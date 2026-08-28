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Спортният директор на ЦСКА: Със сигурност стоим зад Христо Янев

Спортният директор на ЦСКА: Със сигурност стоим зад Христо Янев

28 Август, 2026 07:00 460 5

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ЦСКА загуби и реванша срещу носителя на Купата и Суперкупата на Гърция и с общ резултат 0:5 отпада от втория по сила турнир на Стария континент, но ще продължи участието си в Европа в основната фаза на Лига на конференциите

Спортният директор на ЦСКА: Със сигурност стоим зад Христо Янев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев бе категоричен, че ръководството на клуба стои твърдо зад наставника на тима Христо Янев, въпреки двете тежки загуби от ОФИ Крит в плейофите на Лига Европа и отпадането от турнира.

ЦСКА загуби и реванша срещу носителя на Купата и Суперкупата на Гърция и с общ резултат 0:5 отпада от втория по сила турнир на Стария континент, но ще продължи участието си в Европа в основната фаза на Лига на конференциите.

В края на мача в София, загубен от „червените“ с 0:2, от трибуните се чуха викове „оставка“ по адрес на Христо Янев, но Илиев бе категоричен, че клубът застава зад специалиста.

На въпрос дали клубът стои все още зад Янев, Илиев отговори: „Със сигурност!“


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