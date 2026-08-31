България срещу Италия днес в 1/8-финал на ЕвроВолей 2026



Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес своя мач от 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026. Воденият от Марчело Абонданца тим ще излезе срещу олимпийския и световен шампион Италия.

Срещата е тази вечер от 17,00 часа българско време в залата на Изложбения център "Павилион Пи" в Бърно (Чехия) и ще бъде давана пряко по Max One.

"Лъвиците" стигнаха до 1/8-финалите на турнира, след като завършиха 4-и в Група В с 2 победи, 3 загуби и 5 точки. От друга страна Италия стана категоричен победител в Група D с 5 победи от 5 мача и 15 точки.

Това ще бъде 52-рата среща между Италия и България, като "Скуадра адзура" води с 31:20 победи. Италианките са спечелили и последните 13 мача срещу България, като последната им загуба е от Европейското първенство през 2003-а с 2:3 гейма. В историята на шампионатите на Стария континент те ще се изправят за 11-и път, като тук България води с 6:4 успеха.

Последният мач помежду им беше в тазгодишната Волейболна Лига на нациите, като в началото на юни Италия спечели с 3:0 гейма на турнира в Бразилия.