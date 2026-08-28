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Слави Трифонов: От една седмица ни продъниха ушите за заглушителя

Слави Трифонов: От една седмица ни продъниха ушите за заглушителя

28 Август, 2026 07:09 557 14

  • слави трифонов-
  • иван демерджиев-
  • заглушител-
  • драгалевци-
  • мафия-
  • мафиоти-
  • олигарси

Обаче днес какво се оказа? Въпросният Ами се разхожда свободно из България и света, няма заповед за неговото издирване и задържане, защото всъщност то няма и заглушител, отбеляза лидерът на ИТН

Слави Трифонов: От една седмица ни продъниха ушите за заглушителя - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Радвам се, че не съм заглушен. А не съм заглушен, защото няма заглушител. От една седмица ни продъниха ушите с този заглушител. Това коментира във "Фейсбук" шоуменът и лидер на ИТН Станислав Трифонов.

Министър-председателят Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев се надпреварваха през пет минути да излизат по всички възможни медии и да обясняват за техния поход срещу престъпността. Поход, който никой друг политик преди тях не е предприемал. И за доказателство те демонстрираха открития от тях заглушител. Първо беше открит в някакви подземия под някакъв там ресторант, после се оказа, че е открит в някакъв джип, но където и да беше този заглушител, те обясняваха, че той е на човек с арменско име, по прякор Ами и по техните думи въпросният Ами е нещо като Ал Капоне, само че със заглушител, който е толкова мощен, че може да заглушава самолети.

Обаче днес какво се оказа? Въпросният Ами се разхожда свободно из България и света, няма заповед за неговото издирване и задържане, защото всъщност то няма и заглушител. Цитирам прокурор Александра Стефанова от Софийска районна прокуратура, която казва следното: "По предварителните данни не може да бъде направен извод, че е имало заглушително устройство по случая в "Драгалевци", а там са открити кабели, генератори, в смисъл на акумулатори, както и поставки без електронни устройства.", пише той.

Според Трифонов, по тази логика всеки шофьор в България е престъпник, защото в колата си има кабели и акумулатор. Щях да кажа, че това е голям майтап, но само си представете каква информация достига до българския министър на вътрешните работи и българския министър-председател, след като те от една седмица твърдят, че се борят с мафията и са хванали някакъв страшен заглушител, а днеска се оказва, че са хванали кабели и акумулатор.

След като пребори олигархията, Радев вече пребори и мафията, защото каква е тая мафия, дето няма заглушител, а има акумулатор. Оп, ма тя и акумулатор няма, защото те ѝ го взеха. Което ме подсеща, аз да взема да ида в гаража и да си махна акумулатора от колата, щот' ще вземе да ме спре Демерджиев и да ме арестува. Ама така е, по-добре с колело, разсъждава Трифонов.

И сега приятелски съвет към бореца на мафията, победителя над заглушителите и повелителя на имотите Иван Демерджиев: "Господин Демерджиев, разбрах, че сте си купили порше за 800 евро. Първо, може ли да ми дадете телефона откъде сте го купили, да си купя и аз, защото това е много изгодна сделка. И второ, свалете си акумулатора. Ще вземете да се срещнете сам със себе си някъде по пътищата и ще трябва да се арестувате. Просто съм загрижен за вас.", завършва Трифонов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 славуцана блеефска

    8 10 Отговор
    трябва да бъде проверена за заглушители и пудри

    Коментиран от #5

    07:11 28.08.2026

  • 2 Идиотите муньови пак се фокусират само

    13 5 Отговор
    да плюят личността и удобно пропускат неудобните истини, които е изрекла въпросният субект.

    Масата е ниво чалгoпитек и ѝ мотнират чалга политици. Но за това ниво голяма вина има и Чалгарят.

    07:15 28.08.2026

  • 3 Дзак

    9 5 Отговор
    Трифонов може също да ползва услугите на гавази!

    Коментиран от #10

    07:16 28.08.2026

  • 4 волан

    6 4 Отговор
    Суафчо,ти имаш ли уши,бре?!

    07:16 28.08.2026

  • 5 муньо блеевски

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "славуцана блеефска":

    на муньо 1/3 от министрите му са от хората на славуца блеевска значи муньо също е на делян блеевски

    Коментиран от #6

    07:18 28.08.2026

  • 6 Анонимен

    2 12 Отговор

    До коментар #5 от "муньо блеевски":

    Някой хора все Делян им се иска!

    Коментиран от #7, #9

    07:22 28.08.2026

  • 7 Промяна,

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    ти не беше ли трол на Буци?

    07:23 28.08.2026

  • 8 Бяха времената

    3 7 Отговор
    такива, като Ами да те канят да им пееш на ушенце. Сега освен да злословиш друго не можеш. Не че някога си имал глас да пееш.

    07:24 28.08.2026

  • 9 Факт

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Подсъзнанието ги издава!

    07:27 28.08.2026

  • 10 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Вероятно има много "клиенти" с такава машинка!

    Коментиран от #12

    07:29 28.08.2026

  • 11 Николай Василев

    0 2 Отговор
    Славчо, скрий се! Видяхме те и теб и твойте бездарни депутати! Лаладжий.... нула номер!

    Коментиран от #14

    07:31 28.08.2026

  • 12 не са клиентите

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дзак":

    "бизнесмените" са с такива машнки

    07:31 28.08.2026

  • 13 ПОРЕДЕН ПЪТ

    0 1 Отговор
    ТАЯ КЪРТИЦА ПАК ИЗЛЕЗЕ ОТ ДУПКАТА

    07:32 28.08.2026

  • 14 Муни

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Николай Василев":

    защо само се крие в МС от как го назначиха за МП? Защо не излезе без НСО гавази сред мунитата, които уж си го избраха?

    07:32 28.08.2026

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