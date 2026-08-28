Слави Трифонов: От една седмица ни продъниха ушите за заглушителя

Радвам се, че не съм заглушен. А не съм заглушен, защото няма заглушител. От една седмица ни продъниха ушите с този заглушител. Това коментира във "Фейсбук" шоуменът и лидер на ИТН Станислав Трифонов.
Министър-председателят Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев се надпреварваха през пет минути да излизат по всички възможни медии и да обясняват за техния поход срещу престъпността. Поход, който никой друг политик преди тях не е предприемал. И за доказателство те демонстрираха открития от тях заглушител. Първо беше открит в някакви подземия под някакъв там ресторант, после се оказа, че е открит в някакъв джип, но където и да беше този заглушител, те обясняваха, че той е на човек с арменско име, по прякор Ами и по техните думи въпросният Ами е нещо като Ал Капоне, само че със заглушител, който е толкова мощен, че може да заглушава самолети.
Обаче днес какво се оказа? Въпросният Ами се разхожда свободно из България и света, няма заповед за неговото издирване и задържане, защото всъщност то няма и заглушител. Цитирам прокурор Александра Стефанова от Софийска районна прокуратура, която казва следното: "По предварителните данни не може да бъде направен извод, че е имало заглушително устройство по случая в "Драгалевци", а там са открити кабели, генератори, в смисъл на акумулатори, както и поставки без електронни устройства.", пише той.
Според Трифонов, по тази логика всеки шофьор в България е престъпник, защото в колата си има кабели и акумулатор. Щях да кажа, че това е голям майтап, но само си представете каква информация достига до българския министър на вътрешните работи и българския министър-председател, след като те от една седмица твърдят, че се борят с мафията и са хванали някакъв страшен заглушител, а днеска се оказва, че са хванали кабели и акумулатор.
След като пребори олигархията, Радев вече пребори и мафията, защото каква е тая мафия, дето няма заглушител, а има акумулатор. Оп, ма тя и акумулатор няма, защото те ѝ го взеха. Което ме подсеща, аз да взема да ида в гаража и да си махна акумулатора от колата, щот' ще вземе да ме спре Демерджиев и да ме арестува. Ама така е, по-добре с колело, разсъждава Трифонов.
И сега приятелски съвет към бореца на мафията, победителя над заглушителите и повелителя на имотите Иван Демерджиев: "Господин Демерджиев, разбрах, че сте си купили порше за 800 евро. Първо, може ли да ми дадете телефона откъде сте го купили, да си купя и аз, защото това е много изгодна сделка. И второ, свалете си акумулатора. Ще вземете да се срещнете сам със себе си някъде по пътищата и ще трябва да се арестувате. Просто съм загрижен за вас.", завършва Трифонов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 славуцана блеефска
Коментиран от #5
07:11 28.08.2026
2 Идиотите муньови пак се фокусират само
Масата е ниво чалгoпитек и ѝ мотнират чалга политици. Но за това ниво голяма вина има и Чалгарят.
07:15 28.08.2026
3 Дзак
Коментиран от #10
07:16 28.08.2026
4 волан
07:16 28.08.2026
5 муньо блеевски
До коментар #1 от "славуцана блеефска":на муньо 1/3 от министрите му са от хората на славуца блеевска значи муньо също е на делян блеевски
Коментиран от #6
07:18 28.08.2026
6 Анонимен
До коментар #5 от "муньо блеевски":Някой хора все Делян им се иска!
Коментиран от #7, #9
07:22 28.08.2026
7 Промяна,
До коментар #6 от "Анонимен":ти не беше ли трол на Буци?
07:23 28.08.2026
8 Бяха времената
07:24 28.08.2026
9 Факт
До коментар #6 от "Анонимен":Подсъзнанието ги издава!
07:27 28.08.2026
10 Дзак
До коментар #3 от "Дзак":Вероятно има много "клиенти" с такава машинка!
Коментиран от #12
07:29 28.08.2026
11 Николай Василев
Коментиран от #14
07:31 28.08.2026
12 не са клиентите
До коментар #10 от "Дзак":"бизнесмените" са с такива машнки
07:31 28.08.2026
13 ПОРЕДЕН ПЪТ
07:32 28.08.2026
14 Муни
До коментар #11 от "Николай Василев":защо само се крие в МС от как го назначиха за МП? Защо не излезе без НСО гавази сред мунитата, които уж си го избраха?
07:32 28.08.2026