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Клопки при ремонта на китайски автомобили

Клопки при ремонта на китайски автомобили

30 Август, 2026 12:30 3 032 24

  • китайски автомобили-
  • ремонт-
  • клопки

Високите технологии носят и по-скъпи ремонти

Клопки при ремонта на китайски автомобили - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Навлизането на китайските автомобилни производители на европейския пазар придобива все по-сериозни мащаби, но заедно с богатите оборудвания собствениците се изправят и пред нови предизвикателства. Наред с достъпната си първоначална цена, съвременните модели от Китай носят със себе си специфики, които могат чувствително да оскъпят последващата поддръжка и възстановяването след инцидент.

По дадни на Thatcham Research (Британският изследователски център за автомобилна безопасност и застраховане) и GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft – Асоциация на германските застрахователи), основният източник на неочаквани разходи се крие в изобилието от сложна електроника и асистенти за шофиране.

При по-сериозна повреда или пътнотранспортно произшествие цената на самостоятелен контролен модул или специфичен сензор може да достигне над 10 000 евро. Средният разход за ремонт на такъв тип превозни средства на европейския пазар вече надхвърля 1 500 евро, като над 60 процента от посещенията в сервизите са свързани с отстраняване на щети от катастрофи. Подобни суми за ремонтни дейности поставят китайските модели в един ценови клас с утвърдените вече корейски алтернативи.

Още по-сложна остава ситуацията при изцяло електрическите автомобили. При настъпване на повреда в тяговата батерия застрахователните компании все по-често обявяват превозното средство за пълна щета поради нерентабилност на подмяната. В такива случаи застрахователното обезщетение се изплаща въз основа на остатъчната стойност и амортизацията, което често оставя собственика с финансова загуба.

Допълнителен затрудняващ фактор за европейските шофьори е логистиката на компоненти. Доставката на по- специфични резервни части през официалните дилърски мрежи може да отнеме до три месеца, докато при алтернативни канали периодът понякога достигат и пет месеца. Алтернатива пред шофьорите остава насочването към специализирани независими сервизи, които често разполагат с директни логистични връзки и успяват да съкратят времето за чакане.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Морфей

    12 4 Отговор
    Китайските автомобили са капан, Нео!

    Коментиран от #6

    12:35 30.08.2026

  • 2 колата с ддс в Китай стувала 20 000

    18 5 Отговор
    ама разбираш ли един сензор в геюропата е 10 000

    Коментиран от #3

    12:40 30.08.2026

  • 3 Марко

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "колата с ддс в Китай стувала 20 000":

    Но забележи,разбира се, проучването кой го прави

    12:47 30.08.2026

  • 4 тъй шъй

    13 3 Отговор
    Пуста суета. Днес ми се наложи да мина 40-50 км с Хюндай И20 автоматик-4 възрастни и много багаж, ама много. Е нищо не ми стана, климатикът работи, автоматикът е добър, 2013 година. Можех да мина и 1000км.
    Но с голямото забогатяването на населението по света и снобията, това не се смята за кола вече. Ще си патим всички.

    Коментиран от #9

    12:51 30.08.2026

  • 5 Пилот на Ферари

    12 2 Отговор
    Кажете с две думи , че сте некадърни да се справите с високите технологии .
    И че час труд при вас е прекалено скъп .
    Цената на която произвеждат китайците , тук не стига за ремонт !!

    12:57 30.08.2026

  • 6 Пилот на Ферари

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Морфей":

    Карай си тротинетката тогава , ама и тя китайска ....

    Коментиран от #16

    12:59 30.08.2026

  • 7 Анонимен

    9 0 Отговор
    Описаното в статията важи за всички, не само за китайските. На Стелантис нов фар на западняците им излиза 300 евро само за софтуер + още над 500 евро за тяло за халогенна крушка (даже не говорим за LED)!

    13:06 30.08.2026

  • 8 мда

    9 1 Отговор
    Китайците произвеждат евтино, но вече и качествено

    13:07 30.08.2026

  • 9 Мнение

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "тъй шъй":

    Да така е , но избора си е бил личен. Аз днес се поразходих с личния си английски класически автомобил- хапнах в добро място, пътувах със свален таван, получих уважение и отлично обслужване и мога да се повозя още 1300 к.м. Когато го купувах ме наричаха глупак, но сега ако го продам ще си купя 3 хюндая от най-скъпите и ще ми останат пари за гориво поне за година!

    Коментиран от #10, #11

    13:07 30.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гост

    3 0 Отговор
    Автора, а защо не го споменава те това при памфлетите които излизате за китайските хай тек каляски, м? Или щото в БГ на Горубляне всичко е по левче, евро?

    13:21 30.08.2026

  • 13 Пешев

    5 4 Отговор
    Преди около 15год. в Карефур бяха пуснали доста изгодни китайски скутерчета .Повечето приключиха за 2 години и заминаха за вторични. Това ще последва и с колите.

    Коментиран от #21

    13:26 30.08.2026

  • 14 Проблемът с китайското е

    2 1 Отговор
    Че като се развали, го хвърляш. А колата не е прахосмукачка.

    13:27 30.08.2026

  • 15 Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "ха ха ха ...":

    Ми хората вече могат да смятат. На теб колко още вноски ти останаха по лизинга или вече го пусна по сайтовете за продажба?

    Коментиран от #17

    13:27 30.08.2026

  • 16 Прогресивнолиберелните "пилоти на ферари

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пилот на Ферари":

    сте бая неумни говeдa. Никакви батерийни МПС-та от урсули и китайски комунисти не ползвам! Истинатаа е само е бензина/етанола.

    Коментиран от #19

    13:28 30.08.2026

  • 17 ха ха ха ....

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Мнение":

    Автомобила навсякъде по света се третира както едно желязо . Сменят ги на няколко години без капка жал .
    Само за Българина един дърт кашон е икона ....

    Коментиран от #24

    13:30 30.08.2026

  • 18 дадохте лице на китайците

    3 0 Отговор
    А сега не може да произведете щекерите за проводниците ма екрана!?
    А утре?

    13:31 30.08.2026

  • 19 Пилот на Ферари

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Прогресивнолиберелните "пилоти на ферари":

    Ако ще и на пропан бутан да си , все ми е тая .

    13:31 30.08.2026

  • 20 хитлер

    3 0 Отговор
    Сами си подляхте вода с израза "повреди изключително след катастрофи" Дрънкайте глупости че китайките не стават.

    13:32 30.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 У нас

    1 1 Отговор
    В България (все още) нямаме този проблем. Караме Мъскомобили, дето са 3-4 модела от над 10 години и части има навсякъде вкл. европейски като Meyle на цените на Пасат. Колите имат само с 1 компютър (MCU) и останалото е максимално опростена механика. Най-надеждните, кадърно направени коли на пътя. С подменяеми единични цилиндрични клетки или модули на батерията, т.е. не се сменя никога цялата. Дефектите на самите клетки са по статистика под 1%.
    Имаш: Тесла Роял Сервиз, Тесла Мастер Сервиз, Тесла Сервиз България, ТЕСЛА БГ - Варна и наесен официален сервизен център в София. У нас работят едни от най-добрите специалисти, много от тях бивши служители на Тесла, както и специалисти от Украйна, които правят неща, които и официалните механиците не знаят, че са възможни.
    Теслите по пътищата към момента са около 10 милиона и части нови и втора употреба има да се оринеш.
    Китайците са мнайсе хиляди марки, които бълват модели и фейслифтове на няколко месеца - иди намери части.

    13:33 30.08.2026

  • 23 КИТАЙСКОТО Е МНОГО ГОТ!!!

    1 2 Отговор
    Китайското е много гот………..първите няколко месеца. После си казваш “това може да се случи и на всяка друга кола”! СЛЕД ТОВА ИДВА ТЪЖНОТО, като констатираш, че все на теб се случват гадости по колата. Не че китайците не могат да работят качествено, но в борбата за по-ниски цени прекаляват, щото и там цената на труда вече не е такава, каквато беше преди 20 г.

    13:36 30.08.2026

  • 24 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ха ха ха ....":

    Автомобила за мъжа е като чантата за жената. Продаваш или изхвърляш евтината торба, но крокодилската кожа, марковата със сертификат , произведената по лична поръчка е СТАТУТ на всякъде по света !

    13:47 30.08.2026