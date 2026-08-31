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Берое уволни Владо Манчев

Берое уволни Владо Манчев

31 Август, 2026 10:00 666 1

  • берое-
  • владо манчев-
  • футбол-
  • втора лига

Като причина е посочена "разлика в интересите относно развитието на отбора"

Берое уволни Владо Манчев - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Берое обяви, че се разделя със старши треньора на клуба Владимир Манчев. Като причина е посочена "разлика в интересите относно развитието на отбора".

В информацията се посочва, че решението е на ръководството на заралии.

През уикенда Берое завърши 2:2 с Етър. Тимът се намира на 6-о място с 10 точки, на 3 от лидера Фратрия.

Официално изявление:

ПФК Берое Стара Загора обявява прекратяването на договорните отношения с треньора на първия отбор Владимир Манчев.

Решението е взето от клуба поради разлика в интересите относно развитието на отбора. Институцията стои над всеки отделен човек.

В следващите часове ще обявим новия старши треньор.


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