Илиян Василев: Румен Радев — първо като командир на ВВС, след това като президент, а сега и като премиер не успя да модернизира ВВС на България

САЩ са отказали да предоставят на България употребявани F-16, а Швеция – употребявани „Грипен“. И ние продължаваме да преследваме всяка възможност да отклоним самолети, които иначе биха могли да стигнат до Украйна. Както направихме с несръчния опит да отклоним полските мигове от доставка в Украйна.
Междувременно доставката на втората партида F-16 отново се забавя.
Хайде сега да си отговорим на един прост въпрос: как точно ще впечатлим САЩ, за да не бавят още повече втората партида F-16, след номера с Безмер? Кой от българските държавни мъже може да използва влиянието си във Вашингтон за да реши този въпрос?
Швеция сключи стратегическо споразумение с Украйна и едва тогава ние се сетихме да търсим употребявани „Грипен“. А когато САЩ и Швеция ни отказват, започваме да се чудим откъде да вземем самолети, но така, че да няма решение, за да продължим да поддържаме МиГ-29.
Това вече не е просто проблем с конкретна доставка. Това е резултат от 15 години провалена политика за превъоръжаване на българската бойна авиация.
И тук основната политическа отговорност е на Румен Радев — първо като командир на ВВС, след това като президент, а сега и като премиер. Той е човекът, който най-дълго е бил на върха на системата и който не успя да модернизира ВВС.
Дори когато самият Радев през 2022 г. предупреждаваше, че забавянето на F-16 ще увеличи „празнотата“ след спирането на МиГ-29, решението за втората партида в крайна сметка беше взето именно при служебното правителство, което той назначи.
Резултатът днес е абсурден: имаме нови F-16, но все още сме принудени да търсим начини да удължаваме живота на съветските МиГ-29.
А съседите ни отдавна решиха този проблем — Румъния, Турция, Гърция, дори Сърбия направиха избор и изградиха път към ново поколение бойна авиация.
Ние не.
И сега, вместо да се запитаме защо стигнахме дотук, преследваме употребявани самолети оттук и оттам — включително такива, които потенциално могат да бъдат предоставени на Украйна.
Не аз и вие създадохме този проблем.
Става дума за 15 години, през които България не успя да направи окончателния преход от съветската към натовската бойна авиация, заради човекът, който бе девет години президент и сега е премиер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #17, #20, #35
11:08 27.08.2026
2 честен ционист
11:09 27.08.2026
3 Янко
Коментиран от #99
11:09 27.08.2026
4 ?????
Илиян Василев що не мисли преди да пише?
Ако го бяха послушали Радев Грипените отдавна щяха да летят и да работи офсет прогамата на шведите в България.
Коментиран от #63, #87
11:10 27.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Голям смях
11:12 27.08.2026
7 От всяко
11:12 27.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Абе шушляк,
11:13 27.08.2026
10 Анонимен
11:14 27.08.2026
11 Тоо
11:16 27.08.2026
12 И защо
11:17 27.08.2026
13 АаВрътки
Коментиран от #60, #98
11:20 27.08.2026
14 Исторически парк
11:20 27.08.2026
15 Артилерист
11:21 27.08.2026
16 анонимен
Коментиран от #26
11:21 27.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 грийн сок
първо да угоди на
шефовете в Москва.
11:22 27.08.2026
19 миме
11:23 27.08.2026
20 ФАКТ Е
До коментар #1 от "ФАКТ":Комунистът Радев е от най-долната утайка на БКП.Ла-йно в целофан!
Коментиран от #27, #43, #47, #115
11:23 27.08.2026
21 Ти да видиш
Но зловонието от него остава!
11:23 27.08.2026
22 Не е в радев проблема
Коментиран от #109
11:23 27.08.2026
23 Цеко
11:24 27.08.2026
24 Д-р Гълъбов
Преди доста години се появи информация, че Илиян Василев страда от
начална фаза на Деменция, която както виждаме доста е напреднала!
11:25 27.08.2026
25 Катастрофалните сделки на БГ управниците
Коментиран от #31
11:25 27.08.2026
26 Анонимен
До коментар #16 от "анонимен":Е нали Радев поръча втората партида Ф ките 16 служебниците
Коментиран от #116
11:26 27.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мнение
11:28 27.08.2026
29 дам
11:28 27.08.2026
30 Поправка
11:30 27.08.2026
31 Цеко
До коментар #25 от "Катастрофалните сделки на БГ управниците":Е как Фатмака ще търси отговорност за измамни и неизгодни сделки за дължавата, като той първо на себе си трябва да я потръси за Боташ??? Мислиш ли въобще?! Как очакваш точно Румбата кРадев да погони Мафията и краздците, като точно те го спонсорираха и поддържан?!
11:30 27.08.2026
32 Види се, че в главата на
11:30 27.08.2026
33 Мехмед
Велика Турция пази мира в региона.
11:31 27.08.2026
34 Някой
Стига сте се опитвали да натикате неуспехите на досегашните управляващи на Радев. Той сам ще даде повод да бъде плщт, но трябва да мине още време.
Коментиран от #38, #39
11:32 27.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 дата
11:33 27.08.2026
37 истина
11:33 27.08.2026
38 Анонимен
До коментар #34 от "Някой":34 хахаха аз живея тук и знам добре Радев 34 откровени невиждани лъжи срещу държавата в която живеем си написал с цел защита на един господин защо този господин ти е толкова скъп а не държавата ни
11:34 27.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 анонимен
11:35 27.08.2026
41 Край
11:36 27.08.2026
42 Анонимен
11:36 27.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Някой
Армиите на САЩ и Русия експлоатират над 50 годишни самолети, сменят двигатели, авионика и продължават да си ги ползват.
Миг 29 и другите сънетски саморети и хеликоптери не ни трябват, защото заради обгегнатите отношенея с Русия не можем да ги поддържаме.
Да купуват само F16, Спартани, хеликоптери Кугар. Защото вече имаме ваханици, имаве пилоги за тях. Не ни трябват Грипени, Миражи, Еурофайтъри ...
Пък и ще се окаже, че бъсещето е на дроновете, професиите пилот на изтребител, танкист .. отиват в миналото.
Коментиран от #50, #61
11:38 27.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ФАКТЪТ е,
До коментар #20 от "ФАКТ Е":че боко борисов е член на БКП още от 1977 г. и до днес, защото напусна службата си, за да не се наложи да се откаже от БКП и така запази книжката си. ЗАЩО се правят на УТРЕПАНИ неговите слуги? Това са всеизвестни ФАКТИ! За Радев никога не се е говорило като за комунист, още повече, че беше в армията!!! ЩО ЗА ПРОСТАЦИ пишат с апломб глупости???? Поне да измислят нещо смислено. Но както съм писала и друг път, добре се получава, защото нормалните и мислещи хора разбират ниското ниво на поръчаните да пишат срещу Радев.
Коментиран от #66
11:40 27.08.2026
48 Ами
Втората партида Ф-16 пък може и въобще да не пристине. За това и търсим
стари Миг-29, тъй като за тях имаме и въоръжение и писти и пилоти.
Вината е изцяло в предишните управляващи. Ако бяхме взели Грипените
вместо ефките сега нямаше да се чудим какво да правим,
и нямаше такива като този да ни разправят че вината е в Радев.
И стига с тая окраина. Като искате да и помагате, хващайте пътя и отивайте.
11:40 27.08.2026
49 Путинистите
Коментиран от #53
11:40 27.08.2026
50 Ха ХаХа
До коментар #45 от "Някой":Скрий се...
11:40 27.08.2026
51 Каменов
Коментиран от #55
11:41 27.08.2026
52 Дика
11:42 27.08.2026
53 Ха ХаХа
До коментар #49 от "Путинистите":Ти купи Ф 16 с 30% по скъпи от Ф 35.
2030 г.идват харесвания Ф 16.
Марш на хвърчило да пазиш небето бе тюлембек
11:43 27.08.2026
54 Хаха
Какъв е тоя, какво одобрение има сред обществото, конкурент ли е на Радев.... Най-обикновен стипендиант на нпо-та и същевременно на НОИ /пенсионер/!
Какво не бил направил Радев за 100 дни с някакви безполезни вече хвърчила, а не вижда какво "направиха" за над 15 години по същия въпрос гербаджии, педроханци и сглобкаджии!
Няма и какво да прави, защото са с отпаднала необхосимост за сметка на дроновете!
11:43 27.08.2026
55 Ха ХаХа
До коментар #51 от "Каменов":Тъпак 100%
11:46 27.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Пентагона
11:48 27.08.2026
58 пак скат народа да плаща келепира им
Коментиран от #113
11:48 27.08.2026
59 много нагъл тоя глиган
11:48 27.08.2026
60 Митко
До коментар #13 от "АаВрътки":Обратното е , Мунчо първо искаше Ф-ки , каза го и Каракачанов . След като Сааб дойдоха в България Мунчо се изметна и поиска Грипен , защо ? Оставям настрана комисионни примерно , но за мен по логичното е , че е разбрал , че пилотите за нищо не стават , както се оказа .
Коментиран от #65, #72, #88
11:49 27.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Тези
11:49 27.08.2026
63 Защо
До коментар #4 от "?????":трябва да мисли? По-добре плащат, когато пишеш простотии.
11:51 27.08.2026
64 Божеее
11:53 27.08.2026
65 Ха ХаХа
До коментар #60 от "Митко":Никога Радев не е искал Ф 16.
Какво ще каже Каракачанов не струва 5 пари
Коментиран от #74
11:53 27.08.2026
66 Не е комунист Радев ,
До коментар #47 от "ФАКТЪТ е,":не е ! Румен Радев е бил член на Българската комунистическа партия от 1984 до 1990 година.И е бил делегат на 14 конгрес на БКП . Но не ви отърва нещо , май ?
Коментиран от #69
11:53 27.08.2026
67 Обективен
11:54 27.08.2026
68 Иванчо
Като президент, Радев нямаше правомощоя да направи нищо.
А, сега как да го направи, като некадърници сключваха договорите.
11:56 27.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Край
И се чуди и се мае. От кирилицата ли да се откажем и да въведем американица? Или православието да хвърлим и да ни пратят черни пастори и да пропеем госпъл. Или пък да въведем изходни визи за тия дето искат да ходят до америка. Старание трябва да се покаже.
11:57 27.08.2026
71 Разликата
Терзиев се отказа зпублично от родителите си които били от ДС.
Този е кмет на Столицата.
Коментиран от #83
11:58 27.08.2026
72 Не можах да разбера
До коментар #60 от "Митко":Нещо искаше да кажеш или само кашляш .
11:58 27.08.2026
73 Стив
11:59 27.08.2026
74 Струва , не струва
До коментар #65 от "Ха ХаХа":Каракачанов беше министър . Имаш компютър , чети и не лъжи !Тогава се коментираше и за големи комисионни от Грипен , но това не ти харесва .
Коментиран от #81
12:00 27.08.2026
75 Хаген Дас
12:01 27.08.2026
76 Хохо Бохо
12:01 27.08.2026
77 Трябва да се възтанови
ЛАЗ и ДАР
12:01 27.08.2026
78 Хората питат
12:02 27.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Какво да модернизира
Радко стата президент по пътечката Гергов- агевт Гоце- секретарката йоца-крушевица. Всички то знаят, но не им пука - радкото ни язди, купонът тече!
Коментиран от #85
12:03 27.08.2026
81 Ха ХаХа
До коментар #74 от "Струва , не струва":Какво като е бил министър този лъжлив шебек.
Приказки на хора хал хабер нямащи от самолети.
Какви комисионни от Грипен?
С 30% пратихме повече за Ф 16 от Ф 35
12:04 27.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Хаха
До коментар #71 от "Разликата":Безкнижника псува комунисстите, ама..... през 2020 г., т.е. на умряло куче нож вади, тоя "смелчага"... Ако беше мъж, да ги беше псувал през 80-те годи и публично да си скъса тогава партийната книжка, която още съхранява в гардероба...
А че педроханца Терзиев се отказал от родителите си, дори от жена си и децата за сметка на мъже...
Направо" безценно"и Модел за понедение за всички евроатлантици...
12:04 27.08.2026
84 ОСТАВКА ЗА р " ум€н" "Б О(га)ТАШ"!
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/
А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!
оная-Г€Н€РАЛ Д€$И(първата "дама") от БУРГА$.
СЕГА РАЗБРАХТЕ ЛИ ЗАЩО €ВРОВИЗИЯ 2027г. Щ€ € В БУРГА$?
ЗАЩОТО НА оная -"мъжът" и € П€ Д€ Р . $Т , АМА НА ВЛА$Т!
Коментиран от #86
12:05 27.08.2026
85 Не ви язди
До коментар #80 от "Какво да модернизира":Рита ви в канала
12:05 27.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Илиан е прав в конкретния случай...
До коментар #4 от "?????":твоя коментар за "Грипен е съшо логичен, но това са минали неща, тогава Банкера от Банкя
ни нахендри " неизползваеми" самолети , да не го дамгосат по закона Магнитски!
И сега гледа, но мъляи кото пукел!
Проблема с Радев е" сигналите които пуска" за ориентацията му към Путин!!!
Кой иска " Грипени" или "Ф-16", които един ден да атакуват силите на " НАТО"???
Ориентацията ни в момента явно е за "Руски железа", и по сценария по който Румен Радев работи
целта е отслабване на НАТО за сметка на Руски интереси!
В момента, никой не вярва на Румен Радев в лояялността му към ЕО???,
Швеция има стари "Грипени" около 70 бройки, отделно държавни поръчки за 100 нови
" Грипен Е " който днес е един от най - интересните военни изтребители в света!
Пентагон дава мило и драго да се добере до тайните на "Грипен Е" в момента, руснаци и китайци
са" наредени " същата опашка!!!
Това е тайна която не трбва да попада в несигурни правителства като нашето!!
Крайно време е Румен Радев да избере страна не за себе си а за българите,
и ако не го направи явно е вербуван руски шпионин...??
На два стола ... не се седи!!!
Коментиран от #91, #111
12:08 27.08.2026
88 Ресто
До коментар #60 от "Митко":Първо са искали Ф16 като най доброто. Но предвид спецификата нашия празен джоб Грипен е по изходен и най вече лесен за подръжка. Комисионната на Влади Горанов и това че не включиха Бойко по Магнитски ние е плащаме
12:13 27.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Хаха
До коментар #87 от "Илиан е прав в конкретния случай...":Големи "разбирачи" от самолети станахте всички, повече и от Радев!
На никой не му прави впечатление, че в украинския конфликт и ефки, и грипени са напрактика неизползваеми и стоят по хангарите, където от време на време ги нацелва по някой дрон за 15 - 20 000 евро и ги прави на скрап! Ако излетят, моментално ги прихваща и сваля пво, примери бол!
Такъв вид изтребители отиват в музея и не трябва да се дават грешни пари за музейни експонати! Единствено полза има от стратези, като ТУ и МиГ 31, които изстрелват ракети и фабове извън зоната на пво!
Трябва да се инвестира в рояци безпилотни дронове, хексакоптери и оператори на такива, а не в изтребители с 2 минути живот във въздуха и обучение на пилоти, които ако имат късмет да катапултират, могат да останат живи...
Коментиран от #96, #100
12:17 27.08.2026
92 Икар
Коментиран от #94
12:18 27.08.2026
93 Факти трият коментар,
Чиста цензура!
12:18 27.08.2026
94 На тези въпроси
До коментар #92 от "Икар":се опитвам да отговоря, но Факти цензурират коментара!
По чисто политическа причина!
Понеже засяга действията на Радев от десет години насам.
12:20 27.08.2026
95 Дарвин
12:21 27.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Хаха
До коментар #96 от "Много си "бос"...малко четеш...":Ти ли бе, дЕдо Илияне!?
Много четеш и "знаеш" за ефките от "богата" обща култура, нищо че не си се качвал, дори на земята като турист на такъв самолет!
Аз пък гледам представянето им в Иран и Украйна и нещо не е впечатляващо! Съвсем ги покриха по хангари и подземия....
Коментиран от #101
12:31 27.08.2026
98 Фифи перото
До коментар #13 от "АаВрътки":Е,поне смениха табелите на портала.Че и на английски,като че ли овцете които пасат наоколо го знаят.
12:31 27.08.2026
99 отвсякъде
До коментар #3 от "Янко":го изритаха, затвориха и посолството му в Масква, където бе спуснат с дебели връзки по милост.......🤣😂😄
12:34 27.08.2026
100 Роко
До коментар #91 от "Хаха":Всеки разбира повече от мистър Кемтрейлс от авиация. Да не забравяме че той беше генерала който почти успя да ликвидира ВВС с безхаберието и алчността си
12:35 27.08.2026
101 Роко
До коментар #97 от "Хаха":В Украйна 60 годишните бракувани F-16 блок1 се справят доста успешно вече свалиха доста сушки и фашистите не смеят да влизат в контакт с тях. За представянето им в Иран едва ли може да се каже нещо лошо унищожиха иранското ПВО вярно със самолети не се биха щото иранците ги покриха вече знаят че е безмислено да се пробват с техните антики
Коментиран от #112
12:41 27.08.2026
102 Василев
12:44 27.08.2026
103 Григор
12:49 27.08.2026
104 идиоти вън
12:50 27.08.2026
105 От 80-те процента
Коментиран от #118
12:51 27.08.2026
106 Мич
12:51 27.08.2026
107 Непредубеден
12:51 27.08.2026
108 не е само политиката
12:53 27.08.2026
109 а така!
До коментар #22 от "Не е в радев проблема":и ма маша ти бе дашна!
12:56 27.08.2026
110 Чичо
12:56 27.08.2026
111 пий си
До коментар #87 от "Илиан е прав в конкретния случай...":аповете
12:57 27.08.2026
112 коко
До коментар #101 от "Роко":няма блок 1 има 10/15 20/25 50/52
поляците и романците чакaт F-35
12:59 27.08.2026
113 мааати
До коментар #58 от "пак скат народа да плаща келепира им":кой ше и плаща на трасето?
13:00 27.08.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Чичо
До коментар #20 от "ФАКТ Е":Мислех да не пиша нищо но такива евроатлантици просто ме дърпат дето се казва за езика .Та да се върнем на темата тука виждаме един типичен представител на 80% дебили който се прави на умен но едва ли в живота си е направил нещо за страната явно единственото нещо което умее да плюва по хората
13:03 27.08.2026
116 Чичо
До коментар #26 от "Анонимен":Просто не ставаш ровичкай си в телефона и не се напрягай да мислиш не е за твоите възможности
13:06 27.08.2026
117 ВЪПРОС
13:07 27.08.2026
118 Хаха
До коментар #105 от "От 80-те процента":С какво родения през 1956 г. дЕдо Илиян е допринесъл за България:
Завършва Междузвездни отношения в ИИ Карл Марск през 1981 г., знаем кои са допуснати да учат и завършат там по онова време! Баща му член на БКП от 1947 г., а Илиянчо на казионното БЗНС, управляващо в коалиция с БКП. През периода 1981 - 1990 г. работи в Международния отдел на постоянното присъствие на БЗНС. По партийна линия е бил пряко подчинен на тогавашния министър на правосъдието Светлана Даскалова. Като служител на отдела има многократни командировки в чужбина.
Друга "полза" - секретен сътрудник на ДС с псевдоним "Сашо - 11"!
13:08 27.08.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Баба ви
Добре помним кой и как ни натресе F-16.
Ама нали трябва да се плюе ...
13:15 27.08.2026
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122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 това е БГ политиката
13:28 27.08.2026