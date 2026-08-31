Голямата трансформация на Хошимин

Хошимин подготвя мащабна стратегия за разширяване на морската си икономика и по-силна интеграция с международните търговски маршрути. Планът включва нови пристанищни мощности, пътни и железопътни връзки, зона за свободна търговия и развитие на логистични и финансови услуги.

Един от ключовите проекти е международното претоварно пристанище Кан Зьо, за което са предвидени инвестиции за над 128 трилиона виетнамски донга. Целта е капацитетът му да достигне 16,9 млн. TEU годишно до 2047 г. Пристанището трябва да работи в координация с дълбоководния комплекс Кай Меп – Тхи Вай, който вече обслужва големи океански контейнеровози.

За да бъде новият порт ефективен, градът планира значително подобрение на транспортните връзки със съществуващите пристанища, летище Лонг Тхан, индустриалните зони и логистичните центрове в югоизточната част на страната. Сред най-важните проекти е морският път Кан Зьо – Вунг Тау с дължина над 14 км и шест ленти за движение. Предварителната стойност на проекта е над 93 трилиона донга.

Предвижда се и изграждането на моста Кан Зьо, който трябва да замени сегашната фериботна връзка и да осигури директен сухопътен коридор между централната част на Хошимин и крайбрежната зона. Допълнително значение ще имат скоростните пътища Бен Лук – Лонг Тхан и Биен Хоа – Вунг Тау, както и бъдещата железопътна линия към пристанищния комплекс.

Стратегията цели Кан Зьо и Кай Меп – Тхи Вай да функционират като единен пристанищно-логистичен клъстер. Първият трябва да се специализира в международното контейнерно претоварване, докато вторият ще продължи да обслужва директния внос и износ и океанските линии.

Икономическият ефект може да бъде значителен. Според виетнамски експерти по-добрата координация между пристанищата и транспортната инфраструктура може да намали логистичните разходи за бизнеса и да повиши конкурентоспособността на износа. В момента разходите за логистика във Виетнам се оценяват на около 16–18% от БВП, което остава високо спрямо редица развити икономики.

Плановете не се ограничават до транспортната инфраструктура. Хошимин подготвя и зона за свободна търговия около пристанищния комплекс, която трябва да насърчи логистиката, търговията, морското застраховане и финансовите услуги. Обсъждат се облекчени митнически процедури и модел, при който стоки могат да се съхраняват, опаковат, обработват и реекспортират при по-гъвкави условия.

Градските власти очакват по-добрата свързаност с летище Лонг Тхан и индустриалните зони да повиши интереса на чуждестранните инвеститори в сектори като електроника, машиностроене, автомобилна индустрия, текстил, складова логистика и хладилни бази.

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