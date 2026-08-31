Голмайстор във Висшата лига ще играе в Саудитска Арабия

Ал Хилал привлече Оли Уоткинс от Астън Вила, обявиха двата клуба в неделя, след като 30-годишният нападател приключи успешен шестгодишен престой в клуба от Мидландс, където стана голмайстор във Висшата лига.

Финансови подробности не бяха разкрити, но британските медии съобщиха, че саудитският отбор от Про Лигата е платил 51 милиона паунда за английския национал, на когото оставаха две години от договора му с Вила.

Уоткинс парафира тригодишен контракт, а Ал Хилал взе доказан голмайстор, след като той отбеляза 21 попадения във всички турнири през миналия сезон, включително пет гола в Лига Европа, като помогна за спечелването на европейски трофей за отбора на Унай Емери. Въпреки това, напускането му се очакваше преди затварянето на трансферния прозорец, като Емери разкри, че нападателят се е извинил, че не е бил на разположение за откриващия мач на клуба във Висшата лига.

Уоткинс отбеляза 91 гола във Висшата лига за Вила - клубен рекорд, и 108 във всички турнири, откакто пристигна от Брентфорд за 28 милиона британски лири през 2020 година.

„Първо, бих искал да кажа, че никога не съм възнамерявал, нито съм си представял, че времето ми в Астън Вила ще завърши по този начин“, каза Уоткинс във видеоклип, публикуван в Инстаграм.

„Като се има предвид това, съм вечно благодарен за последните шест години. Те ме оформиха не само като играч, но и като личност. Преживяхме толкова много възходи и падения през шестте ми сезона тук. Но едно нещо, което никога не се е променило, е, че дадох всичко за този клуб. От първите ми голове при победата със 7:2 срещу Ливърпул, връщането на клуба в Европа, вечерите в Шампионската лига на „Вила Парк“ до онази незабравима вечер в Истанбул“, добави той.