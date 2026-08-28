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„За да оцелее, НАТО трябва да се промени”: САЩ поискаха водена от европейците отбрана на континента
  Тема: Украйна

„За да оцелее, НАТО трябва да се промени”: САЩ поискаха водена от европейците отбрана на континента

28 Август, 2026 07:19 437 9

  • нато-
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  • доналд тръмп-
  • отбрана

Целта на Вашингтон е да доведе НАТО до „по-реалистична, подходяща за целта, подходяща за времето, по-балансирана структура"

„За да оцелее, НАТО трябва да се промени”: САЩ поискаха водена от европейците отбрана на континента - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на отбраната на САЩ по политиката Елбридж Колби заяви снощи пред членовете на НАТО, че алиансът трябва да се адаптира и че е необходима "по-европейски водена" отбрана на континента, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Пентагонът принуждава съюзниците на САЩ в НАТО да докажат, че засилват защитата си в Европа, докато Вашингтон насочва вниманието си към предизвикателствата за сигурността по-близо до дома и в Индо-Тихоокеанския регион, отбелязва АП. САЩ започнаха да съкращават силите, разположени в Европа и Пентагонът започна преглед, за да установи колко дълбоки трябва да бъдат по-нататъшните съкращения.

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Силното американско присъствие е ключово за способността на НАТО да възпира противници в Европа като Русия. Съкращенията ще зависят от това колко ефективно европейските съюзници и Канада ще отговорят на искането на САЩ за реформиране на НАТО. Това би означавало те да поемат конвенционалната отбрана на Европа. САЩ биха осигурили подкрепление, включително с ядрени оръжия, само ако е необходимо.

Прегледът ще създаде поне четири варианта за действие за министъра на отбраната Пийт Хегсет, според документ, видян от Ройтерс.

Процесът подхрани въпросите сред европейските служители относно това дали администрацията на САЩ се стреми да използва прегледа като истинска консултация, символичен жест или тактика за преговори.

„Вярваме, че за да оцелее и наистина да процъфтява, НАТО трябва да се промени“, заяви Колби пред посланици, представляващи страните от НАТО, по време на среща в централата на алианса в Брюксел. „Това не е тесен преглед само на места и бази, въпреки че те, разбира се, са важни. По-скоро това е поглед върху нашата стратегическа позиция тук в по-широк смисъл“, допълни той, добавяйки, че „това ще насърчи, ще даде възможност и ще подтикне прехода към по-трайна и мощна конвенционална отбрана на континента, водена от Европа“.

Колби също така похвали напредъка в рамките на алианса и отбеляза, че Европа остава „критична област за САЩ“. „Консултациите и ангажираността са жизненоважна част от този преглед“, заяви той.

Заместник-министърът увери, че целта на Вашингтон е да доведе „НАТО до по-реалистична, подходяща за целта, подходяща за времето, по-балансирана структура. И затова в този дух ще продължим да преразглеждаме позицията си в Европа.“

Дипломатите описаха дискусията с ръководителя на политиката на Пентагона като положителна, но предварителна. “Срещата премина доста добре и показа, че усилията и приносът на съюзниците за прехвърляне на тежестта са на път“, каза дипломат от НАТО.

Европейски дипломат описа дискусията като „основно сондиране“ и допълни, че „общото послание от съюзниците беше съвсем ясно: Европа се засилва и единството е ключово”.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иванов

    1 10 Отговор
    От време на време НАТО праща с военен самолет в Москва някой да нарита в междукрапието кремълския многоход.

    Коментиран от #4, #9

    07:20 28.08.2026

  • 2 Ама

    6 0 Отговор
    То на умирГане ли е НАТЮТО. БОГ да го прости. АМИН.

    07:21 28.08.2026

  • 3 урсулите и каласите

    6 0 Отговор
    ще ни въоръжат с ракети с чипове от перални

    07:21 28.08.2026

  • 4 Ъхъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иванов":

    Шефът на ЦРУ в Москва след ударите на Иран – случайност или нещо, което не ни казват?

    Помните ли, че преди 10-на дни иранците удариха с ракета някакви бази на ЦРУ в Близкия изток в следствие на което са претърпели тежки загуби?

    Възниква въпросът - откъде Иран знае за тези бази и как са водени ракетите към целта?

    Да не би шефът на ЦРУ да е отишъл в Москва за да моли за примирие?

    Виктор Папазов

    Коментиран от #8

    07:22 28.08.2026

  • 5 да се погребе

    1 0 Отговор
    за да има мир

    07:22 28.08.2026

  • 6 За какво ни е отан тогава

    5 0 Отговор
    Ние си плащаме старите железа, ние се отбраняваме сами и накрая плащаме данък триене на зъби.
    Ние си плащаме цялата инфраструктура и обучение персонал, ние си плащаме информационните с-ми, за да ни следят съюзниците.

    07:22 28.08.2026

  • 7 Уффф

    6 0 Отговор
    Че кой заплашва Европа, освен нейните управленци марионетки!??

    07:22 28.08.2026

  • 8 666

    0 8 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъъ":

    Тоя Папазов е копейкси "мозък"

    07:24 28.08.2026

  • 9 Баце ЕООД

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иванов":

    Моето момче, гърленките ли сутринта не си си правил?! Такъв кисел...

    07:28 28.08.2026