Илиян Василев: Румен Радев — първо като командир на ВВС, след това като президент, а сега и като премиер не успя да модернизира ВВС на България

САЩ са отказали да предоставят на България употребявани F-16, а Швеция – употребявани „Грипен“. И ние продължаваме да преследваме всяка възможност да отклоним самолети, които иначе биха могли да стигнат до Украйна. Както направихме с несръчния опит да отклоним полските мигове от доставка в Украйна.

Междувременно доставката на втората партида F-16 отново се забавя.

Хайде сега да си отговорим на един прост въпрос: как точно ще впечатлим САЩ, за да не бавят още повече втората партида F-16, след номера с Безмер? Кой от българските държавни мъже може да използва влиянието си във Вашингтон за да реши този въпрос?

Швеция сключи стратегическо споразумение с Украйна и едва тогава ние се сетихме да търсим употребявани „Грипен“. А когато САЩ и Швеция ни отказват, започваме да се чудим откъде да вземем самолети, но така, че да няма решение, за да продължим да поддържаме МиГ-29.

Това вече не е просто проблем с конкретна доставка. Това е резултат от 15 години провалена политика за превъоръжаване на българската бойна авиация.

И тук основната политическа отговорност е на Румен Радев — първо като командир на ВВС, след това като президент, а сега и като премиер. Той е човекът, който най-дълго е бил на върха на системата и който не успя да модернизира ВВС.

Дори когато самият Радев през 2022 г. предупреждаваше, че забавянето на F-16 ще увеличи „празнотата“ след спирането на МиГ-29, решението за втората партида в крайна сметка беше взето именно при служебното правителство, което той назначи.

Резултатът днес е абсурден: имаме нови F-16, но все още сме принудени да търсим начини да удължаваме живота на съветските МиГ-29.

А съседите ни отдавна решиха този проблем — Румъния, Турция, Гърция, дори Сърбия направиха избор и изградиха път към ново поколение бойна авиация.

Ние не.

И сега, вместо да се запитаме защо стигнахме дотук, преследваме употребявани самолети оттук и оттам — включително такива, които потенциално могат да бъдат предоставени на Украйна.

Не аз и вие създадохме този проблем.

Става дума за 15 години, през които България не успя да направи окончателния преход от съветската към натовската бойна авиация, заради човекът, който бе девет години президент и сега е премиер.