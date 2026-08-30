4 автомобилни термина, които вероятно използвате неправилно

Всекидневието зад волана ражда собствена терминология, която с времето се превръща в официално приет жаргон. Често обаче думите, с които си служим по бензиностанциите и в сервизите, са технически неточни. Професионалният поглед върху автомобилните понятия разкрива четири от най-често допусканите грешки в езика на шофьорите.

Грешка №1: Легендата за абревиатурата VAG

В продължение на десетилетия сред автоентусиастите битува схващането, че съкращението VAG означава „Volkswagen Audi Gruppe“. Подобна официална структура никога не е съществувала. Юридическото лице зад германския гигант носи името Volkswagen AG, където буквите AG обозначават Aktiengesellschaft – акционерно дружество по немското право. Разговорното понятие възниква неофициално в края на миналия век, но съвременният холдинг се нарича просто Volkswagen Group. Членове на тази индустриална група са марки като Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Jetta, Ducati, както и товарните подразделения MAN и Scania. Свеждането на целия този конгломерат до първите две марки е фундаментално разминаване с реалността.

Грешка №2: Сервомеханизъм или обикновено електрическо задвижване

Разликата между сервозадвижването и стандартния електродвигател се крие в принципа на работа. Думата произлиза от латинското servus – слуга – и означава система, която изпълнява прецизни команди чрез обратна връзка. Специфичен сензор следи позицията на изпълнителния механизъм и предава данни към контролера, който непрекъснато коригира движението. Именно затова клапите на климатроника, седалките с памет и кормилните усилватели разчитат на сервосистеми.

Обратно, стандартното електрическо задвижване работи без следене на позициите – моторът просто се върти до спирането на подаденото напрежение, както е при горивната помпа или обикновената настройка на седалка без памет. Всяко серво задвижване използва електромотор за задвижващ механизъм, но не всяко електрическо задвижване притежава обратна връзка, за да бъде наречено серво.

Грешка №3: Когато наричаме хардуера "мултимедия"

Отпадането на касетите извади от употреба думата "радиокасетофон", но на нейно място се установи друго терминологично объркване. Масово устройството в централната конзола бива наричано "мултимедия". В действителност мултимедията не е физически уред, а формат на данни – съвкупност от аудио, видео и графична информация. Правилното наименование на хардуера в таблото е главно устройство или информационно-развлекателна система (infotainment). Медийното съдържание е това, което се възпроизвежда, докато самото устройство е физическият носител.

Грешка №4: Смесването на GPS с цялостните GNSS мрежи

Много шофьори възприемат съкращенията GPS и GNSS като пълни синоними. GNSS (Global Navigation Satellite System) е общият глобален термин за всички спътникови навигационни мрежи на планетата. Той включва американската GPS, руската GLONASS, европейската Galileo и китайската BeiDou.

Когато даден апарат декларира единствено поддръжка на GPS, това означава, че той приема сигнали само от американската мрежа, поддържана от Министерството на отбраната на САЩ. Модерните навигационни системи работят едновременно с няколко съзвездия от сателити – в такъв случай технически коректният термин е GNSS поддръжка, което гарантира значително по-висока точност и стабилност на позиционирането.