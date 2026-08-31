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Проф. Пиргова: Борисов се намира в патова ситуация и трябва да издигне кандидат, за да съхрани партията

Проф. Пиргова: Борисов се намира в патова ситуация и трябва да издигне кандидат, за да съхрани партията

31 Август, 2026 10:52 2 500 63

  • мария пиргова-
  • бойко борисов-
  • патова ситуация-
  • кандидат за президент

Политологът доц. Петър Чолаков прогнозира, че Илияна Йотова има най-големи шансове да спечели президентските избори. Очаква в един момент и „Възраждане“ да представи своя кандидат, с който да успее да консолидира резултата си

Проф. Пиргова: Борисов се намира в патова ситуация и трябва да издигне кандидат, за да съхрани партията - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Проблемите в държавата ни са толкова дълбоки, че няма как да очакваме бързи резултати. Винаги искаме нещата да се случат много бързо, но това не става. Това сподели в сутрешния блок на БНТ политологът доц. Татяна Буруджиева по повод първите сто дни управление на новата власт в лицето на „Прогресивна България“, цитирана от novini.bg.

Според нея е по-вероятно да имаме „горещи“ зима и пролет, отколкото да се надигне някаква сериозна протестна вълна през септември или изобщо през есента.

Политологът проф. Мария Пиргова е на мнението, че в момента българското общество повече се вълнува кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова и кандидатът за президент на ГЕРБ.

„Борисов се намира в патова ситуация и трябва да издигне кандидат, за да съхрани партията. А Йотова има да мисли какъв кандидат за вицепрезидент ще предложи, като той може да е или интелектуалец, или като нея журналист. Но ще бъде погрешно, ако разчита само на своята кандидатура, за да победи“, поясни проф. Пиргова.

По адрес на кандидатурата на Андрей Гюров, тя каза, че не разбира „защо продължава да се мотае“, предвид че на всички е ясно, че ще бъде един от претендентите за „Дондуков“ 2.

По думите ѝ до президентските избори ефектът от приемането на еврото няма да се усети, но смята, че зимата ще бъде доста по-тежка за българите и тогава правителството ще трябва да се обяснява за цените през зимния период.
На свой ред политологът доц. Петър Чолаков прогнозира, че Илияна Йотова има най-големи шансове да спечели президентските избори. Очаква в един момент и „Възраждане“ да представи своя кандидат, с който да успее да консолидира резултата си.

Татяна Буруджиева пък се включи по темата, казвайки, че би било логично „Прогресивна България“ да излъчат свой кандидат за президент на фона на възхода им.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВРЕМЕ Е

    21 13 Отговор
    Борисов да се установи в ЦСЗ.

    Коментиран от #23

    10:55 31.08.2026

  • 2 Галъп

    12 7 Отговор
    Ако си за ротшилдовата империя и "демократите" й, нпо-тата, Б.Борисов, Епщайн, Black Rock, BMW и третия пол, цъкни минус.
    Ако си за Путин, тръбата, милиционерите, Възраждане и КимЧен Ун, цъкни плюс.

    Коментиран от #20

    10:56 31.08.2026

  • 3 Пиргова

    20 12 Отговор
    Язък, че си станала професор, само срамиш университета. Толкова некадърна женица, ама те комунистите издигаха все такива раболепни и подчинени на политиката на СССР. Все към мафиотския изток ги тегли!

    Коментиран от #48

    10:57 31.08.2026

  • 4 честен ционист

    5 7 Отговор
    Борисов да стане кмет на Рублеква, останалото в киреча.

    10:58 31.08.2026

  • 5 бою циганина

    17 5 Отговор
    боли мегъзъ аз станах милиардер и ликвидирах поне милион българи

    10:58 31.08.2026

  • 6 ВСИЧКИТЕ СРЕЩУ РАДЕВ

    5 2 Отговор
    НЯМА ВАКАНЦИЯ ЗА ЛОШОТИЯТА.УЖ ПРЕЗИДЕНТА САМО ЗА ДЕКОРАЦИЯ , А ВЪЛНЕНИЯТА КАТО ЧЕ ИЗБИРАМЕ МЕСИЯ

    10:59 31.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 То пък

    11 7 Отговор
    партия ли да видиш , че трябвало било да я съхранява ?!

    11:01 31.08.2026

  • 9 Това

    11 16 Отговор
    Което Борисов направи, ПП и ПБ не успяват дори да го боядисат.

    Коментиран от #18, #22

    11:01 31.08.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    21 9 Отговор
    Такава партия ГЕРБ няма. Дмитри Иванов даде за това сборище най-доброто определение" Глутница от по мияри , водена от Алфа Дог"
    Само че, вече Алфа Догът остаря , оглупя и заприлича на сушена слива. С това идва и краят на ГЕРБ.

    11:02 31.08.2026

  • 11 непротестиращ

    13 3 Отговор
    Пиргова се е активизирала много, всеки ден се пъчи по телевизиите да лъска имиджа на Радев и Йотова!

    11:09 31.08.2026

  • 12 Иванов

    8 2 Отговор
    Буруджиева много тиха ми се вижда.
    Не възхвалява Боко както преди.
    И да попитам защо им трябва на ПБ да издигат кандидат? Те си имат.

    11:10 31.08.2026

  • 13 Василев

    16 1 Отговор
    Отвратителна жена. Не се понася, непрекъснато е по телевизиите.Комунист до мозъка на костите!7563

    11:11 31.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И кой да издигне, като под ръка са

    8 4 Отговор
    само долни мошеници?

    Коментиран от #21

    11:12 31.08.2026

  • 16 Борисов

    6 10 Отговор
    Е единственият евентуален кандидат за президент, който може да направи така че да върне президентските избори в състезанието. Друг кандидат няма. Това е последния шанс за Борисов.

    Коментиран от #28

    11:18 31.08.2026

  • 17 Лаик

    2 4 Отговор
    Каката от Самоков, дето беше кмет на София! Само тя си трае за Фъндък( кяр, далавера)!

    11:18 31.08.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    11 6 Отговор

    До коментар #9 от "Това":

    Я кажи , какво бе направил Борисов. Сещам се само за лоши пътища с мантинели, които убиват постоянно невинни хора. Дано се задави с парите от чекмеджето. Ако имаше и капка съвет, щеше да използва Глока на шкафчето по предназначение и си пръсне тиквата.

    Коментиран от #26

    11:20 31.08.2026

  • 19 ккк

    10 5 Отговор
    и Борисов и жалката му крадлива партия приключиха курса каквото и да направи няма да стане , по добре да се покрие някъде

    Коментиран от #37

    11:20 31.08.2026

  • 20 Ти ли ще ми кажеш

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Галъп":

    Какво да правя. Хайде няма нужда.

    11:21 31.08.2026

  • 21 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "И кой да издигне, като под ръка са":

    15 а ти като какъв тук обиждаш 15

    Коментиран от #30

    11:23 31.08.2026

  • 22 Оня под Коня

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Това":

    Това което Баг Тошо направи следващите НЯМА ДА МОГАТ ДА ГО БОЯДИСАТ. Не неуспяват. Нека цитираме первоисточника, оригинала на автора. Какво направи ББ освен хемусгейт, чекмкджетата??

    11:24 31.08.2026

  • 23 Анонимен

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "ВРЕМЕ Е":

    Време е ти и такива като теб да се установят там време е А тази госпожа е комунистическа червена храни се от измислиците си червени

    Коментиран от #53

    11:25 31.08.2026

  • 24 Анонимен

    6 5 Отговор
    Борисов няма нужда да впуска партията в измислените избори ала балата със счупените мадуровки наложени ни със сила Назначени са вече Йотова Радев вече президенството Е това му се казва печелим изборите с 99 процента както някога БКП поздравления

    11:28 31.08.2026

  • 25 Гост

    4 5 Отговор
    А бе, кво му дреме на дядо ви борисофф партията, президента....дреме му на дедовия! Да почва да харчи, че не може да ги изхарчи никога....

    11:29 31.08.2026

  • 26 Анонимен

    8 4 Отговор

    До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":

    Нещастник си 18 А колкото до Борисов не го мисли А сега си хапни от прокисната радева кошница хахахаха

    Коментиран от #54

    11:31 31.08.2026

  • 27 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 2 Отговор
    ПИРГОВИЦЕ, УЖКИМ БОЙКО СИ ОТИВА .................... А ВСЕ В УСТАТА ВИ Е БОЙКО ...................... ВИЕ СТЕ "БОЛИ, СЪРБИ, ДРАГО МИ Е" .......................... ФАКТ !

    11:32 31.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тоа бабишкер

    6 1 Отговор
    Е жалък

    11:37 31.08.2026

  • 30 Като потърпевш

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    най-вече.

    Коментиран от #36

    11:44 31.08.2026

  • 31 Не го мисли него,

    6 1 Отговор
    дъртата пирга, дето втълпява до глупости на студентите. Портата за разлика от ББ е нула. Тъпа путиностка, русороб

    11:45 31.08.2026

  • 32 Троян

    1 1 Отговор
    За президент бих гласувал само ако видя някой като Ванче Михалов. Тия всичките не стават.

    11:48 31.08.2026

  • 33 Хмм

    4 4 Отговор
    да се кандидатира самият той, страхува се че няма шанс срещу йотова, смях!

    11:49 31.08.2026

  • 34 бкп 1989г

    5 2 Отговор
    боко,шефа на герб е кумундел,както и радеф със зкпч -тата си!

    11:51 31.08.2026

  • 35 Тя ли е

    2 0 Отговор
    Той ли е, То ли е.
    Комунййее.

    11:52 31.08.2026

  • 36 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Като потърпевш":

    30 като си с две леви ръце и не можеш да си вържеш обувките първо виж себе си за какво ставаш явно не ставаш и обвиняваш постоянно Борисов хахахахахахаха Всеки сам отговаря за своето развитие 30 и не мислиш ли че вместо да ревеш тук колко си нещастен да вземеш да работиш да развиваш себе си С реване тук си за никъде

    11:55 31.08.2026

  • 37 спомен

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "ккк":

    А как от нищото беше създадена партията на Борисов?Помните ли?Както и и СДС.А преди това "Клуба за гласност и демокрация"?Защо и кой създаде толкова количество партии и каква е целта?Борисов нямаподръжката вече на Европа и най-вече на САЩ.Прочетените вестници се досещате къде се окачваха за крайна употреба.Борисов има огромно досие и това е причината да го манипулират за различни цели.Иначе е в мръсния канал.Той вече е там,но му дават да диша все още от време на време.От партия Герб ще се разбягат като пилци подгонени от ястреб.България ще върви натам накъдето и кажат ЕС.Икономически сме напълно зависими.Сами не можем да съществуваме и месец,дори седмица.Достатъчно е да ни дръпнат шалтера.

    Коментиран от #40

    11:59 31.08.2026

  • 38 Нексус

    2 1 Отговор
    Разни политологчет на хрнилка при Мунчо много им се иска да подмамят Бойко да влезе да играе в предварително загубен мач.
    Няма кой да бие Мунчо и Мунчовицаз след катонзад тях са червената мафия и червените медии.

    12:02 31.08.2026

  • 39 Да бе

    1 2 Отговор
    Проблемите в държавата ни са толкова дълбоки, че няма как да очакваме бързи резултати.
    От къде бързи резултати при положение че мрз ще расте с 20€ на година 🥳

    Коментиран от #42, #43

    12:03 31.08.2026

  • 40 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "спомен":

    37 а РАДЕВ сега как тотално завладя власт институции държава 37 помните ли хахахаха Дългите ти лъжливи фермани са срещу демокрацията ни срещу държавата ни в която всички ние живеем 37 и с лъжи червени докога ще е хахаха

    12:03 31.08.2026

  • 41 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    ТАZИ "РОФЕСОРКА", ОТ ZЛОБА Е "

    12:04 31.08.2026

  • 42 Нексус

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Да бе":

    Не си от най-умните.
    Растенето на Мрз помпа инфлацията.
    За нрастване на доходите без цените е необходим продукт с висока добавена стойност, а не да се работи като продавач, охранител и шофьор.
    Трябват квалификация и акъл, а не дюнерджии на всеки ъгъл.

    12:05 31.08.2026

  • 43 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Да бе":

    39 държавата ни е богата европейска развива се успешно какви проблеми.търсиш а радевите приказки за неговите невежи хахаха а 39 освен радевите в България живеят и други хора

    12:05 31.08.2026

  • 44 Анонимен

    1 1 Отговор
    Щом ГЕРБ не участва дали мадуровските избори ще бъдат легитимни Браво на Борисов за решението

    12:07 31.08.2026

  • 45 Зелен, ама глупав

    0 1 Отговор
    тиквата има избор - ще издигне Георг Г., момчето е младо, умее да целува, предан е до смърт! Освен това, въпреки че е млад има известен международен опит - беше министър на външните работи на България!

    12:09 31.08.2026

  • 46 Перо

    2 2 Отговор
    Тиквата е като в менгеме, притискан от посолството за Гюров или от избирателите за самостоятелна кандидатура! Сега е на такъв пангар, че и в двата случая е губещ, но в първия шантажа е за Магнитски и дебелата папка стои! Подготвя оправдаващи варианти и за двата случая, но според мен ще избере първия, заради бъдещия живот!

    12:10 31.08.2026

  • 47 Гатьо Гатев

    2 0 Отговор
    Пиргова не ми пили нервите.....стряскам се нощем,30 години ти гледам физиономията...много моля иди си.........

    12:11 31.08.2026

  • 48 академик

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пиргова":

    От премахването на ВАК всеки втори с "вишу"стана с титла.Липсва какъвто и да е контрол.То няма и как да се упражни.

    12:22 31.08.2026

  • 49 До неграмотния "Анонимен " :

    2 2 Отговор
    Добре ли ти плащат да защитаваш Бойо българоубиеца?

    Коментиран от #52, #58

    12:23 31.08.2026

  • 50 Лост

    1 2 Отговор
    Навремето Нинова каза на Борисов да излезе навън да се разберат като мъже.Тогава не излезе,че сега ли като вече е параолимпиец ще участва?

    12:24 31.08.2026

  • 51 Какъв Възход ?

    2 1 Отговор
    Пълно Падение !

    И Тоя Ми Бил !

    Прогресивен !

    12:24 31.08.2026

  • 52 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "До неграмотния "Анонимен " :":

    А тикато какъв си тук че обиждаш както ти се иска Борисов е демократ а държавата ни е ДЕМОКРАЦИЯ или вече не е Хахахахаха Защитавам България себе си семейството си държавата нисвободата си демокрацията си Разбра ли от БКП Ако не е Борисов сте загубени как ще ви лъжат

    Коментиран от #57

    12:28 31.08.2026

  • 53 Пустиня(к)

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Щото па баце ти не е комунист. Баш от най-тъмночервените.

    12:28 31.08.2026

  • 54 Евгени от Алфапласт

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    А, по-тихо, там, опозицията!🤣

    Коментиран от #56

    12:30 31.08.2026

  • 55 Всеки Се Ерчи !Докато

    2 0 Отговор
    Докато Не Е !

    На Власт !

    После !

    Бие Отбой !

    Та И То Така !

    Харесват Му !

    Благинките !

    12:30 31.08.2026

  • 56 Върви си Залепи !

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Евгени от Алфапласт":

    Бетапластите !

    12:31 31.08.2026

  • 57 Евгени от Алфапласт

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Анонимен":

    Млъквай, бе, папагал! Едни и същи глупости мелиш във всеки коментар.🤣

    Коментиран от #61

    12:31 31.08.2026

  • 58 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "До неграмотния "Анонимен " :":

    И като гледам точно тук е някаква хранителна среда срещу Борисов от едни и същи явно на надница сте Като ви чета лъжите едни и същи ми става тъжно за вас писачите

    12:33 31.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    ТАZИ ПИШМАН "ПРОФЕСОРКА" ПО КОМУНОФАШИZЪМ ОТ ....................... ZЛОБА ЩЕ И ИZXBPЪКНАТ ОЧИТЕ КАТО НА КОКОРЧО ...................... ФАКТ !

    12:35 31.08.2026

  • 61 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Евгени от Алфапласт":

    57 сериозно хахаха а ти защо не работиш Мъж си а пишеш тук глупости хахахахаЗащо

    Коментиран от #63

    12:35 31.08.2026

  • 62 Прогблемите са Дълбоки !

    1 0 Отговор
    и няма как да очакваме бързи резултати!

    Защото !

    Не Искаш !

    Да ги Разрешеш !

    12:36 31.08.2026

  • 63 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Анонимен":

    Обедна почивка. И се забавлявам с герберските неграмотни тролове. Довечера пак ще те бъзикам.😎

    12:38 31.08.2026

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