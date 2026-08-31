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С големи изненади започна US Open

С големи изненади започна US Open

31 Август, 2026 10:29 419 0

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Събитието на нощта обаче бе сблъсъкът между Мариано Навоне и Новак Джокович

С големи изненади започна US Open - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изиграха се първите мачове от основната схема на Откритото първенство на САЩ. Последният за годината турнир от Големия шлем стартира повече от интригуващо, като станахме свидетели и на някои сензационни резултати. Най-голямата бомба хвърли Мариано Навоне, който отстрани легендарния Новак Джокович.

Иржи Лехечка успя да се справи в първия кръг срещу коравия Пабло Кареньо Буста.

Един от фаворитите на домакините в лицето на Томи Пол също продължава напред, макар да даде сет на Коулман Лонг от Хонг Конг.

Събитието на нощта обаче бе сблъсъкът между Мариано Навоне и Новак Джокович. Аржентинецът сътвори истинска сензация и изхвърли от турнира сръбския ветеран след изтощителна петсетова битка.

При дамите станахме свидетели на друга сериозна изненада, след като Камила Рахимова елиминира Барбора Крейчикова.

Джесика Пегула обаче показа класа и се разправи в два сета с Габриела Русе.

След полунощ е двубоят на друга американка Ема Наваро, а първият турнирен ден при нежния пол ще приключи с дългоочаквания двубой на ветеранката Винъс Уилямс срещу София Кенин.

Елина Свитолина също бе повече от убедителна и се справи за отрицателно време с аржентинката Солана Сиера.


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