НАТО обяви, че към този момент няма непосредствена заплаха от нападение от Русия

Представител на НАТО заяви, че Русия засилва хибридните действия в Европа, но че към този момент алиансът не вижда непосредствена заплаха от нападение, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Дори в момент, когато руснаците се сблъскват със значителна съпротива от Украйна, те засилват атаките срещу Украйна, както и хибридните действия в Европа“, каза представителят.
"Както винаги, НАТО остава бдителна и внимателна към разнообразието от заплахи, пред които сме изправени. Към този момент не виждаме непосредствена заплаха от нападение", добави той.
"Продължаваме да стоим зад Украйна. И НАТО продължава да работи денонощно, за да опазва безопасността на нашите един милиард души".
Министър‑председателят на Полша Доналд Туск заяви вчера, че Полша и НАТО трябва да бъдат подготвени за различни сценарии и че провокация от страна на Русия срещу който и да е член на НАТО не може да бъде изключена.
Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Русия във вторник за кратка среща със служители на руското разузнаване. Два източника, запознати със случая, казаха пред Ройтерс, че Ратклиф е повдигнал въпроса за възможна руска операция срещу член на НАТО, макар че не е ясно дали това е била единствената цел на посещението.
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви във вторник, че германското правителство скоро ще обяви кой стои зад опита за атака с дрон срещу летище Лайпциг/Хале по‑рано този месец.
Русия последователно отрича каквото и да е участие в планиране на саботажи или атаки в Европа и определя подобни обвинения като нагнетяване на страх.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е
Коментиран от #6, #9, #11, #12, #79, #205
20:49 30.08.2026
2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
20:49 30.08.2026
3 14/88
Коментиран от #194
20:49 30.08.2026
4 Непосредствена е
20:50 30.08.2026
5 Путин
20:50 30.08.2026
6 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #1 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е":Само да падне крепоста Малая Токмачка.
Коментиран от #137
20:50 30.08.2026
7 ПРЕВЕДЕНО ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ЕЗИК
Коментиран от #22, #25, #191
20:50 30.08.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #200
20:50 30.08.2026
9 За сега
До коментар #1 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е":е спряла!
20:51 30.08.2026
10 БУАХАХА 🤣🤣🤣😅😅
Какво НАТО АХАХАХ
Коментиран от #13, #65, #176
20:51 30.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ФАКТ
До коментар #10 от "БУАХАХА 🤣🤣🤣😅😅":Путин е умен и знаеше, че няма шанс срещу добре въпръжената и обучена азербайджанска армия.
Коментиран от #93
20:52 30.08.2026
14 Джо
20:53 30.08.2026
15 Помак
Коментиран от #223
20:53 30.08.2026
16 Подобни статии не ги и чета
Коментиран от #39, #218
20:54 30.08.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #23
20:54 30.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ГОЛЕМ СТРАХ
20:54 30.08.2026
21 Значи
20:54 30.08.2026
22 Соломон
До коментар #7 от "ПРЕВЕДЕНО ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ЕЗИК":Преведено означава че освен бензин на Русия и трябва гориво за самолетите .
20:55 30.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #215
20:56 30.08.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "ПРЕВЕДЕНО ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ЕЗИК":Още не. КАТО тръгнат гладните от украйна през границата с полша ,хахаха
20:56 30.08.2026
26 Конспиратор
20:56 30.08.2026
27 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
20:57 30.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 По руската телевизия
Коментиран от #33, #155
20:58 30.08.2026
30 хахахахха
20:58 30.08.2026
31 Е кой те кара да тролиш
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и показва трагедията си!
Коментиран от #42, #47
20:58 30.08.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Изкарвам за яйца, бензин и интернет. Па и за ракет и, хахааз.
И не ме наричай КАТО Сина Си, хахаха.
Прайда е у ес
20:58 30.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
21:00 30.08.2026
35 много закъсняло признание
21:01 30.08.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
със самолет побиращ цял батальон с л.с. и техниката ❓🤔❗
/За ПО ПЕЙКИТЕ -
"Защото може." - НЕ Е отговор!/
Коментиран от #46
21:01 30.08.2026
37 стоян георгиев
Коментиран от #43
21:01 30.08.2026
38 Явно височайшето
Коментиран от #53
21:03 30.08.2026
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "Подобни статии не ги и чета":Русия е
ЕДИНСТВЕННАТА - ДОБРА!!!
ИМПЕРИЯ В ИСТОРИЯТА!!!!
Коментиран от #44, #45
21:03 30.08.2026
40 Тези танкове
21:03 30.08.2026
41 Статистик
21:04 30.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "стоян георгиев":😀😀😀😀😀
Абе 100.янчо, момче про.100!
ЕсеС НЯМА свои части бе, НЯ - МА ❗
Коментиран от #132
21:05 30.08.2026
44 Каква е разликата
До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":с Османската империя?
Коментиран от #59
21:05 30.08.2026
45 Всяка държава
До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":има и хубавите и лошите моменти в историята си и Русия не е изключение, но в този конфликт тя е правата и е достатъчно човек да види лъжите и пропагандата срещу Русия, за да знае коя е правата страна!
21:06 30.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Като жално тролиш
До коментар #31 от "Е кой те кара да тролиш":Изглеждаш глупаво.
Коментиран от #74
21:07 30.08.2026
48 Путин
21:07 30.08.2026
49 Междувременно
21:07 30.08.2026
50 az СВО Победа 81
Е, как така???
Нали досега 5г. ни лъжехте, че руснаците ще нападнат???
Коментиран от #57, #60
21:07 30.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #46 от "НАТО каза":Силата на П.Р.О.С.Т.А.К.А е
да обижда по-умния❗
21:08 30.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ХиХи
21:08 30.08.2026
55 Междувременно
21:08 30.08.2026
56 Редклиф
21:09 30.08.2026
57 Киев за два дня .5 години
До коментар #50 от "az СВО Победа 81":Как лети времето.
Коментиран от #62, #82, #90
21:09 30.08.2026
58 Междувременно
21:10 30.08.2026
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #44 от "Каква е разликата":Щом не го разбираш, значи Си много зле.И никой не може да те научи...
Това се учи до 7 годишна възраст.
Разликата между доброто и злото
21:10 30.08.2026
60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #50 от "az СВО Победа 81":Не са чели внимателно ❗
"Можеш да лъжеш един човек дълго време,
можеш да лъжеш цял народ за кратко,
но не можеш да лъжеш цял народ дълго време!"
/Линкълн/
21:11 30.08.2026
61 Дон Корлеоне
Коментиран от #69, #80
21:12 30.08.2026
62 az СВО Победа 81
До коментар #57 от "Киев за два дня .5 години":Благодаря, че напомняш и другата западна пропагандна лъжа! 🤣
Коментиран от #78
21:13 30.08.2026
63 Гладен и жаден украинец
▪️„Вашингтон пост“ съобщава, че руски удари са унищожили дистрибуторски центрове за веригите „Силпо“ и „НОВУС“, както и други логистични съоръжения за търговия на дребно.
▪️В Киев и други градове редица магазини вече отчитат намаляване на запасите от пресни и млечни продукти, консервирани стоки и зърнени храни.
▪️Министърът на аграрната политика Тарас Висоцки заяви, че приблизително 90% от логистичните мрежи, които доставят хранителни продукти, са повредени или унищожени.
▪️Големи търговски обекти, включително хипермаркети „Епицентър“ в Запорожка област, също бяха засегнати.
Гладни сме, жадни сме, ние удряме депа за които руснаците не им пука, а те ни оставят гладни и жадни, великата руска армия изби милиони укри и остави другите гладни и жадни
Коментиран от #66, #76
21:13 30.08.2026
64 да питам
21:13 30.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Стадо
Окончателните резултати показаха, че 105 399 избиратели (47,2%) са гласували с „За“, докато 118 040 (52,8%) са гласували с „Не
21:15 30.08.2026
68 жик так
Коментиран от #72
21:15 30.08.2026
69 Цъ...
До коментар #61 от "Дон Корлеоне":Ама пусна талони за бензин.
21:15 30.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 А ве копейки
Коментиран от #81
21:16 30.08.2026
72 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #68 от "жик так":От руснак войник не става.Йактини да го погледне човек.
Благодаря за отговорите!
Коментиран от #77
21:16 30.08.2026
73 как е бе козляците
21:16 30.08.2026
74 Така е
До коментар #47 от "Като жално тролиш":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
21:16 30.08.2026
75 az СВО Победа 81
Западът вече разбра, че губи войната, която започна срещу РФ и сега се чуди как да се измъква от ситуацията, която сам създаде.....
Коментиран от #85
21:16 30.08.2026
76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #63 от "Гладен и жаден украинец":Закона на Перемогата гласи.
"Всяко нещо което укрите направят на руснаците, им се връща двойно. "
21:16 30.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Аа майкуууу
До коментар #62 от "az СВО Победа 81":😂😂😂😂😂😂
21:17 30.08.2026
79 Руската армия
До коментар #1 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е":Се скри в планините на Армения
Коментиран от #101
21:17 30.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Само питам
До коментар #71 от "А ве копейки":За потника ли говориш ?
Коментиран от #92
21:17 30.08.2026
82 Киев може
До коментар #57 от "Киев за два дня .5 години":и за два часа, ама ко ти дреме на теб. Важното е да тролиш. А, чер тролея е едно нищо, с ко да осъзнае!
21:18 30.08.2026
83 ИСТИНАТА
На днешния 30-ти август,
1953-та година.
След неуспешно лечение в Будапеща,
на 51 години в София
умира Димитър Ненов.
Димитър Ненов е роден в Разград на 19 декември 1901 г.
След завършване на архитектура в Дрезден,
Димитър Ненов учи композиция и пиано
в Дрезден, Закопане, Полша и Болоня,
където се дипломира.
Димитър Ненов е преподавател и професор в Държавната музикална академия.
Димитър Ненов е автор на много композиции.
Още от младежките си години Ненов проявява интерес към музиката. На 6-годишна възраст започва да учи пиано под ръководството на майка си
и въпреки че заниманията му са нередовни, напредва бързо.
От 1919 г. е частен ученик по пиано на Андрей Стоянов.
През 1920 г. заминава за Дрезден, където постъпва като студент по архитектура във Висшето техническо училище.
В продължение на няколко години изучава архитектура.
Занимава се и с философия, литература, история на изкуството, математика и физика.
Същевременно учи пиано при Карл Фелинг и теория и композиция в консерваторията в Дрезден при Теодор Блумер и Паул Битнер.
Музикален ръководител на балета „Теа Джолис “ (1925 – 1927).
След като завършва архитектура през 1927 г., се завръща в България и работи известно време като архитект
в Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството (1927 – 1929) е в Главна дирекция на железниците (1929 – 1932).
Специализира архитектура на железопътни
Коментиран от #97
21:18 30.08.2026
84 Два танка
Коментиран от #98, #110
21:18 30.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Как така няма
21:19 30.08.2026
88 Само питам
21:20 30.08.2026
89 Така е
До коментар #66 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги и без изключение уцелва точно в десетката глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
Коментиран от #105
21:20 30.08.2026
90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #57 от "Киев за два дня .5 години":Ти остави 2 та дня и долара по 200.Кажи за ракетите и по темата нещо, а?
21:20 30.08.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Бай Араб
До коментар #13 от "ФАКТ":Само има една малка подробност,която ти убягва силно- зад Азерите стои Турция,нали помниш,че руски изтребители вече не летят над Турция.Внимавай с губера като спиш .
Коментиран от #122, #145, #149
21:21 30.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Ге Образен атлантик
21:21 30.08.2026
96 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #104
21:22 30.08.2026
97 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #83 от "ИСТИНАТА":ИСТИНАТА Е, че дори не знаеш какво е концлагер❗
21:23 30.08.2026
98 Жеко
До коментар #84 от "Два танка":И ти беше там и вида , нали ?
Коментиран от #108
21:23 30.08.2026
99 az СВО Победа 81
До коментар #85 от "Да де":Киев редовно атакува натовски държави - Литва, Латвия, Естония, Полша, Румъния, България....
Даже има и убити....
А НАТО мълчи като @ъ@ ! 🤣
Атакуват ли Русия обаче, тя връща жеста с лихвите....
Коментиран от #109
21:23 30.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #79 от "Руската армия":По темата за натото кажи нещо, а?
21:23 30.08.2026
102 Руснаците
Коментиран от #111, #126
21:24 30.08.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Хахахахаха
До коментар #96 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Абе за един приятел пита киевчанки кога ще им пуснат водата в метрото, взеха да смърдят от седене в това метро, малко хигиена ще има ли хахахаха
Коментиран от #133
21:24 30.08.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 и докато си чешете езиците
Ръководителят на Европейската комисия заяви, че приблизително 10 трилиона евро спестявания на домакинствата в момента се намират в банкови депозити и не допринасят достатъчно за европейската икономика.
Европа има спестявания. За съжаление, тези спестявания са мързеливи“, заяви урсулето .
Според нея значителна част от европейския капитал се инвестира извън ЕС, докато тези средства трябва да се използват по-активно за финансиране на европейски компании.
Твърди се, че предложенията на Европейската комисия ще привлекат до 470 милиарда евро допълнителни инвестиции.
Коментиран от #120
21:25 30.08.2026
108 Половин свят
До коментар #98 от "Жеко":го видя!Директно по телевизията!
Коментиран от #121
21:25 30.08.2026
109 Как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #99 от "az СВО Победа 81":Сводки нещо?Китайците доставят ли регулярно черни чували?
Корейците пристигнаха ли?
Коментиран от #115, #119, #128
21:25 30.08.2026
110 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #84 от "Два танка":Много ви се иска да дръпнете дискусията у лево, хахах.
Кажи за натото Сега, хахах
Коментиран от #125
21:26 30.08.2026
111 така е
До коментар #102 от "Руснаците":А ние направихме чушкопек за три чушки .
21:26 30.08.2026
112 Васко Делчев
21:26 30.08.2026
113 Путин е велик
21:26 30.08.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 бай Кобзон
До коментар #109 от "Как е бизнесът на Кобзон?":По 30 000 бандери всеки месец пристигат при мен .
Който не вярва , да пита Будинов.
21:27 30.08.2026
116 Нищо
До коментар #105 от "Бай Араб":Прекрасен е за всеки отпадък без достойнство тъ пейке.
21:27 30.08.2026
117 Междувременно
Полицията съобщава, че вчера в село Наталино в Берестински район се е провело ежегодното бягане „Уважавам войниците( донорите на органи), бягам за героите на украина“.
Около 9:30 ч. сутринта Русия удари района, където се провеждаше събитието, с ракета „Искандер-М“. При атаката загинаха трима души, включително полицай.
Разбирай : НАТОвски офицери групово се подхлъзнаха в банята и паднаха от 3 километра височина ,и телата им са неразпознаваеми
21:27 30.08.2026
118 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #105 от "Бай Араб":Питай евреите, питай всеки от 6 милиона
21:28 30.08.2026
119 Бандера
До коментар #109 от "Как е бизнесът на Кобзон?":Батенце чували те не стигат, те хубаво доставят на руснаците да ни опаковат, ама много милиони станахме избити укри на фронта, няма мъже в Киев на протестите, само жени и стари хора, сега и жените като ни вземат бате, какво ще правим???
21:28 30.08.2026
120 От 1 септември Путлето
До коментар #107 от "и докато си чешете езиците":Въвежда електронната рубла.Вече въведе електронните повиквателни.
Коментиран от #124
21:28 30.08.2026
121 Жеко
До коментар #108 от "Половин свят":И какво точно видя половината свят ?
Коментиран от #129
21:28 30.08.2026
122 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #93 от "Бай Араб":Абе ти верно ли си хем НЕзнаещ,
хем ръсещ мозАк❗
Първо, самолетът за който намекваш
НЕ БЕШЕ ИЗТРЕБИТЕЛ❗
Второ, не е летял над Турция, а самолет от база на ШАШт в Турция го чакаше и навлезе в Сирия за да го свали❗
Ердоган дори не бе предупреден от своите САШтински приятели❗
И за капак, когато посреднощ долетя в ШАШт, джЯНКИТЕ му казаха да се оправя сам с Путин❗
Добре е като пишете , да не се доверявате само на У-порките ОТпосолствоТО,
ами и да се образовате❗
21:28 30.08.2026
123 az СВО Победа 81
В момента там горят офисите на Danone, Novartis, Nivea, Watsons и други международни компании!
Коментиран от #147, #148
21:28 30.08.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Питай
До коментар #110 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":фините и шврдите!
Коментиран от #142
21:29 30.08.2026
126 Бай Араб
До коментар #102 от "Руснаците":Планините в Армения са много стръмни ,с тези волги не става .
Коментиран от #225
21:29 30.08.2026
127 Без враг, НАТО е излишно
А какъв по-подходящ враг за Европа от Русия?! Просто да я предизвикат достатъчно за да не издържи и отговори...и пасианса им ще излезе. А медиите им ще свършат останалата работа. Те и с малко се задоволяват, без да изпитват срам дори.
21:29 30.08.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Как
До коментар #121 от "Жеко":два танка дърпат Армата да запали!Това на снимката!
Коментиран от #136
21:30 30.08.2026
130 Да бе да...?!
21:30 30.08.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 стоян георгиев
До коментар #43 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Всяка страна в ес им обаче..
Коментиран от #154
21:31 30.08.2026
133 Безъглова съм
До коментар #104 от "Хахахахаха":Марияна Облата ( Безуглая ) писа ,че Куев замирисал на Краматорск каквото и да значи тва ( или на лauHa ,или на Mъpшa )
21:32 30.08.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Жеко
До коментар #129 от "Как":Я виж снимките от ученията в Литва и Латвия ! А тия от Норвегия ?!!За Португалия пък няма да говорим ...
Коментиран от #157
21:32 30.08.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Украинската армия
21:33 30.08.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Командо
Коментиран от #146
21:34 30.08.2026
142 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #125 от "Питай":И какво да Ги питам? Защо са се предали 1940 г ли?
21:34 30.08.2026
143 Ами защо...
21:34 30.08.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Това
До коментар #141 от "Командо":се плаща?
21:35 30.08.2026
147 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #123 от "az СВО Победа 81":Айде Берекет!!!
21:35 30.08.2026
148 Как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #123 от "az СВО Победа 81":Върви ли?Колко генерала станаха на омлет?
Коментиран от #151, #161, #163
21:35 30.08.2026
149 Федя Бимбим
До коментар #93 от "Бай Араб":Точно тогава ли автобус със 30 пилоти от ВВС на Шалваpuстан се взpuви В ЦЕНТЪРА на КонcTантинопол , uли мaлко след това 🤔
Коментиран от #158
21:36 30.08.2026
150 А Ко стана с клишето :
Коментиран от #156
21:37 30.08.2026
151 Хахахахаха
До коментар #148 от "Как е бизнесът на Кобзон?":Колко милиона украински войници си заминаха на фронта, чували няма за много оттях, върви ли???
21:37 30.08.2026
152 Да факт
21:37 30.08.2026
153 Путин
21:37 30.08.2026
154 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #132 от "стоян георгиев":Да, всяка страна има своя армия,
но в ЕсеС НЯМА структура обща армия с общо командване❗
Май не си ходил в казарма и не ги разбираш нещата ❗
Коментиран от #171
21:38 30.08.2026
155 Поздравления👍!
До коментар #29 от "По руската телевизия":Ставаш за автор на фантастични романи....🤣😂🤣!
21:38 30.08.2026
156 м даааа
До коментар #150 от "А Ко стана с клишето :":Много добър въпрос.
21:38 30.08.2026
157 Пепи Волгата
До коментар #136 от "Жеко":Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото!
Коментиран от #160, #162, #164, #167
21:39 30.08.2026
158 И не
До коментар #149 от "Федя Бимбим":само!
21:39 30.08.2026
159 az СВО Победа 81
Тази зима, освен студ и тъмнина, явно ще има и глад...
Причината за недостига е, тактиката на Киев да превръща големи складови бази, в т.ч. и за хранителни стоки в места за укриване на боеприпаси, оборудване, личен състав и т.н. имущество на ВСУ, след което те стават цел за руски удар.
Коментиран от #168, #169
21:40 30.08.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 хахахахха
До коментар #148 от "Как е бизнесът на Кобзон?":няколко натовски станаха на омлет,прав си
21:41 30.08.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Върви
До коментар #148 от "Как е бизнесът на Кобзон?":Груз 200,Груз 300.Бункерният плъх от 12 години се върти като обран евреин в Донбас.
Коментиран от #180, #184
21:41 30.08.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
но са пропуснали интервюто на Виктoрия Нюланд от преди МЕСЕЦ,
където тя изразява искренни съжaления, че дипломацията на САЩ и Борис Джонсън
през 2022г по нейни думи са "убили мира" и са принудили Украйна да продължи войната.
Явно тя чуства някаква голяма вина защото ми се вижда в това интервю изключително състарена
и бoлна, докато на Бориската Джонсън изобщо не му пука за нищо.
Може да видите как изглеждаше оная държaвна секрекарка на САЩ, Мeдилин Олбрайт преди
да пyкне, която предизвика войната в Сърбия и даде властта на нapкотрафикантите от Кoсово.
21:43 30.08.2026
166 При тази суша и АЕЦове спрели да
21:44 30.08.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Руската пропаганда
До коментар #159 от "az СВО Победа 81":Се цели само в глупака.
Коментиран от #170, #172
21:46 30.08.2026
169 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #159 от "az СВО Победа 81":Глад НЯМА да Има. Те са едни от най големите производители на зърно в света. И в момента и тази зима няма да изнасилования, хахаахах
21:46 30.08.2026
170 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #168 от "Руската пропаганда":Тебе те е уцнлила, хахахах
21:47 30.08.2026
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Град Козлодуй
21:49 30.08.2026
174 Архангел Михаил
21:50 30.08.2026
175 Нито един пророк не предсказва ИИ
Коментиран от #181
21:51 30.08.2026
176 Българин
До коментар #10 от "БУАХАХА 🤣🤣🤣😅😅":Ако НАТО се включи от Русия няма да остане много.Почти нищо.
Коментиран от #177, #179, #182, #192
21:51 30.08.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Хахаха
21:53 30.08.2026
179 ха ха ха ...
До коментар #176 от "Българин":Да се включат , ако искат да свършат курса за по малко от 24 часа .
21:53 30.08.2026
180 Само питам
До коментар #163 от "Върви":За потника ли говориш ?
21:54 30.08.2026
181 Откровение на Йоан ги
До коментар #175 от "Нито един пророк не предсказва ИИ":Предсказва
21:54 30.08.2026
182 Хахахахаха
До коментар #176 от "Българин":Ако Нато се включи с точно 2 процента от ядрени арсенал на руснаците, няма да остане нищо от нато хахахха, мега силните Нато 5 година само си чешат езиците и ги е страх дори да повишат тон на баща ти Путин
Коментиран от #201
21:55 30.08.2026
183 Абе
Коментиран от #185, #186, #187, #190
21:55 30.08.2026
184 здравей паун
До коментар #163 от "Върви":Как върви перемогата ?
Днес превзехте ли нещо ?
А вчера ?
А миналата година ?
Коментиран от #189
21:56 30.08.2026
185 бай Натю
До коментар #183 от "Абе":Сега играе кючек на бай Ормуз .
21:56 30.08.2026
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 Този коментар е премахнат от модератор.
188 За сега,
21:57 30.08.2026
189 Здрасти боклук!
До коментар #184 от "здравей паун":Поздрави мама.
Коментиран от #193
21:58 30.08.2026
190 Това да фактите!
До коментар #183 от "Абе":А те са неоспорими.
Коментиран от #195, #211
21:59 30.08.2026
191 Ахаха
До коментар #7 от "ПРЕВЕДЕНО ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ЕЗИК":Хахаха
21:59 30.08.2026
192 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #176 от "Българин":Ти май си пропуснАл доста неща ❗
НАТьО дава оръжие
НАТьО дава боеприпаси
НАТьО дава "инструктори и доброволци"
НАТьО дава цели и координати
НАТьО дава дислокацията на противника
НАТьО дава средства за комуникация
НАТьО дава ...дава....дава.....
Ама НАТьО НЕ СЕ БИЛО ВКЛЮЧИЛО❗
21:59 30.08.2026
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Ама
До коментар #3 от "14/88":сериозно ли
Коментиран от #196
22:00 30.08.2026
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 Само факти
До коментар #194 от "Ама":Не ги мрази!
22:02 30.08.2026
197 Руснак без крак
Коментиран от #199, #206
22:02 30.08.2026
198 Майстора
22:02 30.08.2026
199 Този коментар е премахнат от модератор.
200 Като последен софи
До коментар #8 от "Последния Софиянец":информираността ти е безпределна, а и Нигер е един от май-важните рубежи в света
22:04 30.08.2026
201 Този коментар е премахнат от модератор.
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Този коментар е премахнат от модератор.
204 Некои ползи от капитализъма
Български мекерета ,дарихте ли своя дял за допомогу посраини на Адриатика ?
22:06 30.08.2026
205 Украйна
До коментар #1 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е":е достатъчна да спре блатната орда
Коментиран от #209, #216
22:06 30.08.2026
206 Димяща ушанка
До коментар #197 от "Руснак без крак":Аз направо влитам с200!!
22:06 30.08.2026
207 Смешник
22:06 30.08.2026
208 Този коментар е премахнат от модератор.
209 Като ви изкараха да тролите
До коментар #205 от "Украйна":показвате само края на Украйна! 😄
Коментиран от #217
22:08 30.08.2026
210 Зевзек
22:08 30.08.2026
211 хахахахха
До коментар #190 от "Това да фактите!":пак ли ти ве,до кога ще си коментираш сам постовете си,потърси помощ,както си тръгнал скоро може да е късно...
22:10 30.08.2026
212 Този коментар е премахнат от модератор.
213 Кота Рак
28 Август, 2026 07:04"
Коментиран от #214, #226
22:11 30.08.2026
214 С тролене
До коментар #213 от "Кота Рак":изглеждаш много глупаво!
22:12 30.08.2026
215 Не, не я губят
До коментар #24 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":хвърчат ушанки
22:13 30.08.2026
216 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #205 от "Украйна":И в ЕсеС и в ШАШт мислеха така, ама нещо започнаха да усещат, че са си правили сметката без кръчмар❗
Затова и пратиха парламентьор в МаЦква❗
Какво ли занесе, или отнесе, със самолет дето може да побере и носи СТОТИЦИ тонове товар🤔❓❗
22:13 30.08.2026
217 Сакаш ли а ти напуним
До коментар #209 от "Като ви изкараха да тролите":Дебелото црево, отка чалник ? ;)))
Коментиран от #220
22:14 30.08.2026
218 Русийката
До коментар #16 от "Подобни статии не ги и чета":е противен агресор
Коментиран от #222
22:14 30.08.2026
219 Блага вест
22:15 30.08.2026
220 Изглеждаш много глупаво
До коментар #217 от "Сакаш ли а ти напуним":тролейки и излагащо се с простотия! Показваш не само своята трагедия, а пълната деградация и дъното на запада.
22:16 30.08.2026
221 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #212 от "вовкаПичкин.РУ":Нямаш представа какво представлява
Ядрена Триада , нали ❗
Поне погледни в гуглето, че да не се излагаш❗
Коментиран от #227
22:17 30.08.2026
222 Русия е велкика
До коментар #218 от "Русийката":а ти тролещо нищо!
22:17 30.08.2026
223 Жужко дава страстна
До коментар #15 от "Помак":целувка на свещената ви книга и вий му се вързахте
22:17 30.08.2026
224 Този коментар е премахнат от модератор.
225 яж банана
До коментар #126 от "Бай Араб":Отваряй устата широко, покажи дълбоко гърло.
22:20 30.08.2026
226 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #213 от "Кота Рак":СеРеУ можеше да го предупреди по телефона или чрез медиите😉❗
А защо СеРеУ прати самолет побиращ стотици тонове товар в МаЦква🤔❓
Какво ЗАНЕСЕ или ОТНЕСЕ на борда си🤔❗
Това е въпросът😉
22:20 30.08.2026
227 Под ледовете на Северния ледовит океан
До коментар #221 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тихо чакат подводниците тип "Борей". Всяка от тях може да унищожи континент.
22:20 30.08.2026