Андрей Гюров утре ще обяви дали ще се кандидатира за президент

Андрей Гюров обяви пред bTV, че утре ще има яснота относно участието му в президентската надпревара.

По-малко от два месеца остават до президентските избори. И днес не стана ясно как и с кого вторите по сила в парламента ще се явят на изборите.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ще участват там, където ще са първи по резултат. Изказването той направи пред съпартийците си по време на Националното събрание на партията.

„ГЕРБ не е олимпийска организация, не е олимпийски комитет, та да трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да станем първи, а не дали ще отидем на балотаж“, каза Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ.

Борисов определи кандидатурата на Илияна Йотова като „изключително силен кандидат“. А вчера призова за обща кандидатура вдясно.

„Г-жа Йотова надигра всички политици, когато отиде в „Панорама“ и си обяви самостоятелно кандидатурата с инициативен комитет. Още тогава си казах: „Г-жа Йотова много е надраснала останалата политическа класа“. И принуди „Прогресивна България“ да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да издигне свой кандидат“, каза Борисов.

Според доскорошния депутат, а вече само член на ГЕРБ Делян Добрев, партията все пак трябва да издигне кандидат.

„Фаворитите са ми Митко Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков, но да не се счита като кандидатура“, коментира Делян Добрев, член на ГЕРБ.

„Благодаря, Деляне, но съм млад за тая работа. Следващия път“, каза Томислав Дончев, заместник-председател на ГЕРБ. Въпреки че кандидатурата на последния служебен премиер Андрей Гюров за президентския вот не е обявена, тя предизвиква реакции в редиците на ГЕРБ.

„Ако Гюров е десният кандидат, аз се обзалагам, че няма нито един човек в ГЕРБ да гласува за него. Ние с молби, с кандърми и насила не можем да накараме нашите хора да гласуват за Гюров. Просто защото не е нашият тип. Той е един ТикТок манекен, той е един инфлуенсър, това е Гюров, не нещо друго. Нашите избиратели са или работещи хора, или пенсионери и съм сигурен, че нито един от тях не се е бръснал в кабинета, записвайки се в ТикТок“, каза Добрев.

Още по време на мандата си като служебен премиер Гюров качваше видеа от кабинета си в социалните мрежи.

bTV потърси Андрей Гюров за коментар на думите на Добрев. Гюров отказа да коментира вътрешнопартийни въпроси.

ГЕРБ обяви промени в ръководството си. Радостин Танев, Димитър Вучев и Стоян Петков – областните координатори на партията в Стара Загора, София и Враца, влизат в Изпълнителната комисия на партията. Промяната идва, след като по собствено желание Живко Тодоров, Делян Добрев и Владимир Темелков я напуснаха.