, управител на туроператор.

Пред групата на Преслав Конов сега стои един въпрос – как ще се върнат обратно в Непал от Тибет, за да се приберат в България.

"Към момента няма потвърден маршрут откъде ще се върне групата. В най-лошия случай ще се придвижим сухопътно до Лхаса, или до Пекин ще трябва да стигнем. Нашият проблем е времеви ресурс и пари, което на фона на трагедията е нищожен въпрос“, коментира Преслав Конов.