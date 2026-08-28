28 август 1966 г. Българин поставя световен рекорд по скок с парашут

На 28 август 1966 г. българският пилот Чавдар Добрев Джуров поставя световен рекорд по скок с парашут от 15 313 м.

Това е плонж от стратосферата! Температурата е – 65 градуса. Парашутистът е с кислороден апарат и специален костюм, припомня "Троян експрес".

По чудо успява, но дълго ходи сгънат на две от удара на катапулта. Международната въздухоплавателна федерация ФАИ решава, че Джуров надминава допустимия риск и човешките възможности.

Рекордът е признат от Международната федерация по парашутизъм, но тя решава, че подобни скокове са твърде опасни и ги забранява, поради което рекордът остава ненадминат.

Година по-рано през 1965 г. Чавдар Джуров, Георги Филипов и Хинко Илиев правят световен рекорд на дневен групов височинен скок.

Чавдар Добрев Джуров е български военновъздушен офицер, военен пилот и парашутист (заслужил майстор на спорта). Старши лейтенант Джуров загива при изпълнение на полет с реактивен самолет L-29 (като летец-инструктор) с летеца лейтенант Венцислав Йотов на военно-учебното летище на ВНВВУ в Долна Митрополия на 14 юни 1972 г. край Крушовене. Официалното заключение на комисията, разследвала инцидента, е техническа неизправност.

Чавдар Джуров е син на българския политик, командир на партизанска бригада, член на Политбюро на ЦК на БКП и дългогодишен военен министър ген. Добри Джуров(1916 -2020) и съпругата му Елена Джурова,