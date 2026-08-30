Андрей Гюров утре ще обяви дали ще се кандидатира за президент

Андрей Гюров обяви пред bTV, че утре ще има яснота относно участието му в президентската надпревара.
По-малко от два месеца остават до президентските избори. И днес не стана ясно как и с кого вторите по сила в парламента ще се явят на изборите.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ще участват там, където ще са първи по резултат. Изказването той направи пред съпартийците си по време на Националното събрание на партията.
„ГЕРБ не е олимпийска организация, не е олимпийски комитет, та да трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да станем първи, а не дали ще отидем на балотаж“, каза Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ.
Борисов определи кандидатурата на Илияна Йотова като „изключително силен кандидат“. А вчера призова за обща кандидатура вдясно.
„Г-жа Йотова надигра всички политици, когато отиде в „Панорама“ и си обяви самостоятелно кандидатурата с инициативен комитет. Още тогава си казах: „Г-жа Йотова много е надраснала останалата политическа класа“. И принуди „Прогресивна България“ да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да издигне свой кандидат“, каза Борисов.
Според доскорошния депутат, а вече само член на ГЕРБ Делян Добрев, партията все пак трябва да издигне кандидат.
„Фаворитите са ми Митко Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков, но да не се счита като кандидатура“, коментира Делян Добрев, член на ГЕРБ.
„Благодаря, Деляне, но съм млад за тая работа. Следващия път“, каза Томислав Дончев, заместник-председател на ГЕРБ. Въпреки че кандидатурата на последния служебен премиер Андрей Гюров за президентския вот не е обявена, тя предизвиква реакции в редиците на ГЕРБ.
„Ако Гюров е десният кандидат, аз се обзалагам, че няма нито един човек в ГЕРБ да гласува за него. Ние с молби, с кандърми и насила не можем да накараме нашите хора да гласуват за Гюров. Просто защото не е нашият тип. Той е един ТикТок манекен, той е един инфлуенсър, това е Гюров, не нещо друго. Нашите избиратели са или работещи хора, или пенсионери и съм сигурен, че нито един от тях не се е бръснал в кабинета, записвайки се в ТикТок“, каза Добрев.
Още по време на мандата си като служебен премиер Гюров качваше видеа от кабинета си в социалните мрежи.
bTV потърси Андрей Гюров за коментар на думите на Добрев. Гюров отказа да коментира вътрешнопартийни въпроси.
ГЕРБ обяви промени в ръководството си. Радостин Танев, Димитър Вучев и Стоян Петков – областните координатори на партията в Стара Загора, София и Враца, влизат в Изпълнителната комисия на партията. Промяната идва, след като по собствено желание Живко Тодоров, Делян Добрев и Владимир Темелков я напуснаха.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Епааа
Коментиран от #16
20:13 30.08.2026
2 Изкуствено напрежение
20:14 30.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #32, #35
20:15 30.08.2026
4 Предател долен
20:15 30.08.2026
5 Делю Хайдутин
Коментиран от #14, #22, #30
20:16 30.08.2026
6 Избирателите
Коментиран от #38
20:16 30.08.2026
7 Кой
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Е тоя?
Коментиран от #8
20:16 30.08.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Кой":Истински българин.
Коментиран от #10
20:18 30.08.2026
9 Старшина Боташ
Коментиран от #11
20:21 30.08.2026
10 Ясно!
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Значи е живбоклук, защото ти и за Киро така разправяше!
20:21 30.08.2026
11 Къв помак бре
До коментар #9 от "Старшина Боташ":по-скоро мяза на извънбрачно дете на Иван Костов и Надето Нейнски
Коментиран от #17, #20, #33
20:23 30.08.2026
12 Тоя мъж ли е
20:23 30.08.2026
13 Радо
20:26 30.08.2026
14 Без майтап
До коментар #5 от "Делю Хайдутин":Бойко Борисов каза подавам ръчичка за трошичка. А с какви шепи Кребеше.
20:27 30.08.2026
15 хитлер
20:28 30.08.2026
16 Европеец
До коментар #1 от "Епааа":Прав си, няма да попречи на никой..... Чудя се умните красиви Как се надъхват напразно..... Съществото като министър-председател пускаше клипчета как рита топка в премиерския кабинет и как се бръсне В сервизното помещение на премиерския кабинет..... Въобще повярвал си нищожество..... По-интересно ще бъде Възраждане дали ще издигне Коста и Волгин,за които е сигурно,че ще стигнат балотаж...
20:29 30.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Парпърляк
20:30 30.08.2026
19 хмммм
20:31 30.08.2026
20 хитлер
До коментар #11 от "Къв помак бре":Супер сравнение наглед от племето на И. Костов и с духовните умения на на Надето .
20:31 30.08.2026
21 Илиев
20:32 30.08.2026
22 Лорда
До коментар #5 от "Делю Хайдутин":На лъжеца от Банкя не бива да се вярва и на една дума. Доказвано е многократно.
20:32 30.08.2026
23 Няма да гласувам на първи тур,
20:33 30.08.2026
24 Петроханец
20:33 30.08.2026
25 ЕДГАР КЕЙСИ
20:33 30.08.2026
26 Хайййдее
20:34 30.08.2026
27 Киро Шприца
20:34 30.08.2026
28 Първо щял да пита жена си
Ако жена му отговори, че имал наш Гюро глава, той щял да се кандидатира за президент.
20:35 30.08.2026
29 Лошото...
20:35 30.08.2026
30 Да, съвсвем нормално е
До коментар #5 от "Делю Хайдутин":БКП и ДС бандитите да се подкрепят.
20:35 30.08.2026
31 Някой
20:36 30.08.2026
32 Някой
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Това не беше ли вандала, който буйстваше и заплашваше да убива?
20:38 30.08.2026
33 🔞 (aн)Ален (раzшириteл) Симеонов 🔞
До коментар #11 от "Къв помак бре":"11 Къв помак бре
42Отговор
До коментар 9 от "Старшина Боташ":
по-скоро мяза на извънбрачно дете на Иван Костов и Надето Нейнски
20:23 30.08.2026"
Не просто мяза, а си Е извънбрачноTO дете на Костича и Надето! ❤️🔞
20:38 30.08.2026
34 Фют
Съспенс...и време за хапки.
Къде е кетъринга?
И шампанско, моля!
20:39 30.08.2026
35 питане
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И като гласуваш за този човек, какво очакваш от него. Софиянецо, този път грешиш жестоко с преценката си. Често се изказваш много умно, но с такива изцепки като тази, разрушаваш напълно доброто впечатление.
20:39 30.08.2026
36 Верно ли
20:39 30.08.2026
37 Аууу
Коментиран от #43
20:41 30.08.2026
38 Верно ли
До коментар #6 от "Избирателите":Искаш да кажеш на Мирчан работниците, дето цел ден цъкате по сайтове :)))) Е да, ама за Президент гласува цяла България, не само жълтопаветници!
20:41 30.08.2026
39 Джoо пaаaaацццyyyуулaaa👋💯👈
За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
При 84 долара за барел петрол - 1.81 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
Намали минималната заплата с 20 евро.
От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
Наздраве пингвини клeти 🥂🍺
20:42 30.08.2026
40 Този
20:42 30.08.2026
41 А тати
20:43 30.08.2026
42 Гумичка за триене
20:44 30.08.2026
43 Иво
До коментар #37 от "Аууу":Кой е кандидата на народа?
20:44 30.08.2026