Борисов: Ние ще участваме там, където ще победим

ГЕРБ не е олимпийска организация. Не е Олимпийски комитет и трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на Националното съвещание на партията.
Той призова партията да бъде активна там, където има възможност да постигне успех. По думите му ГЕРБ вижда Илияна Йотова като силен кандидат за президент:
Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Госпожа Йотова наигра всички политици като отиде в "Панорама" и си обяви кандидатурата с Инициативен комитет. И принуди "Прогресивна България" да я подкрепи. Защо ПБ не издигне кандидат? Ние партийни кандидати имаме само на някои малки партии, които искат да използват ефира. Има още малко време да се разсъждава."
Бойко Борисов отбеляза, че партията е изпълнила поетите ангажименти и е понесла политическите си щети, а сега трябва да обясни на хората какво е било, какво ще прави и с кои хора ще го прави.
„ГЕРБ го създадох, за да се бие с БСП. А влязохме в коалиция с леви партии. Но това беше след поредица от избори“, каза още Борисов.
Той каза, че партията трябва да продължи да съчетава нови лица с хора с опит.
„Никой не гоним от ГЕРБ. Никой не е ненужен от ГЕРБ. Опитът е нещо, което никой не може да ти го вземе“, каза лидерът на партията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иво
15:30 30.08.2026
2 Ще участваме
15:31 30.08.2026
3 Хелоуински куха тиква
15:31 30.08.2026
4 Определено
Коментиран от #11
15:32 30.08.2026
5 Има ни пак
Коментиран от #10
15:33 30.08.2026
6 Това
Коментиран от #34
15:34 30.08.2026
7 Парпърляк
Коментиран от #28
15:34 30.08.2026
8 АГАТ а Кристи
За теб - умрелия - или хубаво или нищо.
Аз бих предпочел НИЩО !
15:34 30.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пак
До коментар #5 от "Има ни пак":Ли си тъп! При Радев да не би някой да живее добре, както при Борисов?
Не щас тни идиоти броят центове, а усти отворили!
Коментиран от #38, #40
15:36 30.08.2026
11 Така е.
До коментар #4 от "Определено":Този комплексар, като дете е мечтал да бъде голям футболист и каратист, но станал Тулуп и Боко-Праните гащи.
В МВР се изживяваше се като голям шериф, но пък го подслушваха и в домашната тоалетна...
15:37 30.08.2026
12 ДЕДИ БОЮ БАНКЯТА
15:38 30.08.2026
13 Лост
15:38 30.08.2026
14 Истината
Представете си борисоФ лично да влезе в президентската битка!
Какъв Срам ще бъде за него и за Мутренската Групировка ГЕРБ!
Той Няма да спечели дори Пет процента!
Навсякъде хората вече са Отвратени от него и крадливата му партия.
Коментиран от #21, #26
15:38 30.08.2026
15 Червената шапчица
Националното събрание на зайчарниците продължава, а председателят очерта стратегията на Зайчарника за предстоящите състезания.
„Ние не сме Олимпийски зайчарник, че да пускаме заек само заради участието. Ще участваме там, където имаме шанс да стигнем първи до моркова“, заяви той пред над 700 делегати.
По думите му силна зайкиня от друга клетка вече е излязла на пистата и е успяла да изненада останалите зайчарници, които още умуват кого да пуснат срещу нея.
Председателят припомни и трудните решения от последните години:
„Създадохме Зайчарника, за да се състезаваме със съседния. Накрая се наложи да ги сложим в обща клетка. След толкова състезания и това се случва.“
Той увери и старите зайци, че никой няма да бъде обявен за ненужен:
„Опитът е важен. Младият заек тича по-бързо, но старият знае къде са скрити морковите.“
Националното събрание продължава. Раздаването на морковите също. 🐰🥕🤗
15:39 30.08.2026
16 Баце, това означава,
15:39 30.08.2026
17 БУРГАС
15:39 30.08.2026
18 име
Коментиран от #24
15:40 30.08.2026
19 СЛЕД АРЕСТА НА МУТРАТА
15:40 30.08.2026
20 Сусу Манарата
Борисов, пообъркал си падежите, но на теб ти е простено. Иначе по същество нищо не казваш. Няма нужда от преразкази. Сега да те видим накъде.
15:42 30.08.2026
21 Селски хитрец
До коментар #14 от "Истината":Ако Борисов се кандидатира, ще гласувам за него!
Всички сме прости. Той е един от нас!
15:42 30.08.2026
22 Тик-Ток
15:42 30.08.2026
23 Отпаднала необхидимост
Пенсия
15:42 30.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Психотерапевт
големи ментални изменения!
15:42 30.08.2026
26 Истината
До коментар #14 от "Истината":Е че сте тъп народ който гледа в чуждите канчета, вместо да гледате кой пълни вашите най добре! Зимата ще изпукате от глад и студ, защото сте големи тарикати.
Или Радев ще ви спаси?
15:43 30.08.2026
27 Фил Ософ
Тук НЕ ТРЯБВА (а и НЕ МОЖЕТЕ) да сте първи. Всъщност, вие сте "бита карта". Опозиция. Губещи. Не сте необходими, напротив, НЕЖЕЛАНИ сте. На практика сте ВРЕДНИ и ТОКСИЧНИ. Оттук нататък - все надолу по склона. Диалектика, какво да се прави...😎
15:43 30.08.2026
28 Моряка
До коментар #7 от "Парпърляк":Не бързайте за затвора.Най добре е в следственото със Сталински подход.Ще си каже всички офшорни сметтки и недвижимости в чужбина.В другата килия- Шиши.Със спестяванията им ще си вържем бюджета за години напред.
15:43 30.08.2026
29 Е ! Да !
Как Ще Задминеш !
Радев !
За Да Станеш !
Отново Първи !
15:44 30.08.2026
30 Да така е
15:44 30.08.2026
31 хай ши тиии
15:46 30.08.2026
32 Зелената въшка ще те вземе да участваш!
15:47 30.08.2026
33 На мачле
15:47 30.08.2026
34 Как да
До коментар #6 от "Това":боядисаш нещо, което го няма?? 🙄🤔
15:48 30.08.2026
35 Петрич
15:48 30.08.2026
36 Той За тва !Седи !
Напикано !
Мушкато !
Но Нали си има Парички !
Не Му Пука !
15:48 30.08.2026
37 Народът на България
цените директно от лев преминаха в Евро,
А доходите си останаха в левове!
И като бонус Урзулите ни взеха Златните резерви
И постоянно ни налагат Измислени санкции
15:49 30.08.2026
38 Има ни пак
До коментар #10 от "Пак":ОчевАдно и ти халюцинираш. Умник. Вземи си гегата и си нагледай овцете, че се разпръснаха из цялата ливада. И пийни водица.
15:50 30.08.2026
39 оня с коня
15:51 30.08.2026
40 Оооо
До коментар #10 от "Пак":Пий си хаповете редовно, че си станал за резил.
15:52 30.08.2026
41 Хохо Бохо
15:53 30.08.2026