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Левски в битка с куп отбори за нигерийски защитник

Левски в битка с куп отбори за нигерийски защитник

31 Август, 2026 07:00 490 1

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Аджако е на 23 години и освен в центъра на защитата може да действа и като ляв бек

Левски в битка с куп отбори за нигерийски защитник - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шампионът Левски проявява интерес към нигерийския защитник Джеймс Аджако, който носи екипа на мароканския Ренесанс Земамра. Според известния журналист Руди Галети „сините“ са проучили ситуацията около бранителя, но засега няма информация за отправена конкретна оферта.

Столичани не са единственият клуб, който се интересува от футболиста. Сред останалите се посочват Еюпспор, Видад Казабланка, Беркане, Ал Вехда, Корфакан и Есперанс Тунис.

Аджако е на 23 години и освен в центъра на защитата може да действа и като ляв бек. Висок е 178 сантиметра, а Ренесанс Земамра е вторият клуб в мароканската му кариера след Фат Унион. Преди да премине в местното първенство, се е състезавал единствено в родната Нигерия.

Евентуалното му привличане обаче би изисквало Левски да освободи място за нов чужденец. „Сините“ вече са достигнали лимита за картотекирани легионери и ще трябва да се разделят с някого от настоящите си футболисти, за да регистрират ново попълнение от чужбина.


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