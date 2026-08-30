Украинският министър на отбраната предлага Киев да използва предсрочно заем от ЕС, за да покрие дефицита си

Украйна иска да използва част от заем от Европейския съюз, предназначен за следващата година, за да помогне за покриването на бюджетния дефицит от 27 милиарда долара през тази година, заяви министърът на отбраната Евгений Хмара, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
На пресконференция днес той обяви, че военният план на Киев "трябва да бъде ясен за партньорите на Украйна, както и за цялото военно командване".
Хмара съобщи още, че Украйна е изпробвала четири потенциални прехващача, предназначени за сваляне на реактивните дронове "Шахед", които Русия все по-често използва за атаки срещу Украйна.
"Търсенето на мерки за противодействие срещу дронове продължава. Вече има четири потенциални прехващача, които могат да свалят Шахеди. С тях вече са проведени полеви изпитания", заяви Хмара, цитиран от Укринформ.
По думите му следващата задача е разработените решения да бъдат усъвършенствани възможно най-бързо и производството да бъде увеличено до хиляди бройки.
Хмара каза също, че на бившия министър на отбраната Михайло Федоров е предложено да бъде намерен модел или формат за продължаване на съвместната работа по различни проекти. По думите му обаче Федоров все още не е отговорил на предложението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Верно
Коментиран от #15, #38
16:43 30.08.2026
3 ФАКТ
16:44 30.08.2026
4 И кога ще върне заема?
Коментиран от #14
16:44 30.08.2026
5 Европеец
16:44 30.08.2026
6 Раждащи мъже
Коментиран от #9, #18, #21, #53, #81
16:45 30.08.2026
7 ФАКТ
Коментиран от #12, #23
16:46 30.08.2026
8 Юникорн 🦄
16:46 30.08.2026
9 Демокрация
До коментар #6 от "Раждащи мъже":И бяха прави ама не им вярвахме
Гледахме по филмите как на запад живота е прекрасен
16:46 30.08.2026
10 А заемите
16:47 30.08.2026
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #27
16:47 30.08.2026
12 Коментатор
До коментар #7 от "ФАКТ":Горбачов се продаде за 1 кожено палто и 1 торба с гримове за жена си.
16:48 30.08.2026
13 Гост
Предлага да харчи чужди пари.
16:49 30.08.2026
14 С тролене
До коментар #4 от "И кога ще върне заема?":Изглеждаш много глупаво!
Коментиран от #24
16:50 30.08.2026
15 Вовата съм
До коментар #2 от "Верно":Резонен въпрос, ако искаш отговора погледни огледалото. отдавна вече и теоретично е невъзможно връщането
16:50 30.08.2026
16 Нпо диктатура
16:50 30.08.2026
17 Безочливост и безобразие
16:53 30.08.2026
18 А според
До коментар #6 от "Раждащи мъже":Вас не са ли!? Или е вие сте от "поканените гости на европейската софра" и това не ви интересува...!?
Коментиран от #20
16:53 30.08.2026
19 Айляк
16:54 30.08.2026
20 Отивай да раждаш, веган
До коментар #18 от "А според":Само софра ти е в главата.
16:55 30.08.2026
21 Боруна Лом
До коментар #6 от "Раждащи мъже":ТО Е !ПРАВ СИ!
16:55 30.08.2026
22 Шкембе-глупак, копейка-амсалак
Коментиран от #28, #70
16:55 30.08.2026
23 Сорос
До коментар #7 от "ФАКТ":Гласуваш, гласуваш... и накрая пак нпо-тата ти пишат законите.
16:56 30.08.2026
24 Е не всеки
До коментар #14 от "С тролене":има на раменете си умен балон като Вази.
16:56 30.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Такава
До коментар #22 от "Шкембе-глупак, копейка-амсалак":"умнотия" не може да напише човек!
Коментиран от #41
16:58 30.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Финансист
Коментиран от #35, #43
16:58 30.08.2026
31 Ти да видиш!
Евро-балъците плащат!
16:58 30.08.2026
32 Анонимен
Какво общо има Украйна с ЕС изобщо, че всички останали държави ѝ изпълняват прищевките за сметка на собствените си граждани?
16:58 30.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Финансист
До коментар #35 от "Така е":еее а смени поне една запетая бе чОгун.... ама май не можеш
17:01 30.08.2026
38 Мирът е по-ценен от парите.
До коментар #2 от "Верно":Нали всички искат мир. За целта трябва да се подпомага военното производство на Украйна. Друг начин няма.
Коментиран от #49, #59, #60
17:04 30.08.2026
39 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:04 30.08.2026
40 ЕВРОРОБЕ ОЩЕ ЛИ СПИШ , ХА СЪБУДИСЕ ДЕ!
ТЕЯ ИИЗВЕРГИ ННАЦИТА ,ЩЕ НИ ДОВЪРЕШАТ , ЩЕ РАБОТИМ ЗА ТЯХ И ПОКОЛОНИЯТА НИ СЪЩО ,НЯМА ОТЪРВАНЕ ОТ ТЕЯ ПАРАЗИТИ ДЕСЕТКИ , ДОРИ СТОТИЦИ ГОДИНИ НАПРЕД!
Коментиран от #47
17:04 30.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ЗДРАСТИ
До коментар #35 от "Така е":ТЕНДЖЕРО
КО НЕ ТИ АРЕСВА НА ФИНАНСИСТО
ОРАТА САКАТ ЗАЛОГ ИЛИ ДУ....ПЕ
ЗАЛОГ НЯМА
ДЕЙСТВАЙ
КЕФЯТ МЕ ОТЧАЯНИТЕ УКР ЗОМБИТА
17:06 30.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 хаха🤣
До коментар #35 от "Така е":Педроса ,пресоли манджата ,стига копи пейст ,дай нещо ново .Аз ако съм ти онбашия -супервайзър ,отма съм те отрязал от хранителната верига и обратно при кофите ,където явно ти е мястото .
Коментиран от #65
17:06 30.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 име
Коментиран от #58
17:07 30.08.2026
47 Вовата съм
До коментар #40 от "ЕВРОРОБЕ ОЩЕ ЛИ СПИШ , ХА СЪБУДИСЕ ДЕ!":ЕС е куха структура, тя заеми не връща. Ще ги връщат членовете на този ЕС.. СОЛИДАРНО, както е записано в закона! сега се сещайте защо така ударно и с отоврени обятия ни приеха в "клуба на богатите"
17:07 30.08.2026
48 Като тролиш
До коментар #45 от "Стоп на троленето":Изглеждаш глупаво.
17:08 30.08.2026
49 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #38 от "Мирът е по-ценен от парите.":А ПУТИН КАЗА
НЕМА УКР....ОПИ
ИМА МИР
А ТАКА Е ПО ЕФТИНО И СЕ ДИГА СРЕДНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
17:08 30.08.2026
50 ДрайвингПлежър
На тия не трябва цент повече да се дава - да гладуват и мизеруват докато поумнеят
Коментиран от #67
17:10 30.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 АЙДЕ СЕКИ ПЪТ
До коментар #43 от "Стоп на троленето":С НОВ НИК НО СЕ ЕДНО И СЪЩО
АБЕ ТИ МОИШ ЛИ ДА ЧЕТЕШ
ИЛИ САМО РАЗЛИЧАВАШ БУКВИТЕ
Коментиран от #55
17:11 30.08.2026
53 ДрайвингПлежър
До коментар #6 от "Раждащи мъже":И се оказаха прави! Като си спомниш за Епщейн и приятелите му... а това е само върха на айсеберга, който сме видели и то само от далеч
17:11 30.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Сър Пичук
До коментар #52 от "АЙДЕ СЕКИ ПЪТ":Копейка ,не си изобщо на интелектуалното ми ниво !
Коментиран от #61
17:13 30.08.2026
56 от вчeра
Очаквайте еврокомисята разпореди /заповяда/ и нашите управляващи плъхове са готови да ни окрадът отново.
Коментиран от #79
17:13 30.08.2026
57 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
А НАРКОМАНА ИЗБИ 2 МИЛИОНА РУСКИ БРАТЯ
Коментиран от #62, #63, #64
17:14 30.08.2026
58 Хмм
До коментар #46 от "име":заради парите от борда, Румъния не я искат, някъде след 2030 година, не покривала изискванията
17:14 30.08.2026
59 ЧИ ЗА КО НИ Е МИР
До коментар #38 от "Мирът е по-ценен от парите.":ВАЖНОТО Е ДА НЯМА ПОВЕЧЕ БАН....ДЕРАСИ
АЙДЕ НОВАТА МАРКА ЧИПС В КИЕВ
" ПЕЙТРИЪТ "
НЕ ПЪРЖЕН ПЕЧЕН
Коментиран от #77
17:15 30.08.2026
60 оня с коня
До коментар #38 от "Мирът е по-ценен от парите.":Оди на терен помагай бре муци 🦄 ,чемодан,черно тюленче ,епилатор и лак за нокти 💅,вокзал ,Украйна .И да носиш поздрави на оня Светльо Ултраса и Мишо ,на добър път !
17:18 30.08.2026
61 ЛЕЛЙЙЙЙ
До коментар #55 от "Сър Пичук":ДЕБ....ИЛА ИМАЛ ИНТЕЛЕКТ
И ТО С НИВО
АБЕ ТИ ДА НЕ СИ КАСТРЮЛЯ
17:18 30.08.2026
62 Лакеите на Пентагона
До коментар #57 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":"Изгореха" данъците ни.
17:19 30.08.2026
63 Млати Козяка с Винкело
До коментар #57 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Докато омекне и спре да пърха !
Коментиран от #72
17:20 30.08.2026
64 ПРОПУСКАШ
До коментар #57 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ТРИТЕ ДЕНА ЗА КИЕВ
И ПОСЛЕ ЛИСАБОН
И КАТО ПИШЕШ ДРЪЖ ТЕЛЕФОНА ДАЛЕЧЕ ЩОТ ША ГО ОЛИ....ГАВИШ И ША СА СКАПЕ
17:21 30.08.2026
65 Тотално се е ошашавил от
До коментар #44 от "хаха🤣":тежкото положение на Русия, но какво да прави - Пуснаха го пак от редакцията да натрупа бройки постове :)))
Коментиран от #69
17:21 30.08.2026
66 Топчията
17:21 30.08.2026
67 Ами вярно са нищо.
До коментар #50 от "ДрайвингПлежър":27 милиарда за ЕС са като 10 евро за теб. 2 кутии цигари :)
Коментиран от #68
17:22 30.08.2026
68 111111
До коментар #67 от "Ами вярно са нищо.":Две кутии ама преди или след увеличението?
17:23 30.08.2026
69 хаха🤣
До коментар #65 от "Тотално се е ошашавил от":Приятелю,пука ти на сладкото охранено епилирано дпенце ,за троловете,живей си лайфа ....
Коментиран от #83
17:24 30.08.2026
70 АМИ СЛАВА СЛАВА
До коментар #22 от "Шкембе-глупак, копейка-амсалак":АМА НАЛ ЗНАЕШ ПРЕХОДНА Е
ДО МОМЕНТА В КОЙТО УКРАСЯТ КЛОНИТЕ В ЦЕНТЪРА НА КИЕВ
Коментиран от #74
17:24 30.08.2026
71 Гост
17:25 30.08.2026
72 Така е
До коментар #63 от "Млати Козяка с Винкело":Неуморим си да тролиш, показваш тъпота, падение и деградацията на Запада и явно няма и една кварка в манерката,. за да се сети, че с тролене не показваш само своята трагедия. Иначе лази. Всеки според интелекта и мерака си.
Коментиран от #80
17:25 30.08.2026
73 ежко
Коментиран от #78
17:25 30.08.2026
74 Така е
До коментар #70 от "АМИ СЛАВА СЛАВА":Глупаво е да тролиш .Неуморим си да тролиш, показваш тъпота, падение и деградацията на Запада. Иначе лази.
17:27 30.08.2026
75 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
17:27 30.08.2026
76 Отврат
Нов заем Подарък от Урсулите ЕС, за да покрие дефицита си,
защото последните Сто Милиарда, които ЕС им Подари вече са откраднати!
17:28 30.08.2026
77 Клати Курти
До коментар #59 от "ЧИ ЗА КО НИ Е МИР":Бандерасите отдавна получиха лиценз за телепорт към Вечните Ловни Полета , желателно е само бройката да се увеличава за ден .
17:28 30.08.2026
78 111111
До коментар #73 от "ежко":То у Германия взе да няма пари! И хем няма пари, хем стоките поскъпват. Питайте ако имате познати там.
А щом у Германия няма пари сигурно и наоколо нея няма. Може би ЕС ще отпусне виртуален заем?
17:28 30.08.2026
79 Така е
До коментар #56 от "от вчeра":Неуморим си да тролиш, показваш тъпота, падение и деградацията на Запада и явно няма и една кварка в манерката,. за да се сети, че с тролене не показваш само своята трагедия. Иначе лази. Всеки според интелекта и мерака си.
17:29 30.08.2026
80 Млати Козяка с Винкело
До коментар #72 от "Така е":Докато омекне и спре да пърха и загуби интелект и мерак напълно !
Коментиран от #84
17:30 30.08.2026
81 Верно ли бе
До коментар #6 от "Раждащи мъже":То така се и оказа наистина.
17:30 30.08.2026
82 проди
17:30 30.08.2026
83 Така е
До коментар #69 от "хаха🤣":Неуморим си да тролиш, показваш тъпота, падение и деградацията на Запада и явно няма и една кварка в манерката,. за да се сети, че с тролене не показваш само своята трагедия.
17:31 30.08.2026
84 Глупаво е да тролиш
До коментар #80 от "Млати Козяка с Винкело":Показваш падението на Запада и собствената манерка за пропагандата на глупака.
17:33 30.08.2026