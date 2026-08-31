Илиан Илиев: Когато ЦСКА беше най-разклатен, ние му дадохме мача

Треньорът на Черно море Илиан Илиев даде своя коментар след поражението с 1:3 от ЦСКА в среща от седмия кръг на efbet Лига.

"Разочаровани сме от загубата. Имат добри футболисти, но и първият, и третият гол са елементарно подарени от нас. Нямахме дълго загуба от ЦСКА и когато бяха най-разклатени, им дадохме мача", заяви той.

"Трябваше да сме изключително концентрирани и да не допускаме такива грешки, това ме разочарова. Всичко отива на вятъра, след като така лесно инкасираш гол и то от ЦСКА. Изпуснахме след 1:2 да изравним. Нужно беше и през второто полувреме да опитаме да отиграем по-добре. Може би притеснението от липсата на точки повлия", добави Илиан Илиев.