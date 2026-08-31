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Голямата трансформация на Хошимин

Голямата трансформация на Хошимин

31 Август, 2026 11:11 805 4

  • виетнам-
  • хошимин-
  • инвестиции-
  • реорганизации-
  • пристанище

Ще има мащабен излаз към морето с нови пристанища и транспортни връзки

Голямата трансформация на Хошимин - 1
Снимка: Shuterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Хошимин подготвя мащабна стратегия за разширяване на морската си икономика и по-силна интеграция с международните търговски маршрути. Планът включва нови пристанищни мощности, пътни и железопътни връзки, зона за свободна търговия и развитие на логистични и финансови услуги.

Един от ключовите проекти е международното претоварно пристанище Кан Зьо, за което са предвидени инвестиции за над 128 трилиона виетнамски донга. Целта е капацитетът му да достигне 16,9 млн. TEU годишно до 2047 г. Пристанището трябва да работи в координация с дълбоководния комплекс Кай Меп – Тхи Вай, който вече обслужва големи океански контейнеровози.

За да бъде новият порт ефективен, градът планира значително подобрение на транспортните връзки със съществуващите пристанища, летище Лонг Тхан, индустриалните зони и логистичните центрове в югоизточната част на страната. Сред най-важните проекти е морският път Кан Зьо – Вунг Тау с дължина над 14 км и шест ленти за движение. Предварителната стойност на проекта е над 93 трилиона донга.

Предвижда се и изграждането на моста Кан Зьо, който трябва да замени сегашната фериботна връзка и да осигури директен сухопътен коридор между централната част на Хошимин и крайбрежната зона. Допълнително значение ще имат скоростните пътища Бен Лук – Лонг Тхан и Биен Хоа – Вунг Тау, както и бъдещата железопътна линия към пристанищния комплекс.

Стратегията цели Кан Зьо и Кай Меп – Тхи Вай да функционират като единен пристанищно-логистичен клъстер. Първият трябва да се специализира в международното контейнерно претоварване, докато вторият ще продължи да обслужва директния внос и износ и океанските линии.

Икономическият ефект може да бъде значителен. Според виетнамски експерти по-добрата координация между пристанищата и транспортната инфраструктура може да намали логистичните разходи за бизнеса и да повиши конкурентоспособността на износа. В момента разходите за логистика във Виетнам се оценяват на около 16–18% от БВП, което остава високо спрямо редица развити икономики.

Плановете не се ограничават до транспортната инфраструктура. Хошимин подготвя и зона за свободна търговия около пристанищния комплекс, която трябва да насърчи логистиката, търговията, морското застраховане и финансовите услуги. Обсъждат се облекчени митнически процедури и модел, при който стоки могат да се съхраняват, опаковат, обработват и реекспортират при по-гъвкави условия.

Градските власти очакват по-добрата свързаност с летище Лонг Тхан и индустриалните зони да повиши интереса на чуждестранните инвеститори в сектори като електроника, машиностроене, автомобилна индустрия, текстил, складова логистика и хладилни бази.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Виетнам
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бачкат жълтите

    4 1 Отговор
    а ние им дишаме праха.
    Само един Китай може да снабди целия свят с продукция.
    Всякаква.

    11:23 31.08.2026

  • 2 Наблюдател

    4 0 Отговор
    Виетнам възприе капиталистическия социализъм на Китай, макар да не си го признава. Частен бизнес, милиардери и “работническо-селска власт” под ръководството на комунистическата партия. На изток този модел работи.

    Коментиран от #4

    11:29 31.08.2026

  • 3 Аз Кочо

    0 2 Отговор
    Къв Хошимин вее,да падът теа цени в Софиа штото не се трае вече.За 15г. за наем съм дал една чанта пари

    12:13 31.08.2026

  • 4 Малкия Китай

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    точно. Работещ баланс между икономическа и лична свобода плюс ефективен държавен контрол и качествено планирсне. Но нямаше да се стигне дотам ако не бяха се защитили успешно от чичо сам.

    12:16 31.08.2026