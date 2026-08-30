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Борисов: Ние ще участваме там, където ще победим

Борисов: Ние ще участваме там, където ще победим

30 Август, 2026 15:28 723 41

  • бойко борисов-
  • избори-
  • герб

Бойко Борисов отбеляза, че партията е изпълнила поетите ангажименти и е понесла политическите си щети

Борисов: Ние ще участваме там, където ще победим - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ не е олимпийска организация. Не е Олимпийски комитет и трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на Националното съвещание на партията.

Той призова партията да бъде активна там, където има възможност да постигне успех. По думите му ГЕРБ вижда Илияна Йотова като силен кандидат за президент:

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Госпожа Йотова наигра всички политици като отиде в "Панорама" и си обяви кандидатурата с Инициативен комитет. И принуди "Прогресивна България" да я подкрепи. Защо ПБ не издигне кандидат? Ние партийни кандидати имаме само на някои малки партии, които искат да използват ефира. Има още малко време да се разсъждава."

Бойко Борисов отбеляза, че партията е изпълнила поетите ангажименти и е понесла политическите си щети, а сега трябва да обясни на хората какво е било, какво ще прави и с кои хора ще го прави.

„ГЕРБ го създадох, за да се бие с БСП. А влязохме в коалиция с леви партии. Но това беше след поредица от избори“, каза още Борисов.

Той каза, че партията трябва да продължи да съчетава нови лица с хора с опит.

„Никой не гоним от ГЕРБ. Никой не е ненужен от ГЕРБ. Опитът е нещо, което никой не може да ти го вземе“, каза лидерът на партията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иво

    35 1 Отговор
    Закривай Баце, време е вече.

    15:30 30.08.2026

  • 2 Ще участваме

    34 1 Отговор
    там, където има за крадене!

    15:31 30.08.2026

  • 3 Хелоуински куха тиква

    21 0 Отговор
    Да преброим гербавите тролове.

    15:31 30.08.2026

  • 4 Определено

    31 0 Отговор
    Страхлив мръшляк

    Коментиран от #11

    15:32 30.08.2026

  • 5 Има ни пак

    22 0 Отговор
    Къде ще победите бе тулуп? Пак халюцинираш. Ти се моли да не ти натресат Магнитски от щатите, че тогава друга песен ще запееш.

    Коментиран от #10

    15:33 30.08.2026

  • 6 Това

    5 23 Отговор
    Което Борисов направи, некадърниците след него дори не успяха да го боядисат.

    Коментиран от #34

    15:34 30.08.2026

  • 7 Парпърляк

    11 0 Отговор
    Значи в затвора

    Коментиран от #28

    15:34 30.08.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    16 0 Отговор
    Боко,
    За теб - умрелия - или хубаво или нищо.
    Аз бих предпочел НИЩО !

    15:34 30.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пак

    6 15 Отговор

    До коментар #5 от "Има ни пак":

    Ли си тъп! При Радев да не би някой да живее добре, както при Борисов?
    Не щас тни идиоти броят центове, а усти отворили!

    Коментиран от #38, #40

    15:36 30.08.2026

  • 11 Така е.

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Определено":

    Този комплексар, като дете е мечтал да бъде голям футболист и каратист, но станал Тулуп и Боко-Праните гащи.
    В МВР се изживяваше се като голям шериф, но пък го подслушваха и в домашната тоалетна...

    15:37 30.08.2026

  • 12 ДЕДИ БОЮ БАНКЯТА

    5 1 Отговор
    ДАНО НЕ НАКАЦАТ БРАТУШКИТЕ ЩЕ ИМА ВТОРО ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ МУТРА.

    15:38 30.08.2026

  • 13 Лост

    3 0 Отговор
    Борисов шматарока.Параолимпиец.Този принцип за олимпиадата е бил такъв навремето .Права беше Нинова като казваше навремето "Излез навън да се разберем като мъже.А това изказване за олимпиадата е обида за всички български спортисти.

    15:38 30.08.2026

  • 14 Истината

    5 2 Отговор
    борисоФ е Псевдо-политик с Отпаднала Необходимост!
    Представете си борисоФ лично да влезе в президентската битка!
    Какъв Срам ще бъде за него и за Мутренската Групировка ГЕРБ!
    Той Няма да спечели дори Пет процента!
    Навсякъде хората вече са Отвратени от него и крадливата му партия.

    Коментиран от #21, #26

    15:38 30.08.2026

  • 15 Червената шапчица

    3 0 Отговор
    Председателят на Зайчарника: Ще участваме там, където можем да стигнем първи до моркова

    Националното събрание на зайчарниците продължава, а председателят очерта стратегията на Зайчарника за предстоящите състезания.

    „Ние не сме Олимпийски зайчарник, че да пускаме заек само заради участието. Ще участваме там, където имаме шанс да стигнем първи до моркова“, заяви той пред над 700 делегати.

    По думите му силна зайкиня от друга клетка вече е излязла на пистата и е успяла да изненада останалите зайчарници, които още умуват кого да пуснат срещу нея.

    Председателят припомни и трудните решения от последните години:

    „Създадохме Зайчарника, за да се състезаваме със съседния. Накрая се наложи да ги сложим в обща клетка. След толкова състезания и това се случва.“

    Той увери и старите зайци, че никой няма да бъде обявен за ненужен:

    „Опитът е важен. Младият заек тича по-бързо, но старият знае къде са скрити морковите.“

    Националното събрание продължава. Раздаването на морковите също. 🐰🥕🤗

    15:39 30.08.2026

  • 16 Баце, това означава,

    4 0 Отговор
    Повече никога няма да участвате!

    15:39 30.08.2026

  • 17 БУРГАС

    1 0 Отговор
    БУРГАСКИ ОКРЪГ СТАВА ОТДЕЛНО ХАНСТВО ГЕРБ СЪС СВОЯ СТОЛИЦА И ХАН .

    15:39 30.08.2026

  • 18 име

    5 0 Отговор
    Значи бацо, крадливия банкянски тулуп, ще победи в конкурса за най-примерен затворник!

    Коментиран от #24

    15:40 30.08.2026

  • 19 СЛЕД АРЕСТА НА МУТРАТА

    3 0 Отговор
    КАКТО ЯДУЙМЕ ЕДИН БОБ С УНУЧЕЯТА И МЕ АРЕСТУВАХА .БАРБА ГАНЮЗ БЪЛГАРИЯ.

    15:40 30.08.2026

  • 20 Сусу Манарата

    4 0 Отговор
    "Никой не гоним от ГЕРБ."
    Борисов, пообъркал си падежите, но на теб ти е простено. Иначе по същество нищо не казваш. Няма нужда от преразкази. Сега да те видим накъде.

    15:42 30.08.2026

  • 21 Селски хитрец

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    Ако Борисов се кандидатира, ще гласувам за него!
    Всички сме прости. Той е един от нас!

    15:42 30.08.2026

  • 22 Тик-Ток

    8 0 Отговор
    Гроб побеждават единствено в корупцията и кражбите

    15:42 30.08.2026

  • 23 Отпаднала необхидимост

    7 0 Отговор
    Боцане, поливай си магмолията и си харчи млрдите. Ти и хората ти се уредихте.
    Пенсия

    15:42 30.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Психотерапевт

    4 0 Отговор
    Физиогномиката показва, че тоя Индивид скоро ще има
    големи ментални изменения!

    15:42 30.08.2026

  • 26 Истината

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    Е че сте тъп народ който гледа в чуждите канчета, вместо да гледате кой пълни вашите най добре! Зимата ще изпукате от глад и студ, защото сте големи тарикати.
    Или Радев ще ви спаси?

    15:43 30.08.2026

  • 27 Фил Ософ

    4 0 Отговор
    Е, тук е прав: "Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи..."
    Тук НЕ ТРЯБВА (а и НЕ МОЖЕТЕ) да сте първи. Всъщност, вие сте "бита карта". Опозиция. Губещи. Не сте необходими, напротив, НЕЖЕЛАНИ сте. На практика сте ВРЕДНИ и ТОКСИЧНИ. Оттук нататък - все надолу по склона. Диалектика, какво да се прави...😎

    15:43 30.08.2026

  • 28 Моряка

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Парпърляк":

    Не бързайте за затвора.Най добре е в следственото със Сталински подход.Ще си каже всички офшорни сметтки и недвижимости в чужбина.В другата килия- Шиши.Със спестяванията им ще си вържем бюджета за години напред.

    15:43 30.08.2026

  • 29 Е ! Да !

    4 0 Отговор
    Не Знам !

    Как Ще Задминеш !

    Радев !

    За Да Станеш !

    Отново Първи !

    15:44 30.08.2026

  • 30 Да така е

    2 0 Отговор
    Този човек съвсем го закъса ментално, но така е с напредването на възрастта. Тези, които му потопиха партията, те и я управляват)))). Трябваше да направи промени и да вървят напред с връщането на доверие. С тези колоборационисти и провалили се в управлението лица няма да се случат нещата. Още по -вече че дългата ръка на братовчедите от ННачало продължава да има силно лоби. Грешки, грешки и отново грешки.

    15:44 30.08.2026

  • 31 хай ши тиии

    1 0 Отговор
    Аре бе Радеееф ,нали щяхте да борите мафията бреее,тулупа и шиши още са на свобода даже се готвят да управляват пак..за кво гласуваха хората за тебе чорап разпран

    15:46 30.08.2026

  • 32 Зелената въшка ще те вземе да участваш!

    2 0 Отговор
    С една дума урсуланите никъде вече не могат да участват, освен в Украйна!

    15:47 30.08.2026

  • 33 На мачле

    2 0 Отговор
    с Галиче!

    15:47 30.08.2026

  • 34 Как да

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Това":

    боядисаш нещо, което го няма?? 🙄🤔

    15:48 30.08.2026

  • 35 Петрич

    2 0 Отговор
    Ще участвате значи НИКЪДЕ.

    15:48 30.08.2026

  • 36 Той За тва !Седи !

    2 0 Отговор
    Като !
    Напикано !

    Мушкато !

    Но Нали си има Парички !

    Не Му Пука !

    15:48 30.08.2026

  • 37 Народът на България

    2 0 Отговор
    Този Идиот борисоф ни гоВкара с Еврозоната и
    цените директно от лев преминаха в Евро,
    А доходите си останаха в левове!
    И като бонус Урзулите ни взеха Златните резерви
    И постоянно ни налагат Измислени санкции

    15:49 30.08.2026

  • 38 Има ни пак

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пак":

    ОчевАдно и ти халюцинираш. Умник. Вземи си гегата и си нагледай овцете, че се разпръснаха из цялата ливада. И пийни водица.

    15:50 30.08.2026

  • 39 оня с коня

    0 0 Отговор
    ПЕРФЕКТНА ТАКТИКА на Борисов- след като е заобиколен от Партии- Блюдолизци Несвенящи се да подкрепят Кандидата на Радев/БСП,ВМРО и всякакви други/,следкато ПП/ДБ Високомерно отказват подкрепата му независимо че отлично знаят че без него са Безпомощни срещу Йотова - ЗАЩО Е НУЖНО ГЕРБ да издига собствен Кандидат - за да злорадстват Противниците при една евентуална загуба колко слаби са ГЕРБ?И както Тангото е танц чиито стъпки са "две напред,една назад",така и борисов ще изчака Радев ДА СЕ НАИГРАЕ в Политиката при това със Собствен Президент,да обере Негативите ит закономерното "Затягоне на коланите",след което ЩЕ УДАРИ решително и твърдо Радевото Управление ПО ВСИЧКИ ФРОНТОВЕ!

    15:51 30.08.2026

  • 40 Оооо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пак":

    Пий си хаповете редовно, че си станал за резил.

    15:52 30.08.2026

  • 41 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Ъъъъъ тоест никъде?

    15:53 30.08.2026

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