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ЦСКА с емоционална позиция след загубата от ОФИ Крит

ЦСКА с емоционална позиция след загубата от ОФИ Крит

28 Август, 2026 06:45 775 8

  • цска-
  • футбол-
  • офи крит-
  • лига европа

Загуба на терена, но победа на трибуните! Благодарим ви за уникалната подкрепа, армейци!

ЦСКА с емоционална позиция след загубата от ОФИ Крит - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на ЦСКА излезе с кратка, но емоционална позиция в официалните си канали само броени минути след поражението с 0:2 от ОФИ Крит на Националния стадион "Васил Левски".

Ето какво написаха от клуба:

"Загуба на терена, но победа на трибуните! Благодарим ви за уникалната подкрепа, армейци!"

Европейската кампания на тима ще продължи наесен с мачове в същинската фаза на турнира Лига на конференциите.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Цеко. Сифоня

    2 0 Отговор
    Верно ли бе ти да видиш

    06:57 28.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цървен ..гларус..

    2 0 Отговор
    Аууу колко мило

    06:59 28.08.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор
    чакам феновете на червените мамуни да се сбият с тия на сините мамуни , и самите мамуни на терена също..и да ви разкарат и вас и цялото АПФГ в Б група и особено вие 2те отборчета , да почнете по-сериозно с ДЮШ

    07:02 28.08.2026

  • 6 Шест….

    3 0 Отговор
    …заплати глоба от масажистът до футболистът и на чисто от Нова година!

    07:08 28.08.2026

  • 7 Свинакис

    2 0 Отговор
    Трогателно. Тестото не втаса.

    07:11 28.08.2026

  • 8 Истината

    4 0 Отговор
    Тези бездушни и слаби ⚽ играчи не заслужават тази публика !

    07:20 28.08.2026

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