Челси с успех над Лутън в турнира за Купата на Лигата

Челси продължава с безупречното си представяне под ръководството на Чаби Алонсо. След като пое кормилото на лондонския гранд, испанският мениджър вече може да се похвали с втора поредна победа от началото на сезона. Този път "сините" се наложиха с 2:0 над Лутън в двубой от 1/32-финалите на турнира за Купата на Лигата на Англия, изигран на "Стамфорд Бридж".

Първото полувреме премина под знака на тактическо надлъгване, като нито един от двата отбора не успя да намери път към противниковата врата.

След паузата обаче Челси вдигна оборотите и бързо пое инициативата. В 50-ата минута Дани Уелбек откри резултата, възползвайки се от прецизно подаване на Мало Густо, което разсече защитата на гостите.

Десет минути преди последния съдийски сигнал, защитникът на Лутън Аким Одофин неволно насочи топката в собствената си мрежа, с което оформи крайното 2:0 в полза на Челси. Въпреки усилията си, воденият от Джак Уилшър тим на Лутън така и не успя да създаде сериозна опасност пред вратата на домакините.