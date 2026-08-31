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Златните момичета с лятно настроение и изненадваща спирка на „Сантяго Бернабеу“

Златните момичета с лятно настроение и изненадваща спирка на „Сантяго Бернабеу“

31 Август, 2026 09:30 1 013 2

  • стилияна николова-
  • ева брезалиева-
  • художествена гимнастика-
  • спорт-
  • ансамбъла ни

Родните гимнастички смениха тренировъчната зала с екзотични дестинации след отличията във Франкфурт

Златните момичета с лятно настроение и изненадваща спирка на „Сантяго Бернабеу“ - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Грациите от ансамбъла по художествена гимнастика на България смениха тренировъчната зала с екзотични дестинации за своята заслужена лятна ваканция. След като демонстрираха изключителна класа и обраха отличията на Световното във Франкфурт, нашите момичета се отдадоха на пълен релакс.

Световната шампионка Стилияна Николова сподели кадри под сянката на палмови дървета, докато съотборничката ѝ Ева Брезалиева и момичетата от ансамбъла избраха не по-малко интригуващи кътчета за отдих.

Красиви моменти от пътешествията на родните шампионки бяха представени в официалния Фейсбук профил на родната федерация. Макар че по-голямата част от кадрите улавят слънчеви морски брегове, един от фотосите изненада феновете – на него се вижда как родните гимнастички позират пред емблематичното футболно съоръжение на Реал Мадрид – „Сантяго Бернабеу“.


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