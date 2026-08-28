ЦСКА с емоционална позиция след загубата от ОФИ Крит

Ръководството на ЦСКА излезе с кратка, но емоционална позиция в официалните си канали само броени минути след поражението с 0:2 от ОФИ Крит на Националния стадион "Васил Левски".

Ето какво написаха от клуба:

"Загуба на терена, но победа на трибуните! Благодарим ви за уникалната подкрепа, армейци!"

Европейската кампания на тима ще продължи наесен с мачове в същинската фаза на турнира Лига на конференциите.