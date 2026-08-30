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НАТО обяви, че към този момент няма непосредствена заплаха от нападение от Русия
  Тема: Украйна

НАТО обяви, че към този момент няма непосредствена заплаха от нападение от Русия

30 Август, 2026 20:48 1 241 227

  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • отбрана-
  • владимир путин

Премиерът на Полша Доналд Туск заяви вчера, че Полша и НАТО трябва да бъдат подготвени за различни сценарии

НАТО обяви, че към този момент няма непосредствена заплаха от нападение от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представител на НАТО заяви, че Русия засилва хибридните действия в Европа, но че към този момент алиансът не вижда непосредствена заплаха от нападение, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Дори в момент, когато руснаците се сблъскват със значителна съпротива от Украйна, те засилват атаките срещу Украйна, както и хибридните действия в Европа“, каза представителят.

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"Както винаги, НАТО остава бдителна и внимателна към разнообразието от заплахи, пред които сме изправени. Към този момент не виждаме непосредствена заплаха от нападение", добави той.

"Продължаваме да стоим зад Украйна. И НАТО продължава да работи денонощно, за да опазва безопасността на нашите един милиард души".

Министър‑председателят на Полша Доналд Туск заяви вчера, че Полша и НАТО трябва да бъдат подготвени за различни сценарии и че провокация от страна на Русия срещу който и да е член на НАТО не може да бъде изключена.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Русия във вторник за кратка среща със служители на руското разузнаване. Два източника, запознати със случая, казаха пред Ройтерс, че Ратклиф е повдигнал въпроса за възможна руска операция срещу член на НАТО, макар че не е ясно дали това е била единствената цел на посещението.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви във вторник, че германското правителство скоро ще обяви кой стои зад опита за атака с дрон срещу летище Лайпциг/Хале по‑рано този месец.

Русия последователно отрича каквото и да е участие в планиране на саботажи или атаки в Европа и определя подобни обвинения като нагнетяване на страх.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е

    30 8 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия.

    Коментиран от #6, #9, #11, #12, #79, #205

    20:49 30.08.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    13 3 Отговор
    пишете като има

    20:49 30.08.2026

  • 3 14/88

    32 5 Отговор
    заплахата е нато

    Коментиран от #194

    20:49 30.08.2026

  • 4 Непосредствена е

    13 4 Отговор
    когато излетят ракетите!

    20:50 30.08.2026

  • 5 Путин

    12 7 Отговор
    Русия уважава САЩ и гледа с добри очи към тях.

    20:50 30.08.2026

  • 6 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    12 34 Отговор

    До коментар #1 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е":

    Само да падне крепоста Малая Токмачка.

    Коментиран от #137

    20:50 30.08.2026

  • 7 ПРЕВЕДЕНО ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ЕЗИК

    33 8 Отговор
    НАТЮ моли за мир.

    Коментиран от #22, #25, #191

    20:50 30.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    35 9 Отговор
    На африканския фронт тежко поражение за НАТО в Нигер.Руската армия разгроми армията на САЩ и Франция.Хиляди убити, ранени и пленени натовци

    Коментиран от #200

    20:50 30.08.2026

  • 9 За сега

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е":

    е спряла!

    20:51 30.08.2026

  • 10 БУАХАХА 🤣🤣🤣😅😅

    9 23 Отговор
    Пусулер го хвана страх да защити Армения от Азаербайджан

    Какво НАТО АХАХАХ

    Коментиран от #13, #65, #176

    20:51 30.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ФАКТ

    8 18 Отговор

    До коментар #10 от "БУАХАХА 🤣🤣🤣😅😅":

    Путин е умен и знаеше, че няма шанс срещу добре въпръжената и обучена азербайджанска армия.

    Коментиран от #93

    20:52 30.08.2026

  • 14 Джо

    4 6 Отговор
    САЩ и Русия,още ли са големи приятели !

    20:53 30.08.2026

  • 15 Помак

    17 8 Отговор
    Слава на Русия , най голямата съществуваща империя на землята ! ..всички империи бледнеят пред русия последните повече от 1000 години ! ..дори на османската и на Чингиз хан ! Не пиша наакеря..Русия владее директно и индиректно 25 % от землята

    Коментиран от #223

    20:53 30.08.2026

  • 16 Подобни статии не ги и чета

    29 7 Отговор
    С такова заглавие, веднага е ясно, че е пропаганда за глупаци! Русия си е у тях. Заплахата е НАТО, респективно САЩ, а не Русия!

    Коментиран от #39, #218

    20:54 30.08.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 7 Отговор
    Хахахахах, Голям майтап с Това нато. КАТО все да става напечено в украйна и заплахата за НАТО взе да намале, хахах

    Коментиран от #23

    20:54 30.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ГОЛЕМ СТРАХ

    22 7 Отговор
    Тресе натюфците смели.

    20:54 30.08.2026

  • 21 Значи

    9 21 Отговор
    Путин е клекнал на Редклиф!

    20:54 30.08.2026

  • 22 Соломон

    6 16 Отговор

    До коментар #7 от "ПРЕВЕДЕНО ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ЕЗИК":

    Преведено означава че освен бензин на Русия и трябва гориво за самолетите .

    20:55 30.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    24 8 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил че британците губят войната.

    Коментиран от #215

    20:56 30.08.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 5 Отговор

    До коментар #7 от "ПРЕВЕДЕНО ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ЕЗИК":

    Още не. КАТО тръгнат гладните от украйна през границата с полша ,хахаха

    20:56 30.08.2026

  • 26 Конспиратор

    4 12 Отговор
    А Украйна иска само оръжие на заем. Но евроатлантиците се боят от превес на някоя от двете воюващи страни. колкото повече се изтощават взаимно, толкова повече ще изпъква хегемонията на натовците.

    20:56 30.08.2026

  • 27 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    19 6 Отговор
    Е тотален крах. НАТЮ не може нищо да направи.

    20:57 30.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 По руската телевизия

    6 17 Отговор
    Путин изискал от ресорния чиновник отчет за състоянието с бензина!Онзи изброил по складове наличноста!През ноща Мадяр избомбил най-пълните!

    Коментиран от #33, #155

    20:58 30.08.2026

  • 30 хахахахха

    11 2 Отговор
    как ве има,още утре нападат да ва ев@ у м@л0умните драскачи

    20:58 30.08.2026

  • 31 Е кой те кара да тролиш

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    и показва трагедията си!

    Коментиран от #42, #47

    20:58 30.08.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 4 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Изкарвам за яйца, бензин и интернет. Па и за ракет и, хахааз.
    И не ме наричай КАТО Сина Си, хахаха.
    Прайда е у ес

    20:58 30.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    18 4 Отговор
    Исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Защо така?

    21:00 30.08.2026

  • 35 много закъсняло признание

    12 5 Отговор
    Натовския реотан ного бавно загрева, Туск - последен. Целия свят и САЩ отдавна знае. Явно се търси повод за почивка щото джапането за укрия свършва и не сме готови за конфронтация с Русия.Дебелооко и тъпо защото, ако е така с кого ще воюва Нато, за какво се готви и знае ли въобще какво прави?

    21:01 30.08.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 6 Отговор
    А е НАТьО казА ли що прати оня от СеРеУ вместо с чартър с фул екстри,
    със самолет побиращ цял батальон с л.с. и техниката ❓🤔❗

    /За ПО ПЕЙКИТЕ -
    "Защото може." - НЕ Е отговор!/

    Коментиран от #46

    21:01 30.08.2026

  • 37 стоян георгиев

    4 13 Отговор
    Ес трябва да е по активна в политиката си на сдържане.трябва да се разположат европейски части по границата с русиянотмфинландия до турция .

    Коментиран от #43

    21:01 30.08.2026

  • 38 Явно височайшето

    10 4 Отговор
    посещение от американска страна в Москва даде своите резултати.

    Коментиран от #53

    21:03 30.08.2026

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 7 Отговор

    До коментар #16 от "Подобни статии не ги и чета":

    Русия е
    ЕДИНСТВЕННАТА - ДОБРА!!!
    ИМПЕРИЯ В ИСТОРИЯТА!!!!

    Коментиран от #44, #45

    21:03 30.08.2026

  • 40 Тези танкове

    4 2 Отговор
    къде са тръгнали?

    21:03 30.08.2026

  • 41 Статистик

    4 3 Отговор
    Има ли данни за унищожените руски танкове?

    21:04 30.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 6 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    😀😀😀😀😀
    Абе 100.янчо, момче про.100!
    ЕсеС НЯМА свои части бе, НЯ - МА ❗

    Коментиран от #132

    21:05 30.08.2026

  • 44 Каква е разликата

    2 7 Отговор

    До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    с Османската империя?

    Коментиран от #59

    21:05 30.08.2026

  • 45 Всяка държава

    16 6 Отговор

    До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    има и хубавите и лошите моменти в историята си и Русия не е изключение, но в този конфликт тя е правата и е достатъчно човек да види лъжите и пропагандата срещу Русия, за да знае коя е правата страна!

    21:06 30.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Като жално тролиш

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Е кой те кара да тролиш":

    Изглеждаш глупаво.

    Коментиран от #74

    21:07 30.08.2026

  • 48 Путин

    9 3 Отговор
    е с мек о сърце и съжали НАТО!

    21:07 30.08.2026

  • 49 Междувременно

    7 5 Отговор
    Свинотаранките нема вече да пият Пепси ,гръмнаха им завода

    21:07 30.08.2026

  • 50 az СВО Победа 81

    14 4 Отговор
    🤣🤣🤣

    Е, как така???

    Нали досега 5г. ни лъжехте, че руснаците ще нападнат???

    Коментиран от #57, #60

    21:07 30.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 6 Отговор

    До коментар #46 от "НАТО каза":

    Силата на П.Р.О.С.Т.А.К.А е
    да обижда по-умния❗

    21:08 30.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ХиХи

    6 3 Отговор
    Крушарския мисирчо хвана ли пушката?

    21:08 30.08.2026

  • 55 Междувременно

    6 4 Отговор
    Свинотаранките няма да пият водка ,гръмнаха им завода

    21:08 30.08.2026

  • 56 Редклиф

    12 3 Отговор
    прибра част от пленените американски генерали!Колкото се побраха в самолета!

    21:09 30.08.2026

  • 57 Киев за два дня .5 години

    5 12 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 81":

    Как лети времето.

    Коментиран от #62, #82, #90

    21:09 30.08.2026

  • 58 Междувременно

    2 1 Отговор
    Свинотаранките няма да ядат Данон ,гръмнаха им завода

    21:10 30.08.2026

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "Каква е разликата":

    Щом не го разбираш, значи Си много зле.И никой не може да те научи...
    Това се учи до 7 годишна възраст.
    Разликата между доброто и злото

    21:10 30.08.2026

  • 60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 4 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 81":

    Не са чели внимателно ❗
    "Можеш да лъжеш един човек дълго време,
    можеш да лъжеш цял народ за кратко,
    но не можеш да лъжеш цял народ дълго време!"
    /Линкълн/

    21:11 30.08.2026

  • 61 Дон Корлеоне

    4 9 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #69, #80

    21:12 30.08.2026

  • 62 az СВО Победа 81

    10 3 Отговор

    До коментар #57 от "Киев за два дня .5 години":

    Благодаря, че напомняш и другата западна пропагандна лъжа! 🤣

    Коментиран от #78

    21:13 30.08.2026

  • 63 Гладен и жаден украинец

    12 3 Отговор
    Русия засили атаките срещу търговски центрове и складове, тъй като Украйна е изправена пред недостиг на храна — WP

    ▪️„Вашингтон пост“ съобщава, че руски удари са унищожили дистрибуторски центрове за веригите „Силпо“ и „НОВУС“, както и други логистични съоръжения за търговия на дребно.
    ▪️В Киев и други градове редица магазини вече отчитат намаляване на запасите от пресни и млечни продукти, консервирани стоки и зърнени храни.
    ▪️Министърът на аграрната политика Тарас Висоцки заяви, че приблизително 90% от логистичните мрежи, които доставят хранителни продукти, са повредени или унищожени.
    ▪️Големи търговски обекти, включително хипермаркети „Епицентър“ в Запорожка област, също бяха засегнати.

    Гладни сме, жадни сме, ние удряме депа за които руснаците не им пука, а те ни оставят гладни и жадни, великата руска армия изби милиони укри и остави другите гладни и жадни

    Коментиран от #66, #76

    21:13 30.08.2026

  • 64 да питам

    12 4 Отговор
    колко натовци дадоха фира неска,че да ви активират толкова евтини драскачи?

    21:13 30.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Стадо

    8 3 Отговор
    Исландия няма да възобнови преговорите за присъединяването си към Европейския съюз, тъй като вотът „не“ надделя и по този начин гражданите на страната решиха да продължат своя независим национален път.
    Окончателните резултати показаха, че 105 399 избиратели (47,2%) са гласували с „За“, докато 118 040 (52,8%) са гласували с „Не

    21:15 30.08.2026

  • 68 жик так

    10 3 Отговор
    Тая сутрин разправяхте че Русия ще ви напада , сега пък нямала да ви напада ?! Последно кое остава?

    Коментиран от #72

    21:15 30.08.2026

  • 69 Цъ...

    2 5 Отговор

    До коментар #61 от "Дон Корлеоне":

    Ама пусна талони за бензин.

    21:15 30.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 А ве копейки

    5 9 Отговор
    Джуджето избяга от Русия ,не ви ли е срам ?

    Коментиран от #81

    21:16 30.08.2026

  • 72 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 10 Отговор

    До коментар #68 от "жик так":

    От руснак войник не става.Йактини да го погледне човек.



    Благодаря за отговорите!

    Коментиран от #77

    21:16 30.08.2026

  • 73 как е бе козляците

    11 3 Отговор
    Зареждате ли нафта от 4.00 Лева ?!

    21:16 30.08.2026

  • 74 Така е

    10 3 Отговор

    До коментар #47 от "Като жално тролиш":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    21:16 30.08.2026

  • 75 az СВО Победа 81

    13 4 Отговор
    Накратко:

    Западът вече разбра, че губи войната, която започна срещу РФ и сега се чуди как да се измъква от ситуацията, която сам създаде.....

    Коментиран от #85

    21:16 30.08.2026

  • 76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 3 Отговор

    До коментар #63 от "Гладен и жаден украинец":

    Закона на Перемогата гласи.
    "Всяко нещо което укрите направят на руснаците, им се връща двойно. "

    21:16 30.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Аа майкуууу

    4 5 Отговор

    До коментар #62 от "az СВО Победа 81":

    😂😂😂😂😂😂

    21:17 30.08.2026

  • 79 Руската армия

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е":

    Се скри в планините на Армения

    Коментиран от #101

    21:17 30.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Само питам

    4 5 Отговор

    До коментар #71 от "А ве копейки":

    За потника ли говориш ?

    Коментиран от #92

    21:17 30.08.2026

  • 82 Киев може

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "Киев за два дня .5 години":

    и за два часа, ама ко ти дреме на теб. Важното е да тролиш. А, чер тролея е едно нищо, с ко да осъзнае!

    21:18 30.08.2026

  • 83 ИСТИНАТА

    4 2 Отговор
    Новини от социалистическият концлагер НРБ


    На днешния 30-ти август,
    1953-та година.

    След неуспешно лечение в Будапеща,
    на 51 години в София
    умира Димитър Ненов.


    Димитър Ненов е роден в Разград на 19 декември 1901 г.

    След завършване на архитектура в Дрезден,
    Димитър Ненов учи композиция и пиано
    в Дрезден, Закопане, Полша и Болоня,
    където се дипломира.

    Димитър Ненов е преподавател и професор в Държавната музикална академия.

    Димитър Ненов е автор на много композиции.

    Още от младежките си години Ненов проявява интерес към музиката. На 6-годишна възраст започва да учи пиано под ръководството на майка си
    и въпреки че заниманията му са нередовни, напредва бързо.
    От 1919 г. е частен ученик по пиано на Андрей Стоянов.


    През 1920 г. заминава за Дрезден, където постъпва като студент по архитектура във Висшето техническо училище.
    В продължение на няколко години изучава архитектура.
    Занимава се и с философия, литература, история на изкуството, математика и физика.
    Същевременно учи пиано при Карл Фелинг и теория и композиция в консерваторията в Дрезден при Теодор Блумер и Паул Битнер.
    Музикален ръководител на балета „Теа Джолис “ (1925 – 1927).
    След като завършва архитектура през 1927 г., се завръща в България и работи известно време като архитект
    в Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството (1927 – 1929) е в Главна дирекция на железниците (1929 – 1932).
    Специализира архитектура на железопътни

    Коментиран от #97

    21:18 30.08.2026

  • 84 Два танка

    4 8 Отговор
    теглят Армата,да запали,на 9 май!

    Коментиран от #98, #110

    21:18 30.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Как така няма

    3 3 Отговор
    Че то Натото нали от това живее.Като няма направете така че да има.

    21:19 30.08.2026

  • 88 Само питам

    10 3 Отговор
    Натото! Приемате ли доброволци за Украйна? В България вече се образува опашка на желаещите .- Пасито , Тагарев, Плевневлиев , Поптодорова , Нейски, Агов, Мирчев,…..

    21:20 30.08.2026

  • 89 Така е

    10 4 Отговор

    До коментар #66 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги и без изключение уцелва точно в десетката глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #105

    21:20 30.08.2026

  • 90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 3 Отговор

    До коментар #57 от "Киев за два дня .5 години":

    Ти остави 2 та дня и долара по 200.Кажи за ракетите и по темата нещо, а?

    21:20 30.08.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Бай Араб

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "ФАКТ":

    Само има една малка подробност,която ти убягва силно- зад Азерите стои Турция,нали помниш,че руски изтребители вече не летят над Турция.Внимавай с губера като спиш .

    Коментиран от #122, #145, #149

    21:21 30.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Ге Образен атлантик

    4 3 Отговор
    Добре, че е натуту, та да се размножаваме

    21:21 30.08.2026

  • 96 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    4 5 Отговор
    По т две седмици 2 милиона души в Крим нямат ток,гориво и лекарства.

    Коментиран от #104

    21:22 30.08.2026

  • 97 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #83 от "ИСТИНАТА":

    ИСТИНАТА Е, че дори не знаеш какво е концлагер❗

    21:23 30.08.2026

  • 98 Жеко

    2 2 Отговор

    До коментар #84 от "Два танка":

    И ти беше там и вида , нали ?

    Коментиран от #108

    21:23 30.08.2026

  • 99 az СВО Победа 81

    5 3 Отговор

    До коментар #85 от "Да де":

    Киев редовно атакува натовски държави - Литва, Латвия, Естония, Полша, Румъния, България....

    Даже има и убити....

    А НАТО мълчи като @ъ@ ! 🤣

    Атакуват ли Русия обаче, тя връща жеста с лихвите....

    Коментиран от #109

    21:23 30.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 3 Отговор

    До коментар #79 от "Руската армия":

    По темата за натото кажи нещо, а?

    21:23 30.08.2026

  • 102 Руснаците

    4 7 Отговор
    тази година направиха една Волга!Китайска!

    Коментиран от #111, #126

    21:24 30.08.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Хахахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #96 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Абе за един приятел пита киевчанки кога ще им пуснат водата в метрото, взеха да смърдят от седене в това метро, малко хигиена ще има ли хахахаха

    Коментиран от #133

    21:24 30.08.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 и докато си чешете езиците

    3 5 Отговор
    урсуляка предложи спестяванията от банковите сметки на европейците да бъдат насочени към нуждите на икономиката на ЕС.

    Ръководителят на Европейската комисия заяви, че приблизително 10 трилиона евро спестявания на домакинствата в момента се намират в банкови депозити и не допринасят достатъчно за европейската икономика.

    Европа има спестявания. За съжаление, тези спестявания са мързеливи“, заяви урсулето .
    Според нея значителна част от европейския капитал се инвестира извън ЕС, докато тези средства трябва да се използват по-активно за финансиране на европейски компании.
    Твърди се, че предложенията на Европейската комисия ще привлекат до 470 милиарда евро допълнителни инвестиции.

    Коментиран от #120

    21:25 30.08.2026

  • 108 Половин свят

    4 1 Отговор

    До коментар #98 от "Жеко":

    го видя!Директно по телевизията!

    Коментиран от #121

    21:25 30.08.2026

  • 109 Как е бизнесът на Кобзон?

    4 3 Отговор

    До коментар #99 от "az СВО Победа 81":

    Сводки нещо?Китайците доставят ли регулярно черни чували?
    Корейците пристигнаха ли?

    Коментиран от #115, #119, #128

    21:25 30.08.2026

  • 110 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 4 Отговор

    До коментар #84 от "Два танка":

    Много ви се иска да дръпнете дискусията у лево, хахах.
    Кажи за натото Сега, хахах

    Коментиран от #125

    21:26 30.08.2026

  • 111 така е

    3 3 Отговор

    До коментар #102 от "Руснаците":

    А ние направихме чушкопек за три чушки .

    21:26 30.08.2026

  • 112 Васко Делчев

    6 4 Отговор
    НАТО е терористична организация на световния сатанизъм.

    21:26 30.08.2026

  • 113 Путин е велик

    3 1 Отговор
    кара Волга с един пръст!

    21:26 30.08.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 бай Кобзон

    5 4 Отговор

    До коментар #109 от "Как е бизнесът на Кобзон?":

    По 30 000 бандери всеки месец пристигат при мен .
    Който не вярва , да пита Будинов.

    21:27 30.08.2026

  • 116 Нищо

    2 3 Отговор

    До коментар #105 от "Бай Араб":

    Прекрасен е за всеки отпадък без достойнство тъ пейке.

    21:27 30.08.2026

  • 117 Междувременно

    5 3 Отговор
    Вчера ракета „Искандер-М“ удари мястото на възпоменателно бягане за загиналите свинотаранки в Харковска област. По думите на Повитряните сили на 404 - само трима души са загинали...от касетъчен Искандер М...

    Полицията съобщава, че вчера в село Наталино в Берестински район се е провело ежегодното бягане „Уважавам войниците( донорите на органи), бягам за героите на украина“.

    Около 9:30 ч. сутринта Русия удари района, където се провеждаше събитието, с ракета „Искандер-М“. При атаката загинаха трима души, включително полицай.

    Разбирай : НАТОвски офицери групово се подхлъзнаха в банята и паднаха от 3 километра височина ,и телата им са неразпознаваеми

    21:27 30.08.2026

  • 118 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 3 Отговор

    До коментар #105 от "Бай Араб":

    Питай евреите, питай всеки от 6 милиона

    21:28 30.08.2026

  • 119 Бандера

    5 3 Отговор

    До коментар #109 от "Как е бизнесът на Кобзон?":

    Батенце чували те не стигат, те хубаво доставят на руснаците да ни опаковат, ама много милиони станахме избити укри на фронта, няма мъже в Киев на протестите, само жени и стари хора, сега и жените като ни вземат бате, какво ще правим???

    21:28 30.08.2026

  • 120 От 1 септември Путлето

    3 3 Отговор

    До коментар #107 от "и докато си чешете езиците":

    Въвежда електронната рубла.Вече въведе електронните повиквателни.

    Коментиран от #124

    21:28 30.08.2026

  • 121 Жеко

    1 4 Отговор

    До коментар #108 от "Половин свят":

    И какво точно видя половината свят ?

    Коментиран от #129

    21:28 30.08.2026

  • 122 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #93 от "Бай Араб":

    Абе ти верно ли си хем НЕзнаещ,
    хем ръсещ мозАк❗
    Първо, самолетът за който намекваш
    НЕ БЕШЕ ИЗТРЕБИТЕЛ❗
    Второ, не е летял над Турция, а самолет от база на ШАШт в Турция го чакаше и навлезе в Сирия за да го свали❗
    Ердоган дори не бе предупреден от своите САШтински приятели❗
    И за капак, когато посреднощ долетя в ШАШт, джЯНКИТЕ му казаха да се оправя сам с Путин❗
    Добре е като пишете , да не се доверявате само на У-порките ОТпосолствоТО,
    ами и да се образовате❗

    21:28 30.08.2026

  • 123 az СВО Победа 81

    5 3 Отговор
    4-то денонощие подред руснаците нанасят удари по цели в Киев.

    В момента там горят офисите на Danone, Novartis, Nivea, Watsons и други международни компании!

    Коментиран от #147, #148

    21:28 30.08.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Питай

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    фините и шврдите!

    Коментиран от #142

    21:29 30.08.2026

  • 126 Бай Араб

    3 2 Отговор

    До коментар #102 от "Руснаците":

    Планините в Армения са много стръмни ,с тези волги не става .

    Коментиран от #225

    21:29 30.08.2026

  • 127 Без враг, НАТО е излишно

    5 4 Отговор
    А това е огромен бизнес с потенциал за преджобване на народите на Европа. Дори по-доходен от пландемиите и поправянето измененията на климата. И по-добри проценти.
    А какъв по-подходящ враг за Европа от Русия?! Просто да я предизвикат достатъчно за да не издържи и отговори...и пасианса им ще излезе. А медиите им ще свършат останалата работа. Те и с малко се задоволяват, без да изпитват срам дори.

    21:29 30.08.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Как

    4 3 Отговор

    До коментар #121 от "Жеко":

    два танка дърпат Армата да запали!Това на снимката!

    Коментиран от #136

    21:30 30.08.2026

  • 130 Да бе да...?!

    3 4 Отговор
    Я попитайте Тагаренко и Ген.Гном-Атанасов...!

    21:30 30.08.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Всяка страна в ес им обаче..

    Коментиран от #154

    21:31 30.08.2026

  • 133 Безъглова съм

    4 3 Отговор

    До коментар #104 от "Хахахахаха":

    Марияна Облата ( Безуглая ) писа ,че Куев замирисал на Краматорск каквото и да значи тва ( или на лauHa ,или на Mъpшa )

    21:32 30.08.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Жеко

    2 3 Отговор

    До коментар #129 от "Как":

    Я виж снимките от ученията в Литва и Латвия ! А тия от Норвегия ?!!За Португалия пък няма да говорим ...

    Коментиран от #157

    21:32 30.08.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Украинската армия

    3 4 Отговор
    В нашата армия първото нещо което обучаваме войниците са два израза:този град не е стратегически важен и изтегляме се на по добри позиции към Киев, ако не ги запомниш си изхвърлен от армията и обявен за негоден

    21:33 30.08.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Командо

    4 3 Отговор
    Понеже отдавна съм ходил на училище и тогава нямаше такива изкълчени изрази......може ли някой да ми даде определение на "хибридните действия на Русия" :)

    Коментиран от #146

    21:34 30.08.2026

  • 142 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #125 от "Питай":

    И какво да Ги питам? Защо са се предали 1940 г ли?

    21:34 30.08.2026

  • 143 Ами защо...

    2 3 Отговор
    Сте толкова жалки

    21:34 30.08.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #141 от "Командо":

    се плаща?

    21:35 30.08.2026

  • 147 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор

    До коментар #123 от "az СВО Победа 81":

    Айде Берекет!!!

    21:35 30.08.2026

  • 148 Как е бизнесът на Кобзон?

    3 5 Отговор

    До коментар #123 от "az СВО Победа 81":

    Върви ли?Колко генерала станаха на омлет?

    Коментиран от #151, #161, #163

    21:35 30.08.2026

  • 149 Федя Бимбим

    3 3 Отговор

    До коментар #93 от "Бай Араб":

    Точно тогава ли автобус със 30 пилоти от ВВС на Шалваpuстан се взpuви В ЦЕНТЪРА на КонcTантинопол , uли мaлко след това 🤔

    Коментиран от #158

    21:36 30.08.2026

  • 150 А Ко стана с клишето :

    7 4 Отговор
    ,,Помагаме на Украйна,защото тя осигурява сигурността на Европа,срещу нападение от Русия...!"

    Коментиран от #156

    21:37 30.08.2026

  • 151 Хахахахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #148 от "Как е бизнесът на Кобзон?":

    Колко милиона украински войници си заминаха на фронта, чували няма за много оттях, върви ли???

    21:37 30.08.2026

  • 152 Да факт

    2 1 Отговор
    Скапаната армия на азерите ако не бяха турчелята , нищо неможе , ония са бедни като нас , семейството което управлява краде краде .

    21:37 30.08.2026

  • 153 Путин

    2 3 Отговор
    кара Волга!Директорката до него потна пребледня,дали ще запали!

    21:37 30.08.2026

  • 154 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #132 от "стоян георгиев":

    Да, всяка страна има своя армия,
    но в ЕсеС НЯМА структура обща армия с общо командване❗
    Май не си ходил в казарма и не ги разбираш нещата ❗

    Коментиран от #171

    21:38 30.08.2026

  • 155 Поздравления👍!

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "По руската телевизия":

    Ставаш за автор на фантастични романи....🤣😂🤣!

    21:38 30.08.2026

  • 156 м даааа

    2 2 Отговор

    До коментар #150 от "А Ко стана с клишето :":

    Много добър въпрос.

    21:38 30.08.2026

  • 157 Пепи Волгата

    2 0 Отговор

    До коментар #136 от "Жеко":

    Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото!

    Коментиран от #160, #162, #164, #167

    21:39 30.08.2026

  • 158 И не

    1 0 Отговор

    До коментар #149 от "Федя Бимбим":

    само!

    21:39 30.08.2026

  • 159 az СВО Победа 81

    4 1 Отговор
    В бивша Укрзйна започна дефицит на хранителните продукти!

    Тази зима, освен студ и тъмнина, явно ще има и глад...

    Причината за недостига е, тактиката на Киев да превръща големи складови бази, в т.ч. и за хранителни стоки в места за укриване на боеприпаси, оборудване, личен състав и т.н. имущество на ВСУ, след което те стават цел за руски удар.

    Коментиран от #168, #169

    21:40 30.08.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 хахахахха

    4 1 Отговор

    До коментар #148 от "Как е бизнесът на Кобзон?":

    няколко натовски станаха на омлет,прав си

    21:41 30.08.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Върви

    1 3 Отговор

    До коментар #148 от "Как е бизнесът на Кобзон?":

    Груз 200,Груз 300.Бункерният плъх от 12 години се върти като обран евреин в Донбас.

    Коментиран от #180, #184

    21:41 30.08.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    7 1 Отговор
    Този сaйт постоянно ви пуска дeзинформация от Дoйче Beлe и т.н. Инcтитут,
    но са пропуснали интервюто на Виктoрия Нюланд от преди МЕСЕЦ,
    където тя изразява искренни съжaления, че дипломацията на САЩ и Борис Джонсън
    през 2022г по нейни думи са "убили мира" и са принудили Украйна да продължи войната.

    Явно тя чуства някаква голяма вина защото ми се вижда в това интервю изключително състарена
    и бoлна, докато на Бориската Джонсън изобщо не му пука за нищо.

    Може да видите как изглеждаше оная държaвна секрекарка на САЩ, Мeдилин Олбрайт преди
    да пyкне, която предизвика войната в Сърбия и даде властта на нapкотрафикантите от Кoсово.

    21:43 30.08.2026

  • 166 При тази суша и АЕЦове спрели да

    4 1 Отговор
    Работят в Европа нема нужда да атакуват

    21:44 30.08.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Руската пропаганда

    1 3 Отговор

    До коментар #159 от "az СВО Победа 81":

    Се цели само в глупака.

    Коментиран от #170, #172

    21:46 30.08.2026

  • 169 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #159 от "az СВО Победа 81":

    Глад НЯМА да Има. Те са едни от най големите производители на зърно в света. И в момента и тази зима няма да изнасилования, хахаахах

    21:46 30.08.2026

  • 170 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #168 от "Руската пропаганда":

    Тебе те е уцнлила, хахахах

    21:47 30.08.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Град Козлодуй

    3 0 Отговор
    Намериха ли главата на полковника?

    21:49 30.08.2026

  • 174 Архангел Михаил

    1 1 Отговор
    Спря четрите ветрища на Европа и настана жега и суша в Европа

    21:50 30.08.2026

  • 175 Нито един пророк не предсказва ИИ

    0 1 Отговор
    Нито един пророк не предсказва ИИ, дроноввете и криптовалуутата. Но Библията ги прреддсказва.

    Коментиран от #181

    21:51 30.08.2026

  • 176 Българин

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "БУАХАХА 🤣🤣🤣😅😅":

    Ако НАТО се включи от Русия няма да остане много.Почти нищо.

    Коментиран от #177, #179, #182, #192

    21:51 30.08.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Хахаха

    2 1 Отговор
    ЖалкиПалячовци

    21:53 30.08.2026

  • 179 ха ха ха ...

    2 1 Отговор

    До коментар #176 от "Българин":

    Да се включат , ако искат да свършат курса за по малко от 24 часа .

    21:53 30.08.2026

  • 180 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #163 от "Върви":

    За потника ли говориш ?

    21:54 30.08.2026

  • 181 Откровение на Йоан ги

    0 1 Отговор

    До коментар #175 от "Нито един пророк не предсказва ИИ":

    Предсказва

    21:54 30.08.2026

  • 182 Хахахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #176 от "Българин":

    Ако Нато се включи с точно 2 процента от ядрени арсенал на руснаците, няма да остане нищо от нато хахахха, мега силните Нато 5 година само си чешат езиците и ги е страх дори да повишат тон на баща ти Путин

    Коментиран от #201

    21:55 30.08.2026

  • 183 Абе

    2 3 Отговор
    Русия може само да лапа и гълта на НАТО.Някаква разпадаща се феодална империйка.

    Коментиран от #185, #186, #187, #190

    21:55 30.08.2026

  • 184 здравей паун

    2 1 Отговор

    До коментар #163 от "Върви":

    Как върви перемогата ?
    Днес превзехте ли нещо ?
    А вчера ?
    А миналата година ?

    Коментиран от #189

    21:56 30.08.2026

  • 185 бай Натю

    2 1 Отговор

    До коментар #183 от "Абе":

    Сега играе кючек на бай Ормуз .

    21:56 30.08.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 За сега,

    0 1 Отговор
    но...няма да е все така! Само почакайте да капитулира укра,и ще видите непосредствената опасност! Джуджетата ще го отнесат първи!

    21:57 30.08.2026

  • 189 Здрасти боклук!

    0 0 Отговор

    До коментар #184 от "здравей паун":

    Поздрави мама.

    Коментиран от #193

    21:58 30.08.2026

  • 190 Това да фактите!

    0 1 Отговор

    До коментар #183 от "Абе":

    А те са неоспорими.

    Коментиран от #195, #211

    21:59 30.08.2026

  • 191 Ахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ПРЕВЕДЕНО ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ЕЗИК":

    Хахаха

    21:59 30.08.2026

  • 192 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #176 от "Българин":

    Ти май си пропуснАл доста неща ❗
    НАТьО дава оръжие
    НАТьО дава боеприпаси
    НАТьО дава "инструктори и доброволци"
    НАТьО дава цели и координати
    НАТьО дава дислокацията на противника
    НАТьО дава средства за комуникация
    НАТьО дава ...дава....дава.....
    Ама НАТьО НЕ СЕ БИЛО ВКЛЮЧИЛО❗

    21:59 30.08.2026

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "14/88":

    сериозно ли

    Коментиран от #196

    22:00 30.08.2026

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Само факти

    0 0 Отговор

    До коментар #194 от "Ама":

    Не ги мрази!

    22:02 30.08.2026

  • 197 Руснак без крак

    1 5 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️.

    Коментиран от #199, #206

    22:02 30.08.2026

  • 198 Майстора

    0 0 Отговор
    Някои си подвива опашката.

    22:02 30.08.2026

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Като последен софи

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    информираността ти е безпределна, а и Нигер е един от май-важните рубежи в света

    22:04 30.08.2026

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 Некои ползи от капитализъма

    1 1 Отговор
    украинци влезоха в топ 5 собственици на яхти в Черна гора. Към август 2026 г. местният регистър съдържа 576 плавателни съда. Украински граждани притежават 21 от тях, което ги нарежда на пето място в общото класиране и четвърто сред чужденците.

    Български мекерета ,дарихте ли своя дял за допомогу посраини на Адриатика ?

    22:06 30.08.2026

  • 205 Украйна

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е":

    е достатъчна да спре блатната орда

    Коментиран от #209, #216

    22:06 30.08.2026

  • 206 Димяща ушанка

    0 0 Отговор

    До коментар #197 от "Руснак без крак":

    Аз направо влитам с200!!

    22:06 30.08.2026

  • 207 Смешник

    2 1 Отговор
    Абе вие продължавайте да дразните мечката а пък ще видим дали няма да се появи

    22:06 30.08.2026

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 Като ви изкараха да тролите

    2 1 Отговор

    До коментар #205 от "Украйна":

    показвате само края на Украйна! 😄

    Коментиран от #217

    22:08 30.08.2026

  • 210 Зевзек

    3 0 Отговор
    По 3 пъти на ден ни нападат руснаците .Вече ми омръзна.

    22:08 30.08.2026

  • 211 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #190 от "Това да фактите!":

    пак ли ти ве,до кога ще си коментираш сам постовете си,потърси помощ,както си тръгнал скоро може да е късно...

    22:10 30.08.2026

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 Кота Рак

    0 0 Отговор
    "ЦРУ предупреди Путин да не напада НАТО. Но той няма да се вслуша
    28 Август, 2026 07:04"

    Коментиран от #214, #226

    22:11 30.08.2026

  • 214 С тролене

    0 0 Отговор

    До коментар #213 от "Кота Рак":

    изглеждаш много глупаво!

    22:12 30.08.2026

  • 215 Не, не я губят

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    хвърчат ушанки

    22:13 30.08.2026

  • 216 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #205 от "Украйна":

    И в ЕсеС и в ШАШт мислеха така, ама нещо започнаха да усещат, че са си правили сметката без кръчмар❗
    Затова и пратиха парламентьор в МаЦква❗
    Какво ли занесе, или отнесе, със самолет дето може да побере и носи СТОТИЦИ тонове товар🤔❓❗

    22:13 30.08.2026

  • 217 Сакаш ли а ти напуним

    1 0 Отговор

    До коментар #209 от "Като ви изкараха да тролите":

    Дебелото црево, отка чалник ? ;)))

    Коментиран от #220

    22:14 30.08.2026

  • 218 Русийката

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Подобни статии не ги и чета":

    е противен агресор

    Коментиран от #222

    22:14 30.08.2026

  • 219 Блага вест

    0 0 Отговор
    Натюту каза, че Русия няма да ни напада. Киев не е в натюту и там може да напада и бомби.

    22:15 30.08.2026

  • 220 Изглеждаш много глупаво

    1 1 Отговор

    До коментар #217 от "Сакаш ли а ти напуним":

    тролейки и излагащо се с простотия! Показваш не само своята трагедия, а пълната деградация и дъното на запада.

    22:16 30.08.2026

  • 221 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #212 от "вовкаПичкин.РУ":

    Нямаш представа какво представлява
    Ядрена Триада , нали ❗
    Поне погледни в гуглето, че да не се излагаш❗

    Коментиран от #227

    22:17 30.08.2026

  • 222 Русия е велкика

    1 1 Отговор

    До коментар #218 от "Русийката":

    а ти тролещо нищо!

    22:17 30.08.2026

  • 223 Жужко дава страстна

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Помак":

    целувка на свещената ви книга и вий му се вързахте

    22:17 30.08.2026

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 яж банана

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Бай Араб":

    Отваряй устата широко, покажи дълбоко гърло.

    22:20 30.08.2026

  • 226 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #213 от "Кота Рак":

    СеРеУ можеше да го предупреди по телефона или чрез медиите😉❗
    А защо СеРеУ прати самолет побиращ стотици тонове товар в МаЦква🤔❓
    Какво ЗАНЕСЕ или ОТНЕСЕ на борда си🤔❗
    Това е въпросът😉

    22:20 30.08.2026

  • 227 Под ледовете на Северния ледовит океан

    0 0 Отговор

    До коментар #221 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тихо чакат подводниците тип "Борей". Всяка от тях може да унищожи континент.

    22:20 30.08.2026

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