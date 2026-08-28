Христо Янев: Има много да учим, за нас това са ценни уроци

Наставникът на ЦСКА – Христо Янев, призна, че тимът му е бил надигран от ОФИ Крит и в плейофния реванш за влизане в основната фаза на Лига Европа. „Червените“ инкасираха второ поредно поражение от носителя на Купата на Гърция и с общ резултат 0:5 отпаднаха от втория по сила турнир на Стария континент.

ЦСКА обаче ще продължи участието си в европейските клубни турнири в Лига на конференциите, гарантирайки си мачове поне до Коледа.

„Много неща изиграха роля. Например това, че в първия мач допуснахме по наивен начин всички голове. Има много да учим от мачовете в Европа и противниците. Днес съперникът беше по-сигурен, по-агресивен от нас в много ситуации. Превъзхождаха ни в онова, което правеха на терена“, сподели Янев след загубата с 0:2 на „Васил Левски“

„Имахме план за мача, търсихме да изненадаме противника. Те се справиха центриранията топки, справиха се с директния подход, който предложихме. Не успяхме да бъдем балансирани в притежанието на топката. Това е нещо, което може да ни научи на много неща как трябва да изглеждаме в Европа“, каза още той.

„Имаме достатъчно футболисти. В Европа хората са безкомпромисни. Трябва да спазваме правилата. Трябва да бъдем по-концентрирани в дребните ситуации, говоря за картони. Видяхме по-агресивен и арогантен отбор, който изигра мача, по начин който ни затрудни много.

Не се променя планът за нас. Той беше да играем възможно най-дълго в Европа. Ще се опитаме да натрупаме най-добрия опит. Не е нещо, което да навеждаме глава и да си казваме, че сме толкова лоши. Трябва да си вземем поуки и да разберем, че дребните неща са много важни в Европа.

Онова, което всички искаме е да стигнем колкото можем по-напред в Европа. Трябва да извлечем максимума и да се концентрираме за всичко, което и предстои в родното първенство, защото това е много важно.

Трябва да приемем и да разберем и да си извадим заключенията. Никой не е казвал, че ще побеждаваме във всеки мач. Има по- добри отбори, има по-добри треньори. За нас това са ценни уроци“, каза още Христо Янев.