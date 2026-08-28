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28 август 1966 г. Българин поставя световен рекорд по скок с парашут

28 август 1966 г. Българин поставя световен рекорд по скок с парашут

28 Август, 2026 07:07 512 5

  • чавдар джуров-
  • скок-
  • рекорд-
  • стратосфера

Рекордът е признат от Международната федерация по парашутизъм,  но тя решава, че подобни скокове са твърде опасни и ги забранява, поради което рекордът остава ненадминат

28 август 1966 г. Българин поставя световен рекорд по скок с парашут - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 28 август 1966 г. българският пилот Чавдар Добрев Джуров поставя световен рекорд по скок с парашут от 15 313 м.

Това е плонж от стратосферата! Температурата е – 65 градуса. Парашутистът е с кислороден апарат и специален костюм, припомня "Троян експрес".

По чудо успява, но дълго ходи сгънат на две от удара на катапулта. Международната въздухоплавателна федерация ФАИ решава, че Джуров надминава допустимия риск и човешките възможности.

Рекордът е признат от Международната федерация по парашутизъм, но тя решава, че подобни скокове са твърде опасни и ги забранява, поради което рекордът остава ненадминат.

Година по-рано през 1965 г. Чавдар Джуров, Георги Филипов и Хинко Илиев правят световен рекорд на дневен групов височинен скок.

Чавдар Добрев Джуров е български военновъздушен офицер, военен пилот и парашутист (заслужил майстор на спорта). Старши лейтенант Джуров загива при изпълнение на полет с реактивен самолет L-29 (като летец-инструктор) с летеца лейтенант Венцислав Йотов на военно-учебното летище на ВНВВУ в Долна Митрополия на 14 юни 1972 г. край Крушовене. Официалното заключение на комисията, разследвала инцидента, е техническа неизправност.

Чавдар Джуров е син на българския политик, командир на партизанска бригада, член на Политбюро на ЦК на БКП и дългогодишен военен министър ген. Добри Джуров(1916 -2020) и съпругата му Елена Джурова,


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зелен праз

    4 5 Отговор
    минало бешело

    Коментиран от #4

    07:16 28.08.2026

  • 2 Дзак

    7 0 Отговор
    Светла му памет!

    07:20 28.08.2026

  • 3 Госあ

    5 1 Отговор
    А синовете на петроханци се занимават с измами и наркотици.

    07:23 28.08.2026

  • 4 Човек

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "зелен праз":

    Джуров е герой. А ти май си от тия дето все се скатаваха. От такива като теб сме все на страната на булката. Ходи се скрий някъде.

    07:23 28.08.2026

  • 5 Поклон

    5 0 Отговор
    Имало е смели мъже ПАТРИОТИ пример за поколенията.
    Светла им памет!
    Благодарност и към автора, че припомня за тези личности и събития.

    07:24 28.08.2026

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