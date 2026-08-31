Левски в битка с куп отбори за нигерийски защитник

Шампионът Левски проявява интерес към нигерийския защитник Джеймс Аджако, който носи екипа на мароканския Ренесанс Земамра. Според известния журналист Руди Галети „сините“ са проучили ситуацията около бранителя, но засега няма информация за отправена конкретна оферта.
Столичани не са единственият клуб, който се интересува от футболиста. Сред останалите се посочват Еюпспор, Видад Казабланка, Беркане, Ал Вехда, Корфакан и Есперанс Тунис.
🚨🔥 EXCL | Espérance de Tunis have entered the race strongly for James Ajako, submitting an official offer.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 30, 2026
The Tunisian club wants to accelerate talks and beat the competition for the RCA Zemamra centre-back. https://t.co/9nqBRPAQel pic.twitter.com/6CarQpSQLm
Аджако е на 23 години и освен в центъра на защитата може да действа и като ляв бек. Висок е 178 сантиметра, а Ренесанс Земамра е вторият клуб в мароканската му кариера след Фат Унион. Преди да премине в местното първенство, се е състезавал единствено в родната Нигерия.
Евентуалното му привличане обаче би изисквало Левски да освободи място за нов чужденец. „Сините“ вече са достигнали лимита за картотекирани легионери и ще трябва да се разделят с някого от настоящите си футболисти, за да регистрират ново попълнение от чужбина.
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1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
07:04 31.08.2026