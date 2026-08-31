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Илиан Илиев: Когато ЦСКА беше най-разклатен, ние му дадохме мача

Илиан Илиев: Когато ЦСКА беше най-разклатен, ние му дадохме мача

31 Август, 2026 06:45 796 2

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  • черно море

Разочаровани сме от загубата

Илиан Илиев: Когато ЦСКА беше най-разклатен, ние му дадохме мача - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Черно море Илиан Илиев даде своя коментар след поражението с 1:3 от ЦСКА в среща от седмия кръг на efbet Лига.

"Разочаровани сме от загубата. Имат добри футболисти, но и първият, и третият гол са елементарно подарени от нас. Нямахме дълго загуба от ЦСКА и когато бяха най-разклатени, им дадохме мача", заяви той.

"Трябваше да сме изключително концентрирани и да не допускаме такива грешки, това ме разочарова. Всичко отива на вятъра, след като така лесно инкасираш гол и то от ЦСКА. Изпуснахме след 1:2 да изравним. Нужно беше и през второто полувреме да опитаме да отиграем по-добре. Може би притеснението от липсата на точки повлия", добави Илиан Илиев.


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  • 1 ВарнаГларуса

    2 0 Отговор
    взимай си любимците ж.атанасов и в.панайотов и се махайте, или продадохте мача или сте напълно неадекватни, особено оня въртоглавия живко !!!

    07:27 31.08.2026

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    На това му се вика да съживи мъртвец.

    07:43 31.08.2026

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