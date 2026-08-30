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Украинският министър на отбраната предлага Киев да използва предсрочно заем от ЕС, за да покрие дефицита си
  Тема: Украйна

Украинският министър на отбраната предлага Киев да използва предсрочно заем от ЕС, за да покрие дефицита си

30 Август, 2026 16:41 1 011 84

  • украйна-
  • евгений хмара-
  • русия-
  • ес-
  • заем

Той обяви, че военният план на Киев "трябва да бъде ясен за партньорите на Украйна, както и за цялото военно командване"

Украинският министър на отбраната предлага Киев да използва предсрочно заем от ЕС, за да покрие дефицита си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна иска да използва част от заем от Европейския съюз, предназначен за следващата година, за да помогне за покриването на бюджетния дефицит от 27 милиарда долара през тази година, заяви министърът на отбраната Евгений Хмара, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

На пресконференция днес той обяви, че военният план на Киев "трябва да бъде ясен за партньорите на Украйна, както и за цялото военно командване".

Хмара съобщи още, че Украйна е изпробвала четири потенциални прехващача, предназначени за сваляне на реактивните дронове "Шахед", които Русия все по-често използва за атаки срещу Украйна.

"Търсенето на мерки за противодействие срещу дронове продължава. Вече има четири потенциални прехващача, които могат да свалят Шахеди. С тях вече са проведени полеви изпитания", заяви Хмара, цитиран от Укринформ.

По думите му следващата задача е разработените решения да бъдат усъвършенствани възможно най-бързо и производството да бъде увеличено до хиляди бройки.

Хмара каза също, че на бившия министър на отбраната Михайло Федоров е предложено да бъде намерен модел или формат за продължаване на съвместната работа по различни проекти. По думите му обаче Федоров все още не е отговорил на предложението.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Верно

    42 5 Отговор
    Кой ще връща заемите?

    Коментиран от #15, #38

    16:43 30.08.2026

  • 3 ФАКТ

    31 3 Отговор
    Едно време за контакт с престъпния западен геноциден режим се лежеше в затвора. Т.нар. "демокрация" буахахахах

    16:44 30.08.2026

  • 4 И кога ще върне заема?

    37 4 Отговор
    When the pigs fly. Те съвсем взеха есср-то на урула и каята за глупаци. Но така им се поднасят двете лидерки без да са избрани.

    Коментиран от #14

    16:44 30.08.2026

  • 5 Европеец

    35 3 Отговор
    Земята е продадена икономиката срината а те дават заеми

    16:44 30.08.2026

  • 6 Раждащи мъже

    31 5 Отговор
    Комунистите смятаха запада за свърталище на престъпници, морални уроди и дегенерати.

    Коментиран от #9, #18, #21, #53, #81

    16:45 30.08.2026

  • 7 ФАКТ

    28 4 Отговор
    20 години затвор даваха по времето на Варшавския договор за служба в полза на престъпната западна нпо дикатура.

    Коментиран от #12, #23

    16:46 30.08.2026

  • 8 Юникорн 🦄

    33 3 Отговор
    Много краднат тия, ама много щом фалираха и ЕС и САЩ.

    16:46 30.08.2026

  • 9 Демокрация

    38 4 Отговор

    До коментар #6 от "Раждащи мъже":

    И бяха прави ама не им вярвахме
    Гледахме по филмите как на запад живота е прекрасен

    16:46 30.08.2026

  • 10 А заемите

    26 3 Отговор
    от ЕС кой ще ги връща - Урсулиците ли или европейските работници!?

    16:47 30.08.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    29 4 Отговор
    Ще плащаме хем борчове хем репарации С парите които глътна Украйна можеше да се създаде нов СВЕТОВЕН РЕД в който да няма бедни гладни и боси Европа влезе в голям капан

    Коментиран от #27

    16:47 30.08.2026

  • 12 Коментатор

    29 4 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    Горбачов се продаде за 1 кожено палто и 1 торба с гримове за жена си.

    16:48 30.08.2026

  • 13 Гост

    28 3 Отговор
    Я гледай ти!
    Предлага да харчи чужди пари.

    16:49 30.08.2026

  • 14 С тролене

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "И кога ще върне заема?":

    Изглеждаш много глупаво!

    Коментиран от #24

    16:50 30.08.2026

  • 15 Вовата съм

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Верно":

    Резонен въпрос, ако искаш отговора погледни огледалото. отдавна вече и теоретично е невъзможно връщането

    16:50 30.08.2026

  • 16 Нпо диктатура

    17 4 Отговор
    Путин е мразен на запад, защото обяви еврейските нпо-та в Русия за чужестранен агент. Каквито са. В България нпо-тата са новия Тодор Живков.

    16:50 30.08.2026

  • 17 Безочливост и безобразие

    27 3 Отговор
    Нагли, та нагли. Не е луд, който яде баницата, а който му е дава!

    16:53 30.08.2026

  • 18 А според

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Раждащи мъже":

    Вас не са ли!? Или е вие сте от "поканените гости на европейската софра" и това не ви интересува...!?

    Коментиран от #20

    16:53 30.08.2026

  • 19 Айляк

    14 3 Отговор
    Просяците от Бандерия го обърнаха на заем за аФторитет:))

    16:54 30.08.2026

  • 20 Отивай да раждаш, веган

    3 7 Отговор

    До коментар #18 от "А според":

    Само софра ти е в главата.

    16:55 30.08.2026

  • 21 Боруна Лом

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Раждащи мъже":

    ТО Е !ПРАВ СИ!

    16:55 30.08.2026

  • 22 Шкембе-глупак, копейка-амсалак

    3 25 Отговор
    Слава на Украйна и на тези велики войни на снимката! Дълбок поклон пред храбрия украински народ!

    Коментиран от #28, #70

    16:55 30.08.2026

  • 23 Сорос

    18 3 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    Гласуваш, гласуваш... и накрая пак нпо-тата ти пишат законите.

    16:56 30.08.2026

  • 24 Е не всеки

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "С тролене":

    има на раменете си умен балон като Вази.

    16:56 30.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Такава

    7 4 Отговор

    До коментар #22 от "Шкембе-глупак, копейка-амсалак":

    "умнотия" не може да напише човек!

    Коментиран от #41

    16:58 30.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Финансист

    24 4 Отговор
    Доколкото си спомням за заем е нужен залог. Крайната отдавна няма нищо вече за залагане.... а пък това усвояване на заем в аванс е някакво нова тема във финансите хахах

    Коментиран от #35, #43

    16:58 30.08.2026

  • 31 Ти да видиш!

    18 3 Отговор
    А догодина ще иска предсрочно да използва евреопейските пари до 2030 г.

    Евро-балъците плащат!

    16:58 30.08.2026

  • 32 Анонимен

    17 4 Отговор
    ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Украйна да върне всички заеми, които ЕС щедро ѝ отпускаше в продължение на ПЕТ години!

    Какво общо има Украйна с ЕС изобщо, че всички останали държави ѝ изпълняват прищевките за сметка на собствените си граждани?

    16:58 30.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Финансист

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Така е":

    еее а смени поне една запетая бе чОгун.... ама май не можеш

    17:01 30.08.2026

  • 38 Мирът е по-ценен от парите.

    5 13 Отговор

    До коментар #2 от "Верно":

    Нали всички искат мир. За целта трябва да се подпомага военното производство на Украйна. Друг начин няма.

    Коментиран от #49, #59, #60

    17:04 30.08.2026

  • 39 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    12 3 Отговор
    Какъв заем, като те постоянно са на хранилка?

    17:04 30.08.2026

  • 40 ЕВРОРОБЕ ОЩЕ ЛИ СПИШ , ХА СЪБУДИСЕ ДЕ!

    17 3 Отговор
    ЗАЕМ ,ХА ОТ ЕС И КОЙ ЩЕ Е ГАРАНТ АКО НЕМОЖЕ УКР ДА ГИ ВЪРНЕ - ЕС ЩЕ Е ГАРАНАТ И ТОЙ ЩЕ СИ ГИ ВЪРНЕ ,ХИ,ХИ,ХИ !!! РАЗБИРАТЕ ЛИ ЗА КАВЪВ ЦИНИЧЕН ПАРАДОКС СТАВА ДУМА , С КАКВА ИЗМАМА СЕ ЦЕЛЯТ ДА НИ СГОТВЯТ !!! И ПАК ЗА ВСИЧКО ТОВА СИ Е ВИНОВЕН ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗАСПАЛ ДАНЪКОПЛАТЕЦ ! РАБОТИ РОБЕ , ФФАШИЗЧАДИЯТЕ ТЕ УРЕЖДАТ ЗА ПОКОЛЕНИЯ НАПРЕД ДА СИ ИМ РОБ!!
    ТЕЯ ИИЗВЕРГИ ННАЦИТА ,ЩЕ НИ ДОВЪРЕШАТ , ЩЕ РАБОТИМ ЗА ТЯХ И ПОКОЛОНИЯТА НИ СЪЩО ,НЯМА ОТЪРВАНЕ ОТ ТЕЯ ПАРАЗИТИ ДЕСЕТКИ , ДОРИ СТОТИЦИ ГОДИНИ НАПРЕД!

    Коментиран от #47

    17:04 30.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ЗДРАСТИ

    11 0 Отговор

    До коментар #35 от "Така е":

    ТЕНДЖЕРО
    КО НЕ ТИ АРЕСВА НА ФИНАНСИСТО
    ОРАТА САКАТ ЗАЛОГ ИЛИ ДУ....ПЕ
    ЗАЛОГ НЯМА
    ДЕЙСТВАЙ
    КЕФЯТ МЕ ОТЧАЯНИТЕ УКР ЗОМБИТА

    17:06 30.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 хаха🤣

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Така е":

    Педроса ,пресоли манджата ,стига копи пейст ,дай нещо ново .Аз ако съм ти онбашия -супервайзър ,отма съм те отрязал от хранителната верига и обратно при кофите ,където явно ти е мястото .

    Коментиран от #65

    17:06 30.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 име

    6 5 Отговор
    Наркоманите-неонацисти продължават да сънуват хиляди дронове на ден. Айде първо едно фламинго да изтреляте, пък после продължавайте с ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    Коментиран от #58

    17:07 30.08.2026

  • 47 Вовата съм

    9 5 Отговор

    До коментар #40 от "ЕВРОРОБЕ ОЩЕ ЛИ СПИШ , ХА СЪБУДИСЕ ДЕ!":

    ЕС е куха структура, тя заеми не връща. Ще ги връщат членовете на този ЕС.. СОЛИДАРНО, както е записано в закона! сега се сещайте защо така ударно и с отоврени обятия ни приеха в "клуба на богатите"

    17:07 30.08.2026

  • 48 Като тролиш

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "Стоп на троленето":

    Изглеждаш глупаво.

    17:08 30.08.2026

  • 49 АМА ВЕРНО ЛИ

    8 3 Отговор

    До коментар #38 от "Мирът е по-ценен от парите.":

    А ПУТИН КАЗА
    НЕМА УКР....ОПИ
    ИМА МИР
    А ТАКА Е ПО ЕФТИНО И СЕ ДИГА СРЕДНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

    17:08 30.08.2026

  • 50 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор
    27 милярда ги немат за нищо - така става когато ти подаряват пари - не ги цениш и ги хвърляш през тереасата

    На тия не трябва цент повече да се дава - да гладуват и мизеруват докато поумнеят

    Коментиран от #67

    17:10 30.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 АЙДЕ СЕКИ ПЪТ

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Стоп на троленето":

    С НОВ НИК НО СЕ ЕДНО И СЪЩО
    АБЕ ТИ МОИШ ЛИ ДА ЧЕТЕШ
    ИЛИ САМО РАЗЛИЧАВАШ БУКВИТЕ

    Коментиран от #55

    17:11 30.08.2026

  • 53 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Раждащи мъже":

    И се оказаха прави! Като си спомниш за Епщейн и приятелите му... а това е само върха на айсеберга, който сме видели и то само от далеч

    17:11 30.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Сър Пичук

    2 5 Отговор

    До коментар #52 от "АЙДЕ СЕКИ ПЪТ":

    Копейка ,не си изобщо на интелектуалното ми ниво !

    Коментиран от #61

    17:13 30.08.2026

  • 56 от вчeра

    10 2 Отговор
    Урсула иска спестяванията на европейците, тази политкоректна новина няма да се публикува.
    Очаквайте еврокомисята разпореди /заповяда/ и нашите управляващи плъхове са готови да ни окрадът отново.

    Коментиран от #79

    17:13 30.08.2026

  • 57 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 11 Отговор
    ИЗГОРЕХА 300 МИЛИАРДА ЕВРО НА БРАТУШКИТЕ
    ....
    А НАРКОМАНА ИЗБИ 2 МИЛИОНА РУСКИ БРАТЯ

    Коментиран от #62, #63, #64

    17:14 30.08.2026

  • 58 Хмм

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "име":

    заради парите от борда, Румъния не я искат, някъде след 2030 година, не покривала изискванията

    17:14 30.08.2026

  • 59 ЧИ ЗА КО НИ Е МИР

    9 2 Отговор

    До коментар #38 от "Мирът е по-ценен от парите.":

    ВАЖНОТО Е ДА НЯМА ПОВЕЧЕ БАН....ДЕРАСИ
    АЙДЕ НОВАТА МАРКА ЧИПС В КИЕВ
    " ПЕЙТРИЪТ "
    НЕ ПЪРЖЕН ПЕЧЕН

    Коментиран от #77

    17:15 30.08.2026

  • 60 оня с коня

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Мирът е по-ценен от парите.":

    Оди на терен помагай бре муци 🦄 ,чемодан,черно тюленче ,епилатор и лак за нокти 💅,вокзал ,Украйна .И да носиш поздрави на оня Светльо Ултраса и Мишо ,на добър път !

    17:18 30.08.2026

  • 61 ЛЕЛЙЙЙЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Сър Пичук":

    ДЕБ....ИЛА ИМАЛ ИНТЕЛЕКТ
    И ТО С НИВО
    АБЕ ТИ ДА НЕ СИ КАСТРЮЛЯ

    17:18 30.08.2026

  • 62 Лакеите на Пентагона

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    "Изгореха" данъците ни.

    17:19 30.08.2026

  • 63 Млати Козяка с Винкело

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Докато омекне и спре да пърха !

    Коментиран от #72

    17:20 30.08.2026

  • 64 ПРОПУСКАШ

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ТРИТЕ ДЕНА ЗА КИЕВ
    И ПОСЛЕ ЛИСАБОН
    И КАТО ПИШЕШ ДРЪЖ ТЕЛЕФОНА ДАЛЕЧЕ ЩОТ ША ГО ОЛИ....ГАВИШ И ША СА СКАПЕ

    17:21 30.08.2026

  • 65 Тотално се е ошашавил от

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "хаха🤣":

    тежкото положение на Русия, но какво да прави - Пуснаха го пак от редакцията да натрупа бройки постове :)))

    Коментиран от #69

    17:21 30.08.2026

  • 66 Топчията

    3 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    17:21 30.08.2026

  • 67 Ами вярно са нищо.

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "ДрайвингПлежър":

    27 милиарда за ЕС са като 10 евро за теб. 2 кутии цигари :)

    Коментиран от #68

    17:22 30.08.2026

  • 68 111111

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ами вярно са нищо.":

    Две кутии ама преди или след увеличението?

    17:23 30.08.2026

  • 69 хаха🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Тотално се е ошашавил от":

    Приятелю,пука ти на сладкото охранено епилирано дпенце ,за троловете,живей си лайфа ....

    Коментиран от #83

    17:24 30.08.2026

  • 70 АМИ СЛАВА СЛАВА

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Шкембе-глупак, копейка-амсалак":

    АМА НАЛ ЗНАЕШ ПРЕХОДНА Е
    ДО МОМЕНТА В КОЙТО УКРАСЯТ КЛОНИТЕ В ЦЕНТЪРА НА КИЕВ

    Коментиран от #74

    17:24 30.08.2026

  • 71 Гост

    2 0 Отговор
    А аз все си мислех, че да хванеш руска лопата или пералня било евтино! А то? УжасТ! Къде да пусна СМСа?

    17:25 30.08.2026

  • 72 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Млати Козяка с Винкело":

    Неуморим си да тролиш, показваш тъпота, падение и деградацията на Запада и явно няма и една кварка в манерката,. за да се сети, че с тролене не показваш само своята трагедия. Иначе лази. Всеки според интелекта и мерака си.

    Коментиран от #80

    17:25 30.08.2026

  • 73 ежко

    2 1 Отговор
    Какъв заем?С какво ще го гарантирате този заем?Заеми е каца без дъно, не се дават!

    Коментиран от #78

    17:25 30.08.2026

  • 74 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "АМИ СЛАВА СЛАВА":

    Глупаво е да тролиш .Неуморим си да тролиш, показваш тъпота, падение и деградацията на Запада. Иначе лази.

    17:27 30.08.2026

  • 75 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 1 Отговор
    То със заеми и Бойко Борисов може...

    17:27 30.08.2026

  • 76 Отврат

    4 1 Отговор
    Украинският министър на отбраната предлага Киев да Изкрънка
    Нов заем Подарък от Урсулите ЕС, за да покрие дефицита си,
    защото последните Сто Милиарда, които ЕС им Подари вече са откраднати!

    17:28 30.08.2026

  • 77 Клати Курти

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "ЧИ ЗА КО НИ Е МИР":

    Бандерасите отдавна получиха лиценз за телепорт към Вечните Ловни Полета , желателно е само бройката да се увеличава за ден .

    17:28 30.08.2026

  • 78 111111

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "ежко":

    То у Германия взе да няма пари! И хем няма пари, хем стоките поскъпват. Питайте ако имате познати там.
    А щом у Германия няма пари сигурно и наоколо нея няма. Може би ЕС ще отпусне виртуален заем?

    17:28 30.08.2026

  • 79 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "от вчeра":

    Неуморим си да тролиш, показваш тъпота, падение и деградацията на Запада и явно няма и една кварка в манерката,. за да се сети, че с тролене не показваш само своята трагедия. Иначе лази. Всеки според интелекта и мерака си.

    17:29 30.08.2026

  • 80 Млати Козяка с Винкело

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Така е":

    Докато омекне и спре да пърха и загуби интелект и мерак напълно !

    Коментиран от #84

    17:30 30.08.2026

  • 81 Верно ли бе

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Раждащи мъже":

    То така се и оказа наистина.

    17:30 30.08.2026

  • 82 проди

    2 1 Отговор
    дебилите от брусел ще дадат и ще откраднат поне половината

    17:30 30.08.2026

  • 83 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "хаха🤣":

    Неуморим си да тролиш, показваш тъпота, падение и деградацията на Запада и явно няма и една кварка в манерката,. за да се сети, че с тролене не показваш само своята трагедия.

    17:31 30.08.2026

  • 84 Глупаво е да тролиш

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Млати Козяка с Винкело":

    Показваш падението на Запада и собствената манерка за пропагандата на глупака.

    17:33 30.08.2026

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