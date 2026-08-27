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Божидар Саръбоюков с добро представяне в Цюрих – осигури си място на финала на Диамантената лига

Божидар Саръбоюков с добро представяне в Цюрих – осигури си място на финала на Диамантената лига

27 Август, 2026 23:36 337 0

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Младият атлет завърши на пето място в дисциплината скок на дължина

Божидар Саръбоюков с добро представяне в Цюрих – осигури си място на финала на Диамантената лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Божидар Саръбоюков, гордостта на българската лека атлетика, отново привлече вниманието на спортната общественост с изключително силно участие на престижния турнир от Диамантената лига в Цюрих. Младият атлет, който наскоро се окичи с бронзов медал на Европейското първенство в Бирмингам, демонстрира характер и класа, като завърши на пето място в дисциплината скок на дължина.

Въпреки че 22-годишният Саръбоюков успя да реализира само един валиден скок – втория си опит, той впечатли с резултат от 8.16 метра. Този скок се оказа достатъчен не само за престижното пето място сред световния елит, но и за да си гарантира участие във финалната битка на Диамантената лига, която ще се проведе на 4 септември в Брюксел.

Конкуренцията в Цюрих бе повече от ожесточена. Победител стана двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция, който „прелетя“ над пясъчната яма с впечатляващите 8.45 метра. Второто място зае световният шампион от Доха 2019 – Таджей Гейл от Ямайка, с резултат от 8.43 метра, а бронзът отиде при олимпийския вицешампион от Париж 2024 – Уейн Пинок, също представител на Ямайка, с 8.33 метра.


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