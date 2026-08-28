Фермин и Рафиня осигуриха победа на Барселона над Атлетик Билбао

Барселона победи с 2:0 Атлетик Билбао, в отложен мач от първия кръг на Ла Лига. Фенове и футболисти сведоха глави в памет на жертвите от трагедията в Непал и Тибет, преди да се впуснат в динамичен футболен спектакъл на "Камп Ноу".

Още с първия съдийски сигнал домакините наложиха високо темпо и агресивна преса. Рафиня бе на върха на атаката, а Шави Еспарт не спираше да търси пролуки в защитата на баските. Във втората минута бразилецът се озова сам срещу вратаря, но попадението бе отменено заради тънка засада. Ламин Ямал и Педри също тестваха рефлексите на Унай Симон, който на няколко пъти спаси Атлетик от ранно изоставане.

След серия от пропуски, логичното се случи в 37-ата минута. Педри с брилянтен пас разсече защитата на гостите, а Рафиня демонстрира хладнокръвие, финтира Симон и прати топката в мрежата – 1:0 за Барса.

След почивката, под бурните аплодисменти на трибуните, новото попълнение Родри направи своя официален дебют със синьо-червения екип. Каталунците продължиха да доминират, а Ламин Ямал разтресе напречната греда с техничен удар. Вратарят Симон отново се намеси решително, спасявайки опасни удари на Фермин и Адейеми.

В 82-ата минута интригата приключи – Карим Адейеми центрира остро отляво, защитник на Атлетик не успя да изчисти добре и топката попадна у Фермин, който отблизо оформи крайното 2:0.

Каталунците запазиха хладнокръвие и контролираха събитията до последния съдийски сигнал.

В паралелен мач от първия кръг Осасуна постигна впечатляващ обрат срещу Селта Виго като гост. Яго Аспас даде аванс на домакините в 14-ата минута, но след почивката Кике Барха и Анте Будимир (от дузпа) донесоха трите точки на тима от Памплона.