Лиценз за Storm Shadow за Киев: защо в Москва нервничат

Когато през пролетта на 2023 година Украйна за първи път получи крилатите ракети Storm Shadow, това беше едно от най-важните решения на западните съюзници относно оръжията с голям обсег. Оттогава насам те бяха използвани многократно от Киев за удари по складове, щабове, бази и други важни военни и промишлени обекти в Русия.
Ето защо не е изненадващо, че съобщението за възможно предоставяне на Киев на лиценз за тяхното производство предизвика остра реакция от страна на Кремъл. Руските власти започнаха да говорят за отговорността на западните държави и дори заплашиха с удари по бъдещите производствени мощности. С какво Storm Shadow заслужиха тази репутация и защо Русия ги възприема като сериозна заплаха?
Къде са използвани тези ракети преди войната на Русия срещу Украйна
Storm Shadow/SCALP е крилата ракета с въздушно базиране, използва се от началото на 2000-те години. Нейни носители са самолети от тактическата авиация – „Торнадо", „Мираж 2000", „Рафал" и „Юрофайтър Тайфун". Сред ключовите предимства на ракетата производителят посочва следните: трудно откриваема, устойчива срещу средства за водене на електронна война, трудно да бъде прехваната от системи за противовъздушна отбрана. Изтъква се и високата ѝ точност на поразяване, включително на защитени цели.
Storm Shadow преминава първото си бойно изпитание по време на операцията в Ирак на силите на американо-британската коалиция през март-април 2003 година. Според данни от специалния проект „Missile Threat“ на американския аналитичен Център за стратегически и международни изследвания (CSIS), тогава ракетите са били използвани от британските военновъздушни сили. По-късно ракетата е била използвана в Либия, както и по време на операции срещу терористичната организация „Ислямска държава“ (ИД).
В Украйна действат от 2023. Първо в окупираните територии.
Преди войната в Украйна ракетите Storm Shadow/SCALP са били използвани срещу противници, които не разполагат с модерни средства за електронна война и противовъздушна отбрана. Ето защо истинското изпитание за ракетата беше в Украйна, където от май 2023 тя е част от бойното снаряжение на бомбардировачите Су-24М.
Оттогава Украйна редовно получава тези ракети от Великобритания и Франция, а според медийни съобщения – по-рядко и от Италия. Първите цели бяха обекти на Руската федерация във временно окупираните територии на Украйна и в анексирания Крим. Въпреки използването на съвременни средства за противовъздушна отбрана и електронна война, руските войски не винаги успяваха да прихващат тези ракети.
Най-голям отзвук предизвика кампанията от удари срещу руския Черноморски флот, започнала през есента на 2023. По-конкретно, според данни на украинската страна, са били поразени щабът на флота в Севастопол – вероятно по време на заседание на ръководството, големият десантен кораб „Минск“ и подводницата „Ростов-на-Дон“. Не е изключено ракети Storm Shadow да са били използвани и за удар по още един голям десантен кораб – „Новочеркаск“ във Феодосия.
Интересен факт е, че след тази серия от удари, освен редовния украински обстрел с други ракети и с дронове, руското командване предислоцира боеспособните кораби на Черноморския флот от Крим в Новоросийск.
Целенасочени удари на руска територия
Следващият етап беше ограниченото използване на тези ракети срещу отделни цели на територията на самата Русия. За първи път тези ракети срещу Русия можеха да бъдат използвани през ноември 2024. Тогава, според данни на наблюдатели, е бил ударен подземен щаб на руската армия в Марино, Курска област.
Вероятно ракети Storm Shadow са били използвани и при нанесения удар по завода „Кремний Ел“ в Брянск, който беше вторият най-голям производител на компоненти за микроелектроника в Руската федерация. Значителна част от продукцията му е била предназначена именно за нуждите на руския военно-промишлен комплекс.
Сред другите атаки се откроява ударът по предприятието „ВЗПП“ във Воронеж през юни 2026 г. Заводът доставя електронни компоненти за руски ракети, включително Х-101 и „Искандер-К“.
Експерт предупреждава да не се създават прекомерни очаквания
Въпреки това би било преувеличено да се счита, че Storm Shadow/SCALP е неуязвимо или решаващо оръжие. Според германския специалист по ракетни технологии Маркус Шилер от Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира (SIPRI) е трудно да се оцени достоверно ефективността на тези ракети, тъй като страните в конфликта не разкриват пълната информация за резултатите от ударите и прехващанията.
„Никоя от страните в конфликта не е заинтересована от това точната информация за атакуваните цели, процента на прехванатите ракети и точността на поразяването да стане достояние на обществеността. Въпреки това от възмущението на руската страна по повод планираното лицензионно производство в Украйна може да се направи изводът, че те биха предпочели да не виждат тези ракети в Украйна, следователно вероятно те имат определен ефект. Въпреки това тази ракета, безспорно, не е решаващо средство във войната“, отбеляза той в коментар за ДВ.
Каква полза има Украйна от лиценза за производство на Storm Shadow?
Фактът, че Париж и Лондон се съгласиха да предоставят на Украйна лиценз за производство на Storm Shadow/SCALP, все още не означава, че производството на такива ракети ще започне бързо. Причината е, че Storm Shadow представлява един своеобразен „LEGO конструктор“: двигателят ѝ, системата за насочване, бойната част и другите възли се произвеждат от различни компании. Например, както отбелязва украинското специализирано издание „Defense Express“, турбореактивният двигател TR60-30 за ракетата е разработка на френската компания „Safran“, термовизионната самонасочваща се глава се доставя от друг производител, други пък произвеждат бойната част, навигационната система и т.н.
Ето защо локализирането на пълния производствен цикъл ще отнеме време и ще изисква сътрудничеството на многобройни доставчици. А организирането на производството дори на всеки един от изброените компоненти или възли „е задача, която не се решава за няколко месеца“, подчертават анализаторите от Defense Express. Ето защо според тях за Украйна би било значително по-ефективно именно „лицензионното производство на отделни компоненти с интегрирането им във вече съществуващите украински крилати ракети“.
На същото мнение е и германският експерт Маркус Шилер. Според него започването на серийно производство на Storm Shadow в Украйна не е въпрос на месеци, а на „далечна перспектива“. При това едно от основните постижения на лицензионното споразумение може да бъде достъпът до технологични решения, които украинските инженери ще могат да използват в собствените си разработки.
Автор: Валерий Сааков
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо 404 нервничи
Говорим за склад в село Мила в Киевска област, където след кацането е станала мощна детонация .
Според Зеленски, боеприпасите не е трябвало да се съхраняват в близост до жилищни сгради, а отговорните за това решение трябва да бъдат наказани.
Националната полиция на Украйна и Службата за сигурност на Украйна вече са започнали предварително разследване. Образувано е наказателно производство по член за служебна небрежност.
Коментиран от #3
13:09 30.08.2026
2 Шкембе Копейка
Скъпи защитници на „чистата и благотворителна руска любов“, нека слезем от пропагандните филми и да погледнем реалната история. Войната от 1877–1878 г. беше водена изцяло за интересите и териториалното разширение на Руската империя. Ако беше за „милост към българите“, защо Русия водеше паралелен втори фронт в Кавказ, където заграби Карс и Батум за себе си? Ако Румъния не беше своеобразен буфер, нашите земи щяха да осъмнат директно като Задунайска губерния!
Ето още малко неудобна истина от архивите, която редовно „пропускате“:
1. Раковски го е казал най-добре: Прочетете великия Георги Сава Раковски и неговата брошура „Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите“. Той ясно описва как при всяка война Русия насилствено изселва стотици хиляди българи в пустите руски степи, за да обезкърви и обезбългари нашите земи, правейки ги лесни за бъдеща окупация.
2. Войната срещу Българската църква: Когато султанът най-накрая признава независимостта на Българската екзархия (1870 г.), коя държава скача най-остро срещу нас? Руската дипломация! Русия прави всичко възможно да ни обяви за схизматици, защото силна и независима българска нация не влиза в имперските им планове.
3. Ударът срещу Съединението: През 1885 г., когато българите сами извършват Съединението, „освободителката“ Русия побеснява, изтегля всичките си офицери от младата ни армия и подтиква Сърбия да ни н
Коментиран от #5, #22, #41
13:10 30.08.2026
3 🐒🐒🐒🐒🐒
До коментар #1 от "Защо 404 нервничи":Главнокомандващият🤥 ЗеленПацул щял да търси виновни, той горкия 🙊🙉🙈 , сигурно някоя чистачка ще поеме вината.😁
13:11 30.08.2026
4 Лошо много лошо намерение
13:11 30.08.2026
5 Шкембе Копейка
До коментар #2 от "Шкембе Копейка":При Съединението, „освободителката“ Русия побеснява, изтегля всичките си офицери от младата ни армия и подтиква Сърбия да ни нападне в гръб, надявайки се България да бъде смазана.
Истината е една: Възраждането, строежът на българските училища, борбата за църковна независимост и икономическият възход на нацията доказват, че България е била на сигурен път към своята независимост – със или без тази война. Руско-турската война просто ускори процеса, и то срещу огромни разпокъсване на изгодните български земи и финансови репарации, изплатени от нас до последната копейка.
Спрете да бъркате имперските амбиции на чужда държава с благотворителност. Историята се чете с документи, а не с коленопреклонно мачкане на каскети!
Коментиран от #17, #28
13:11 30.08.2026
6 защо във фашингтон нервничат
Коментиран от #14
13:11 30.08.2026
7 защо в Москва нервничат
13:15 30.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ами
13:18 30.08.2026
10 Баламата
Коментиран от #26
13:18 30.08.2026
11 Сър Пичук
Коментиран от #24, #25, #31
13:19 30.08.2026
12 военен неможач
13:20 30.08.2026
13 зИленски
РУИНИ ЗА НАС
13:21 30.08.2026
14 Защото Белгород
До коментар #6 от "защо във фашингтон нервничат":подводницата, която носи няколко "Посейдона" и ги пуска недалеч от целта, не знаят къде е в океаните сега! И островяните станаха много нахални и има опасност, да са вече обречени!
И понеже ако те изчезнат, то САЩ би трябвало да се вкючат във война с Русия. А те знаят, че това ще ги убие напълно! За това се притесняват, Русия да не тупне острова, както вече го заслужават!
13:22 30.08.2026
15 какво каза Будинов
Пита се - какво става с 30 000 човека всеки месец ??!!
Коментиран от #21
13:23 30.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Православен ходжа
13:25 30.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Димитър Дончев -Манатарката
Коментиран от #27, #32
13:26 30.08.2026
21 Каквото и с руските
До коментар #15 от "какво каза Будинов":Същата работа. Защо те интересува?
Коментиран от #23
13:26 30.08.2026
22 Шкембе Атлантик
До коментар #2 от "Шкембе Копейка":Кой разкъсва България и ни натиска да се върнем в пределите на Османската империя ?!
Май новите ти братя а ?
13:27 30.08.2026
23 същата , ама не баш
До коментар #21 от "Каквото и с руските":Гледай колко са чувалите и на къде заминават !
13:27 30.08.2026
24 Абе то има и много руски,
До коментар #11 от "Сър Пичук":които минават "през всичките ПРО на "велокото нато", като стой та гледай"!
Авангард - от 27-30 Маха на височина до 40 км в атмосферата... Циркон, Буревестник, Сатана, Сармат, Буава, Топол, Ярс и много други...
Русия просто не иска да направи от планетата втора Луна. А има с какво да матира всичките тъпанари и фашисти!
Коментиран от #29, #48
13:27 30.08.2026
25 МайТапчията
До коментар #11 от "Сър Пичук":Нанесли са щети на май .кятти на Пичука спаружен ,млади ромми от маалата ,щото в събота и неделя тя им прави Примоция 👈.
Коментиран от #33
13:30 30.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Димитър Георгиев – ДиДи от Прайда🌈
До коментар #20 от "Димитър Дончев -Манатарката":Адашче ,абе недей тръгва отрано с рогата,трябва дипломатичност и любов да има в отношенията .
Чакаме те на руския прайд в Швейцария! Лее се руска реч, организаторите наши, диджеите наши, освободител до освободителя.
Тук ще си в свои води.
Пари за път ли нямаш? Евгени Минчев ще ти услужи, наш братушка е. Идвааай!
Жду ответа как соловей лета! Муць!
Коментиран от #30, #36
13:34 30.08.2026
28 Майсторът 🐷 на Илюзиите
До коментар #5 от "Шкембе Копейка":То.Луп -Разбирач ,я кажи кво хубаво сме видяли от Англия ,Франция и Германия последните 200години ?Германските швес.тери кога ще си. заплатят помоща на България за Третия Райх по време на ВСВ с равностойност €40 МЛРД?Кой бомби София ?
Коментиран от #34
13:36 30.08.2026
29 Хубав виц!
До коментар #24 от "Абе то има и много руски,":Сам ли го измисли?
Коментиран от #37
13:36 30.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Чул ли си,
До коментар #11 от "Сър Пичук":че нападателните оръжия струват много по-евтино от отбранителните?
Дори и Ким от Северна Корея има страхотни ракети, които могат да матират САШ, но надеждно ПРО/ПВО?
Да не говорим за Натото! Нито САЩ, а и евро-натото нямат никакво ПРО днеска. Имат некакви стари, ама това днес не може да ги спаси, даже от ракетите на Ким!
И при войната с Иран видяхме! Уж "най-надеждното в света ПРО", на Израел и кво? Иран ги би даже и по заводите, дето разработват ядрени оръжия!
САЩ също показаха, че нямат ПРО за иранските ракети! Това означава, че техните военни бази и в Европа са толкова "защитени", колкото бяха и онези при арабите! И даже там в самите САЩ е същото. Даже и да имаш страхотно и надеждно ПРО, то такава огромна територия просто физически не може да покриеш с милиони ПРО-установки и персонал на бойно дежурство 24 часа, години... Те не могат да произведат некакви си ракети за година, та ще имат милиони ПРО-установки? Забрави!
Коментиран от #35
13:37 30.08.2026
32 евро лакардията
До коментар #20 от "Димитър Дончев -Манатарката":Сам ли я съчини ? Не се мори толкова , ще получиш ишиас на мозъка .
13:37 30.08.2026
33 Сър Пичук
До коментар #25 от "МайТапчията":Ти пък що нервничиш, бе, Евгени? 😀 Москва трябва да ги сърби на едно определено място, не тебе.
Коментиран от #39
13:38 30.08.2026
34 Прав си,
До коментар #28 от "Майсторът 🐷 на Илюзиите":путинците нищо добро не сте видели от завист и злоба. Те заслепяват.
Отиваш в Раша и проблемът ти изчезва. Не се мотай.
Коментиран от #38, #42, #44, #47
13:38 30.08.2026
35 Не, не слушаме
До коментар #31 от "Чул ли си,":путински фейкове. Върти си сам плочите.
13:39 30.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Не е виц
До коментар #29 от "Хубав виц!":Иран "го измисли"!
Иран показа на цял свят, че САЩ НЯМАТ ПВО/ПРО! Точка!
13:39 30.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 МайТапчията
До коментар #33 от "Сър Пичук":Братчед ,да ти кажа честно ,аз съм единият от роммите и хванах катар ,вместо да отида в Катар на екскурзия .
13:42 30.08.2026
40 Исландците гласуваха против
Участниците в кампанията в полза на членството твърдяха, че присъединяването към блока може да облекчи високите лихвени проценти и да предложи повече сигурност в свят, дестабилизиран от войната в Украйна и реториката на президента на САЩ за анексиране на разположената наблизо Гренландия.
13:43 30.08.2026
41 Слава на Руската армия Освободителка!
До коментар #2 от "Шкембе Копейка":И ти ще бъдеш освободен един ден!😂
Коментиран от #43
13:43 30.08.2026
42 ха ха ха ...
До коментар #34 от "Прав си,":Върви ти в Париж или Лондон ....да ти обърнат хастара ...
13:44 30.08.2026
43 Бутача
До коментар #41 от "Слава на Руската армия Освободителка!":Дойди на среща
Коментиран от #46
13:45 30.08.2026
44 Майсторът 🐷 на Илюзиите
До коментар #34 от "Прав си,":Цуци 🦄 ,я кажи кой въоръжаваше турската армия ,чии генерали с турски имена воюваха за Османската империя ,кой бомби София и Враца с над 2300 жертви ?Още много примери мога да дам !
13:46 30.08.2026
45 нещо не си спомням
А ама те не са гласували. Как така?
13:46 30.08.2026
46 оня с кола
До коментар #43 от "Бутача":Мога да ти бутна един заоблен кол в га,zyндера като за начало 👈
Коментиран от #49
13:47 30.08.2026
47 Дядо Вичо
До коментар #34 от "Прав си,":ЕС вече не е най-добро място за живеене. Меркел, Урсула и Кая опропастиха предимствата на този съюз и го превърнаха в играчка на Сащ, Китай и Русия.
13:48 30.08.2026
48 Сашо
До коментар #24 от "Абе то има и много руски,":Глупости, с тая ядрена война само се всява паника. Полигона на остров Нова земя( изключително малко островче, сравнено с цялата планета) е бил избушен от ядрени опити, включително прословутата Цар бомба от 58,6 мегатона, и огромен брой други ядрени и термоядрени опити,но все още е годен за живот..
13:50 30.08.2026
49 Бутача
До коментар #46 от "оня с кола":ОБИЧАМ ТЕ, ЩЕ НАПРАВЯ ВСИЧКО, ЗА ДА ТЕ ЧУКАМ
13:52 30.08.2026
50 Пълни глупости
13:53 30.08.2026