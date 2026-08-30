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Първан Симеонов: На местните избори голяма част от кметовете на Пеевски ще се ориентират към новата власт

Първан Симеонов: На местните избори голяма част от кметовете на Пеевски ще се ориентират към новата власт

30 Август, 2026 12:07 2 666 19

  • първан симеонов-
  • местни избори-
  • делян пеевски-
  • прогресивна българия

Той вече не е онзи връх, който беше, коментира политологът

Първан Симеонов: На местните избори голяма част от кметовете на Пеевски ще се ориентират към новата власт - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На местните избори голяма част от кметовете на Делян Пеевски ще се ориентират към новата власт, а не към него. Това каза в предаването „Тази неделя“ по бТВ политологът Първан Симеонов.

„Първите 100 дни от управлението минаха бързо, защото е лято. И после, защото се явяват почивка по средата между два избора - между изборите на пролет и изборите есен. Реално ще почнем да оценяваме управлението след президентските избори, след приемането на бюджета, под който за пръв път тези ще се подпишат“, посочи Симеонов.

Според него управляващите са се опитали в тези месеци да удължат изборното време, за да може с една обща инерция от пролетните избори да вземат и президентските.

„По всичко личи, че ни трябват нови инструменти. Бойко Борисов вече знаем, че разсъждава на глас, бяхме се научили на темпото му. Но сега ми се струва, че управляващите ще се опитват да са не толкова реактивни, колкото проактивни. Което означава, че мислят своето управление през дълга перспектива. Да видим дали ще се получи“, коментира Първанов.

„Демократичната общност щади Иван Демерджиев. Това е много любопитно. При всички положения, поне в усилията му по отношение на разплитането на казуса с Пеевски, ми се струва, че има попътен вятър там. Тези усилия го правят популярен министър“, коментира Симеонов.

„Пеевски е наясно, че на местните избори голяма част от кметовете му ще се ориентират към новата власт, а не към него. Не буквално, но централната власт им трябва за финансиране и за всичко останало, свързано с общините. Освен това всеки един местен кмет е най-ясно, че трябва да е добре с централната власт. Има едни обективни процеси, по силата на които Пеевски вече не е онзи връх, който беше“, посочи той.

По думите му, ако Ивайло Мирчев прогнозира протести на есен, вероятно може би ги и подготвя. „Оттук нататък всичко ще бъде четено в рамките на предизборната кампания за президентските избори. Въпросът е дали при бюджетната процедура няма пък да има някакви социални протести, не толкова политически“.

„В този бюджет, който предстои, вече ще трябва да има реформаторски усилия. Това обикновено означава рязане тук-там. Протести за приетия бюджет нямаше, защото главната критика към Бюджет 2026 е, че продължава да дава. Протести има, когато бюджетът започне да ти взема“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 платен

    5 16 Отговор
    руски трол

    Коментиран от #19

    12:10 30.08.2026

  • 2 Естествено

    8 7 Отговор
    Мончо е новия Блеевски

    12:11 30.08.2026

  • 3 ......па

    14 0 Отговор
    Интереса клати феса,всички местни феодали са така.

    12:13 30.08.2026

  • 4 къде е джаба ?

    13 1 Отговор
    прокурорите ще започнат ли да работят ?

    12:15 30.08.2026

  • 5 Ъхъ

    12 0 Отговор
    Кметовете на ГЕРБ вече взеха завоя!

    12:25 30.08.2026

  • 6 Интереса клати феса

    8 0 Отговор
    естествено, те са първосигнални и се ориентират по посока на гювеча!

    12:29 30.08.2026

  • 7 Модела !

    5 1 Отговор
    Трябва !

    Да Се Съхрани !

    12:40 30.08.2026

  • 8 уахахахаха

    6 1 Отговор
    В Блиц крачунов чак е изключил коментарите за казаното от Първанов, направо им е забъркал чакрите на дпс-арите!

    12:49 30.08.2026

  • 9 Никой

    5 0 Отговор
    Защо има само долна брада.

    12:49 30.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ким Чен Мун-чо

    2 2 Отговор
    С приятеля ми Шиши взехме цялата власт и през мадуровките ще я държим завинаги!

    12:52 30.08.2026

  • 12 Ние пак сме тук

    6 0 Отговор
    Умирачка има, отърване от пребоядисаните комунисти - НЕ!

    12:54 30.08.2026

  • 13 Първанчо, това стана преди 1 година

    6 0 Отговор
    Те някои вече са във властта даже и добре се справят с разпределяне на държавните пари.

    12:54 30.08.2026

  • 14 Сър Пичук

    10 0 Отговор
    То защото това важи само за хората на ДПС. Ми какво да кажем за хората на Възраждане, дето 60% се преориентираха към новата власт и гласуваха за Радев и партията му.

    13:06 30.08.2026

  • 15 Зеления

    1 0 Отговор
    По думите му, ако Ивайло Мирчев прогнозира протести на есен, вероятно може би ги и подготвя.

    това е интересен анализ

    13:26 30.08.2026

  • 16 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Такова подобие на мъж може да стане само и единствено политолог( безделник,некадърник,лъжец)

    13:30 30.08.2026

  • 17 ЦСКА Москва

    2 1 Отговор
    Такива като този олигоф..... трябва да се кастри......

    13:34 30.08.2026

  • 18 Варна

    2 0 Отговор
    Хора,вие представяте ли си че има идио... които му плащат на този,а има и идио.... които му вярват ! Да разтягаш локуми без да носиш никаква отговорност за лъжите,та и пари ти дават !ШОК

    13:38 30.08.2026

  • 19 Русия

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "платен":

    Мнооооооого си т.п Саше !

    13:45 30.08.2026

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