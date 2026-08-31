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Иран отрече твърденията на Тръмп: Нефтените операции на Харг продължават

Иран отрече твърденията на Тръмп: Нефтените операции на Харг продължават

31 Август, 2026 10:56 1 042 12

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Техеран заяви, че ключовият енергиен център на страната работи нормално въпреки твърденията на американския президент за разрушения остров

Иран отрече твърденията на Тръмп: Нефтените операции на Харг продължават - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нефтените операции на иранския остров Харг не са прекратявани, заяви Хамид Бовард, управляващ директор на Националната иранска нефтена компания. С думите си той опроверга твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че ключовият енергиен център на Ислямската република е бил разбит „на пух и прах“, съобщава иранската медия „Нурнюз“, цитирана от „Ройтерс“, предава БТА.

„Публикациите на Тръмп са смехотворни, а условията на Харг са спокойни и благоприятни“, заяви Бовард.

Харг продължава да обслужва износа на петрол

По думите му островът, през който преминава около 90% от иранския износ на петрол, в миналото многократно е бил обект на американски и израелски въздушни удари.

Бовард подчерта, че въпреки атаките работниците в нефтените предприятия не са допускали прекъсване на дейността „дори и за миг“.

В момента на острова се извършват дейности по възстановяване и модернизация на нефтената инфраструктура. Изпълнители на проекти работят по резервоари за съхранение на петрол и пристанищни съоръжения.

Твърденията на Техеран идват след публикация на Тръмп, в която американският президент заяви, че остров Харг е бил напълно разрушен. До момента американската страна не е представила публични доказателства, които да потвърдят подобно твърдение.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 галъп

    23 3 Отговор
    Ако си за ротшилдовата империя и "демократите" й, нпо-тата, Б.Борисов, Епщайн, Black Rock, Израел, BMW и третия пол, цъкни минус.
    Ако си за Путин, тръбата, милиционерите, Възраждане, Иран и Ким Чен Ун, цъкни плюс.

    10:57 31.08.2026

  • 2 пак ми е паднало дронче

    16 1 Отговор
    в ормуза и базите получиха още ракети

    11:00 31.08.2026

  • 3 В Сащ

    18 1 Отговор
    Има ли карлуково

    11:05 31.08.2026

  • 4 Тръмп

    17 0 Отговор
    Ама това беше анимация.

    11:06 31.08.2026

  • 5 Бойкот на О.Л.Хлъц

    18 0 Отговор
    Рижото ПСЕ пак побеждава с клипчета, създадени с ИИ...

    11:10 31.08.2026

  • 6 Истинско обещание 🇮🇷

    13 1 Отговор
    Лудият оранжев чи,фут ционист еврейн и Бо,клук ако Хитлер беше жив щеше жив да одере собственоръчно еврейската из,Мет оранжева заедно с другия международен престъпник и терорист Нетаняху! Хитлер щеше много бързо да се справи с Израел и САЩ ! Жалко че в Европа вече няма такива лидери а има само отпа,Дък комунистически

    Коментиран от #10, #12

    11:12 31.08.2026

  • 7 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Бай Перукан пак е прекалил с фон дьо тена 👈.

    11:24 31.08.2026

  • 8 дядо Дони

    6 0 Отговор
    Иран лъжат!Ония ден премина лодка с туби с петрол.САЩ победиха....

    11:28 31.08.2026

  • 9 Иран направи янките луди

    7 0 Отговор
    Дончо пак е объркал островите. Да не говорим, че не знае дори къде се намира Иран. Типично за американската грамотност и образование!

    11:29 31.08.2026

  • 10 Оня с Топора

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Тракиеца 🇺🇦 от Кръв и Чест ,все по близо съм до теб неонатсистска маz.Тийоо ,Тракия не е толкова голям квартал и ще те копна преди властите .Търси си дръвник и парцел на Рогошко шосе и събери някой лев за паметник със свастика .

    11:35 31.08.2026

  • 11 Симо

    2 0 Отговор
    Този всеки ден прави САЩ да изглеждат жалки, смешни и обект на подигравки. Как един луд, може да ти е... майката с лудостта си.

    11:37 31.08.2026

  • 12 ии тpoл

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    да припомним каква е фамилията на тоя, дето смяташ, че щял да ти разреши проблемите с тия - шикългрyбep - в превод - събирача на шeкeли.
    caтаниcтка мъpшa има измежду всички народи за съжаление, отделен въпрос е защо при тия са толкова много;

    11:51 31.08.2026

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