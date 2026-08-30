Клопки при ремонта на китайски автомобили

Навлизането на китайските автомобилни производители на европейския пазар придобива все по-сериозни мащаби, но заедно с богатите оборудвания собствениците се изправят и пред нови предизвикателства. Наред с достъпната си първоначална цена, съвременните модели от Китай носят със себе си специфики, които могат чувствително да оскъпят последващата поддръжка и възстановяването след инцидент.
По дадни на Thatcham Research (Британският изследователски център за автомобилна безопасност и застраховане) и GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft – Асоциация на германските застрахователи), основният източник на неочаквани разходи се крие в изобилието от сложна електроника и асистенти за шофиране.
При по-сериозна повреда или пътнотранспортно произшествие цената на самостоятелен контролен модул или специфичен сензор може да достигне над 10 000 евро. Средният разход за ремонт на такъв тип превозни средства на европейския пазар вече надхвърля 1 500 евро, като над 60 процента от посещенията в сервизите са свързани с отстраняване на щети от катастрофи. Подобни суми за ремонтни дейности поставят китайските модели в един ценови клас с утвърдените вече корейски алтернативи.
Още по-сложна остава ситуацията при изцяло електрическите автомобили. При настъпване на повреда в тяговата батерия застрахователните компании все по-често обявяват превозното средство за пълна щета поради нерентабилност на подмяната. В такива случаи застрахователното обезщетение се изплаща въз основа на остатъчната стойност и амортизацията, което често оставя собственика с финансова загуба.
Допълнителен затрудняващ фактор за европейските шофьори е логистиката на компоненти. Доставката на по- специфични резервни части през официалните дилърски мрежи може да отнеме до три месеца, докато при алтернативни канали периодът понякога достигат и пет месеца. Алтернатива пред шофьорите остава насочването към специализирани независими сервизи, които често разполагат с директни логистични връзки и успяват да съкратят времето за чакане.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Морфей
Коментиран от #6
12:35 30.08.2026
2 колата с ддс в Китай стувала 20 000
Коментиран от #3
12:40 30.08.2026
3 Марко
До коментар #2 от "колата с ддс в Китай стувала 20 000":Но забележи,разбира се, проучването кой го прави
12:47 30.08.2026
4 тъй шъй
Но с голямото забогатяването на населението по света и снобията, това не се смята за кола вече. Ще си патим всички.
Коментиран от #9
12:51 30.08.2026
5 Пилот на Ферари
И че час труд при вас е прекалено скъп .
Цената на която произвеждат китайците , тук не стига за ремонт !!
12:57 30.08.2026
6 Пилот на Ферари
До коментар #1 от "Морфей":Карай си тротинетката тогава , ама и тя китайска ....
Коментиран от #16
12:59 30.08.2026
7 Анонимен
13:06 30.08.2026
8 мда
13:07 30.08.2026
9 Мнение
До коментар #4 от "тъй шъй":Да така е , но избора си е бил личен. Аз днес се поразходих с личния си английски класически автомобил- хапнах в добро място, пътувах със свален таван, получих уважение и отлично обслужване и мога да се повозя още 1300 к.м. Когато го купувах ме наричаха глупак, но сега ако го продам ще си купя 3 хюндая от най-скъпите и ще ми останат пари за гориво поне за година!
Коментиран от #10, #11
13:07 30.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гост
13:21 30.08.2026
13 Пешев
Коментиран от #21
13:26 30.08.2026
14 Проблемът с китайското е
13:27 30.08.2026
15 Мнение
До коментар #10 от "ха ха ха ...":Ми хората вече могат да смятат. На теб колко още вноски ти останаха по лизинга или вече го пусна по сайтовете за продажба?
Коментиран от #17
13:27 30.08.2026
16 Прогресивнолиберелните "пилоти на ферари
До коментар #6 от "Пилот на Ферари":сте бая неумни говeдa. Никакви батерийни МПС-та от урсули и китайски комунисти не ползвам! Истинатаа е само е бензина/етанола.
Коментиран от #19
13:28 30.08.2026
17 ха ха ха ....
До коментар #15 от "Мнение":Автомобила навсякъде по света се третира както едно желязо . Сменят ги на няколко години без капка жал .
Само за Българина един дърт кашон е икона ....
Коментиран от #24
13:30 30.08.2026
18 дадохте лице на китайците
А утре?
13:31 30.08.2026
19 Пилот на Ферари
До коментар #16 от "Прогресивнолиберелните "пилоти на ферари":Ако ще и на пропан бутан да си , все ми е тая .
13:31 30.08.2026
20 хитлер
13:32 30.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 У нас
Имаш: Тесла Роял Сервиз, Тесла Мастер Сервиз, Тесла Сервиз България, ТЕСЛА БГ - Варна и наесен официален сервизен център в София. У нас работят едни от най-добрите специалисти, много от тях бивши служители на Тесла, както и специалисти от Украйна, които правят неща, които и официалните механиците не знаят, че са възможни.
Теслите по пътищата към момента са около 10 милиона и части нови и втора употреба има да се оринеш.
Китайците са мнайсе хиляди марки, които бълват модели и фейслифтове на няколко месеца - иди намери части.
13:33 30.08.2026
23 КИТАЙСКОТО Е МНОГО ГОТ!!!
13:36 30.08.2026
24 Мнение
До коментар #17 от "ха ха ха ....":Автомобила за мъжа е като чантата за жената. Продаваш или изхвърляш евтината торба, но крокодилската кожа, марковата със сертификат , произведената по лична поръчка е СТАТУТ на всякъде по света !
13:47 30.08.2026