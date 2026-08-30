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Андрей Гюров утре ще обяви дали ще се кандидатира за президент

Андрей Гюров утре ще обяви дали ще се кандидатира за президент

30 Август, 2026 20:12 590 43

  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • герб-
  • делян добрев

По-малко от два месеца остават до президентските избори, Андрей Гюров утре ще каже дали ще участва

Андрей Гюров утре ще обяви дали ще се кандидатира за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Андрей Гюров обяви пред bTV, че утре ще има яснота относно участието му в президентската надпревара.

По-малко от два месеца остават до президентските избори. И днес не стана ясно как и с кого вторите по сила в парламента ще се явят на изборите.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ще участват там, където ще са първи по резултат. Изказването той направи пред съпартийците си по време на Националното събрание на партията.

„ГЕРБ не е олимпийска организация, не е олимпийски комитет, та да трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да станем първи, а не дали ще отидем на балотаж“, каза Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ.

Борисов определи кандидатурата на Илияна Йотова като „изключително силен кандидат“. А вчера призова за обща кандидатура вдясно.

„Г-жа Йотова надигра всички политици, когато отиде в „Панорама“ и си обяви самостоятелно кандидатурата с инициативен комитет. Още тогава си казах: „Г-жа Йотова много е надраснала останалата политическа класа“. И принуди „Прогресивна България“ да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да издигне свой кандидат“, каза Борисов.

Според доскорошния депутат, а вече само член на ГЕРБ Делян Добрев, партията все пак трябва да издигне кандидат.

„Фаворитите са ми Митко Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков, но да не се счита като кандидатура“, коментира Делян Добрев, член на ГЕРБ.

„Благодаря, Деляне, но съм млад за тая работа. Следващия път“, каза Томислав Дончев, заместник-председател на ГЕРБ. Въпреки че кандидатурата на последния служебен премиер Андрей Гюров за президентския вот не е обявена, тя предизвиква реакции в редиците на ГЕРБ.

„Ако Гюров е десният кандидат, аз се обзалагам, че няма нито един човек в ГЕРБ да гласува за него. Ние с молби, с кандърми и насила не можем да накараме нашите хора да гласуват за Гюров. Просто защото не е нашият тип. Той е един ТикТок манекен, той е един инфлуенсър, това е Гюров, не нещо друго. Нашите избиратели са или работещи хора, или пенсионери и съм сигурен, че нито един от тях не се е бръснал в кабинета, записвайки се в ТикТок“, каза Добрев.

Още по време на мандата си като служебен премиер Гюров качваше видеа от кабинета си в социалните мрежи.

bTV потърси Андрей Гюров за коментар на думите на Добрев. Гюров отказа да коментира вътрешнопартийни въпроси.

ГЕРБ обяви промени в ръководството си. Радостин Танев, Димитър Вучев и Стоян Петков – областните координатори на партията в Стара Загора, София и Враца, влизат в Изпълнителната комисия на партията. Промяната идва, след като по собствено желание Живко Тодоров, Делян Добрев и Владимир Темелков я напуснаха.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Епааа

    16 3 Отговор
    Нека! Няма да попречи на никой!

    Коментиран от #16

    20:13 30.08.2026

  • 2 Изкуствено напрежение

    18 2 Отговор
    и драма, все едно ще каже, че няма да се кандидатира.

    20:14 30.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    12 6 Отговор
    Аз ще гласувам за Росен Миленов.

    Коментиран от #7, #32, #35

    20:15 30.08.2026

  • 4 Предател долен

    22 4 Отговор
    По ще му отива да се кандидатира за изборите в 404! Този ще подари цялата държава на украина!

    20:15 30.08.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    11 2 Отговор
    Бойко Борисов каза че няма да издига кандидат и ще подкрепи Йотова.

    Коментиран от #14, #22, #30

    20:16 30.08.2026

  • 6 Избирателите

    4 18 Отговор
    Гласуваме за Гюро !

    Коментиран от #38

    20:16 30.08.2026

  • 7 Кой

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Е тоя?

    Коментиран от #8

    20:16 30.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    7 12 Отговор

    До коментар #7 от "Кой":

    Истински българин.

    Коментиран от #10

    20:18 30.08.2026

  • 9 Старшина Боташ

    11 4 Отговор
    Помака от Гоце Делчев и неговият подкумялник само ядът л.йна

    Коментиран от #11

    20:21 30.08.2026

  • 10 Ясно!

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Значи е живбоклук, защото ти и за Киро така разправяше!

    20:21 30.08.2026

  • 11 Къв помак бре

    12 4 Отговор

    До коментар #9 от "Старшина Боташ":

    по-скоро мяза на извънбрачно дете на Иван Костов и Надето Нейнски

    Коментиран от #17, #20, #33

    20:23 30.08.2026

  • 12 Тоя мъж ли е

    15 5 Отговор
    Никой в България не харесва евролиберасти, като Гюров.

    20:23 30.08.2026

  • 13 Радо

    13 2 Отговор
    Тоя дебил само схеми и комисионни прз Урайна са му в чутурата.

    20:26 30.08.2026

  • 14 Без майтап

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Делю Хайдутин":

    Бойко Борисов каза подавам ръчичка за трошичка. А с какви шепи Кребеше.

    20:27 30.08.2026

  • 15 хитлер

    11 2 Отговор
    Нямаме нужда от президент сП еда л с ки наклоности и африканска физиономия с хелороинови устни.

    20:28 30.08.2026

  • 16 Европеец

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Епааа":

    Прав си, няма да попречи на никой..... Чудя се умните красиви Как се надъхват напразно..... Съществото като министър-председател пускаше клипчета как рита топка в премиерския кабинет и как се бръсне В сервизното помещение на премиерския кабинет..... Въобще повярвал си нищожество..... По-интересно ще бъде Възраждане дали ще издигне Коста и Волгин,за които е сигурно,че ще стигнат балотаж...

    20:29 30.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Парпърляк

    5 6 Отговор
    Всички са на колене пред президент Илияна Йотова!

    20:30 30.08.2026

  • 19 хмммм

    6 1 Отговор
    не можахте ли да изчакате до утре да обявите??

    20:31 30.08.2026

  • 20 хитлер

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Къв помак бре":

    Супер сравнение наглед от племето на И. Костов и с духовните умения на на Надето .

    20:31 30.08.2026

  • 21 Илиев

    9 2 Отговор
    Абсолютен нещастник....

    20:32 30.08.2026

  • 22 Лорда

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Делю Хайдутин":

    На лъжеца от Банкя не бива да се вярва и на една дума. Доказвано е многократно.

    20:32 30.08.2026

  • 23 Няма да гласувам на първи тур,

    5 4 Отговор
    но на балотажа ще метна, ако трябва и за Гюро, защото не искам комунистическите ДС-БКП изчадия като Шиши и Муньо даовладеят абсолютно всичко в тая територия!

    20:33 30.08.2026

  • 24 Петроханец

    3 3 Отговор
    Наше момче е!!!

    20:33 30.08.2026

  • 25 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 4 Отговор
    И ТОZИ ВЛАШКИ ИНДОМАКЕДОНЕЦ ЩЕ СЕ КАНДИДАТИРА ZA PEZИДЕНТ .............................. УЖАС !

    20:33 30.08.2026

  • 26 Хайййдее

    5 2 Отговор
    Кен и Кендимен. Мечта на пееедруханци и тетки.

    20:34 30.08.2026

  • 27 Киро Шприца

    1 3 Отговор
    Айде стига цигани във властта.

    20:34 30.08.2026

  • 28 Първо щял да пита жена си

    5 1 Отговор
    Имашели Гюро глава или нямаше?
    Ако жена му отговори, че имал наш Гюро глава, той щял да се кандидатира за президент.

    20:35 30.08.2026

  • 29 Лошото...

    3 0 Отговор
    ...винаги най-лесно се крие в множеството, колкото повече кандидати, толкова по-се лъже избитаъелят и размива вотът....

    20:35 30.08.2026

  • 30 Да, съвсвем нормално е

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Делю Хайдутин":

    БКП и ДС бандитите да се подкрепят.

    20:35 30.08.2026

  • 31 Някой

    0 2 Отговор
    Обра негативите, ще каже, че се кандидатира, но като дойде времето от ПП ще сложат "чисто" лице.

    20:36 30.08.2026

  • 32 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Това не беше ли вандала, който буйстваше и заплашваше да убива?

    20:38 30.08.2026

  • 33 🔞 (aн)Ален (раzшириteл) Симеонов 🔞

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Къв помак бре":

    "11 Къв помак бре

    42Отговор
    До коментар 9 от "Старшина Боташ":

    по-скоро мяза на извънбрачно дете на Иван Костов и Надето Нейнски
    20:23 30.08.2026"

    Не просто мяза, а си Е извънбрачноTO дете на Костича и Надето! ❤️🔞

    20:38 30.08.2026

  • 34 Фют

    2 0 Отговор
    Грижат се да ни е интересно.
    Съспенс...и време за хапки.
    Къде е кетъринга?
    И шампанско, моля!

    20:39 30.08.2026

  • 35 питане

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И като гласуваш за този човек, какво очакваш от него. Софиянецо, този път грешиш жестоко с преценката си. Често се изказваш много умно, но с такива изцепки като тази, разрушаваш напълно доброто впечатление.

    20:39 30.08.2026

  • 36 Верно ли

    2 0 Отговор
    Ееее, измъти ли го накрая! Че жълтопаветните трепнат в очакване :)))) Не, че ще стане президент...

    20:39 30.08.2026

  • 37 Аууу

    2 0 Отговор
    Тоя не знае дали ще се кандидатира някой друг ще му каже.Българино ако някой гласува за този мушмурлок значи не е на себе си .

    Коментиран от #43

    20:41 30.08.2026

  • 38 Верно ли

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Избирателите":

    Искаш да кажеш на Мирчан работниците, дето цел ден цъкате по сайтове :)))) Е да, ама за Президент гласува цяла България, не само жълтопаветници!

    20:41 30.08.2026

  • 39 Джoо пaаaaацццyyyуулaaa👋💯👈

    4 1 Отговор
    От 19 април до днес 4 месеца и 13 дни мyнчо yзурпира власта!Равноcметката-
    За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
    Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
    Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
    При 84 долара за барел петрол - 1.81 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
    Намали минималната заплата с 20 евро.
    От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
    От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
    Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
    Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
    А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
    Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
    Наздраве пингвини клeти 🥂🍺

    20:42 30.08.2026

  • 40 Този

    2 1 Отговор
    не е мъж.Пълна п...тка.

    20:42 30.08.2026

  • 41 А тати

    2 1 Отговор
    ще ми купи колело!

    20:43 30.08.2026

  • 42 Гумичка за триене

    0 0 Отговор
    Преди да се обръсне или после ще се обръсне по време на обявяването? Красавец той мил.

    20:44 30.08.2026

  • 43 Иво

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Аууу":

    Кой е кандидата на народа?

    20:44 30.08.2026

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