Берое уволни Владо Манчев

Ръководството на Берое обяви, че се разделя със старши треньора на клуба Владимир Манчев. Като причина е посочена "разлика в интересите относно развитието на отбора".

В информацията се посочва, че решението е на ръководството на заралии.

През уикенда Берое завърши 2:2 с Етър. Тимът се намира на 6-о място с 10 точки, на 3 от лидера Фратрия.

Официално изявление:

ПФК Берое Стара Загора обявява прекратяването на договорните отношения с треньора на първия отбор Владимир Манчев.

Решението е взето от клуба поради разлика в интересите относно развитието на отбора. Институцията стои над всеки отделен човек.

В следващите часове ще обявим новия старши треньор.