Пет любопитни факта за сензационната загуба на Новак Джокович

Мариано Навоне поднесе шокираща изненада на старта на Откритото първенство на Австралия, отстранявайки в пет сета рекордьора по титли от Големия шлем Новак Джокович.

ATPTour.com отбеляза пет любопитни факта за една от най-изненадващите загуби в най-новата история на тениса.

Джокович не беше губил в първи кръг на турнир от Големия шлем от повече от 20 години

Сърбинът е губил в ранни фази за своите стандарти на големи турнири тук-там през годините. На Ролан Гарос тази година Жоао Фонсека изненада Джокович в третия кръг. Но нищо подобно на това.

Джокович не беше отпадал в първия кръг на турнир от Шлема от Откритото първенство на Австралия през 2006 г. – осем месеца преди да се роди испанската звезда Рафаел Ходар. Единственият друг път, когато е губил мача си в първия кръг на турнир от Големия шлем, е на Откритото първенство на Австралия през 2005 г.

Джокович влезе в сблъсъка между двамата със статистика от 42 победи и 12 загуби в петсетови мачове, докато Навоне беше с 0-4. Аржентинецът никога не беше печелил петсетов двубой, включително поражението му в тайбрек в решителния сет от Якуб Меншик на Ролан Гарос по-рано тази година.

24-кратният шампион от Големия шлем показваше постоянство на големите турнири напоследък

Справедливо е да се каже, че Джокович пристигна във Флашинг Медоус, без да е в най-добрата си форма, след загубата си от Тиаго Агустин Тиранте на Синсинати Оупън. Но извън поражението му от Фонсека в Париж, той постоянно намираше формата си на турнирите от Големия шлем.

На предишните си 16 турнира от Големия шлем Джокович спечели четири титли, стигна до три финала, шест полуфинала и един четвъртфинал.

Джокович е спечелил повече титли от Големия шлем, отколкото Навоне е изиграл мачове в тези турнири

Разликата в опита, когато Джокович и Навоне излязоха на корта тази нощ, беше огромна. Сърбинът е 24-кратен шампион от Шлема, като имаше 95 спечелени мача на US Open. За разлика от него балансът на Навоне в мейджър турнирите беше 6-10, а в мачовете на ниво ATP тур – 57-67.

Навоне исторически изпитва затруднения на твърди кортове

Аржентинецът пристигна в Ню Йорк с баланс от 12-29 победи и загуби на ниво ATP тур на твърди кортове, което прави 29,3% процент на победи. Навоне имаше 4 победи и 8 загуби на тази настилка през годината, преди да се изправи срещу Джокович за първи път. Четвъртият поставен влезе в техния сблъсък с баланс от 741-139 на твърди кортове (84,2%).