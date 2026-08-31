Иран отрече твърденията на Тръмп: Нефтените операции на Харг продължават

Нефтените операции на иранския остров Харг не са прекратявани, заяви Хамид Бовард, управляващ директор на Националната иранска нефтена компания. С думите си той опроверга твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че ключовият енергиен център на Ислямската република е бил разбит „на пух и прах“, съобщава иранската медия „Нурнюз“, цитирана от „Ройтерс“, предава БТА.

„Публикациите на Тръмп са смехотворни, а условията на Харг са спокойни и благоприятни“, заяви Бовард.

Харг продължава да обслужва износа на петрол

По думите му островът, през който преминава около 90% от иранския износ на петрол, в миналото многократно е бил обект на американски и израелски въздушни удари.

Бовард подчерта, че въпреки атаките работниците в нефтените предприятия не са допускали прекъсване на дейността „дори и за миг“.

В момента на острова се извършват дейности по възстановяване и модернизация на нефтената инфраструктура. Изпълнители на проекти работят по резервоари за съхранение на петрол и пристанищни съоръжения.

Твърденията на Техеран идват след публикация на Тръмп, в която американският президент заяви, че остров Харг е бил напълно разрушен. До момента американската страна не е представила публични доказателства, които да потвърдят подобно твърдение.