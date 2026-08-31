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31 август 1997 г. Лейди Даяна загива в катастрофа ВИДЕО

31 август 1997 г. Лейди Даяна загива в катастрофа ВИДЕО

31 Август, 2026 04:13 14 847 10

  • лейди даяна-
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  • загива

Инцидентът става в тунела Понт де л’Алма. Колата се блъска в тринадесетата колона на тунела

31 август 1997 г. Лейди Даяна загива в катастрофа ВИДЕО - 1
Снимка: Shutterstock.com
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 31 август 1997 г. в автомобилна катастрофа в Париж загиват принцеса Даяна, нейният придружител Доди ал Файед и шофьорът на автомобила Анри Пол. Бодигардът на ал Файед - Тревор Рийс-Джоунс, който седял на предната пътническа седалка, е единственият, който оцелява.

Инцидентът става в тунела Понт де л’Алма. Колата се блъска в тринадесетата колона на тунела. Анри Пол и Доди Ал-Файед загиват на място. Даяна получава сериозни наранявания на сърцето и вътрешен кръвоизлив. Транспортирана е с линейка до болницата, но по пътя получава два сърдечни пристъпа. И въпреки опитите на лекарите умира в 4.00 ч. сутринта местно време.

18-месечното френско съдебно разследване приключва през 1999 г. с изявлението, че автомобилната катастрофа, при която умира принцесата, е причинена от Анри Пол, който загубил контрол над колата при висока скорост и под влияние на алкохол. Кръвният анализ показал, че съдържанието на алкохол в кръвта му било три пъти повече от допустимите норми.

Любопитен факт е, че бащата на Доди - Мохамед Ал-Файед, собственик на „Хародс” и на хотел „Риц”, твърди, че катастрофата е резултат от конспирация и е ръководена от MI6 по инструкции от принц Филип, херцог на Единбург. През 2007 г. в Кралския съд започва ново разследване. На 7 април 2008 г. съдебният състав потвърждава решението си - Даяна е загинала поради невнимателното шофиране на Анри Пол и поради преследването от страна на фотографите.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    30 11 Отговор
    Нямам нищо против жената, но е адски неуместно да ни я натрапвате, все едно е някаква важна личност допринесла за добруването на човечеството или е свързана с нашата българска история! Вие за Айнщайн, Нютон, Планк, Фарадей, Бенковски, Ботев, Левски и Раковски нищо не пишете, а ни облъчвате с такива "новини". Пък вземете се засрамете малко!

    Коментиран от #2, #8

    07:59 31.08.2018

  • 2 ооо

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    И тия последните трима,кой ги познава?

    Коментиран от #9

    08:42 31.08.2018

  • 3 Абсолютна конспирация

    10 5 Отговор
    Виж те последните снимки на лицето на шофьора на Даяна, сниман от папараците и ми кажете дали не е лице на маняк убиец/самоубиец?!?! На този човек е платено, той е уредил семейството си, погасил е дълговете си от хазарт, напил се е, а сигурно и дрогирал и си е свършил работата!!! Влечуги-рептили!!! Юроди- Анатема!!!

    Коментиран от #4

    08:50 31.08.2018

  • 4 Рептилска конспирация

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Абсолютна конспирация":

    Забравих да добавя, името му е Henri Paul. Това е линка към последнта му снимка...
    https://www.google.bg/search?q=henri+paul&client=ms-android-lge&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsbrIypbdAhWhtYsKHbiNCe4Q_AUIESgB&biw=360&bih=514#imgrc=KWB9jIbjUh-BEM:

    08:52 31.08.2018

  • 5 баба

    7 0 Отговор
    И всички избягват да споменат за набедения за виновник фотограф.Намериха го изгорен в полето. Да не си помислите нещо лошо за арабите.

    10:27 31.08.2018

  • 6 шампиона

    10 4 Отговор
    На всички е ясно, че кралицата е поръчала това убийство..След като линейката дошла и взела Даяна, обикаляла 2 часа из града, вместо да отиде в първата болница..

    11:17 31.08.2018

  • 7 Кръст

    2 3 Отговор
    Много ясно че Диди трябваше да бъде ликвидирана. То не беше сърбежи то не беше араби, хирурзи ... чакай ма, ти си Принцесата на Уелс не Мара Общата да ми вкарваш арабска жилка в линията на Британския Суверен! Жалко че само двайсет години по-късно това което я направи легенда се приема за нормално. Джендърнята победи.

    Коментиран от #10

    06:14 01.09.2018

  • 8 Teodora Koleva

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Тя наистина е допринесла за добруването на обществото!!!!

    15:22 01.09.2018

  • 9 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ооо":

    Тия тримата ги познават всички българи, разбира се ако са ходили на училище!!!И плюс това сайтът е български.

    21:59 02.09.2018

  • 10 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кръст":

    До колкото знам беше бремена от тарамбугата и принцовете щяха да имат брат или сестра и ако се случи нещо с тях кой става наследник?????

    22:05 02.09.2018

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