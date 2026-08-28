Вече са ясни всички потенциални съперници на Левски в Лига Европа

След изиграването на реваншите от плейофния кръг в Лига Европа се оформи пълният списък с потенциални съперници на Левски за същинската част на надпреварата. Столичани ще бъдат разпределени в четвърта урна по време на официалната церемония по тегленето на жребия, която ще се проведе в петък от 14:00 часа.

Воденият от Хулио Веласкес състав ще изиграе общо осем двубоя в общата група на турнира, като програмата предвижда четири домакинства и четири гостувания. Според регламента Левски ще изтегли по два противника от всяка една от четирите урни, включително и от своята собствена. Важно правило гласи, че един тим няма право да се изправи срещу повече от два съперника от една и съща държава.

В първа урна попаднаха европейски грандове като Байер Леверкузен, Бенфика, Ювентус, Милан, Лион, Олимпиакос, АЗ Алкмаар, Реал Сосиедад и Олимпик Марсилия.

Във втора урна са тимовете на Ференцварош, Виктория Пилзен, Унион Сен-Жилоа, Динамо Загреб, Залцбург, Селтик, Спарта Прага, Рен и Андерлехт.

В трета урна фигурират Щурм, Лех Познан, Кристъл Палас, Борнемут, Съндърланд, Целие, Ягелония, Омония и Селта.

В четвърта урна компания на Левски правят съставите на Хофенхайм, Бешикташ, Тореензе, Апоел Беер-Шева, НЕК Неймеген, ОФИ Крит, Лилестрьом и Арарат-Армения.