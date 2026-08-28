Слави Трифонов: От една седмица ни продъниха ушите за заглушителя

Радвам се, че не съм заглушен. А не съм заглушен, защото няма заглушител. От една седмица ни продъниха ушите с този заглушител. Това коментира във "Фейсбук" шоуменът и лидер на ИТН Станислав Трифонов.

Министър-председателят Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев се надпреварваха през пет минути да излизат по всички възможни медии и да обясняват за техния поход срещу престъпността. Поход, който никой друг политик преди тях не е предприемал. И за доказателство те демонстрираха открития от тях заглушител. Първо беше открит в някакви подземия под някакъв там ресторант, после се оказа, че е открит в някакъв джип, но където и да беше този заглушител, те обясняваха, че той е на човек с арменско име, по прякор Ами и по техните думи въпросният Ами е нещо като Ал Капоне, само че със заглушител, който е толкова мощен, че може да заглушава самолети.

Обаче днес какво се оказа? Въпросният Ами се разхожда свободно из България и света, няма заповед за неговото издирване и задържане, защото всъщност то няма и заглушител. Цитирам прокурор Александра Стефанова от Софийска районна прокуратура, която казва следното: "По предварителните данни не може да бъде направен извод, че е имало заглушително устройство по случая в "Драгалевци", а там са открити кабели, генератори, в смисъл на акумулатори, както и поставки без електронни устройства.", пише той.

Според Трифонов, по тази логика всеки шофьор в България е престъпник, защото в колата си има кабели и акумулатор. Щях да кажа, че това е голям майтап, но само си представете каква информация достига до българския министър на вътрешните работи и българския министър-председател, след като те от една седмица твърдят, че се борят с мафията и са хванали някакъв страшен заглушител, а днеска се оказва, че са хванали кабели и акумулатор.

След като пребори олигархията, Радев вече пребори и мафията, защото каква е тая мафия, дето няма заглушител, а има акумулатор. Оп, ма тя и акумулатор няма, защото те ѝ го взеха. Което ме подсеща, аз да взема да ида в гаража и да си махна акумулатора от колата, щот' ще вземе да ме спре Демерджиев и да ме арестува. Ама така е, по-добре с колело, разсъждава Трифонов.

И сега приятелски съвет към бореца на мафията, победителя над заглушителите и повелителя на имотите Иван Демерджиев: "Господин Демерджиев, разбрах, че сте си купили порше за 800 евро. Първо, може ли да ми дадете телефона откъде сте го купили, да си купя и аз, защото това е много изгодна сделка. И второ, свалете си акумулатора. Ще вземете да се срещнете сам със себе си някъде по пътищата и ще трябва да се арестувате. Просто съм загрижен за вас.", завършва Трифонов.