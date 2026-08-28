Реал Мадрид набеляза халф от Серия А за бъдещ трансфер

Реал Мадрид следи отблизо развитието на полузащитника на Рома Ману Коне, който е попаднал в полезрението на испанския гранд като потенциална трансферна цел за бъдещето. 25-годишният французин се утвърди като един от силните халфове в Серия А, благодарение на качествата си както в дефанзивен план, така и при играта с топка.

Представянето на Коне му донесе и повиквателна за националния отбор на Франция за Световното първенство, където той продължи да затвърждава добрата си репутация. Според “Diario AS” Реал Мадрид следи футболиста от известно време, като представители на клуба дори са го наблюдавали на живо в няколко двубоя.

„Кралете“ обаче не планират да предприемат действия за привличането му до края на летния трансферен прозорец. В Мадрид предпочитат да продължат да следят развитието на Коне, като още през януари може да започнат да обмислят конкретна оферта за полузащитника.