Проф. Пиргова: Борисов се намира в патова ситуация и трябва да издигне кандидат, за да съхрани партията

Проблемите в държавата ни са толкова дълбоки, че няма как да очакваме бързи резултати. Винаги искаме нещата да се случат много бързо, но това не става. Това сподели в сутрешния блок на БНТ политологът доц. Татяна Буруджиева по повод първите сто дни управление на новата власт в лицето на „Прогресивна България“, цитирана от novini.bg.
Според нея е по-вероятно да имаме „горещи“ зима и пролет, отколкото да се надигне някаква сериозна протестна вълна през септември или изобщо през есента.
Политологът проф. Мария Пиргова е на мнението, че в момента българското общество повече се вълнува кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова и кандидатът за президент на ГЕРБ.
„Борисов се намира в патова ситуация и трябва да издигне кандидат, за да съхрани партията. А Йотова има да мисли какъв кандидат за вицепрезидент ще предложи, като той може да е или интелектуалец, или като нея журналист. Но ще бъде погрешно, ако разчита само на своята кандидатура, за да победи“, поясни проф. Пиргова.
По адрес на кандидатурата на Андрей Гюров, тя каза, че не разбира „защо продължава да се мотае“, предвид че на всички е ясно, че ще бъде един от претендентите за „Дондуков“ 2.
По думите ѝ до президентските избори ефектът от приемането на еврото няма да се усети, но смята, че зимата ще бъде доста по-тежка за българите и тогава правителството ще трябва да се обяснява за цените през зимния период.
На свой ред политологът доц. Петър Чолаков прогнозира, че Илияна Йотова има най-големи шансове да спечели президентските избори. Очаква в един момент и „Възраждане“ да представи своя кандидат, с който да успее да консолидира резултата си.
Татяна Буруджиева пък се включи по темата, казвайки, че би било логично „Прогресивна България“ да излъчат свой кандидат за президент на фона на възхода им.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВРЕМЕ Е
Коментиран от #23
10:55 31.08.2026
2 Галъп
Ако си за Путин, тръбата, милиционерите, Възраждане и КимЧен Ун, цъкни плюс.
Коментиран от #20
10:56 31.08.2026
3 Пиргова
Коментиран от #48
10:57 31.08.2026
4 честен ционист
10:58 31.08.2026
5 бою циганина
10:58 31.08.2026
6 ВСИЧКИТЕ СРЕЩУ РАДЕВ
10:59 31.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 То пък
11:01 31.08.2026
9 Това
Коментиран от #18, #22
11:01 31.08.2026
10 РЕАЛИСТ
Само че, вече Алфа Догът остаря , оглупя и заприлича на сушена слива. С това идва и краят на ГЕРБ.
11:02 31.08.2026
11 непротестиращ
11:09 31.08.2026
12 Иванов
Не възхвалява Боко както преди.
И да попитам защо им трябва на ПБ да издигат кандидат? Те си имат.
11:10 31.08.2026
13 Василев
11:11 31.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 И кой да издигне, като под ръка са
Коментиран от #21
11:12 31.08.2026
16 Борисов
Коментиран от #28
11:18 31.08.2026
17 Лаик
11:18 31.08.2026
18 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Това":Я кажи , какво бе направил Борисов. Сещам се само за лоши пътища с мантинели, които убиват постоянно невинни хора. Дано се задави с парите от чекмеджето. Ако имаше и капка съвет, щеше да използва Глока на шкафчето по предназначение и си пръсне тиквата.
Коментиран от #26
11:20 31.08.2026
19 ккк
Коментиран от #37
11:20 31.08.2026
20 Ти ли ще ми кажеш
До коментар #2 от "Галъп":Какво да правя. Хайде няма нужда.
11:21 31.08.2026
21 Анонимен
До коментар #15 от "И кой да издигне, като под ръка са":15 а ти като какъв тук обиждаш 15
Коментиран от #30
11:23 31.08.2026
22 Оня под Коня
До коментар #9 от "Това":Това което Баг Тошо направи следващите НЯМА ДА МОГАТ ДА ГО БОЯДИСАТ. Не неуспяват. Нека цитираме первоисточника, оригинала на автора. Какво направи ББ освен хемусгейт, чекмкджетата??
11:24 31.08.2026
23 Анонимен
До коментар #1 от "ВРЕМЕ Е":Време е ти и такива като теб да се установят там време е А тази госпожа е комунистическа червена храни се от измислиците си червени
Коментиран от #53
11:25 31.08.2026
24 Анонимен
11:28 31.08.2026
25 Гост
11:29 31.08.2026
26 Анонимен
До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":Нещастник си 18 А колкото до Борисов не го мисли А сега си хапни от прокисната радева кошница хахахаха
Коментиран от #54
11:31 31.08.2026
27 ЕДГАР КЕЙСИ
11:32 31.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тоа бабишкер
11:37 31.08.2026
30 Като потърпевш
До коментар #21 от "Анонимен":най-вече.
Коментиран от #36
11:44 31.08.2026
31 Не го мисли него,
11:45 31.08.2026
32 Троян
11:48 31.08.2026
33 Хмм
11:49 31.08.2026
34 бкп 1989г
11:51 31.08.2026
35 Тя ли е
Комунййее.
11:52 31.08.2026
36 Анонимен
До коментар #30 от "Като потърпевш":30 като си с две леви ръце и не можеш да си вържеш обувките първо виж себе си за какво ставаш явно не ставаш и обвиняваш постоянно Борисов хахахахахахаха Всеки сам отговаря за своето развитие 30 и не мислиш ли че вместо да ревеш тук колко си нещастен да вземеш да работиш да развиваш себе си С реване тук си за никъде
11:55 31.08.2026
37 спомен
До коментар #19 от "ккк":А как от нищото беше създадена партията на Борисов?Помните ли?Както и и СДС.А преди това "Клуба за гласност и демокрация"?Защо и кой създаде толкова количество партии и каква е целта?Борисов нямаподръжката вече на Европа и най-вече на САЩ.Прочетените вестници се досещате къде се окачваха за крайна употреба.Борисов има огромно досие и това е причината да го манипулират за различни цели.Иначе е в мръсния канал.Той вече е там,но му дават да диша все още от време на време.От партия Герб ще се разбягат като пилци подгонени от ястреб.България ще върви натам накъдето и кажат ЕС.Икономически сме напълно зависими.Сами не можем да съществуваме и месец,дори седмица.Достатъчно е да ни дръпнат шалтера.
Коментиран от #40
11:59 31.08.2026
38 Нексус
Няма кой да бие Мунчо и Мунчовицаз след катонзад тях са червената мафия и червените медии.
12:02 31.08.2026
39 Да бе
От къде бързи резултати при положение че мрз ще расте с 20€ на година 🥳
Коментиран от #42, #43
12:03 31.08.2026
40 Анонимен
До коментар #37 от "спомен":37 а РАДЕВ сега как тотално завладя власт институции държава 37 помните ли хахахаха Дългите ти лъжливи фермани са срещу демокрацията ни срещу държавата ни в която всички ние живеем 37 и с лъжи червени докога ще е хахаха
12:03 31.08.2026
41 ЕДГАР КЕЙСИ
12:04 31.08.2026
42 Нексус
До коментар #39 от "Да бе":Не си от най-умните.
Растенето на Мрз помпа инфлацията.
За нрастване на доходите без цените е необходим продукт с висока добавена стойност, а не да се работи като продавач, охранител и шофьор.
Трябват квалификация и акъл, а не дюнерджии на всеки ъгъл.
12:05 31.08.2026
43 Анонимен
До коментар #39 от "Да бе":39 държавата ни е богата европейска развива се успешно какви проблеми.търсиш а радевите приказки за неговите невежи хахаха а 39 освен радевите в България живеят и други хора
12:05 31.08.2026
44 Анонимен
12:07 31.08.2026
45 Зелен, ама глупав
12:09 31.08.2026
46 Перо
12:10 31.08.2026
47 Гатьо Гатев
12:11 31.08.2026
48 академик
До коментар #3 от "Пиргова":От премахването на ВАК всеки втори с "вишу"стана с титла.Липсва какъвто и да е контрол.То няма и как да се упражни.
12:22 31.08.2026
49 До неграмотния "Анонимен " :
Коментиран от #52, #58
12:23 31.08.2026
50 Лост
12:24 31.08.2026
51 Какъв Възход ?
И Тоя Ми Бил !
Прогресивен !
12:24 31.08.2026
52 Анонимен
До коментар #49 от "До неграмотния "Анонимен " :":А тикато какъв си тук че обиждаш както ти се иска Борисов е демократ а държавата ни е ДЕМОКРАЦИЯ или вече не е Хахахахаха Защитавам България себе си семейството си държавата нисвободата си демокрацията си Разбра ли от БКП Ако не е Борисов сте загубени как ще ви лъжат
Коментиран от #57
12:28 31.08.2026
53 Пустиня(к)
До коментар #23 от "Анонимен":Щото па баце ти не е комунист. Баш от най-тъмночервените.
12:28 31.08.2026
54 Евгени от Алфапласт
До коментар #26 от "Анонимен":А, по-тихо, там, опозицията!🤣
Коментиран от #56
12:30 31.08.2026
55 Всеки Се Ерчи !Докато
На Власт !
После !
Бие Отбой !
Та И То Така !
Харесват Му !
Благинките !
12:30 31.08.2026
56 Върви си Залепи !
До коментар #54 от "Евгени от Алфапласт":Бетапластите !
12:31 31.08.2026
57 Евгени от Алфапласт
До коментар #52 от "Анонимен":Млъквай, бе, папагал! Едни и същи глупости мелиш във всеки коментар.🤣
Коментиран от #61
12:31 31.08.2026
58 Анонимен
До коментар #49 от "До неграмотния "Анонимен " :":И като гледам точно тук е някаква хранителна среда срещу Борисов от едни и същи явно на надница сте Като ви чета лъжите едни и същи ми става тъжно за вас писачите
12:33 31.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ЕДГАР КЕЙСИ
12:35 31.08.2026
61 Анонимен
До коментар #57 от "Евгени от Алфапласт":57 сериозно хахаха а ти защо не работиш Мъж си а пишеш тук глупости хахахахаЗащо
Коментиран от #63
12:35 31.08.2026
62 Прогблемите са Дълбоки !
Защото !
Не Искаш !
Да ги Разрешеш !
12:36 31.08.2026
63 Евгени от Алфапласт
До коментар #61 от "Анонимен":Обедна почивка. И се забавлявам с герберските неграмотни тролове. Довечера пак ще те бъзикам.😎
12:38 31.08.2026