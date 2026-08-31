31 август 1997 г. Лейди Даяна загива в катастрофа ВИДЕО

На 31 август 1997 г. в автомобилна катастрофа в Париж загиват принцеса Даяна, нейният придружител Доди ал Файед и шофьорът на автомобила Анри Пол. Бодигардът на ал Файед - Тревор Рийс-Джоунс, който седял на предната пътническа седалка, е единственият, който оцелява.
Инцидентът става в тунела Понт де л’Алма. Колата се блъска в тринадесетата колона на тунела. Анри Пол и Доди Ал-Файед загиват на място. Даяна получава сериозни наранявания на сърцето и вътрешен кръвоизлив. Транспортирана е с линейка до болницата, но по пътя получава два сърдечни пристъпа. И въпреки опитите на лекарите умира в 4.00 ч. сутринта местно време.
18-месечното френско съдебно разследване приключва през 1999 г. с изявлението, че автомобилната катастрофа, при която умира принцесата, е причинена от Анри Пол, който загубил контрол над колата при висока скорост и под влияние на алкохол. Кръвният анализ показал, че съдържанието на алкохол в кръвта му било три пъти повече от допустимите норми.
Любопитен факт е, че бащата на Доди - Мохамед Ал-Файед, собственик на „Хародс” и на хотел „Риц”, твърди, че катастрофата е резултат от конспирация и е ръководена от MI6 по инструкции от принц Филип, херцог на Единбург. През 2007 г. в Кралския съд започва ново разследване. На 7 април 2008 г. съдебният състав потвърждава решението си - Даяна е загинала поради невнимателното шофиране на Анри Пол и поради преследването от страна на фотографите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #2, #8
07:59 31.08.2018
2 ооо
До коментар #1 от "Гост":И тия последните трима,кой ги познава?
Коментиран от #9
08:42 31.08.2018
3 Абсолютна конспирация
Коментиран от #4
08:50 31.08.2018
4 Рептилска конспирация
До коментар #3 от "Абсолютна конспирация":Забравих да добавя, името му е Henri Paul. Това е линка към последнта му снимка...
https://www.google.bg/search?q=henri+paul&client=ms-android-lge&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsbrIypbdAhWhtYsKHbiNCe4Q_AUIESgB&biw=360&bih=514#imgrc=KWB9jIbjUh-BEM:
08:52 31.08.2018
5 баба
10:27 31.08.2018
6 шампиона
11:17 31.08.2018
7 Кръст
Коментиран от #10
06:14 01.09.2018
8 Teodora Koleva
До коментар #1 от "Гост":Тя наистина е допринесла за добруването на обществото!!!!
15:22 01.09.2018
9 гост
До коментар #2 от "ооо":Тия тримата ги познават всички българи, разбира се ако са ходили на училище!!!И плюс това сайтът е български.
21:59 02.09.2018
10 гост
До коментар #7 от "Кръст":До колкото знам беше бремена от тарамбугата и принцовете щяха да имат брат или сестра и ако се случи нещо с тях кой става наследник?????
22:05 02.09.2018