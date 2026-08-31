31 август 1997 г. Лейди Даяна загива в катастрофа ВИДЕО

На 31 август 1997 г. в автомобилна катастрофа в Париж загиват принцеса Даяна, нейният придружител Доди ал Файед и шофьорът на автомобила Анри Пол. Бодигардът на ал Файед - Тревор Рийс-Джоунс, който седял на предната пътническа седалка, е единственият, който оцелява.

Инцидентът става в тунела Понт де л’Алма. Колата се блъска в тринадесетата колона на тунела. Анри Пол и Доди Ал-Файед загиват на място. Даяна получава сериозни наранявания на сърцето и вътрешен кръвоизлив. Транспортирана е с линейка до болницата, но по пътя получава два сърдечни пристъпа. И въпреки опитите на лекарите умира в 4.00 ч. сутринта местно време.

18-месечното френско съдебно разследване приключва през 1999 г. с изявлението, че автомобилната катастрофа, при която умира принцесата, е причинена от Анри Пол, който загубил контрол над колата при висока скорост и под влияние на алкохол. Кръвният анализ показал, че съдържанието на алкохол в кръвта му било три пъти повече от допустимите норми.

Любопитен факт е, че бащата на Доди - Мохамед Ал-Файед, собственик на „Хародс” и на хотел „Риц”, твърди, че катастрофата е резултат от конспирация и е ръководена от MI6 по инструкции от принц Филип, херцог на Единбург. През 2007 г. в Кралския съд започва ново разследване. На 7 април 2008 г. съдебният състав потвърждава решението си - Даяна е загинала поради невнимателното шофиране на Анри Пол и поради преследването от страна на фотографите.