Новини
България »
София »
Илиян Василев: Румен Радев — първо като командир на ВВС, след това като президент, а сега и като премиер не успя да модернизира ВВС на България

Илиян Василев: Румен Радев — първо като командир на ВВС, след това като президент, а сега и като премиер не успя да модернизира ВВС на България

27 Август, 2026 11:06 5 883 123

  • илиян василев-
  • румен радев-
  • модернизация-
  • бойна авиация-
  • ввс-
  • българия-
  • ф-16 блок70-
  • грипен

Междувременно доставката на втората партида F-16 отново се забавя. А съседите ни отдавна решиха този проблем — Румъния, Турция, Гърция, дори Сърбия направиха избор и изградиха път към ново поколение бойна авиация

Илиян Василев: Румен Радев — първо като командир на ВВС, след това като президент, а сега и като премиер не успя да модернизира ВВС на България - 1
Снимка: БГНЕС
Facebook Facebook социална мрежа
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси

САЩ са отказали да предоставят на България употребявани F-16, а Швеция – употребявани „Грипен“. И ние продължаваме да преследваме всяка възможност да отклоним самолети, които иначе биха могли да стигнат до Украйна. Както направихме с несръчния опит да отклоним полските мигове от доставка в Украйна.

Междувременно доставката на втората партида F-16 отново се забавя.

Хайде сега да си отговорим на един прост въпрос: как точно ще впечатлим САЩ, за да не бавят още повече втората партида F-16, след номера с Безмер? Кой от българските държавни мъже може да използва влиянието си във Вашингтон за да реши този въпрос?

Швеция сключи стратегическо споразумение с Украйна и едва тогава ние се сетихме да търсим употребявани „Грипен“. А когато САЩ и Швеция ни отказват, започваме да се чудим откъде да вземем самолети, но така, че да няма решение, за да продължим да поддържаме МиГ-29.

Това вече не е просто проблем с конкретна доставка. Това е резултат от 15 години провалена политика за превъоръжаване на българската бойна авиация.

И тук основната политическа отговорност е на Румен Радев — първо като командир на ВВС, след това като президент, а сега и като премиер. Той е човекът, който най-дълго е бил на върха на системата и който не успя да модернизира ВВС.

Дори когато самият Радев през 2022 г. предупреждаваше, че забавянето на F-16 ще увеличи „празнотата“ след спирането на МиГ-29, решението за втората партида в крайна сметка беше взето именно при служебното правителство, което той назначи.

Резултатът днес е абсурден: имаме нови F-16, но все още сме принудени да търсим начини да удължаваме живота на съветските МиГ-29.

А съседите ни отдавна решиха този проблем — Румъния, Турция, Гърция, дори Сърбия направиха избор и изградиха път към ново поколение бойна авиация.

Ние не.

И сега, вместо да се запитаме защо стигнахме дотук, преследваме употребявани самолети оттук и оттам — включително такива, които потенциално могат да бъдат предоставени на Украйна.

Не аз и вие създадохме този проблем.

Става дума за 15 години, през които България не успя да направи окончателния преход от съветската към натовската бойна авиация, заради човекът, който бе девет години президент и сега е премиер.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 73 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    95 20 Отговор
    Този сорос какво е успял?

    Коментиран от #17, #20, #35

    11:08 27.08.2026

  • 2 честен ционист

    16 27 Отговор
    Позивна Моше са му дали от чужди ВВС.

    11:09 27.08.2026

  • 3 Янко

    88 18 Отговор
    А пък агент Сашо толкова е закъса че каквото му дадат ще го прочете само да му пуснат някое евро за да си помогне към пенсията.

    Коментиран от #99

    11:09 27.08.2026

  • 4 ?????

    106 19 Отговор
    Уф.
    Илиян Василев що не мисли преди да пише?
    Ако го бяха послушали Радев Грипените отдавна щяха да летят и да работи офсет прогамата на шведите в България.

    Коментиран от #63, #87

    11:10 27.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Голям смях

    86 22 Отговор
    Толкова много глупости отдавна не бях, чел. Радев през цялото време е зависел от други във властта. От БЮДЖЕТа на държавата направен от други. Самолетите струват ПАРИ.

    11:12 27.08.2026

  • 7 От всяко

    48 4 Отговор
    дърво свирка не става , както е казал народът ни .

    11:12 27.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абе шушляк,

    84 25 Отговор
    чичо ти Румен е премиер от 4 месеца, нито като командир на ВВС, нито като президент е имал правата и функциите за модернизация на ВВС.

    11:13 27.08.2026

  • 10 Анонимен

    21 62 Отговор
    Статията е точнанотози господин Радев е недосегаем даже сега и властта овладя Е това е модел

    11:14 27.08.2026

  • 11 Тоо

    18 27 Отговор
    И с държавата ще стане като със самолетите ,пълен провал

    11:16 27.08.2026

  • 12 И защо

    39 3 Отговор
    Ни са самолети като нямаме пилоти

    11:17 27.08.2026

  • 13 АаВрътки

    63 8 Отговор
    Радев настояваше за Грипен. Бойковците попречиха. Сега същите пак плюят. За Безмер грешка няма. Базата е на неподходящо място и е удобна за терористични атаки.

    Коментиран от #60, #98

    11:20 27.08.2026

  • 14 Исторически парк

    54 8 Отговор
    Пак изпълзяха министрите на костов 🤬💀

    11:20 27.08.2026

  • 15 Артилерист

    67 7 Отговор
    Този бивш посланик на България в Русия ежедневно отчаяно се хвърля на амбразурата за да избива гузни номенклатурни комплекси...

    11:21 27.08.2026

  • 16 анонимен

    68 5 Отговор
    Много добре си спомням, че като командир искаше да модернизира ВВС с Грипен, но Бойко не даде и де откупи от Магнитски с Ф-16. Като президент няма такива правомощия , а като премиер вече е обвързан от предишните правителства с нови Ф-ки , които чакаме до 2030г.

    Коментиран от #26

    11:21 27.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 грийн сок

    10 37 Отговор
    Нашия има грижа
    първо да угоди на
    шефовете в Москва.

    11:22 27.08.2026

  • 19 миме

    7 4 Отговор
    чайниците за отрицателно време ше ви нащамповат колкото искате , че даже и много, много по-качествени

    11:23 27.08.2026

  • 20 ФАКТ Е

    14 55 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Комунистът Радев е от най-долната утайка на БКП.Ла-йно в целофан!

    Коментиран от #27, #43, #47, #115

    11:23 27.08.2026

  • 21 Ти да видиш

    46 9 Отговор
    А Илиян Василев през това време три пъти модернизира тоалетната си и сега не излиза от нея .

    Но зловонието от него остава!

    11:23 27.08.2026

  • 22 Не е в радев проблема

    35 6 Отговор
    Когато си нарълно (не) зависим от ФАШ и ЕС е така.Едни 8 самолета не можаха да докарат, ти за модернизация говориш. С братушките беше къде по-лесно.Дащни хора бяха.Кеф ти МиГ, еф ти СС20.

    Коментиран от #109

    11:23 27.08.2026

  • 23 Цеко

    8 41 Отговор
    Той Фатмака никога не е смятал да прави нещо подобно. Ролята му е да е слуга на Мафията, на Олигархията и придворен лакей на Черепа, с това добре се справя.

    11:24 27.08.2026

  • 24 Д-р Гълъбов

    41 9 Отговор
    Този Индивид изпълнява Герберска поръчка да Очерни Премиера Радев!
    Преди доста години се появи информация, че Илиян Василев страда от
    начална фаза на Деменция, която както виждаме доста е напреднала!

    11:25 27.08.2026

  • 25 Катастрофалните сделки на БГ управниците

    32 3 Отговор
    Кога ще започне да се търси ОТГОВОРНОСТ към българските управници за сключените от тях грешни, неизгодни и губещи сделки? Да се покажат всички такива сделки и паричните загуби, причинени от тях.

    Коментиран от #31

    11:25 27.08.2026

  • 26 Анонимен

    8 24 Отговор

    До коментар #16 от "анонимен":

    Е нали Радев поръча втората партида Ф ките 16 служебниците

    Коментиран от #116

    11:26 27.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мнение

    25 9 Отговор
    ПБ са царе на приказките и лъжите,!

    11:28 27.08.2026

  • 29 дам

    11 25 Отговор
    Той е бил на всички тези позиции, за да НЕ модернизира, защото приятелите му в армията ще останат без работа и големи заплато-пенсии, а началниците му в Русия без влияние върху нашата клета територия ... и се е справил прекрасно

    11:28 27.08.2026

  • 30 Поправка

    29 3 Отговор
    Румен Радев: Илиян Василев — първо е Агент Сашо на „Държавна сигурност”, след това 6 години руски агент на България в Москва, а сега за грантове не спира да дава акъл за управлението на страната и не успя да анализита политиката на България

    11:30 27.08.2026

  • 31 Цеко

    10 19 Отговор

    До коментар #25 от "Катастрофалните сделки на БГ управниците":

    Е как Фатмака ще търси отговорност за измамни и неизгодни сделки за дължавата, като той първо на себе си трябва да я потръси за Боташ??? Мислиш ли въобще?! Как очакваш точно Румбата кРадев да погони Мафията и краздците, като точно те го спонсорираха и поддържан?!

    11:30 27.08.2026

  • 32 Види се, че в главата на

    13 6 Отговор
    автора на тази статийка чудесна, батальона се строява. При което се вдига строеви шум, който упорито пречи да се мисли нормално. Аре спрете тази строева подготовка, щтото човека се излага!

    11:30 27.08.2026

  • 33 Мехмед

    5 9 Отговор
    За какво са й на България бойни самолети. Трябват и пилоти, от къде?
    Велика Турция пази мира в региона.

    11:31 27.08.2026

  • 34 Някой

    21 7 Отговор
    Обвиняваш Радев за неща, които не сависели от него. Като шеф на ВВС няма нужните правомощия. Като президент - пак няма необходимите правомощия. Като премиер - наследи една сделка, подписана от ГЕРБ, а и е на власт от 3 месеца.
    Стига сте се опитвали да натикате неуспехите на досегашните управляващи на Радев. Той сам ще даде повод да бъде плщт, но трябва да мине още време.

    Коментиран от #38, #39

    11:32 27.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 дата

    3 0 Отговор
    бъ в гз

    11:33 27.08.2026

  • 37 истина

    2 1 Отговор
    и аз като 35

    11:33 27.08.2026

  • 38 Анонимен

    4 10 Отговор

    До коментар #34 от "Някой":

    34 хахаха аз живея тук и знам добре Радев 34 откровени невиждани лъжи срещу държавата в която живеем си написал с цел защита на един господин защо този господин ти е толкова скъп а не държавата ни

    11:34 27.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 анонимен

    18 4 Отговор
    Погледът на индивида от снимката е на човек, който се мъчи да си спомни къде си е забутал памперсите.

    11:35 27.08.2026

  • 41 Край

    11 2 Отговор
    " как точно ще впечатлим САЩ, за да не бавят още повече втората партида F-16" егати и хората са това жълтопаветните глупци. Пита как и къде точно ще близнем хегемона за да се смили и да си изпълни задълженията. Жалки същества ...

    11:36 27.08.2026

  • 42 Анонимен

    4 11 Отговор
    Това са факти Радев от много години получава заплати от държавата ни за тези длъжности но какво всъщност е свършил за държавата ни през тези години

    11:36 27.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Някой

    5 7 Отговор
    На малка България не и трябват различни видове бойни самолети, не и трябват и много бройки. Щом вече сме заложили на F16, трябва да купуваме само такива.

    Армиите на САЩ и Русия експлоатират над 50 годишни самолети, сменят двигатели, авионика и продължават да си ги ползват.
    Миг 29 и другите сънетски саморети и хеликоптери не ни трябват, защото заради обгегнатите отношенея с Русия не можем да ги поддържаме.
    Да купуват само F16, Спартани, хеликоптери Кугар. Защото вече имаме ваханици, имаве пилоги за тях. Не ни трябват Грипени, Миражи, Еурофайтъри ...

    Пък и ще се окаже, че бъсещето е на дроновете, професиите пилот на изтребител, танкист .. отиват в миналото.

    Коментиран от #50, #61

    11:38 27.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ФАКТЪТ е,

    16 6 Отговор

    До коментар #20 от "ФАКТ Е":

    че боко борисов е член на БКП още от 1977 г. и до днес, защото напусна службата си, за да не се наложи да се откаже от БКП и така запази книжката си. ЗАЩО се правят на УТРЕПАНИ неговите слуги? Това са всеизвестни ФАКТИ! За Радев никога не се е говорило като за комунист, още повече, че беше в армията!!! ЩО ЗА ПРОСТАЦИ пишат с апломб глупости???? Поне да измислят нещо смислено. Но както съм писала и друг път, добре се получава, защото нормалните и мислещи хора разбират ниското ниво на поръчаните да пишат срещу Радев.

    Коментиран от #66

    11:40 27.08.2026

  • 48 Ами

    14 5 Отговор
    За Ф-16 нямаме никакво въоръжение, а както вървят нещата скоро няма и да имаме.
    Втората партида Ф-16 пък може и въобще да не пристине. За това и търсим
    стари Миг-29, тъй като за тях имаме и въоръжение и писти и пилоти.
    Вината е изцяло в предишните управляващи. Ако бяхме взели Грипените
    вместо ефките сега нямаше да се чудим какво да правим,
    и нямаше такива като този да ни разправят че вината е в Радев.
    И стига с тая окраина. Като искате да и помагате, хващайте пътя и отивайте.

    11:40 27.08.2026

  • 49 Путинистите

    8 8 Отговор
    си харесват некадърното грозилище

    Коментиран от #53

    11:40 27.08.2026

  • 50 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Някой":

    Скрий се...

    11:40 27.08.2026

  • 51 Каменов

    9 7 Отговор
    Чичо нещата стават с пари . Много бързо забрави защо нямаме самолети .Досега сто пъти щяхме да имаме " грипените " .Само празни приказки .

    Коментиран от #55

    11:41 27.08.2026

  • 52 Дика

    11 1 Отговор
    А пилоти за 16 броя Ф16 имаме ли, или още сричат на развален английски с индийски акцент и не могат да покрият стандартите?

    11:42 27.08.2026

  • 53 Ха ХаХа

    8 5 Отговор

    До коментар #49 от "Путинистите":

    Ти купи Ф 16 с 30% по скъпи от Ф 35.
    2030 г.идват харесвания Ф 16.
    Марш на хвърчило да пазиш небето бе тюлембек

    11:43 27.08.2026

  • 54 Хаха

    14 5 Отговор
    Абе защо всеки ден ни натрапвате мнението на тоя измисленяк!?
    Какъв е тоя, какво одобрение има сред обществото, конкурент ли е на Радев.... Най-обикновен стипендиант на нпо-та и същевременно на НОИ /пенсионер/!
    Какво не бил направил Радев за 100 дни с някакви безполезни вече хвърчила, а не вижда какво "направиха" за над 15 години по същия въпрос гербаджии, педроханци и сглобкаджии!
    Няма и какво да прави, защото са с отпаднала необхосимост за сметка на дроновете!

    11:43 27.08.2026

  • 55 Ха ХаХа

    7 4 Отговор

    До коментар #51 от "Каменов":

    Тъпак 100%

    11:46 27.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Пентагона

    2 4 Отговор
    Поправяйте и летете с МИГ 29

    11:48 27.08.2026

  • 58 пак скат народа да плаща келепира им

    4 3 Отговор
    Стига с тая продажна антибългарка армия служеща на чужди интереси.Нито цент за тях.

    Коментиран от #113

    11:48 27.08.2026

  • 59 много нагъл тоя глиган

    5 4 Отговор
    той самия кръгла нула и за нищо не става но има безсрамието да дава оценки на другите

    11:48 27.08.2026

  • 60 Митко

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "АаВрътки":

    Обратното е , Мунчо първо искаше Ф-ки , каза го и Каракачанов . След като Сааб дойдоха в България Мунчо се изметна и поиска Грипен , защо ? Оставям настрана комисионни примерно , но за мен по логичното е , че е разбрал , че пилотите за нищо не стават , както се оказа .

    Коментиран от #65, #72, #88

    11:49 27.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Тези

    4 2 Отговор
    Много лоша комбинация.Масова тростотия у.дефицитен плюс руски хора наредени отгоре до долу.Пълно със саботажи.Та каква модернизация какви нови и какви Европа и НАТО.Глупостта и пс.отклонения са най големия проблем

    11:49 27.08.2026

  • 63 Защо

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    трябва да мисли? По-добре плащат, когато пишеш простотии.

    11:51 27.08.2026

  • 64 Божеее

    7 3 Отговор
    Агент доносник на ДС "САШО 11" пак се изтропа на метеното!!!

    11:53 27.08.2026

  • 65 Ха ХаХа

    6 3 Отговор

    До коментар #60 от "Митко":

    Никога Радев не е искал Ф 16.
    Какво ще каже Каракачанов не струва 5 пари

    Коментиран от #74

    11:53 27.08.2026

  • 66 Не е комунист Радев ,

    5 4 Отговор

    До коментар #47 от "ФАКТЪТ е,":

    не е ! Румен Радев е бил член на Българската комунистическа партия от 1984 до 1990 година.И е бил делегат на 14 конгрес на БКП . Но не ви отърва нещо , май ?

    Коментиран от #69

    11:53 27.08.2026

  • 67 Обективен

    4 6 Отговор
    Правило стана,хора които си нямат никаква идея в дадена област,като този василев(малката буква на фамилията не е грешка),да ръсят”умнотии” под всяка тема.

    11:54 27.08.2026

  • 68 Иванчо

    11 3 Отговор
    Глупав коментар на промит мозък. Като командир на ВВС Радев предложи Грипен, но Боко Тиквата се беше вече надупил. И за да не го "намагнитят" купи F-16,които ще гледаме на картинка.
    Като президент, Радев нямаше правомощоя да направи нищо.
    А, сега как да го направи, като некадърници сключваха договорите.

    11:56 27.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Край

    2 2 Отговор
    Човека пита "- как точно ще впечатлим САЩ, за да не бавят още повече втората партида F-16"
    И се чуди и се мае. От кирилицата ли да се откажем и да въведем американица? Или православието да хвърлим и да ни пратят черни пастори и да пропеем госпъл. Или пък да въведем изходни визи за тия дето искат да ходят до америка. Старание трябва да се покаже.

    11:57 27.08.2026

  • 71 Разликата

    7 3 Отговор
    е че Борисов като комунист псува комунизма, а Радев не.
    Терзиев се отказа зпублично от родителите си които били от ДС.
    Този е кмет на Столицата.

    Коментиран от #83

    11:58 27.08.2026

  • 72 Не можах да разбера

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Митко":

    Нещо искаше да кажеш или само кашляш .

    11:58 27.08.2026

  • 73 Стив

    5 0 Отговор
    Защо ? България....намесвате всички Българи..( нашата вина е само защото сме избрали некадърници ) ,посучете Имена .....посучете виновните за тези години ???!!!

    11:59 27.08.2026

  • 74 Струва , не струва

    2 3 Отговор

    До коментар #65 от "Ха ХаХа":

    Каракачанов беше министър . Имаш компютър , чети и не лъжи !Тогава се коментираше и за големи комисионни от Грипен , но това не ти харесва .

    Коментиран от #81

    12:00 27.08.2026

  • 75 Хаген Дас

    7 3 Отговор
    Илияне мисленето не ти се отдава! Като командир и президент не можеше да прави нищо без гласуване от министерски съвет и парламент! Конспиративната ти теория че се опитва да отклонява самолети за Украйна си я запази за себе си! Америка след конфликта с Иран свиха износа на военна техника, я и тя не предоставя а продава, а Украйна няма пари!

    12:01 27.08.2026

  • 76 Хохо Бохо

    4 2 Отговор
    Е ве tapir, как командир на ВВС о президент одернизират армия бе? Парите от задния джоб ли да ги изкарат или тиква и умнокрасиви редяха бюджета? Ма си епично и скандално TAP, на маруля си т Ъ п.

    12:01 27.08.2026

  • 77 Трябва да се възтанови

    2 0 Отговор
    Птоизводството на самолети в България
    ЛАЗ и ДАР

    12:01 27.08.2026

  • 78 Хората питат

    2 0 Отговор
    Ама нали това му е професията?

    12:02 27.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Какво да модернизира

    2 1 Отговор
    във ВСС? Там "модернизира" една кака с две солидни заплати Така и не се разбра имала ли е каката образование и експертност да заема каквито и да са длъжности във ВСС, но е имала друга пикантна експертност.
    Радко стата президент по пътечката Гергов- агевт Гоце- секретарката йоца-крушевица. Всички то знаят, но не им пука - радкото ни язди, купонът тече!

    Коментиран от #85

    12:03 27.08.2026

  • 81 Ха ХаХа

    4 3 Отговор

    До коментар #74 от "Струва , не струва":

    Какво като е бил министър този лъжлив шебек.
    Приказки на хора хал хабер нямащи от самолети.
    Какви комисионни от Грипен?
    С 30% пратихме повече за Ф 16 от Ф 35

    12:04 27.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #71 от "Разликата":

    Безкнижника псува комунисстите, ама..... през 2020 г., т.е. на умряло куче нож вади, тоя "смелчага"... Ако беше мъж, да ги беше псувал през 80-те годи и публично да си скъса тогава партийната книжка, която още съхранява в гардероба...
    А че педроханца Терзиев се отказал от родителите си, дори от жена си и децата за сметка на мъже...
    Направо" безценно"и Модел за понедение за всички евроатлантици...

    12:04 27.08.2026

  • 84 ОСТАВКА ЗА р " ум€н" "Б О(га)ТАШ"!

    3 3 Отговор
    "Българийо, за тебе те умряха,
    една бе ти достойна зарад тях,
    и те за теб достойни, майко, бяха
    И твойто име само кат мълвяха,
    умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/
    А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!
    оная-Г€Н€РАЛ Д€$И(първата "дама") от БУРГА$.
    СЕГА РАЗБРАХТЕ ЛИ ЗАЩО €ВРОВИЗИЯ 2027г. Щ€ € В БУРГА$?
    ЗАЩОТО НА оная -"мъжът" и € П€ Д€ Р . $Т , АМА НА ВЛА$Т!

    Коментиран от #86

    12:05 27.08.2026

  • 85 Не ви язди

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "Какво да модернизира":

    Рита ви в канала

    12:05 27.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Илиан е прав в конкретния случай...

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    твоя коментар за "Грипен е съшо логичен, но това са минали неща, тогава Банкера от Банкя
    ни нахендри " неизползваеми" самолети , да не го дамгосат по закона Магнитски!
    И сега гледа, но мъляи кото пукел!
    Проблема с Радев е" сигналите които пуска" за ориентацията му към Путин!!!

    Кой иска " Грипени" или "Ф-16", които един ден да атакуват силите на " НАТО"???
    Ориентацията ни в момента явно е за "Руски железа", и по сценария по който Румен Радев работи
    целта е отслабване на НАТО за сметка на Руски интереси!
    В момента, никой не вярва на Румен Радев в лояялността му към ЕО???,
    Швеция има стари "Грипени" около 70 бройки, отделно държавни поръчки за 100 нови
    " Грипен Е " който днес е един от най - интересните военни изтребители в света!
    Пентагон дава мило и драго да се добере до тайните на "Грипен Е" в момента, руснаци и китайци
    са" наредени " същата опашка!!!
    Това е тайна която не трбва да попада в несигурни правителства като нашето!!
    Крайно време е Румен Радев да избере страна не за себе си а за българите,
    и ако не го направи явно е вербуван руски шпионин...??
    На два стола ... не се седи!!!

    Коментиран от #91, #111

    12:08 27.08.2026

  • 88 Ресто

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Митко":

    Първо са искали Ф16 като най доброто. Но предвид спецификата нашия празен джоб Грипен е по изходен и най вече лесен за подръжка. Комисионната на Влади Горанов и това че не включиха Бойко по Магнитски ние е плащаме

    12:13 27.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Хаха

    7 1 Отговор

    До коментар #87 от "Илиан е прав в конкретния случай...":

    Големи "разбирачи" от самолети станахте всички, повече и от Радев!
    На никой не му прави впечатление, че в украинския конфликт и ефки, и грипени са напрактика неизползваеми и стоят по хангарите, където от време на време ги нацелва по някой дрон за 15 - 20 000 евро и ги прави на скрап! Ако излетят, моментално ги прихваща и сваля пво, примери бол!
    Такъв вид изтребители отиват в музея и не трябва да се дават грешни пари за музейни експонати! Единствено полза има от стратези, като ТУ и МиГ 31, които изстрелват ракети и фабове извън зоната на пво!
    Трябва да се инвестира в рояци безпилотни дронове, хексакоптери и оператори на такива, а не в изтребители с 2 минути живот във въздуха и обучение на пилоти, които ако имат късмет да катапултират, могат да останат живи...

    Коментиран от #96, #100

    12:17 27.08.2026

  • 92 Икар

    3 2 Отговор
    Великите сили не разрешават може би.Кой ще обясни защо все още нямаме обучени пилоти за Ф-16?След като в ютуб има доста филми как момичета ги управляват.Защо армията няма все още натовско въоръжение?Кой е езика за комуникация в НАТО и нашите войници владеят ли го,или си носят разговорник в джоба?Истината е,че държавата ни не желае да скъса пъпната връв с Кремъл.Как е възможно след толкова години да нямаме обучени пилоти?А и тези Ф-16 трябва и да се подържат.Кой ще ги подържа?Инж.Ганчев с чук,тел и гвоздеи?Ние сме привидно в НАТО.Погледа ни е в "братушките".И онези го знаят.Ние сме троянския кон.Затова не ни дават нищо.Територията е със затихващи функции.На финализиране.Това е истината.

    Коментиран от #94

    12:18 27.08.2026

  • 93 Факти трият коментар,

    4 3 Отговор
    в който се казва , че Радев има поставена задача от Кремъл?!

    Чиста цензура!

    12:18 27.08.2026

  • 94 На тези въпроси

    6 2 Отговор

    До коментар #92 от "Икар":

    се опитвам да отговоря, но Факти цензурират коментара!

    По чисто политическа причина!
    Понеже засяга действията на Радев от десет години насам.

    12:20 27.08.2026

  • 95 Дарвин

    2 0 Отговор
    Разчитам да ги модернизира някой мъдрец катотеб

    12:21 27.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #96 от "Много си "бос"...малко четеш...":

    Ти ли бе, дЕдо Илияне!?
    Много четеш и "знаеш" за ефките от "богата" обща култура, нищо че не си се качвал, дори на земята като турист на такъв самолет!
    Аз пък гледам представянето им в Иран и Украйна и нещо не е впечатляващо! Съвсем ги покриха по хангари и подземия....

    Коментиран от #101

    12:31 27.08.2026

  • 98 Фифи перото

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "АаВрътки":

    Е,поне смениха табелите на портала.Че и на английски,като че ли овцете които пасат наоколо го знаят.

    12:31 27.08.2026

  • 99 отвсякъде

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Янко":

    го изритаха, затвориха и посолството му в Масква, където бе спуснат с дебели връзки по милост.......🤣😂😄

    12:34 27.08.2026

  • 100 Роко

    1 5 Отговор

    До коментар #91 от "Хаха":

    Всеки разбира повече от мистър Кемтрейлс от авиация. Да не забравяме че той беше генерала който почти успя да ликвидира ВВС с безхаберието и алчността си

    12:35 27.08.2026

  • 101 Роко

    1 2 Отговор

    До коментар #97 от "Хаха":

    В Украйна 60 годишните бракувани F-16 блок1 се справят доста успешно вече свалиха доста сушки и фашистите не смеят да влизат в контакт с тях. За представянето им в Иран едва ли може да се каже нещо лошо унищожиха иранското ПВО вярно със самолети не се биха щото иранците ги покриха вече знаят че е безмислено да се пробват с техните антики

    Коментиран от #112

    12:41 27.08.2026

  • 102 Василев

    4 1 Отговор
    Просто мълкни,примитив!

    12:44 27.08.2026

  • 103 Григор

    5 0 Отговор
    Илиян Василев си е противна личност. Защо ли?Ами защото е дълбоко нечестен и необективен.Румен Радев в момента заема позиция, която му позволява да действува. За 100 дни обаче и Господ не е в състояние да оправи авиацията ни. За това са необходими пари, а ситуацията в България е тежка. Като командващ ВВС той е можел само да иска, а какво са му дали е друг въпрос. Като президент няма абсолютно никакви лостове да решава конкретни проблеми. Наясно ли е Василев с всичките тези неща? Разбира се,че е наясно. Тогава защо говори така? Също е ясно. От злоба!

    12:49 27.08.2026

  • 104 идиоти вън

    3 0 Отговор
    Ей това мерзавецът си е мерзавец, няма почивен ден, що не каже тоя, кой и как взе решението за покупка на самолети и какво бе мнението на Радев тогава, но когато си мерзавец лъжата ти е основния смисъл на живота!!!

    12:50 27.08.2026

  • 105 От 80-те процента

    4 0 Отговор
    Илианчо, ти с какво допринесе българинът да живее по-добре, та да даваш мнение и да критикуваш? А бе ефирът прелива от печалбари, каро тебе!

    Коментиран от #118

    12:51 27.08.2026

  • 106 Мич

    3 0 Отговор
    Тоя плужек изпълзя отново. А преди Радев кой трябваше да я модернизира. Противен човек.

    12:51 27.08.2026

  • 107 Непредубеден

    3 0 Отговор
    Илиян Василев е забравил, че когато служебното правителство на проф. Герджиков направи необходимите стъпки за сключване изгоден договор за доставка на Грипени /повече на брой и на по-ниска цена от F 16/, някои видни"демократи" като Борисов, Цветанов, Тагарев и цяла плеяда други разбирачи, направиха всичко възможно да провалят сключването на договор. Борисов плонжира в краката на Тръпков, ясно защо. Радев беше преценил, че гривните имат сходни ттд с американските самолети, по-евтини са, поддръжката и обслужването, както и презареждането за повторна мисия са в пъти, като разход и време по-евтини. Грипът може да излита и каца от обикновена магистрала, да се зареди и т.н. Но до тук. Василев забравя , че Борисов беше определил Радев като "шофьор на самолет", това показва отношението му към проблемите на авиацията. Вие господа приземихте българската авиация, а не Радев!

    12:51 27.08.2026

  • 108 не е само политиката

    0 1 Отговор
    толкова са вэзможностите на пембен и другите овенни

    12:53 27.08.2026

  • 109 а така!

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Не е в радев проблема":

    и ма маша ти бе дашна!

    12:56 27.08.2026

  • 110 Чичо

    2 1 Отговор
    Хора като този Василев покриват понятието мас... Просто е гадно да ги слушаш ,Радев не бил модернизирал авиацията този тип не помни ли че Радев искаше Грипен но Бойко и подлогите му като кандидат президент Ненчев решиха да купим F16 и сега всички се правят на ни лук яли ни лук мирисали.Ех Василев,Василев.

    12:56 27.08.2026

  • 111 пий си

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Илиан е прав в конкретния случай...":

    аповете

    12:57 27.08.2026

  • 112 коко

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Роко":

    няма блок 1 има 10/15 20/25 50/52
    поляците и романците чакaт F-35

    12:59 27.08.2026

  • 113 мааати

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "пак скат народа да плаща келепира им":

    кой ше и плаща на трасето?

    13:00 27.08.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Чичо

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ФАКТ Е":

    Мислех да не пиша нищо но такива евроатлантици просто ме дърпат дето се казва за езика .Та да се върнем на темата тука виждаме един типичен представител на 80% дебили който се прави на умен но едва ли в живота си е направил нещо за страната явно единственото нещо което умее да плюва по хората

    13:03 27.08.2026

  • 116 Чичо

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    Просто не ставаш ровичкай си в телефона и не се напрягай да мислиш не е за твоите възможности

    13:06 27.08.2026

  • 117 ВЪПРОС

    0 0 Отговор
    Този соросоид какво работи и кой му плаща да разпространява дезинформация.Нали Брюксел забрани дезинформацията.

    13:07 27.08.2026

  • 118 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "От 80-те процента":

    С какво родения през 1956 г. дЕдо Илиян е допринесъл за България:
    Завършва Междузвездни отношения в ИИ Карл Марск през 1981 г., знаем кои са допуснати да учат и завършат там по онова време! Баща му член на БКП от 1947 г., а Илиянчо на казионното БЗНС, управляващо в коалиция с БКП. През периода 1981 - 1990 г. работи в Международния отдел на постоянното присъствие на БЗНС. По партийна линия е бил пряко подчинен на тогавашния министър на правосъдието Светлана Даскалова. Като служител на отдела има многократни командировки в чужбина.
    Друга "полза" - секретен сътрудник на ДС с псевдоним "Сашо - 11"!

    13:08 27.08.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Баба ви

    1 0 Отговор
    Дрън... дрън... дрън...
    Добре помним кой и как ни натресе F-16.
    Ама нали трябва да се плюе ...

    13:15 27.08.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 това е БГ политиката

    0 0 Отговор
    р,раде е неуспешен човек. във всичко се проваля,отчаяността на хората го правят успешен,но народа рано или късно осъзнава всичко

    13:28 27.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове