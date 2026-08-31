Проф. Пиргова: Борисов се намира в патова ситуация и трябва да издигне кандидат, за да съхрани партията

Проблемите в държавата ни са толкова дълбоки, че няма как да очакваме бързи резултати. Винаги искаме нещата да се случат много бързо, но това не става. Това сподели в сутрешния блок на БНТ политологът доц. Татяна Буруджиева по повод първите сто дни управление на новата власт в лицето на „Прогресивна България“, цитирана от novini.bg.

Според нея е по-вероятно да имаме „горещи“ зима и пролет, отколкото да се надигне някаква сериозна протестна вълна през септември или изобщо през есента.

Политологът проф. Мария Пиргова е на мнението, че в момента българското общество повече се вълнува кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова и кандидатът за президент на ГЕРБ.

„Борисов се намира в патова ситуация и трябва да издигне кандидат, за да съхрани партията. А Йотова има да мисли какъв кандидат за вицепрезидент ще предложи, като той може да е или интелектуалец, или като нея журналист. Но ще бъде погрешно, ако разчита само на своята кандидатура, за да победи“, поясни проф. Пиргова.

По адрес на кандидатурата на Андрей Гюров, тя каза, че не разбира „защо продължава да се мотае“, предвид че на всички е ясно, че ще бъде един от претендентите за „Дондуков“ 2.

По думите ѝ до президентските избори ефектът от приемането на еврото няма да се усети, но смята, че зимата ще бъде доста по-тежка за българите и тогава правителството ще трябва да се обяснява за цените през зимния период.

На свой ред политологът доц. Петър Чолаков прогнозира, че Илияна Йотова има най-големи шансове да спечели президентските избори. Очаква в един момент и „Възраждане“ да представи своя кандидат, с който да успее да консолидира резултата си.

Татяна Буруджиева пък се включи по темата, казвайки, че би било логично „Прогресивна България“ да излъчат свой кандидат за президент на фона на възхода им.