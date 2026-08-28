ЦСКА с емоционална позиция след загубата от ОФИ Крит

Ръководството на ЦСКА излезе с кратка, но емоционална позиция в официалните си канали само броени минути след поражението с 0:2 от ОФИ Крит на Националния стадион "Васил Левски".
Ето какво написаха от клуба:
"Загуба на терена, но победа на трибуните! Благодарим ви за уникалната подкрепа, армейци!"
Европейската кампания на тима ще продължи наесен с мачове в същинската фаза на турнира Лига на конференциите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Цеко. Сифоня
06:57 28.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Цървен ..гларус..
06:59 28.08.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
07:02 28.08.2026
6 Шест….
07:08 28.08.2026
7 Свинакис
07:11 28.08.2026
8 Истината
07:20 28.08.2026