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Лиценз за Storm Shadow за Киев: защо в Москва нервничат
  Тема: Украйна

Лиценз за Storm Shadow за Киев: защо в Москва нервничат

30 Август, 2026 13:07 895 50

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  • русия-
  • нато

Storm Shadow преминава първото си бойно изпитание по време на операцията в Ирак на силите на американо-британската коалиция

Лиценз за Storm Shadow за Киев: защо в Москва нервничат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Когато през пролетта на 2023 година Украйна за първи път получи крилатите ракети Storm Shadow, това беше едно от най-важните решения на западните съюзници относно оръжията с голям обсег. Оттогава насам те бяха използвани многократно от Киев за удари по складове, щабове, бази и други важни военни и промишлени обекти в Русия.

Ето защо не е изненадващо, че съобщението за възможно предоставяне на Киев на лиценз за тяхното производство предизвика остра реакция от страна на Кремъл. Руските власти започнаха да говорят за отговорността на западните държави и дори заплашиха с удари по бъдещите производствени мощности. С какво Storm Shadow заслужиха тази репутация и защо Русия ги възприема като сериозна заплаха?

Къде са използвани тези ракети преди войната на Русия срещу Украйна

Storm Shadow/SCALP е крилата ракета с въздушно базиране, използва се от началото на 2000-те години. Нейни носители са самолети от тактическата авиация – „Торнадо", „Мираж 2000", „Рафал" и „Юрофайтър Тайфун". Сред ключовите предимства на ракетата производителят посочва следните: трудно откриваема, устойчива срещу средства за водене на електронна война, трудно да бъде прехваната от системи за противовъздушна отбрана. Изтъква се и високата ѝ точност на поразяване, включително на защитени цели.

Storm Shadow преминава първото си бойно изпитание по време на операцията в Ирак на силите на американо-британската коалиция през март-април 2003 година. Според данни от специалния проект „Missile Threat“ на американския аналитичен Център за стратегически и международни изследвания (CSIS), тогава ракетите са били използвани от британските военновъздушни сили. По-късно ракетата е била използвана в Либия, както и по време на операции срещу терористичната организация „Ислямска държава“ (ИД).

В Украйна действат от 2023. Първо в окупираните територии.

Преди войната в Украйна ракетите Storm Shadow/SCALP са били използвани срещу противници, които не разполагат с модерни средства за електронна война и противовъздушна отбрана. Ето защо истинското изпитание за ракетата беше в Украйна, където от май 2023 тя е част от бойното снаряжение на бомбардировачите Су-24М.

Оттогава Украйна редовно получава тези ракети от Великобритания и Франция, а според медийни съобщения – по-рядко и от Италия. Първите цели бяха обекти на Руската федерация във временно окупираните територии на Украйна и в анексирания Крим. Въпреки използването на съвременни средства за противовъздушна отбрана и електронна война, руските войски не винаги успяваха да прихващат тези ракети.

Най-голям отзвук предизвика кампанията от удари срещу руския Черноморски флот, започнала през есента на 2023. По-конкретно, според данни на украинската страна, са били поразени щабът на флота в Севастопол – вероятно по време на заседание на ръководството, големият десантен кораб „Минск“ и подводницата „Ростов-на-Дон“. Не е изключено ракети Storm Shadow да са били използвани и за удар по още един голям десантен кораб – „Новочеркаск“ във Феодосия.

Интересен факт е, че след тази серия от удари, освен редовния украински обстрел с други ракети и с дронове, руското командване предислоцира боеспособните кораби на Черноморския флот от Крим в Новоросийск.

Целенасочени удари на руска територия

Следващият етап беше ограниченото използване на тези ракети срещу отделни цели на територията на самата Русия. За първи път тези ракети срещу Русия можеха да бъдат използвани през ноември 2024. Тогава, според данни на наблюдатели, е бил ударен подземен щаб на руската армия в Марино, Курска област.

Вероятно ракети Storm Shadow са били използвани и при нанесения удар по завода „Кремний Ел“ в Брянск, който беше вторият най-голям производител на компоненти за микроелектроника в Руската федерация. Значителна част от продукцията му е била предназначена именно за нуждите на руския военно-промишлен комплекс.

Сред другите атаки се откроява ударът по предприятието „ВЗПП“ във Воронеж през юни 2026 г. Заводът доставя електронни компоненти за руски ракети, включително Х-101 и „Искандер-К“.

Експерт предупреждава да не се създават прекомерни очаквания

Въпреки това би било преувеличено да се счита, че Storm Shadow/SCALP е неуязвимо или решаващо оръжие. Според германския специалист по ракетни технологии Маркус Шилер от Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира (SIPRI) е трудно да се оцени достоверно ефективността на тези ракети, тъй като страните в конфликта не разкриват пълната информация за резултатите от ударите и прехващанията.

„Никоя от страните в конфликта не е заинтересована от това точната информация за атакуваните цели, процента на прехванатите ракети и точността на поразяването да стане достояние на обществеността. Въпреки това от възмущението на руската страна по повод планираното лицензионно производство в Украйна може да се направи изводът, че те биха предпочели да не виждат тези ракети в Украйна, следователно вероятно те имат определен ефект. Въпреки това тази ракета, безспорно, не е решаващо средство във войната“, отбеляза той в коментар за ДВ.

Каква полза има Украйна от лиценза за производство на Storm Shadow?

Фактът, че Париж и Лондон се съгласиха да предоставят на Украйна лиценз за производство на Storm Shadow/SCALP, все още не означава, че производството на такива ракети ще започне бързо. Причината е, че Storm Shadow представлява един своеобразен „LEGO конструктор“: двигателят ѝ, системата за насочване, бойната част и другите възли се произвеждат от различни компании. Например, както отбелязва украинското специализирано издание „Defense Express“, турбореактивният двигател TR60-30 за ракетата е разработка на френската компания „Safran“, термовизионната самонасочваща се глава се доставя от друг производител, други пък произвеждат бойната част, навигационната система и т.н.

Ето защо локализирането на пълния производствен цикъл ще отнеме време и ще изисква сътрудничеството на многобройни доставчици. А организирането на производството дори на всеки един от изброените компоненти или възли „е задача, която не се решава за няколко месеца“, подчертават анализаторите от Defense Express. Ето защо според тях за Украйна би било значително по-ефективно именно „лицензионното производство на отделни компоненти с интегрирането им във вече съществуващите украински крилати ракети“.

На същото мнение е и германският експерт Маркус Шилер. Според него започването на серийно производство на Storm Shadow в Украйна не е въпрос на месеци, а на „далечна перспектива“. При това едно от основните постижения на лицензионното споразумение може да бъде достъпът до технологични решения, които украинските инженери ще могат да използват в собствените си разработки.

Автор: Валерий Сааков


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо 404 нервничи

    9 7 Отговор
    Зеленски поиска да бъдат наказани отговорните за поставянето на боеприпаси в близост до жилищни сгради.

    Говорим за склад в село Мила в Киевска област, където след кацането е станала мощна детонация .

    Според Зеленски, боеприпасите не е трябвало да се съхраняват в близост до жилищни сгради, а отговорните за това решение трябва да бъдат наказани.

    Националната полиция на Украйна и Службата за сигурност на Украйна вече са започнали предварително разследване. Образувано е наказателно производство по член за служебна небрежност.

    Коментиран от #3

    13:09 30.08.2026

  • 2 Шкембе Копейка

    11 20 Отговор
    Когато фактите говорят, и най-големите митове за „Дядо Иван“ замлъкват!
    Скъпи защитници на „чистата и благотворителна руска любов“, нека слезем от пропагандните филми и да погледнем реалната история. Войната от 1877–1878 г. беше водена изцяло за интересите и териториалното разширение на Руската империя. Ако беше за „милост към българите“, защо Русия водеше паралелен втори фронт в Кавказ, където заграби Карс и Батум за себе си? Ако Румъния не беше своеобразен буфер, нашите земи щяха да осъмнат директно като Задунайска губерния!
    Ето още малко неудобна истина от архивите, която редовно „пропускате“:

    1. Раковски го е казал най-добре: Прочетете великия Георги Сава Раковски и неговата брошура „Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите“. Той ясно описва как при всяка война Русия насилствено изселва стотици хиляди българи в пустите руски степи, за да обезкърви и обезбългари нашите земи, правейки ги лесни за бъдеща окупация.
    2. Войната срещу Българската църква: Когато султанът най-накрая признава независимостта на Българската екзархия (1870 г.), коя държава скача най-остро срещу нас? Руската дипломация! Русия прави всичко възможно да ни обяви за схизматици, защото силна и независима българска нация не влиза в имперските им планове.
    3. Ударът срещу Съединението: През 1885 г., когато българите сами извършват Съединението, „освободителката“ Русия побеснява, изтегля всичките си офицери от младата ни армия и подтиква Сърбия да ни н

    Коментиран от #5, #22, #41

    13:10 30.08.2026

  • 3 🐒🐒🐒🐒🐒

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Защо 404 нервничи":

    Главнокомандващият🤥 ЗеленПацул щял да търси виновни, той горкия 🙊🙉🙈 , сигурно някоя чистачка ще поеме вината.😁

    13:11 30.08.2026

  • 4 Лошо много лошо намерение

    11 5 Отговор
    Но няма да се реализира

    13:11 30.08.2026

  • 5 Шкембе Копейка

    10 18 Отговор

    До коментар #2 от "Шкембе Копейка":

    При Съединението, „освободителката“ Русия побеснява, изтегля всичките си офицери от младата ни армия и подтиква Сърбия да ни нападне в гръб, надявайки се България да бъде смазана.

    Истината е една: Възраждането, строежът на българските училища, борбата за църковна независимост и икономическият възход на нацията доказват, че България е била на сигурен път към своята независимост – със или без тази война. Руско-турската война просто ускори процеса, и то срещу огромни разпокъсване на изгодните български земи и финансови репарации, изплатени от нас до последната копейка.
    Спрете да бъркате имперските амбиции на чужда държава с благотворителност. Историята се чете с документи, а не с коленопреклонно мачкане на каскети!

    Коментиран от #17, #28

    13:11 30.08.2026

  • 6 защо във фашингтон нервничат

    14 7 Отговор
    и пристигнаха на килимчето експресно ?

    Коментиран от #14

    13:11 30.08.2026

  • 7 защо в Москва нервничат

    13 8 Отговор
    Понеже знаят, че на острова лошите са по-малко от 1 % от хората там. Но заради тези психично изкривените, фашовци, ще трябва да дадат фира и отидат при рибите и всичките други, невинни хорица там! Психо изкривените там, точно на това разчитат, да няма "Посейдони", понеже те са нещо "специални", като оня с гнездото на чутурата си! Ама те, да правят каквото си искат с Русия, нали? Ама някога ще им свърши търпението и сушата на планетата ще стане с един остров по-малко!

    13:15 30.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами

    7 13 Отговор
    Просто защото Путлеристан разчита само на това, че на Украйна са предоставя ограничена като количество помощ. Кога тя не зависи от конкретни отпуснати бройки, а собствено прпизводство за Кремълските нищожества става страшно за справка ударите с дронове дълбоко в руската територи

    13:18 30.08.2026

  • 10 Баламата

    13 8 Отговор
    Докато не върнат Украйна в каменния век,миризливите англичани няма да мирясат.Украинците са много глупави,че им вярват.А колкото до ракетите ...нищо особено за нормално пво и ако имаш изтребители в действие 25 годишни летящи кутии

    Коментиран от #26

    13:18 30.08.2026

  • 11 Сър Пичук

    11 11 Отговор
    Ще нервничат и още как! Щото тия Storm Shadow минават през безаналоговото руско ПВО кат стой та гледай. Не стига, че нанасят материални щети на Русия, ами носят и огромни репутационни щети на Путин и могучая и непобедимая советская армия.

    Коментиран от #24, #25, #31

    13:19 30.08.2026

  • 12 военен неможач

    9 5 Отговор
    Никой не нервничи - това си е война. Бият се - и Русия и Украйна - кой както може. Нервничи и провокират само анторите в Дойе веле.

    13:20 30.08.2026

  • 13 зИленски

    7 5 Отговор
    ЛИЦЕНЗИ ОТ ВАС
    РУИНИ ЗА НАС

    13:21 30.08.2026

  • 14 Защото Белгород

    7 9 Отговор

    До коментар #6 от "защо във фашингтон нервничат":

    подводницата, която носи няколко "Посейдона" и ги пуска недалеч от целта, не знаят къде е в океаните сега! И островяните станаха много нахални и има опасност, да са вече обречени!
    И понеже ако те изчезнат, то САЩ би трябвало да се вкючат във война с Русия. А те знаят, че това ще ги убие напълно! За това се притесняват, Русия да не тупне острова, както вече го заслужават!

    13:22 30.08.2026

  • 15 какво каза Будинов

    7 7 Отговор
    Всеки месец на украйна и трябват 30 000 мобилизирани за да подържат фронта . Не да напредват , не да настъпват , а да подържат ...
    Пита се - какво става с 30 000 човека всеки месец ??!!

    Коментиран от #21

    13:23 30.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Православен ходжа

    8 6 Отговор
    Москва защо не нервничи за лиценза на иранските дронове Шахед, м? Или за северно корейските ракети и боеприпаси?

    13:25 30.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Димитър Дончев -Манатарката

    7 7 Отговор
    В Москва изобщо не нетвничат ами подготвят голяма гьостерица и може да изпепелят на първо време британската военна база Акротири в Кипър .Хохохолите нямат индустрения потенциал за да усвоят производството на френските крилати ракети Скалп и ще ползват същите готови Сторм Шадоу с етикет мейд ин Осрайна .Някой да има не разбрал ?

    Коментиран от #27, #32

    13:26 30.08.2026

  • 21 Каквото и с руските

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "какво каза Будинов":

    Същата работа. Защо те интересува?

    Коментиран от #23

    13:26 30.08.2026

  • 22 Шкембе Атлантик

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Шкембе Копейка":

    Кой разкъсва България и ни натиска да се върнем в пределите на Османската империя ?!
    Май новите ти братя а ?

    13:27 30.08.2026

  • 23 същата , ама не баш

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Каквото и с руските":

    Гледай колко са чувалите и на къде заминават !

    13:27 30.08.2026

  • 24 Абе то има и много руски,

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "Сър Пичук":

    които минават "през всичките ПРО на "велокото нато", като стой та гледай"!
    Авангард - от 27-30 Маха на височина до 40 км в атмосферата... Циркон, Буревестник, Сатана, Сармат, Буава, Топол, Ярс и много други...
    Русия просто не иска да направи от планетата втора Луна. А има с какво да матира всичките тъпанари и фашисти!

    Коментиран от #29, #48

    13:27 30.08.2026

  • 25 МайТапчията

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "Сър Пичук":

    Нанесли са щети на май .кятти на Пичука спаружен ,млади ромми от маалата ,щото в събота и неделя тя им прави Примоция 👈.

    Коментиран от #33

    13:30 30.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Димитър Георгиев – ДиДи от Прайда🌈

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Димитър Дончев -Манатарката":

    Адашче ,абе недей тръгва отрано с рогата,трябва дипломатичност и любов да има в отношенията .
    Чакаме те на руския прайд в Швейцария! Лее се руска реч, организаторите наши, диджеите наши, освободител до освободителя.
    Тук ще си в свои води.
    Пари за път ли нямаш? Евгени Минчев ще ти услужи, наш братушка е. Идвааай!
    Жду ответа как соловей лета! Муць!

    Коментиран от #30, #36

    13:34 30.08.2026

  • 28 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Шкембе Копейка":

    То.Луп -Разбирач ,я кажи кво хубаво сме видяли от Англия ,Франция и Германия последните 200години ?Германските швес.тери кога ще си. заплатят помоща на България за Третия Райх по време на ВСВ с равностойност €40 МЛРД?Кой бомби София ?

    Коментиран от #34

    13:36 30.08.2026

  • 29 Хубав виц!

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Абе то има и много руски,":

    Сам ли го измисли?

    Коментиран от #37

    13:36 30.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Чул ли си,

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сър Пичук":

    че нападателните оръжия струват много по-евтино от отбранителните?
    Дори и Ким от Северна Корея има страхотни ракети, които могат да матират САШ, но надеждно ПРО/ПВО?
    Да не говорим за Натото! Нито САЩ, а и евро-натото нямат никакво ПРО днеска. Имат некакви стари, ама това днес не може да ги спаси, даже от ракетите на Ким!
    И при войната с Иран видяхме! Уж "най-надеждното в света ПРО", на Израел и кво? Иран ги би даже и по заводите, дето разработват ядрени оръжия!
    САЩ също показаха, че нямат ПРО за иранските ракети! Това означава, че техните военни бази и в Европа са толкова "защитени", колкото бяха и онези при арабите! И даже там в самите САЩ е същото. Даже и да имаш страхотно и надеждно ПРО, то такава огромна територия просто физически не може да покриеш с милиони ПРО-установки и персонал на бойно дежурство 24 часа, години... Те не могат да произведат некакви си ракети за година, та ще имат милиони ПРО-установки? Забрави!

    Коментиран от #35

    13:37 30.08.2026

  • 32 евро лакардията

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Димитър Дончев -Манатарката":

    Сам ли я съчини ? Не се мори толкова , ще получиш ишиас на мозъка .

    13:37 30.08.2026

  • 33 Сър Пичук

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "МайТапчията":

    Ти пък що нервничиш, бе, Евгени? 😀 Москва трябва да ги сърби на едно определено място, не тебе.

    Коментиран от #39

    13:38 30.08.2026

  • 34 Прав си,

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Майсторът 🐷 на Илюзиите":

    путинците нищо добро не сте видели от завист и злоба. Те заслепяват.
    Отиваш в Раша и проблемът ти изчезва. Не се мотай.

    Коментиран от #38, #42, #44, #47

    13:38 30.08.2026

  • 35 Не, не слушаме

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Чул ли си,":

    путински фейкове. Върти си сам плочите.

    13:39 30.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Не е виц

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хубав виц!":

    Иран "го измисли"!
    Иран показа на цял свят, че САЩ НЯМАТ ПВО/ПРО! Точка!

    13:39 30.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 МайТапчията

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Сър Пичук":

    Братчед ,да ти кажа честно ,аз съм единият от роммите и хванах катар ,вместо да отида в Катар на екскурзия .

    13:42 30.08.2026

  • 40 Исландците гласуваха против

    2 0 Отговор
    против присъединяване към ЕС !!
    Участниците в кампанията в полза на членството твърдяха, че присъединяването към блока може да облекчи високите лихвени проценти и да предложи повече сигурност в свят, дестабилизиран от войната в Украйна и реториката на президента на САЩ за анексиране на разположената наблизо Гренландия.

    13:43 30.08.2026

  • 41 Слава на Руската армия Освободителка!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шкембе Копейка":

    И ти ще бъдеш освободен един ден!😂

    Коментиран от #43

    13:43 30.08.2026

  • 42 ха ха ха ...

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Прав си,":

    Върви ти в Париж или Лондон ....да ти обърнат хастара ...

    13:44 30.08.2026

  • 43 Бутача

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Слава на Руската армия Освободителка!":

    Дойди на среща

    Коментиран от #46

    13:45 30.08.2026

  • 44 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Прав си,":

    Цуци 🦄 ,я кажи кой въоръжаваше турската армия ,чии генерали с турски имена воюваха за Османската империя ,кой бомби София и Враца с над 2300 жертви ?Още много примери мога да дам !

    13:46 30.08.2026

  • 45 нещо не си спомням

    1 0 Отговор
    Кажете как гласуваха българите на референдумите за ЕС и за нато ?
    А ама те не са гласували. Как така?

    13:46 30.08.2026

  • 46 оня с кола

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Бутача":

    Мога да ти бутна един заоблен кол в га,zyндера като за начало 👈

    Коментиран от #49

    13:47 30.08.2026

  • 47 Дядо Вичо

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Прав си,":

    ЕС вече не е най-добро място за живеене. Меркел, Урсула и Кая опропастиха предимствата на този съюз и го превърнаха в играчка на Сащ, Китай и Русия.

    13:48 30.08.2026

  • 48 Сашо

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Абе то има и много руски,":

    Глупости, с тая ядрена война само се всява паника. Полигона на остров Нова земя( изключително малко островче, сравнено с цялата планета) е бил избушен от ядрени опити, включително прословутата Цар бомба от 58,6 мегатона, и огромен брой други ядрени и термоядрени опити,но все още е годен за живот..

    13:50 30.08.2026

  • 49 Бутача

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "оня с кола":

    ОБИЧАМ ТЕ, ЩЕ НАПРАВЯ ВСИЧКО, ЗА ДА ТЕ ЧУКАМ

    13:52 30.08.2026

  • 50 Пълни глупости

    0 0 Отговор
    Тия платени реклами глупости на таркалете , преди войната Украйна беше 45 милиона сега е под 18, общо взето тази държава не съществува ама както и да е / не подкрепям Путин/.Та всички борци за свобода/ евро атлантици/, газ пикат но Русия побеждава така или иначе!

    13:53 30.08.2026

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