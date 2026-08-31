Иран отрече твърденията на Тръмп: Нефтените операции на Харг продължават

Нефтените операции на иранския остров Харг не са прекратявани, заяви Хамид Бовард, управляващ директор на Националната иранска нефтена компания. С думите си той опроверга твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че ключовият енергиен център на Ислямската република е бил разбит „на пух и прах“, съобщава иранската медия „Нурнюз“, цитирана от „Ройтерс“, предава БТА.
„Публикациите на Тръмп са смехотворни, а условията на Харг са спокойни и благоприятни“, заяви Бовард.
Харг продължава да обслужва износа на петрол
По думите му островът, през който преминава около 90% от иранския износ на петрол, в миналото многократно е бил обект на американски и израелски въздушни удари.
Бовард подчерта, че въпреки атаките работниците в нефтените предприятия не са допускали прекъсване на дейността „дори и за миг“.
В момента на острова се извършват дейности по възстановяване и модернизация на нефтената инфраструктура. Изпълнители на проекти работят по резервоари за съхранение на петрол и пристанищни съоръжения.
Твърденията на Техеран идват след публикация на Тръмп, в която американският президент заяви, че остров Харг е бил напълно разрушен. До момента американската страна не е представила публични доказателства, които да потвърдят подобно твърдение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 галъп
Ако си за Путин, тръбата, милиционерите, Възраждане, Иран и Ким Чен Ун, цъкни плюс.
10:57 31.08.2026
2 пак ми е паднало дронче
11:00 31.08.2026
3 В Сащ
11:05 31.08.2026
4 Тръмп
11:06 31.08.2026
5 Бойкот на О.Л.Хлъц
11:10 31.08.2026
6 Истинско обещание 🇮🇷
Коментиран от #10, #12
11:12 31.08.2026
7 стоян георгиев
11:24 31.08.2026
8 дядо Дони
11:28 31.08.2026
9 Иран направи янките луди
11:29 31.08.2026
10 Оня с Топора
До коментар #6 от "Истинско обещание 🇮🇷":Тракиеца 🇺🇦 от Кръв и Чест ,все по близо съм до теб неонатсистска маz.Тийоо ,Тракия не е толкова голям квартал и ще те копна преди властите .Търси си дръвник и парцел на Рогошко шосе и събери някой лев за паметник със свастика .
11:35 31.08.2026
11 Симо
11:37 31.08.2026
12 ии тpoл
До коментар #6 от "Истинско обещание 🇮🇷":да припомним каква е фамилията на тоя, дето смяташ, че щял да ти разреши проблемите с тия - шикългрyбep - в превод - събирача на шeкeли.
caтаниcтка мъpшa има измежду всички народи за съжаление, отделен въпрос е защо при тия са толкова много;
11:51 31.08.2026