Клопки при ремонта на китайски автомобили

Навлизането на китайските автомобилни производители на европейския пазар придобива все по-сериозни мащаби, но заедно с богатите оборудвания собствениците се изправят и пред нови предизвикателства. Наред с достъпната си първоначална цена, съвременните модели от Китай носят със себе си специфики, които могат чувствително да оскъпят последващата поддръжка и възстановяването след инцидент.

По дадни на Thatcham Research (Британският изследователски център за автомобилна безопасност и застраховане) и GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft – Асоциация на германските застрахователи), основният източник на неочаквани разходи се крие в изобилието от сложна електроника и асистенти за шофиране.

При по-сериозна повреда или пътнотранспортно произшествие цената на самостоятелен контролен модул или специфичен сензор може да достигне над 10 000 евро. Средният разход за ремонт на такъв тип превозни средства на европейския пазар вече надхвърля 1 500 евро, като над 60 процента от посещенията в сервизите са свързани с отстраняване на щети от катастрофи. Подобни суми за ремонтни дейности поставят китайските модели в един ценови клас с утвърдените вече корейски алтернативи.

Още по-сложна остава ситуацията при изцяло електрическите автомобили. При настъпване на повреда в тяговата батерия застрахователните компании все по-често обявяват превозното средство за пълна щета поради нерентабилност на подмяната. В такива случаи застрахователното обезщетение се изплаща въз основа на остатъчната стойност и амортизацията, което често оставя собственика с финансова загуба.

Допълнителен затрудняващ фактор за европейските шофьори е логистиката на компоненти. Доставката на по- специфични резервни части през официалните дилърски мрежи може да отнеме до три месеца, докато при алтернативни канали периодът понякога достигат и пет месеца. Алтернатива пред шофьорите остава насочването към специализирани независими сервизи, които често разполагат с директни логистични връзки и успяват да съкратят времето за чакане.